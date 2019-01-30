AMD Radeon Vega VII’nin benchmark sonuçları sızdı

RTX 2080 Ti'dan %30 yavaş

RTX 2070'in önünde

https://www.guru3d.com/news-story/amd-radeon-vii-3dmark-results-surface.html

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geçtiğimiz haftalarda düzenlenenfuarında tanıttığı kartı Radeon Vega VII’nin satışa sunulmasına oldukça az bir zaman kala kartın benchmark sonuçları sızdı. Görünüşe göre kart her ne kadar final sürüm sürücü altında çalışmasa da Lisa Su’nun tanıtımda paylaştığı seviyede.3DMark’ın FireStrike ve TimeSpy testlerinde gün yüzüne çıkanortalamagörünüyor. Buna karşın fiyat olarak arada %42’lik fark olduğu düşünülürse ortaya çıkan tablo beklenilen bir sonuç aslında.üstünlüğünü koruduğukıyaslamasındakartı, TimeSpy’da bir hayli önde. TimeSpy’da 8700 puan alan dünyanın ilk 7 nm GPU’lu oyuncu kartı buna rağmen RTX 2070’den hızlı konumda.Tabi tekrardan altını çizmek gerekirse bu rakamlar karta dair gereklibir sürücü altında gerçekleşmiş durumda. Bu da kartınyenimanasına geliyor. Son olarak kartın 7 Şubat'ta 699$'lık fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacağını hatırlatarak sözlerimizi noktalayalım.