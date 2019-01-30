Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

AMD Radeon Vega VII’nin benchmark sonuçları sızdı

AMD’nin yakında raflardaki yerini alacak modeli Radeon Vega VII’nin test sonuçları sızdı. Kart nihai halinde olmasa da sunumda vadedilen sonuçları alabiliyor. Testin sonuçları haberimizde.
3 ay
6,4b
1
36
Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD’nin geçtiğimiz haftalarda düzenlenen CES 2019 fuarında tanıttığı kartı Radeon Vega VII’nin satışa sunulmasına oldukça az bir zaman kala kartın benchmark sonuçları sızdı. Görünüşe göre kart her ne kadar final sürüm sürücü altında çalışmasa da Lisa Su’nun tanıtımda paylaştığı seviyede.

RTX 2080 Ti'dan %30 yavaş 

3DMark’ın FireStrike ve TimeSpy testlerinde gün yüzüne çıkan Vega VII, RTX 2080 Ti’ın ortalama %30 gerisinde görünüyor. Buna karşın fiyat olarak arada %42’lik fark olduğu düşünülürse ortaya çıkan tablo beklenilen bir sonuç aslında.

RTX 2070'in önünde 

Vega VII’nin FireStrike ve FireStrike Ultra'da üstünlüğünü koruduğu RTX 2080-Vega VII kıyaslamasında 799$’lık Nvidia kartı, TimeSpy’da bir hayli önde. TimeSpy’da 8700 puan alan dünyanın ilk 7 nm GPU’lu oyuncu kartı buna rağmen RTX 2070’den hızlı konumda.
Tabi tekrardan altını çizmek gerekirse bu rakamlar karta dair gerekli optimizasyon işlemlerinin tamamlanmadığı bir sürücü altında gerçekleşmiş durumda. Bu da kartın çıkış sürücüsüyle ve özellikle de bunu takip eden bir kaç ay içerisinde dengelerin yeni modelden yana değişebileceği manasına geliyor. Son olarak kartın 7 Şubat'ta 699$'lık fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacağını hatırlatarak sözlerimizi noktalayalım.
https://www.guru3d.com/news-story/amd-radeon-vii-3dmark-results-surface.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ridianod 3 ay en beğenilen
Arkadaşlar ben 24 fps ile yukarısı arasında bir fark göremiyorum. Çünkü gözümün 2 gb ram'i var. Onu da instagramdaki hatunlar dolduruyor.
Yanıtla +42
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shockwave error 3 ay
2080 ile aynı fiyat ise 2080 tercih edilir. yani bunu biliyorsun AMD.
"Bana deli gibi VRAM lazım işim gereği" diyen azınlık kesim haricinde, bir insan neden Navi 7 ile 2080 arasında kalır bunu Lisa Su bir açıklasın. Neden seçmeliyim Navi yi?
neden?
neden?
neden?
2080 ile aynı fiyat ise 2080 tercih edilir. yani bunu biliyorsun AMD."Bana deli gibi VRAM lazım işim gereği" diyen azınlık kesim haricinde, bir ins...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mamad 3 ay
2080'den daha iyi diye gezinenler vardı...

