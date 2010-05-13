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AMD Vision 2010 Prömiyeri: Acer Aspire One 521 ile AMD tabanlı HD netbook!

9 yıl
13,8b
1
10
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD Vision 2010 Prömiyeri: Acer Aspire One 521 ile AMD tabanlı HD netbook!
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AMD ve Acer, yeni bir netbook konseptini ortaya atıyorlar; HD netbook! Netbook pazarında agresif bir büyüme için 2011'e hazırlanan ve bu hedefleri doğrultusunda Fusion ile Bobcat tabanlı yeni nesil işlemciler üzerinde çalışan AMD, Ferrari One ile netbook pazarında önemli başarılara imz atan Acer ile yakın iş birliğine giderek, 2011 öncesinde ısınma turlarına devam ediyor. Vision 2010 etkinliğinde tanıtılan Aspire One 521, iki firmanın yakın iş birliği ile hazırlanan ve gelişmiş özelliklere sahip olduğu belirtilen HD netbook olarak lanse ediliyor.

10.1-inç boyutunda LED ekrana sahip olan Aspire One 521, AMD'nin V105 adını verdiği yeni işlemcisini kullanıyor. Tek çekirdekli olan ve 1.2GHz'de görev yapan işlemci, 512 Kb Seviye 2 bellek kapasitesine, 2.0GT/saniye HT hızına ve 9 Watt ısıl güç tasarımına sahip. AMD V105 işlemcisinin güç verdiği Acer Aspire One 521'de, 1GB bellek ve 160GB sabit disk kapasitesine yer veriliyor. Çoklu dokunmatik touchpad ile donatılan HD netbok, ATi Radeon HD 4200 serisi entegre grafik birimiyle geliyor ve hem 3D hem de HD Video hızlandırabiliyor.

Yüksek tanımlı medyanın aktarımı için üzerinde ayrıca HDMI portu da bulunan ve bu sayede medya oynatıcısı olarak kullanılabilen yeni netbook, 6 hücreli pil ve Windows 7 Starter ile birlikte sunuluyor. Acer Aspire One 521'in yaygın satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenirken, Türkiye satış fiyatı hakkında henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.

AMD Vision 2010 Prömiyeri: Acer Aspire One 521 ile AMD tabanlı HD netbook!
Tam Boyutta Gör

AMD Vision 2010 Prömiyeri: Acer Aspire One 521 ile AMD tabanlı HD netbook!
Tam Boyutta Gör

AMD Vision 2010 Prömiyeri: Acer Aspire One 521 ile AMD tabanlı HD netbook!
Tam Boyutta Gör

AMD Vision 2010 Prömiyeri: Acer Aspire One 521 ile AMD tabanlı HD netbook!
Tam Boyutta Gör

AMD Vision 2010 Prömiyeri: Acer Aspire One 521 ile AMD tabanlı HD netbook!
Tam Boyutta Gör

AMD Vision 2010 Prömiyeri: Acer Aspire One 521 ile AMD tabanlı HD netbook!
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Regor 9 yıl
Ekran kartı 4200 değilmiş sitenin haberine göre.
techradar.com/...
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dellino 9 yıl

Regor

Ekran kartı 4200 değilmiş sitenin haberine göre.

techradar.com/...

4225 bir 4200 muadili grafik yongası. Farkı taşınabilir sistemlere uyum için hızlarının düşük olması.
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Batuist 9 yıl
intelin atom platformundan daha iyi olacağını düşünüyorum.. çünkü başka hiçbir işlemci atomdan daha berbat olamaz.. AMDyi bu pazarda görmek gerçekten çok iyi oldu.. artık rekabet başlayabilir... intel Uzun zamandır beş para etmez atom işlemcileri ile piyasada tek kalınca pek bir gelişmede göremedik atom tarafında.. her ne kadar çift çekirdekli vs. çıkarsada iki çürük yumurtayı yanyana koy yine bir sağlam yumurta etmez..
artı merak ettim resimlerde cinebench R10 testinde ne kadar zamanda tamamladı acaba??
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VenomS 9 yıl
hd4200 normalde 7,5w kullanıyor 1.1v ile mobil hali biraz daha düşük olabilir çünkü 400mhz de çalışıyor masaüstü olan 500mhz ve 1.1v ile 750mhz kadar normal çalışıyor.
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fatihcanery 9 yıl
hd3200 değil 4200 ,gerçekten iyi iş çıkarmış amd.tabi batarya süresi de önemli
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dellino 9 yıl
Çoklu dokunmatik ekran Netbooklar da bil ilk sanırım.
Güzel ürünleri sonunda görebileceğiz.
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_LAZOGLAN_ 9 yıl
Hele şükür :)
Hakkaten ekran kartı bataryayı sömürmesin :P şarjı uzun giderse Amd netbook piyasasında kendini ciddi şekilde gösterebilir...
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TsG 9 yıl
Sonunda bir AMD netbook gördük. Gözümüz aydın!.
Yalnız işlemci tamam 9Watt çekiyorda, HD3200 ne kadar güç çekiyor, onu merak ettim...
Umarım güç konusunda başarılı olur...
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