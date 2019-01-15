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AMD Radeon VII sadece 5000 adet üretildi, özelleştirilmiş versiyon olmayacak

7 Şubat tarihinde piyasada olacak AMD’nin sürprizlerle dolu ekran kartı AMD Radeon VII için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Sadece 5000 adet üretilen ekran kartı kısıtlı stokla satılacak.
4 ay
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Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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7nm sürecindeki Vega 20 mimarisini temel alan Radeon VII ekran kartı oyuncuları oldukça sevindirmişti. Bununla birlikte uzun bir süre oyuncular bu karta uzaktan bakmak zorunda kalacak gibi duruyor.

AMD Radeon VII gecikiyor mu?

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Radeon VII ekran kartı 5000 adet veya biraz daha az bir miktarda üretildi. Ayrıca üretici ortakların özelleştirilmiş versiyonlar çıkarmayacakları da iddia ediliyor.

Büyük bir sükse yaparak grafik pazarına katılan bir ekran kartı için iddialar oldukça şaşırtıcı ancak AMD’nin bir süre nabız yoklama politikası güdeceği ihtimali de akla gelmiyor değil. Zira artık madencilik furyası sona erdi ve Nvidia’nın mevcut hakimiyetinden pay almak daha da zor olabilir. Aslında aynı konu Nvidia için de geçerli ve firmanın GTX 11xx isimlendirmesiyle alt seviye kartlar piyasaya süreceği konuşuluyor.

Diğer taraftan her Radeon VII ekran kartı için AMD’nin zarar ettiği de ifade ediliyor. Aslında bu konu doğrudan Vega 20 grafik çekirdeğini ilgilendiriyor. Benzer özelliklere sahip Radeon Instinct MI50 hızlandırıcısında da AMD’nin zarar ettiği gündeme gelmişti. Kaynaklar Radeon Instinct MI50 için ayrılan Vega 20 çekirdeklerinin Radeon VII ekran kartına aktarıldığını vurguluyor.

Günün sonunda oyuncuları yine bir hayal kırıklığı bekliyor gibi. 699$ fiyat etiketine sahip Radeon VII ekran kartını nelerin beklediğini 7 Şubat tarihinde net olarak göreceğiz. Kısıtlı bir stokla piyasaya çıkarsa iddialar da doğru demektir.




https://www.tweaktown.com/news/64501/amd-radeon-vii-less-5000-available-custom-cards/index.html Yorum Yaz
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Father Torque 4 ay en beğenilen
Önceden de yazdığım üzere bu kartların çok az sayıda üretileceği belli. Sebeplerini kısa maddeler halinde sıralarsak:
-Radeon VII aslında Instinct MI50 GPU'sunun oyun kartı olarak hazırlanmış hali.
-Aslen çok daha pahalı işlemler için geliştirilen ve üretilen bir GPU, örneğin bir önceki nesil MI25 şu anda Amazon'da 6375$'a satılmakta.
-AMD bunları zararına satacak. Satış fiyatının 700$ olarak belirlenmesi, performans seviyesinin yakın olduğu 2080'e göre ayarlanmış olmasından kaynaklanıyor.
-AMD Radeon VII'yi prestij ve üst segmentte de varım diyebilmek için çıkardı. Artık kağıt üzerinde veya çok sınırlı stokla da olsa 2080Ti hariç NVidia'ya her alanda rakip bir ürünü var.
Önceden de yazdığım üzere bu kartların çok az sayıda üretileceği belli. Sebeplerini kısa maddeler halinde sıralarsak:-Radeon VII aslında Instinct MI50 GPU...
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Timeguard 4 ay
Teknoseyir bir inceleme yapıyor full nvidia :)
Koy bir vega64-rx590 bu kart çıkınca bu karttan son sürücülerle amd hangi seviyede görsün insanlar amd diye bir ekran kartı yok diyip konuyu kapatma eğilimindeler.
En iyisi olmayabilir ama bir rakip var yani o da olmazsa görürüz nvidia tek başına kalınca neler yapıyor.
Teknoseyir bir inceleme yapıyor full nvidia :)Koy bir vega64-rx590 bu kart çıkınca bu karttan son sürücülerle amd hangi seviyede görsün insanlar amd diye b...
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Timeguard 4 ay
Normal bir dolar kurunun 2 veya 2.5 olması gerekiyordu maximum Türkiye için hatta bunlar bile yüksekti de neyse 2.5 olsa 700x2.5= 1750tl ye yurt dışından alabilicektiniz bu kartı..
Nesi pahalı yahu bu kurla herşey pahalı farkındamısınız?
Amd zaten navi den sonraki yeni mimari için hazırlık yapıyor bu modellerde arada çıkarttığı piyasaya renk kattığı modeller olacak.
(Venezuelalılar da süt et bilmem ne çok aşırı pahalı diyor mesela onlarında para birimi bizimkinden çok daha değersiz olduğu için para biriminin değeri düştükçe ister istemez herşey pahalı görünüyor aslında herşey normal fiyatında sizin yani bizim alım gücümüz düşük.)
Amerikalı 700tl gibi 700 birim parasıyla alacak çok mu pahalı yani? (Ki bundan bile şikayet eder şımarık çocuk gibiler)