1080ti'ı adam gibi karşılasın, başka bir şey istemeyin diyoruz. Bu kart, 1080ti'ın rakibidir. Ama onunla da anca bant genişliği avantajı sayesinde 4k'da rekabete girer. 1440p'de yine geride olur gibi.
@aulkem
Amd Nvidia'yı geçerse, Nvidia da daha iyi kartlar sunmak zorunda kalacak. Üst seviyede daha iyi kartların sunulması demek, orta ve alt sınıfta da performansın artması anlamına gelecek.
1080ti'ı bile geçemiyor gibi laflar edilmesinin sebebi, 1080ti'ın 2 yıl önce aynı fiyata çıkmış olması. Ama o 16nm gpu ve g5x bellekle üretilmiş bir karttı. Amd 2 yıl sonra 7nm gpu ve hbm2 bellekle o performansı aynı fiyata anca tutturmuş görününce, ortada pek de bir gelişme olmadığını anlıyoruz.
2080'den daha iyi diye gezinenler vardı...1080ti'ı adam gibi karşılasın, başka bir şey istemeyin diyoruz. Bu kart, 1080ti'ın rakibidir. Ama onun...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mutlak.Sıfır 3 ay
Rx 580 sahibi bir insanın uzunca bir süre daha ekran kartı değiştirmesine gerek yok özellikle tepe modellere yönelip parayı zay ziyan etmenin manası yok. Burada kartları at yarışı gibi yarıştıranlara bakmayın onların zaten parası var gidip 10 bin tl bayılıp alıyorlar. Gerçek dünyada Cs Go ya da türevlerinin hastası değilsen 144 hz monitöre bile gerek yok. Orta karar bir işlemci birde Rx 570-580 oldu mu oturur krallar gibi oyununu oynar keyfine bakarsın.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cyraxus 3 ay
Yeni konsollar çıkana kadar birşey beklemeyin amd den.Navide 2020 de gelir.Oda 2070 performansında olur büyük ihtimal .Yeni konsollarda bu gpu yu kullanır.Yani adamlar çıkarmıyor konsol pazarı ellerinde,performans arttırmaya değecek birşey yok oyunda yok ortada kartları öyle çok zorlayan..4k demeyin hiçbir zaman standart olmayacak 4k.Adamlar ellerinde varsa ben inanıyorum ellerinde yeni bir mimari olduğunu haybeye şu zamanda ortalıkta hele bolca gpu varken mining için üretilmiş 580 570 ler ,pascal gpu lar niye yeni bir gpu çıkarıp zarar etsinler ki?Keriz mi adamlar.Bakın nvidia ya zarar etti satamadı turingleri.Amd elinde kalan workstation gpu ları gaming diye sundu olay bundan ibaret.Alın 1080 yada vega ucuza keyfinize bakın 2 3 sene daha..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shockwave error 3 ay
DLSS i de çok yabana atmayın.
Bugün bir popüler oyunun destek vermesine bakar o iş. Misal cyberpunk gibi bir oyunun DLSS ile geldiğini düşünsenize?
En stabil driveri yakaladığını düşünürsek bile Navi 7 4k da 60fps yakaladim diye sevinirken, DLSS ile 2070 e bende yakaladim, 2080 ise valla ben 120i zorluyorum derse biter olay.
Günün sonunda ayni parayi verdiğim bir kartın performansi için her driveri, dört gözle "ha oldu ha olacak diye" beklerken..
2080 ise, al ben hazırım arkadaş. Ha kullanirsin kullanmazsin bilmem ama bende ek olarak RT ve DLSS de var bilgin olsun ve tüm bunlari daha az enerji ile yapıyorum diyor.
Seçim çok net ortada.. Burada tek problem aynı fiyati istemesi yani. 100-150$ ucuz olsa navi 7, bu yazılarımin tamamini silerdim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mutlak.Sıfır 3 ay shockwave error
He he aynen Rt hazır DLSS hazır aynen bu teknolojiler iyice yaygınlaştığı zaman Amd sana daha ucuza satarsa şaşırma Rtx 2xxx serisine bayıldığın paralara yanarsın, nihayetinde konsolda yine Amd olacak ve yeni nesil konsollarda söylentilere göre bu Rt teknolojisi destekleyecek diyorlar. Nvidia reklamı çok güzel yapıyor zamanında da Physx'i çok güzel yağlayıp ballamışlardı sizin gibilere iyi satmıştı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shockwave error 3 ay
DLSS i de çok yabana atmayın.
Bugün bir popüler oyunun destek vermesine bakar o iş. Misal cyberpunk gibi bir oyunun DLSS ile geldiğini düşünsenize?
En stabil driveri yakaladığını düşünürsek bile Navi 7 4k da 60fps yakaladim diye sevinirken, DLSS ile 2070 e bende yakaladim, 2080 ise valla ben 120i zorluyorum derse biter olay.
Günün sonunda ayni parayi verdiğim bir kartın performansi için her driveri, dört gözle "ha oldu ha olacak diye" beklerken..
2080 ise, al ben hazırım arkadaş. Ha kullanirsin kullanmazsin bilmem ama bende ek olarak RT ve DLSS de var bilgin olsun ve tüm bunlari daha az enerji ile yapıyorum diyor.
Seçim çok net ortada.. Burada tek problem aynı fiyati istemesi yani. 100-150$ ucuz olsa navi 7, bu yazılarımin tamamini silerdim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 3 ay
AMD sonradan yazılım ile o seviyeye geliyor ama zaman alıyor. Şu çıkış zamanı yazılım işini bir türlü çözemediler.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Timeguard 3 ay
Yanliz rtx kartlarin shader mimarisi eski pascaldan ve maxwell den farkli amd gcn e daha benzer yani rtx mimarili kartlarin modasi hemem gecmez.
Zaten wf2,rainbowsix siege gibi oyunlarda iyi perfomans gostermeleri bu yuzden.
Yeni oyunlar mimariyle uyum olmaya basladikca kartlar daha iyi konumlanabilir eski pascal ve maxwell kartlara göre.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drserk 3 ay
amd de gpu tepe yönetimi değişiyor diye haber vardı gerçekleşirse o zaman intelin ne çektiğini nvidia da çekecektir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 3 ay
Ben neden herkesin AMD'nin Nvidia'yı geçmesini beklediğini anlamıyorum

