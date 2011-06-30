AMD Radeon HD 7000M serisi ekran kartlı ilk dizüstü Dell Vostro 3350 olabilir

AMD'nin Radeon HD 7000M serisi yeni nesil mobil ekran kartları hakkında şimdiye kadar yapılmış resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor ancak Dell tarafından yayınlanan yeni bir bilgi, bu noktada merakları gideren ilk ipucu olabilir. Dell'in Vostro 3350 isimli dizüstü bilgisayarına ait teknik özellik sayfasında ekran kartı olarak Radeon HD 7450M çözümüne yer verildiği ortaya çıktı. İlk başta yazım hatası olarak nitelendirilen bu bilgi, ekran kartına ait spesifikasyon detaylarının, Radeon HD 6000M serisindeki mevcut modelleri andırmaması nedeniyle merakı daha da arttırmaya yetti.





İlgili sayfada yer alan teknik özellik bilgilerine göre, Dell Vostro 3350'de kullanılan Radeon HD 7450M, 160x paralel işlem birimine, hızlı GDDR5 belleklere ve toplamda 13GB/saniye bellek bant genişliği gibi detayları bünyesinde barındırıyor. 13.3-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, Intel'in Sandy Bridge platformunu temel alıyor ve Core i3-2310M, Core i5-2410M ya da Core i7-2620M işlemcilerinden herhangi birisiyle konfigüre edilebiliyor. 6GB'a kadar DDR3 bellek seçeneğinin sunulduğu sistemde depolama sürücüsü olaraksa 750GB kapasiteli sabit disk bulunuyor.