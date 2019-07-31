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AMD X590 yongaseti hazırlığında

AMD’nin 3. Nesil Ryzen işlemcileriyle birlikte duyurduğu X570 yongaseti piyasada getirdiği yeniliklerle tartışıladursun yeni bir yongaseti daha yolda görünüyor.
2 sa.
570
21
5
Anakart
Metehan Göktaş
Yazar
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AMD Zen 2 mimarili yongalarıyla işlemci tarafında yüksek performans ve uygun fiyatı bir arada sunması nedeniyle 3. Nesil işlemcileriyle ilk nesil Ryzen yongalarıyla yakaladığı ivmeyi daha da arttırarak devam ettirdi.

3. nesil Ryzen işlemcileriyle performans başlığında parlak bir sonuç elde edilse de yeni işlemcilerin ses getiren bir diğer önemli özelliği donanım dünyasını PCIe 4.0 standartıyla tanıştırması oldu. Her ne kadar X570 yongasetli anakartlar önceki anakartlara göre biraz daha tuzlu olsa da yüksek bant genişliğinden faydalanmak isteyen kullanıcıların tercihi oldu.

TDP yükselecek 

Hatırlayacağınız üzere yeni yongaların tanıtımı zamanında X570’de bir detaya değinmiştik. X570 yongasetinin sağladığı 34 kanalın AMD tarafından 4’ünün çıkarıldığı bilgisi o dönem için akıllara bu 4 kanalın da sunulduğu ve TDP’nin 11 watt’tan 15 watt’a yükseldiği bir yongasetini gelebilir mi sorusunu getirmişti.

20 PCIe 4.0 kanalı 

HWINFO’nun sürüm notlarında açığa çıkan X590 ifadesi görünüşe göre bu sorunun cevabı olabilir. Dahası ASUS çalışanları PRIME X590-PRO ve ROG STRIX X590-E olmak üzere 2 model üzerinde çalıştıklarını doğruladı bile. Bu durumda 4 kanalın işlemci ile yongaseti arasındaki iletişim için saklı tutulduğunu düşünürsek 20 PCIe kanalından bahsediyoruz demektir.
https://www.guru3d.com/news-story/amd-x590-chipset-surfaces-again-(and-x599-as-well).html Yorum Yaz
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Timeguard 52 dk.
Overclock veya daha yüksek saat hizlariylada 4000 serisini satacaklar mutlak planlı işler bunlar adam yeni seride Allcore 4.6ghz vs görünce ipc de biraz artmış diyelim aa geceyim yahu buna diyecek.
Bütün islemcilerin oc kilidi açık düşünün 199$ satılan 3600 4.6-5ghz oc olsa Allcore kim 3700x 3800x alir hadi ryzen 9 alan olur çok cekirdekle isi vardir veya kim 4000 serisine guncellerdi.
Planli pazarlama olayı çok istese 100-300mhz daha iyi hızlarda sunarlardi bu işlemcileri ama yukarda bahsettiğim olaylar iste ben böyle düşünüyorum.
Telefonlardaki gibi bir yerini eksik birak ki yenisi satılsın.
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wolwes 1 sa.
Overclock oluyor ama 0.3ghz
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selahattın ısık 2 sa.
deli gibi o.c olup i-o girişi berbat 990fx den deli gibi i-o değerleri yakalayan ama o.c olamıyan x570-590 a.
amd harbiden garip firma..
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djduke 1 sa. selahattın ısık
ryzenlerin neden o.c olamadığını gerçekten teknik bilen biri cevap verebilir mi ? tdp düşük ısınma sorunu yok. AMD neden o.c olamıyor ?
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