AMD yaratıyor bu beklentiyi, hatta direkt 2080'in karşısına koydu bu kartı. 1080 Ti 2080 eşit hemen hemen zaten.
AMD kendi tablolarında nedense hep uçuyor kaçıyor, testler bir geliyor nanay.
Ayrıca neden beklenmesin ki ? İşlemcide epey iyi işler yapmaya başladılar. GPU tarafında beklemek gayet de normal bir şey.
Intel'i çıkartırsak, zaten bu camiada 2 tane firma var, rekabetin kızışması gerek.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bromton 3 ay _Dominic_Toretto_
bu kart mi50'nin üstüne gamer-prosumer etiketi yapıştırılmış hali
prosumer olarak piyasaya sürdükleri için ve birçok profesyonel uygulamada 16hbm2 bellek ve bant genişliği sayesinde 2080i geçtiği için 2080 ile kıyaslamaları normal
kartı alanların çoğu bu kartın mi50 çakması (ucuzu) olduğunu bilen profesyoneller olacak, oyuncular değil
orada da 2080den iyi
navi orta segmentte güç tüketimi ve f/p konusunda başarılı olmazsa amd sabaha kadar dayak yemeyi hak ediyor
veganın durumu ortadayken bu kart veganın 7nmsi iken, prosumer kartı iken amd sanki yeni bir tasarımla gelmiş ve yine çuvallamış gibi aynı 'yine olmadı' laflarının tekrar tekrar sıralanması garip
hele biri var ki geçen bir konu altında navinin performans değerlerini, watt cinsinden tüketimini fiyatlarını bile verdi ve tabi mesajını navi olmamış ile bitirdi bile maşallah
bir gurup var amd ekran kartlarını sürekli övüyor
bir de başka bir gurup var amd başarısız olsada iki göbek atsak diye bekleyen (lafım size değil)
başka açıklaması yok zira bu kartın yeni tasarım olmadığı mi50 olduğu 800 ayrı yerde 400 ayrı kişi tarafından söylenmiş bu forumda bile
navi de de aynı gurup göbek atacak navi taş çatlasın 2070i hedefliyor denmişken daha bşından beri
dağlara taşlara yazacaklar 'nerede 2080ti muadili navi hayalkırıklığı' diye
herkes biliyor 2080ti eşiti ancak yeni yeni patentlerini aldıkları nvidia tarzı tasarım ile 2021 de gelecek. gnc yi terkediyorlar navi son gnc tasarımı
ancak göreceksiniz amd bunu açıkça söylemişken bile nerede 2080ti tayfası 'hayalkırıklığı' yazmaya devam edecek her konu altına
benim anladığım dertleri rekabet falan değil, tek dertleri amd'nin ezildiğini görüp dalga geçmek
nedendir bilinmez konuyu öyle kişiselleştirmişler ki, amd grafik biriminden öyle nefret eder hale gelmişler ki yazdıkları mesajlara bile ister istemez sızıyor bu halleri
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mamad 3 ay
2080'den daha iyi diye gezinenler vardı...

