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Nvidia GeForce RTX kartları güncelleniyor

Bu dönemde bir ekran kartı satın almak isteyenler Nvidia’nın yeni Super serisini bekleyebilir. GeForce RTX serisi güncellenerek Super adı altında yeniden piyasaya çıkacak.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Nvidia’nın AMD Navi ekran kartlarına karşı yeni bir hamle yapması bir süredir bekleniyor. Super mottosuyla paylaşımlar yapan firmanın mevcut RTX ekran kartlarını güncelleyeceği ortaya çıktı.

Nvidia RTX Super ekran kartları

Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre GeFroce RTX 2080 ve altındaki ekran kartlarında güncelleme yapılacak. Saat frekansı ve bellek hızları bakımından güncellenecek olan yeni versiyonlar haliyle daha performanslı olacak.

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Super ekiyle isimlendirilecek olan ekran kartlarından RTX 2080 Super modelinde 3027 CUDA çekirdeği ve 16Gbps GDDR6 bellek yer alacak. Fiyatı ise 599$. RTX 2070 Super ekran kartında 2560 CUDA çekirdeği ve 14Gbps bellek hızı yer alıyor. Fiyatı 399$. Son olarak RTX 2060 Super ekran kartı 2176 CUDA çekirdeği ve 14Gbps bellek hızı ile güncellenecek. Fiyatı da 249$ olacak.

Nvidia’nın RTX Super serisi ekran kartlarını uygun bir fiyat çevresinde konumlandırması haliyle AMD Navi 5000 serisi ekran kartlarının önünü kesmeyi amaçlıyor. Ayrıca bir süredir fiyat konusunda eleştirilen ve beklenen satış rakamlarını yakalayamayan RTX serisini de hareketlendirmiş olacak.

 

https://www.guru3d.com/news-story/rumor-nvidia-super-is-a-refreshed-geforce-rtx-2060-(249)2070-(399)2080-(599).html Yorum Yaz
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hömmgüzel 2 hf. en beğenilen
Rtx alanlar keriz yerine koyalım diyo heralde 👏👏👏
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ecs_elite_group 2 hf.
Gtx 10xx serisi kartlarında yakaladığı satış başarısını Rtx 20xx serisi ile yakalayamadı nvidia. Hatta gtx 16xx modeller in satışı çok daha iyi durumda. rtx 2060 modelinin ise 6gb vram a sahip olması ray tracing performansının ise çok vasat olması kartın çok manasız bir kart olmasına sebep oldu. Gtx 16xx kartların üretilmesinin sebebide buydu. Rx570, rx580 modelleri giriş seviyesini domine etti. İnsanların %70 I 300 usd altı ekran kartı tercih ediyor. 2k - 4k monitör kullananların sayısı halen çok az. Nvidia giriş ve orta seviye kartlarda satış başarısı yakalayamadı ve hemen çözüm arayışına girdi.
Şimdi bu super öneki ile çıkacak olan rtx20xx modeller ray tracing performansını ikiye katlamadığı sürece önceki rtx modelleri gibi satış başarısı yakalayamayack. İnsanlar ray tracing özelliği için ekstra para ödemek istemiyor çünkü performans çok düşük. Ekran kartına 500 usd üzeri ödeyen kesim 60fps altına düşen performansı kabul etmediler.
Yabancı sitelerin forumlarında ortak görüş hakim rtx kartlar fiyatlarını haketmiyor.
Gtx 10xx serisi kartlarında yakaladığı satış başarısını Rtx 20xx serisi ile yakalayamadı nvidia. Hatta gtx 16xx modeller in satışı çok daha iyi durumda. rtx 206...
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Rennes10 2 hf.
2060 super 8gb...... üstelik fiyatın da daha ucuz olacağı söyleniyor. "şimdi bunun 8gb olanı var, 8gb altında bellek yetmiyor" tantanası da başlar ikinci elde. 6gb talibi azalır. gerçekten de 6gb belleğin zamanla yetersiz kalmaya başlaması gibi bir durum olabilir de. 2060 6gb alanlara büyük kazık atılmış oldu bir bakıma
bu 2060 super 8gb gerçekten 250 dolar ise bunun tek bir açıklaması olabilir o da nvidia navi'nin güçlü ve ucuz geleceğini biliyor şimdiden önlem alıyor.
2060 super8gb...... üstelik fiyatın da daha ucuz olacağı söyleniyor. "şimdi bunun 8gb olanı var, 8gb altında bellek yetmiyor" tantanası da başlar iki...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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Ecthelion007 2 hf.
Herhalde şaka yapıyorlar hem güçlendirecekler hemde daha mı ucuz satacaklar. Eee ben 2700tl'e MSI RTX 2060 aldım çöpe gitti param o zaman !!
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bkaakco 2 hf.
Hangi ürün olursa olsun ilk seriyi almak her zaman risktir zaten.
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naak98 2 hf.
İmkansız süper 2060 250 dolar mavi 5700 380 dolar AMD ölü doğar.
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MuharremAylar 2 hf.
Kartın performansı arttırılmış versiyonunu nasıl daha ucuza saticaklar ben anlamadım bunu
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huseyincarnege 2 hf.
ramlerde artış olaydı iyidi mesela 12gb gibi
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Chagotta 2 hf.
İşallah rtx alanlar dava açarlar .Bu saçma sapan ürün pazarlama politikalarına dur diyecek kanun vb önlem alınır.
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Steelo 2 hf.
Eğer Rtx 2060 super 250 dolardan geliyorsa gerçekten çok iyi ama zannetmiyorum.Rtx 2060 zaten 350 dolar şuan nasıl olacak bu iş? performans da kırpılmaya mı gidildi acaba?
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Aerosol 34 2 hf.
RTX 2060 Super 250 dolar

gerçek değildir diye tahmin ediyorum eğer öyleyse tr fiyatı tahminen 2000 tl falan olur o fiyatın üstünde 1660 ti lar satılıyor ciddi anlamda fiyatlarda bir güncelleme gelir ama fiyat çok saçma geldi. rtx 2060 lar bile 3000 küsüre satılırken
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VeNoM 2 hf.
AMD iyi sallayacak demek ki istihbaratı almışlar.
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-erna- 2 hf. VeNoM
Nvidia rakibine her seferinde cevap vermek amaçlı bir politika güdüyor. Amd kartları iyi olsun olmasın neredeyse her zaman bunu yaptığını hatırlıyorum ki rtx kartlar da bilindiği üzere aşırı yüksek fiyatlı ve çıkalı baya oldu.
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Denorath 2 hf.
Bu haberin meali Navi sağlam geliyor👍
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