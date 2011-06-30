Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD Radeon HD 7000M serisi ekran kartlı ilk dizüstü Dell Vostro 3350 olabilir

7 yıl
11,8b
1
4
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AMD Radeon HD 7000M serisi ekran kartlı ilk dizüstü Dell Vostro 3350 olabilir
Tam Boyutta Gör
AMD'nin Radeon HD 7000M serisi yeni nesil mobil ekran kartları hakkında şimdiye kadar yapılmış resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor ancak Dell tarafından yayınlanan yeni bir bilgi, bu noktada merakları gideren ilk ipucu olabilir. Dell'in Vostro 3350 isimli dizüstü bilgisayarına ait teknik özellik sayfasında ekran kartı olarak Radeon HD 7450M çözümüne yer verildiği ortaya çıktı. İlk başta yazım hatası olarak nitelendirilen bu bilgi, ekran kartına ait spesifikasyon detaylarının, Radeon HD 6000M serisindeki mevcut modelleri andırmaması nedeniyle merakı daha da arttırmaya yetti.

İlgili sayfada yer alan teknik özellik bilgilerine göre, Dell Vostro 3350'de kullanılan Radeon HD 7450M, 160x paralel işlem birimine, hızlı GDDR5 belleklere ve toplamda 13GB/saniye bellek bant genişliği gibi detayları bünyesinde barındırıyor. 13.3-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, Intel'in Sandy Bridge platformunu temel alıyor ve Core i3-2310M, Core i5-2410M ya da Core i7-2620M işlemcilerinden herhangi birisiyle konfigüre edilebiliyor. 6GB'a kadar DDR3 bellek seçeneğinin sunulduğu sistemde depolama sürücüsü olaraksa 750GB kapasiteli sabit disk bulunuyor.
AMD Radeon HD 7000M serisi ekran kartlı ilk dizüstü Dell Vostro 3350 olabilir
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
séquestre 7 yıl
Güzelmiş..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 7 yıl
daha 12 saat önce 6770m (pavilion) aldık, bi yavaş ya AMD
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 7 yıl
haberi gördüğümde 71xx diye düşündüm ... halende öyle düşünüyorum.ama dein 1050 vs gibi serilerinde 5650 ye yer vermesi ati kartlarını düzgünce kullandığının göstergesiydi.bakalım artık...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
bence bir yazım hatası olabilir. henüz ekren olduğunu düşünüyorum.. ama belli olmazda..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim