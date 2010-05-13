AMD Vision 2010 Prömiyeri: Acer Aspire One 521 ile AMD tabanlı HD netbook!

AMD ve Acer, yeni bir netbook konseptini ortaya atıyorlar; HD netbook! Netbook pazarında agresif bir büyüme için 2011'e hazırlanan ve bu hedefleri doğrultusunda Fusion ile Bobcat tabanlı yeni nesil işlemciler üzerinde çalışan AMD, Ferrari One ile netbook pazarında önemli başarılara imz atan Acer ile yakın iş birliğine giderek, 2011 öncesinde ısınma turlarına devam ediyor. Vision 2010 etkinliğinde tanıtılan Aspire One 521, iki firmanın yakın iş birliği ile hazırlanan ve gelişmiş özelliklere sahip olduğu belirtilen HD netbook olarak lanse ediliyor.

10.1-inç boyutunda LED ekrana sahip olan Aspire One 521, AMD'nin V105 adını verdiği yeni işlemcisini kullanıyor. Tek çekirdekli olan ve 1.2GHz'de görev yapan işlemci, 512 Kb Seviye 2 bellek kapasitesine, 2.0GT/saniye HT hızına ve 9 Watt ısıl güç tasarımına sahip. AMD V105 işlemcisinin güç verdiği Acer Aspire One 521'de, 1GB bellek ve 160GB sabit disk kapasitesine yer veriliyor. Çoklu dokunmatik touchpad ile donatılan HD netbok, ATi Radeon HD 4200 serisi entegre grafik birimiyle geliyor ve hem 3D hem de HD Video hızlandırabiliyor.

Yüksek tanımlı medyanın aktarımı için üzerinde ayrıca HDMI portu da bulunan ve bu sayede medya oynatıcısı olarak kullanılabilen yeni netbook, 6 hücreli pil ve Windows 7 Starter ile birlikte sunuluyor. Acer Aspire One 521'in yaygın satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenirken, Türkiye satış fiyatı hakkında henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.