1080ti'ı adam gibi karşılasın, başka bir şey istemeyin diyoruz. Bu kart, 1080ti'ın rakibidir. Ama onunla da anca bant genişliği avantajı sayesinde 4k'da rekabete girer. 1440p'de yine geride olur gibi.
@aulkem
Amd Nvidia'yı geçerse, Nvidia da daha iyi kartlar sunmak zorunda kalacak. Üst seviyede daha iyi kartların sunulması demek, orta ve alt sınıfta da performansın artması anlamına gelecek.
1080ti'ı bile geçemiyor gibi laflar edilmesinin sebebi, 1080ti'ın 2 yıl önce aynı fiyata çıkmış olması. Ama o 16nm gpu ve g5x bellekle üretilmiş bir karttı. Amd 2 yıl sonra 7nm gpu ve hbm2 bellekle o performansı aynı fiyata anca tutturmuş görününce, ortada pek de bir gelişme olmadığını anlıyoruz.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aulkem 3 ay
Ben neden herkesin AMD'nin Nvidia'yı geçmesini beklediğini anlamıyorum. Şimdi bi arkadaş "1080Ti yı bile geçemedin" yazmış ama kaç kişi bu kartları kullanıyor ki?
Tabi ki teknoloji olarak ilerlemek hepimizin beklentisi ama realiteye gelecek olursak ben önümüzdeki ay rx570 ya da rx580 alıcam. Bu performansı daha uyguna Nvidia vermiyor ki? Kendimden örnek veriyorum çünkü "hayaller Rtx2080Ti, gerçekler rx570" misali benim bulunduğum kalabalık gelir dağılımı bakımından pazarın %90'ı.
Pazarda oyuncular yer değişse de bence daima biri lider olacak, biri f/p ürün üretecek. Kimi lider markanın kartını alıp daha fazla para ödeyecek (ki anlaşılabilir bir durum), kimi f/p ürünler satan ama lider olmayan markanın ürünlerini alacak.
1080Ti yorumu yapan arkadaş da bu seviyedeki kartları alacak paraya sahipse yine rx2080 ya Ti alacak ve onun da tepkisi belki haklı ama pazarın %90ı benim gibi rx570-580 seviyesinde ürünler aradıkça kalan %10 için çalışmak işlerine gelmiyor olabilir. Sonuçta Ar-Ge de en büyük maliyet
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 3 ay
yaw amd hep hayal kırıklına uruyorum senin yüzünden bikart geleme di gtx1080ti bile geçemedin daha kaç sene oldu yeni kartın anca rtx2070 az iyimiş :S
rakibin freesync destek verdi şimdi olcak
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shatteredthings 3 ay huseyincarnege
Çıkan kartı düşüneceğine bozuk Türkçeni nasıl düzeltirsin onu düşün bence.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6427 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
amd, rtx 2070 ve
