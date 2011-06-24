AMD, Sempron işlemci ailesini bir daha güncellemeyebilir

AMD tarafından Intel'in Celeron işlemcilerine karşı 2004 yılında pazara sunulan ve bugüne kadar üç farklı mikroişlemci mimarisiyle tanışan düşük maliyetli Sempron işlemci ailesinde sona geliniyor. Sandy Bridge tabanlı Celeron işlemcilerini de duyuran Intel'den farklı olarak AMD'nin, Sempron 130 modeliyle birlikte seriye yeni model eklemeyeceği ve önümüzdeki yıl içerisinde markaya tamamen son vereceği iddia ediliyor. Athlon XP işlemcilerinin yeniden isimlendirilmiş versiyonları olarak pazara adım atan Sempron işlemileri, Athlon64 3800+ ve FX-53 gibi işlemcilerin popüler olduğu bir dönemde düşük maliyetli sistemler ve ofis bilgisayarlarına yönelik olarak AMD tarafından kendi ürün grubunun en ucuz işlemcileri olarak pazara sunulmuştu.

K8 mimarisini temel alan ilk Sempron işlemcileri, daha küçük L2 bellek ve 64-bit desteğinden yoksunluk gibi kırpılmış özelliklerle geliyorlardı. Pazarda satılmakta olan son nesil Sempron işlemcileri ise Temmuz 2009 tarihinde lanse edilen K10 mimarisini ve Stars çekirdek tasarımını temel alan modellerden oluşuyor. Geride bıraktığımız Mayıs ayına kadar üç adet tek çekirdek ve bir adet çift çekirdekli modelden oluşan güncel Sempron ailesi, Latin Amerika'da satışa sunulan düşük maliyetli bazı yeni yeni sistemlerle birlikte beşinci bir üyeye daha sahip oldu; Sempron 130. Kısa bir süre önce Newegg tarafından da 29.99$ seviyesinden (Sempron 140'dan 8$ daha ucuz) satışa sunulan yeni işlemci 2.6GHz'de görev yapıyor ve bu açıdan değerlendirildiğinde güncel Sempron modelleri arasında saat hızı en düşük model olarak yer alıyor.

Serinin diğer üyeleri gibi AMD64 ve Sanallaştırma özelliklerine destek sunan yeni işlemcinin C2 ve C3 revizyonlu olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor. Bu önemli bir detay zira iki tasarım arasında ciddi bir fark var. Newegg tarafından satışan Regor tabanlı C2 revizyonu tek çekirdekli tasarıma sahipken, benzer şekilde yine Regor tasarımını temel alan C3 revizyonlu model ise aslında tek çekirdeği aktif edilmiş çift çekirdekli tasarıma sahip ve belli koşullar altında kapalı olan çekirdek açılabiliyor. Yapılan ilk denemelerde çekirdek aşırtma işlemi başarılı sonuç veren işlemci, bu uygulamadan sonra CPU-Z tarafından Athlon II X2 4300e olarak tanımlandı. Yapılan ilk yorumlara göre, düşük saat hızına bağlı olarak Sempron 140 işlemcisinden daha yavaş olan Sempron 130 işlemcisi için son kullanıcıların 8 dolarlık farkı ödeyerek Sempron 140 tercihinde bulunmalarının daha doğru bir tercih olacağı ifade ediliyor.