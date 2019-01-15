AMD Radeon VII sadece 5000 adet üretildi, özelleştirilmiş versiyon olmayacak

7nm sürecindeki Vega 20 mimarisini temel alan Radeon VII ekran kartı oyuncuları oldukça sevindirmişti. Bununla birlikte uzun bir süre oyuncular bu karta uzaktan bakmak zorunda kalacak gibi duruyor.

AMD Radeon VII gecikiyor mu?

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Radeon VII ekran kartı 5000 adet veya biraz daha az bir miktarda üretildi. Ayrıca üretici ortakların özelleştirilmiş versiyonlar çıkarmayacakları da iddia ediliyor.

Büyük bir sükse yaparak grafik pazarına katılan bir ekran kartı için iddialar oldukça şaşırtıcı ancak AMD’nin bir süre nabız yoklama politikası güdeceği ihtimali de akla gelmiyor değil. Zira artık madencilik furyası sona erdi ve Nvidia’nın mevcut hakimiyetinden pay almak daha da zor olabilir. Aslında aynı konu Nvidia için de geçerli ve firmanın GTX 11xx isimlendirmesiyle alt seviye kartlar piyasaya süreceği konuşuluyor.

Diğer taraftan her Radeon VII ekran kartı için AMD’nin zarar ettiği de ifade ediliyor. Aslında bu konu doğrudan Vega 20 grafik çekirdeğini ilgilendiriyor. Benzer özelliklere sahip Radeon Instinct MI50 hızlandırıcısında da AMD’nin zarar ettiği gündeme gelmişti. Kaynaklar Radeon Instinct MI50 için ayrılan Vega 20 çekirdeklerinin Radeon VII ekran kartına aktarıldığını vurguluyor.

Günün sonunda oyuncuları yine bir hayal kırıklığı bekliyor gibi. 699$ fiyat etiketine sahip Radeon VII ekran kartını nelerin beklediğini 7 Şubat tarihinde net olarak göreceğiz. Kısıtlı bir stokla piyasaya çıkarsa iddialar da doğru demektir.







https://www.tweaktown.com/news/64501/amd-radeon-vii-less-5000-available-custom-cards/index.html