7 etiket daha rtx 2080 rtx 2080 ti amd radeon vii Ekran Kartı Donanım Metehan Göktaş Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Cooler Master sayısal tuş takımı olmayan klavyelerini tanıttı 3 ay MSI’dan iki ikonik kasa tasarımı 3 ay HP, Gaming İstanbul'da PUBG turnuvası düzenleyecek 3 ay Aselsan’ın İHA tehdidine karşı geliştirdiği İHA SAVAR, 500. teslimatı geçti 3 ay Geçen yılın son çeyreği Apple’a yaramadı 3 ay Akaryakıtta self servis dönemi: Deposunu kendi dolduran yakıtı indirimli alacak 3 ay 2019 Ssangyong Korando SUV'un ilk teaser görseli yayınlandı 3 ay FaceTime'daki güvenlik açığının Apple'a bir hafta önceden bildirildiği ortaya çıktı 3 ay Facebook veri toplayan VPN kullanmaları için kullanıcılara ödeme yapıyor 3 ay Sinema yasası yürürlükte: Sinemia kapanacak mı? 3 ay Almanya, 45 milyar dolar maliyetle ve 19 yıl içinde kömür kullanımını sonlandırmayı planlıyor 3 ay Katı atıklar için depozito uygulaması geliyor 3 ay DiRT Rally 2.0 için sistem gereksinimleri açıklandı 3 ay İsrailli bilim insanları kansere çare bulduklarını düşünüyor 3 ay Genny evinizde havadan su üretecek 3 ay Fortnite mobilde Bluetooth kontrolcü desteği kazandı 3 ay 2019 Skoda Kamiq crossover'ın tasarımına ait çizimler paylaşıldı 3 ay Razer Gold artık NetEase oyunlarında kullanılabilecek 3 ay Apple, Türkiye’de iPhone fiyatlarını düşürmeye hazırlanıyor 3 ay SteelSeries çift bağlantı desteği sunan kontrolcüsünü duyurdu 3 ay GÖRÜNTÜLENEN AMD Radeon Vega VII’nin benchmark sonuçları sızdı Sonraki Blue Origin, New Glenn roketi motorları için fabrika inşa ediyor 3 ay OLED ekran üretimini artırmayı planlayan Sharp, Apple'dan sipariş almayı umuyor 3 ay Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, tekrar uçmaya hazırlanıyor 3 ay Intel’den İsrail’e 11 milyar dolar yatırım 3 ay Xbox Live Gold Şubat 2019 ücretsiz oyunları duyuruldu 3 ay Apple şimdiye kadar geliştiricilere 120 milyar dolar ödedi 3 ay Samsung Galaxy S10 Plus'ı net şekilde gösteren bir fotoğraf yayınlandı 3 ay Ford'dan tasarım sürecini yarıya indirecek hamle 3 ay Klonlanmış imei sorunu nasıl çözülür? | Tüketici Haklı 3 ay Google, Avrupalı politikacılara ücretsiz DDoS koruma hizmeti verecek 3 ay Monster'da Bu Hafta - Star Wars Battlefront II 3 ay WiFi 6 destekli Intel Cyclone Peak kablosuz ağ kartları hazır 3 ay Bluetooth'un yeni yön bulma özelliği kayıp cihazların bulunmasını kolaylaştıracak 3 ay Samsung, akciğer hastalıklarını tespit edebilen akıllı tişört patenti aldı 3 ay Apple, kullanıcıları yanıltarak abonelik satan uygulamaları yasaklayacak 3 ay GeForce RTX ekran kartlı Monster Notebook'lar satışa sunuldu 3 ay Anahtarsız çalışan otomobiller hala hırsızların gözdesi: İşte en riskli modeller 3 ay Xiaomi’den 27W hızlı şarj destekli gizemli telefon 3 ay CAT, 26 tonluk elektrikli ekskavatörünü görücüye çıkardı 3 ay Ay’a ilk adımın gerçek görüntüleriyle hazırlanan Apollo 11 filminin fragmanı yayınlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim