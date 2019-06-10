AMD Radeon RX 5700 XT özellikleri belli oldu

AMD’nin kısa süre sonra resmiyet kazandıracağı Navi tabanlı yeni Radeon RX ekran kartları yavaş yavaş internete sızmaya başladı. Serinin en yüksek modeli olacağı tahmin edilen Radeon RX 5700 XT karşınızda.

Radeon RX 5700 XT özellikleri

E3 2019 açılış konuşmasında tanıtılacağı ifade edilen Radeon RX 5700 XT tam Navi 10 grafik birimini temel alıyor. 2560 Stream işlemcisine sahip olan ekran kartı RDNA teknolojisi sayesinde daha performanslı ve daha verimli çalışıyor.

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7nm üretim sürecine sahip olan ekran kartı 1905MHz seviyesine kadar frekansını çıkarabiliyor. Toplamda ise 9.75 TFLOPS performans değeri mevcut. Bu rakam Radeon RX Vega 56 ile aşağı yukarı aynı. Bellek ise 8GB GDDR6 olarak belirlenmiş.

Tek bir fan ile soğutulan ekran kartının RGB aydınlatmalı bir Radeon yazısına sahip olduğu görülüyor. Kartın muhafazası ise gümüş renginde tasarlanmış. Radeon RX 5700 XT için ilerleyen saatlerde resmi tanıtım yapılacak.