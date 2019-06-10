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AMD Radeon RX 5700 XT özellikleri belli oldu

Navi 10 çekirdeğini temel alacak. AMD Radeon RX 5700 XT ekran kartının özellikleri belli oldu. Ekran kartı Radeon RX Vega 56 modeli ile aynı kulvarda mücadele edecek.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
6,3b
1
43
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD’nin kısa süre sonra resmiyet kazandıracağı Navi tabanlı yeni Radeon RX ekran kartları yavaş yavaş internete sızmaya başladı. Serinin en yüksek modeli olacağı tahmin edilen Radeon RX 5700 XT karşınızda.

Radeon RX 5700 XT özellikleri

E3 2019 açılış konuşmasında tanıtılacağı ifade edilen Radeon RX 5700 XT tam Navi 10 grafik birimini temel alıyor. 2560 Stream işlemcisine sahip olan ekran kartı RDNA teknolojisi sayesinde daha performanslı ve daha verimli çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "Nvidia GeForce RTX kartları güncelleniyor"

7nm üretim sürecine sahip olan ekran kartı 1905MHz seviyesine kadar frekansını çıkarabiliyor. Toplamda ise 9.75 TFLOPS performans değeri mevcut. Bu rakam Radeon RX Vega 56 ile aşağı yukarı aynı. Bellek ise 8GB GDDR6 olarak belirlenmiş.

Tek bir fan ile soğutulan ekran kartının RGB aydınlatmalı bir Radeon yazısına sahip olduğu görülüyor. Kartın muhafazası ise gümüş renginde tasarlanmış. Radeon RX 5700 XT için ilerleyen saatlerde resmi tanıtım yapılacak.

 

https://www.techpowerup.com/256411/amd-radeon-rx-5700-xt-slide-leaked-picture-and-specs Yorum Yaz
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BoşnakAğa 1 hf. en beğenilen Steelo
Bahsettiğiniz tflop değeri compute hesaplamaları için avantaj sağlayan bir değer. Oyun yapımcıları bu gücü kullanamıyor yada kullanmıyor.
Compute gücü yüksekliği nedeniyle AMD kartları mining ve belli server işlerinde çok iyi

Bu değer oyunlara yansımıyor...
AMD başından beri server için tek bir compute gücü yüksek dolayısı ile TDP'si yüksek grafik çipi tasarlayıp bu çipi aslında uygun olmadığı oyun alanına da sürüp oynuncuları yalnız bırakmasıyla suçlanıyordu
Adamlar bu sefer tam da oyuncular için düşük compute güçlü düşük TDP'li ama yüksek fps getiren çekirdek tasarlamışlar bu dar ar-ge bütçesi ile ama hala dayak yiyorlar



AMD ne yapsa yaranamıyor
Bahsettiğiniz tflop değeri compute hesaplamaları için avantaj sağlayan bir değer. Oyun yapımcıları bu gücü kullanamıyor yada kullanmıyor.Compute gücü yük...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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Steelo 1 hf.
Vega 56 tflop değeri 10.57 yani daha yüksek navi'nin en yüksek modeli buysa vay halimize yani.Boşuna bekliyoruz anlaşılan fiyatlar da uçuk gelirse amd ekran kartında biter benim için.
Vega 56 tflop değeri 10.57 yani daha yüksek navi'nin en yüksek modeli buysa vay halimize yani.Boşuna bekliyoruz anlaşılan fiyatlar da uçuk gelirse amd ekran kar...
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3 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
sniper23 1 hf.
VEGA serisinin ucuzlamasını sağlayabilir. O yüzden alınabilir.
Benim ilgili çeken 5700 XT 50TH edition oldu. Boost hızı epey yüksek gözüküyor.
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Timeguard 1 hf.
2060-2070 - vega56 uv alın demişler bu fiyata rt özelliği yok yalandanda olsa olması iyidir.
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huseyincarnege 1 hf.
RTX 2070 hayli ucuz gelmeliydi RX 5700 XT rtx2060 danda RX 5700 baya ucuz gelmeliydi.
bide RX 5700 XT se edition versiyonu var oda rtx2080 gözkırpıyor
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leocorte 1 hf.
Macera aramaya gerek yok 😁 (Şimdilik).
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naak98 1 hf.
Daha kart çıkmadan işlemciye bile sallayan olmuş foruma bak
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Winter Is Coming 1 hf.
çöp.
12nmlik kartları gecemeyen 7nm

daha nvidia kartları tanıtmadan amd i pert etti super ile.
radeon7 alırım diyordum fakat bu nesil de amd cpu/gpu almayacağım sanırım

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bluedevil866 1 hf. Winter Is Coming
biz de turm forum bunu merak ediyorduk ...
tirt cikti sanirim. vega 56 almak daha mantikli.
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MDV 1 hf.
Amd de Fidelity ve anti-lag gibi yeni teknolijileri tanitdilar nedense onlardan konusan yok. Ben fiyatlandirmani normal buldum belki 15-20 dolar daha ucuz ola bilirdi. driver destegi ile daha iyi noktalara gelecektir card
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-erna- 1 hf.
5700 serisinin fiyatı yüksek. Nvidia ile kapışmak istiyorsan blower fan yerine düzgün bir fan ve 2 karta da 100 dolar civarında indirim yapman lazım. Şu haliyle alınabilir değil.
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MDV 1 hf. -erna-
daha hizli kartlara 100 dolar neden indirim yapsin?
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nightsniffer 1 hf.
AMD gitsin kumda oynasın. %10 daha ucuza RTX 2070'den %5 daha yüksek performanslı kart veriyor, %10 daha pahalıya RTX 2060'dan %10 daha iyi performanslı bir kart veriyor. Hatırlıyorsunuz RTX kartlar çıktığında fiyatlarını çok eleştirmiştik. AMD aynı fiyat performans oranında ürünler sunmuş. Yani rezalet...
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Tidus-Kun 1 hf.
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