AMD Sempron 180 işlemcisini kullanıma sunuyor

AMD düşük maliyetli sistemler ve ofis bilgisayarları için hazırladığı Sempron 180 işlemcisini kullanıma sunuyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 2.4GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemci, her çekirdek için 512 Kb olmak üzere toplamda 1MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. Soket AM2+ ve Soket AM3 anakartlarla uyumlu olan Sempron 180'nin ısıl güç tasarımı ise 45 Watt olarak açıklanıyor. C3 çekirdek tasarımını temel alan yeni işlemci, AMDV sanallaştırma teknolojisini de destekliyor.

AMD'nin Sempron 180 işlemcisi için henüz fiyat bilgisi bulunmuyor ancak HP'nin Çin pazarı için hazırlanan,

- Compaq Presario CQ3211CX

- Compaq Presario CQ3219CN

- Compaq Presario CQ3230CX

- Compaq Presario CQ3231CX

sistemlerinde kullanıldığı belirtiliyor.