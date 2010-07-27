AMD Sempron 180 işlemcisini kullanıma sunuyor

AMD düşük maliyetli sistemler ve ofis bilgisayarları için hazırladığı Sempron 180 işlemcisini kullanıma sunuyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 2.4GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemci, her çekirdek için 512 Kb olmak üzere toplamda 1MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. Soket AM2+ ve Soket AM3 anakartlarla uyumlu olan Sempron 180'nin ısıl güç tasarımı ise 45 Watt olarak açıklanıyor. C3 çekirdek tasarımını temel alan yeni işlemci, AMDV sanallaştırma teknolojisini de destekliyor.
AMD'nin Sempron 180 işlemcisi için henüz fiyat bilgisi bulunmuyor ancak HP'nin Çin pazarı için hazırlanan,
- Compaq Presario CQ3211CX
- Compaq Presario CQ3219CN
- Compaq Presario CQ3230CX
- Compaq Presario CQ3231CX
sistemlerinde kullanıldığı belirtiliyor.
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Kasalar 2 GB DDR2-1066Mhz bellek ve VTX Hd4870 (1 GB, GDDR5-256 Bit, 750-3600Mhz) ekran kartından oluşuyor. Özellikle GTA4'ün çoklu oyuncu modunda işlemci sömürülüyor adeta. Oynarken problem yok ama oyundan çıktıktan sonra sistem koma-felç oluyor. Yeniden başlatmadan da rahat çalışmıyor. Tabi diğer oyunlarda problem yok, taş gibi rahatça çalışıyorlar, COD6 MP-COOP, L4D-L4D2 vs vs.
pclabs.com.tr/...
Oyun oynanmayacaksa belki ama çalıştığım internet kafedeki Phenom II X4 940'lı bilgisayarlar bile kimi zaman yetmiyor valla :)
Sempron 180 2.4 ghz
Model numarası artmış ama hızı düşmüş. Hali hazırda var olan Sempron 140 almak daha mantıklı. İkisi de 45watt zaten.
o kadarda değil