Ha 2080 den 100 dolar ucuz olmalıydı katılıyorum ama bunda da 16gb Hbm bellek var 8gb değil onda da ray trace özelliği var hangisi işine geliyorsa kullanım alanına daha yatkınsa artık bir tercih yapmak gerekecek işte bu bellek yapısı yüzünden aşırı rekabetçi fiyat veremediğini düşünüyorum Amd nin.
Normal bir dolar kurunun 2 veya 2.5 olması gerekiyordu maximum Türkiye için hatta bunlar bile yüksekti de neyse 2.5 olsa 700x2.5= 1750tl ye yurt dışından alabi...
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cronus75 3 ay
Nvidia CEO'su az dalga geçmiş bence...Herifler son anda uydurm kart duyurdu, millet bayrak alıp sokağa çıkacaktı. ABD'li bile olmadı derken bizim amigolar bayrak salladılar.
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DH Misafiri 4 ay
amd ekran kartında nvidia için çalışıyor. bunu çok önceleri söylüyordum kimse inanmadı. üretmiyceksen adam gibi sat mk başkası üretsin tam via firmasının yaptığını yapıyor amd via da elinde x86 patenti var üretmiyo şirketide satmıyor. sat qualcom a bak ozaman ne biçin işlemciler çıkıyodu.
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powerring 4 ay
5000 kart yazılım maliyetini bile karşılamaz. Gerçekçi olalım lütfen.
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maxmania 4 ay
haber başlığı aldatıcı, tabi yazan editörden alıştık artık. iddia edildi diye belirtse nvidia ve intel fanatikliğine halel gelecek zannediyor.
yeter artık bu kadar art niyetli, hatalı haber yazan bir kişiyi ya tekrardan eğitin ya da bu alanda başka uzman kişilerin haberi yazmasını sağlayın. biz teknoloji haberi okumak istiyoruz, bir fanatiğin kendi fikirlerini doldurduğu boş yazıları değil.
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wolwes 4 ay
Arkadaşlar bunlar iddia henüz kesin değil,özelleştirilmiş kart mevzusunda haklı olabilirler çünkü bu karta eklenebilecek yapılabilecek birşey yok gibi duruyor ancak 5000 kart mevzusu saçma geldi bana çıkar çıkmaz herkesi kartı aldırmaya teşvik etmek için ortaya atılmış bir iddia gibi geldi.
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Mukarnas 4 ay
5000 adetten ülkemize kac tane düsecek ki? o kartlar bize ulasana kadar zaten hava kaybolur, collector edition olmus ya bu...
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Statistik 4 ay
Bildigim kadariyla Tweaktown en "nvidiaci" sayilabilecek sitelerdendir. Diger guvenilir haber siteleri bu olaydan bahsetmemis. Asiri derecede suphe ile bakmak lazim. nvidia 7 subat'a kadar boyle haberle durumu tedarik edecegini dusunuyorsa yaniliyor.
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ilkerinanç 4 ay
Arkadaşlar Amerikada veya Avrupada bir ekran kartına bol keseden 700 doları 1000 doları şak diye verebildiklerini yada buna can attıklarını düşündüren nedir?Bu kartların dünyada satış rakamı ne?Milyon adetler mi satıyor hepsi?Geçen de birileri yazmış bizim Skoda parasına, Symbol parasına adamlar Porsche satıyorlar?ADam direkt TL EURO TL karşılaştırması yapıyor dank diye 450000 dolar 35000 lira diye o aryı bir abeslik ama.Eee niye herkesin altında Porsche yok salak mı bu adamlar biz mi bir akıllıyız bunu düşünüyoruz onlar düşünemiyor?Onlar da fiyat performans ürünü derdinde zenginleri hariç.1 kart için 1 araba için durduk yere bütçesini niye zora soksunki adam?Lazım olanı,yeteni alıyor.Cep telefonları mesela.Herkes hayat pahalı şu var bu yok ,öyle kötü böyle zor ama maşallah 5000-10000 liralık İphone lar Samsunglar havada uçuşuyor.
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-MoDeStUs- 4 ay
5000 tane artık kime satacaksa : )
Para saçan meraktan almak isteyenler alacaktır tabiki.Asıl merak ettiğim yurtdışı değil burada kimler alacak.


Patlayan yanan 2080 ti lere saldıranlardan sonra 2.ci vahim tablo olacak gibi.En azından bunlar patlamaz umarım
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cronus75 4 ay
NVIDIA Ceo'sunun dediği herşey doğru çıktı bence.
Alelacele 7nm mi50 işlemcisinden 4 unit kırparak ortaya attıkları kart. O sebeple özelleştirme vs. için de toplu üretim yapmıyorlar. Kimse de toplu sayıda üretmeyecek.
Yeni teknoloji yok, yeni hiçbirşey yok. Fiyasko.
350 dolara Vega56 alın, %75 performans yarı fiyatına.
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guzmann06 4 ay cronus75
Ofiyata rtx 2060 varken niye vega 56 alalım. rekabet güzelde. Nvidia ile ben rakabet etmiyorum amd rekabet ediyor. 11xx serisi gelince ne diceksiniz rx 590 alınmı diceksiniz millete.
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