Nvidia GeForce RTX kartları güncelleniyor

Nvidia’nın AMD Navi ekran kartlarına karşı yeni bir hamle yapması bir süredir bekleniyor. Super mottosuyla paylaşımlar yapan firmanın mevcut RTX ekran kartlarını güncelleyeceği ortaya çıktı.

Nvidia RTX Super ekran kartları

Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre GeFroce RTX 2080 ve altındaki ekran kartlarında güncelleme yapılacak. Saat frekansı ve bellek hızları bakımından güncellenecek olan yeni versiyonlar haliyle daha performanslı olacak.

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Super ekiyle isimlendirilecek olan ekran kartlarından RTX 2080 Super modelinde 3027 CUDA çekirdeği ve 16Gbps GDDR6 bellek yer alacak. Fiyatı ise 599$. RTX 2070 Super ekran kartında 2560 CUDA çekirdeği ve 14Gbps bellek hızı yer alıyor. Fiyatı 399$. Son olarak RTX 2060 Super ekran kartı 2176 CUDA çekirdeği ve 14Gbps bellek hızı ile güncellenecek. Fiyatı da 249$ olacak.

Nvidia’nın RTX Super serisi ekran kartlarını uygun bir fiyat çevresinde konumlandırması haliyle AMD Navi 5000 serisi ekran kartlarının önünü kesmeyi amaçlıyor. Ayrıca bir süredir fiyat konusunda eleştirilen ve beklenen satış rakamlarını yakalayamayan RTX serisini de hareketlendirmiş olacak.