AMD Radeon VII sadece 5000 adet üretildi, özelleştirilmiş versiyon olmayacak

7nm sürecindeki Vega 20 mimarisini temel alan Radeon VII ekran kartı oyuncuları oldukça sevindirmişti. Bununla birlikte uzun bir süre oyuncular bu karta uzaktan bakmak zorunda kalacak gibi duruyor.
AMD Radeon VII gecikiyor mu?
Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Radeon VII ekran kartı 5000 adet veya biraz daha az bir miktarda üretildi. Ayrıca üretici ortakların özelleştirilmiş versiyonlar çıkarmayacakları da iddia ediliyor.
Diğer taraftan her Radeon VII ekran kartı için AMD’nin zarar ettiği de ifade ediliyor. Aslında bu konu doğrudan Vega 20 grafik çekirdeğini ilgilendiriyor. Benzer özelliklere sahip Radeon Instinct MI50 hızlandırıcısında da AMD’nin zarar ettiği gündeme gelmişti. Kaynaklar Radeon Instinct MI50 için ayrılan Vega 20 çekirdeklerinin Radeon VII ekran kartına aktarıldığını vurguluyor.
Günün sonunda oyuncuları yine bir hayal kırıklığı bekliyor gibi. 699$ fiyat etiketine sahip Radeon VII ekran kartını nelerin beklediğini 7 Şubat tarihinde net olarak göreceğiz. Kısıtlı bir stokla piyasaya çıkarsa iddialar da doğru demektir.
https://www.tweaktown.com/news/64501/amd-radeon-vii-less-5000-available-custom-cards/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
-Radeon VII aslında Instinct MI50 GPU'sunun oyun kartı olarak hazırlanmış hali.
-Aslen çok daha pahalı işlemler için geliştirilen ve üretilen bir GPU, örneğin bir önceki nesil MI25 şu anda Amazon'da 6375$'a satılmakta.
-AMD bunları zararına satacak. Satış fiyatının 700$ olarak belirlenmesi, performans seviyesinin yakın olduğu 2080'e göre ayarlanmış olmasından kaynaklanıyor.
-AMD Radeon VII'yi prestij ve üst segmentte de varım diyebilmek için çıkardı. Artık kağıt üzerinde veya çok sınırlı stokla da olsa 2080Ti hariç NVidia'ya her alanda rakip bir ürünü var.
Koy bir vega64-rx590 bu kart çıkınca bu karttan son sürücülerle amd hangi seviyede görsün insanlar amd diye bir ekran kartı yok diyip konuyu kapatma eğilimindeler.
En iyisi olmayabilir ama bir rakip var yani o da olmazsa görürüz nvidia tek başına kalınca neler yapıyor.
Nesi pahalı yahu bu kurla herşey pahalı farkındamısınız?
Amd zaten navi den sonraki yeni mimari için hazırlık yapıyor bu modellerde arada çıkarttığı piyasaya renk kattığı modeller olacak.
(Venezuelalılar da süt et bilmem ne çok aşırı pahalı diyor mesela onlarında para birimi bizimkinden çok daha değersiz olduğu için para biriminin değeri düştükçe ister istemez herşey pahalı görünüyor aslında herşey normal fiyatında sizin yani bizim alım gücümüz düşük.)
Amerikalı 700tl gibi 700 birim parasıyla alacak çok mu pahalı yani? (Ki bundan bile şikayet eder şımarık çocuk gibiler)
Ha 2080 den 100 dolar ucuz olmalıydı katılıyorum ama bunda da 16gb Hbm bellek var 8gb değil onda da ray trace özelliği var hangisi işine geliyorsa kullanım alanına daha yatkınsa artık bir tercih yapmak gerekecek işte bu bellek yapısı yüzünden aşırı rekabetçi fiyat veremediğini düşünüyorum Amd nin.