AMD Radeon Vega VII’nin benchmark sonuçları sızdı

AMD’nin geçtiğimiz haftalarda düzenlenen CES 2019 fuarında tanıttığı kartı Radeon Vega VII’nin satışa sunulmasına oldukça az bir zaman kala kartın benchmark sonuçları sızdı. Görünüşe göre kart her ne kadar final sürüm sürücü altında çalışmasa da Lisa Su’nun tanıtımda paylaştığı seviyede.
RTX 2080 Ti'dan %30 yavaş3DMark’ın FireStrike ve TimeSpy testlerinde gün yüzüne çıkan Vega VII, RTX 2080 Ti’ın ortalama %30 gerisinde görünüyor. Buna karşın fiyat olarak arada %42’lik fark olduğu düşünülürse ortaya çıkan tablo beklenilen bir sonuç aslında.
RTX 2070'in önündeVega VII’nin FireStrike ve FireStrike Ultra'da üstünlüğünü koruduğu RTX 2080-Vega VII kıyaslamasında 799$’lık Nvidia kartı, TimeSpy’da bir hayli önde. TimeSpy’da 8700 puan alan dünyanın ilk 7 nm GPU’lu oyuncu kartı buna rağmen RTX 2070’den hızlı konumda.
https://www.guru3d.com/news-story/amd-radeon-vii-3dmark-results-surface.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"Bana deli gibi VRAM lazım işim gereği" diyen azınlık kesim haricinde, bir insan neden Navi 7 ile 2080 arasında kalır bunu Lisa Su bir açıklasın. Neden seçmeliyim Navi yi?
neden?
neden?
neden?
1080ti'ı adam gibi karşılasın, başka bir şey istemeyin diyoruz. Bu kart, 1080ti'ın rakibidir. Ama onunla da anca bant genişliği avantajı sayesinde 4k'da rekabete girer. 1440p'de yine geride olur gibi.
@aulkem
Amd Nvidia'yı geçerse, Nvidia da daha iyi kartlar sunmak zorunda kalacak. Üst seviyede daha iyi kartların sunulması demek, orta ve alt sınıfta da performansın artması anlamına gelecek.
1080ti'ı bile geçemiyor gibi laflar edilmesinin sebebi, 1080ti'ın 2 yıl önce aynı fiyata çıkmış olması. Ama o 16nm gpu ve g5x bellekle üretilmiş bir karttı. Amd 2 yıl sonra 7nm gpu ve hbm2 bellekle o performansı aynı fiyata anca tutturmuş görününce, ortada pek de bir gelişme olmadığını anlıyoruz.