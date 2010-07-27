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AMD Sempron 180 işlemcisini kullanıma sunuyor

8 yıl
10,6b
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15
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD düşük maliyetli sistemler ve ofis bilgisayarları için hazırladığı Sempron 180 işlemcisini kullanıma sunuyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 2.4GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemci, her çekirdek için 512 Kb olmak üzere toplamda 1MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. Soket AM2+ ve Soket AM3 anakartlarla uyumlu olan Sempron 180'nin ısıl güç tasarımı ise 45 Watt olarak açıklanıyor. C3 çekirdek tasarımını temel alan yeni işlemci, AMDV sanallaştırma teknolojisini de destekliyor.

AMD'nin Sempron 180 işlemcisi için henüz fiyat bilgisi bulunmuyor ancak HP'nin Çin pazarı için hazırlanan,

- Compaq Presario CQ3211CX
- Compaq Presario CQ3219CN
- Compaq Presario CQ3230CX
- Compaq Presario CQ3231CX

sistemlerinde kullanıldığı belirtiliyor.


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marvinous 8 yıl
@Vouljin
Kasalar 2 GB DDR2-1066Mhz bellek ve VTX Hd4870 (1 GB, GDDR5-256 Bit, 750-3600Mhz) ekran kartından oluşuyor. Özellikle GTA4'ün çoklu oyuncu modunda işlemci sömürülüyor adeta. Oynarken problem yok ama oyundan çıktıktan sonra sistem koma-felç oluyor. Yeniden başlatmadan da rahat çalışmıyor. Tabi diğer oyunlarda problem yok, taş gibi rahatça çalışıyorlar, COD6 MP-COOP, L4D-L4D2 vs vs.
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ghost recon advanced 8 yıl
intelin celeron serilerinden daha iyi oalcağı kesindir hazır ucuz sistemler için ideal cpu büyük marketlerde satılan pc ler gibi
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Vouljin 8 yıl
Yok artık 4 çekirdekli pc yetmiyormu :) oyunlar için yeterde artar bile önemli olan ekrankartıdır.
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kukubara 8 yıl
Eğer açabilirseniz sempron 140 da çift çekirdekli.

pclabs.com.tr/...
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marvinous 8 yıl
@mehmetgirgin
Oyun oynanmayacaksa belki ama çalıştığım internet kafedeki Phenom II X4 940'lı bilgisayarlar bile kimi zaman yetmiyor valla :)
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fx57 8 yıl
@Regor, Sempron 140 tek çekirdek, Sempron 180 ise çift çekirdek :)
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Regor 8 yıl
Sempron 140 2.7 ghz
Sempron 180 2.4 ghz
Model numarası artmış ama hızı düşmüş. Hali hazırda var olan Sempron 140 almak daha mantıklı. İkisi de 45watt zaten.
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Bukalemun 8 yıl
hali hazırda CELERON 420 - E2160 - E2180 de fiyat oalrak düşüyor. 2 ci elde çok daha uygun:)) bende sempron 140 var ÇİFT ÇEKİRDEK açıldı ve sorunsuz. 785ge - 880g ile EVET çok uyumlu gibi durmakta AMD am2/am3 yapısı ile bu işlemcide iyi bir koza sahip. mevcut fiyatlandırma ile 40dolar+kdv yi geçmeyecek bence.
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Tolgá 8 yıl
Download pc net office gibi masaüstü işler için iyi bir cpu olabilir
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sakiri 8 yıl
Su 45 watt geyigine ben pek fazla önem vermiyorum. Bendeki Q6600 bile ortalamada 45 watt üzerine hic cikmiyor. Ama gizli bir silah gibi duruyor kenarda icabinda 300 watt bile onun icin sorun olmaz.
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VenomS 8 yıl
vallahi ofis pcleri için çok iyi bir alternatif olur bence 45w 2.4Ghz çift çekirdek ile 785G yada 880G yongasetli anakart 2 gb ram 250gb hdd 19" lcd güzel bir kasayla birlikte fazlasıyla yeterli olur
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DeistSuat 8 yıl
@mehmetgirgin
o kadarda değil
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