AMD X590 yongaseti hazırlığında

AMD Zen 2 mimarili yongalarıyla işlemci tarafında yüksek performans ve uygun fiyatı bir arada sunması nedeniyle 3. Nesil işlemcileriyle ilk nesil Ryzen yongalarıyla yakaladığı ivmeyi daha da arttırarak devam ettirdi.

TDP yükselecek

20 PCIe 4.0 kanalı

https://www.guru3d.com/news-story/amd-x590-chipset-surfaces-again-(and-x599-as-well).html

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3. nesil Ryzen işlemcileriyle performans başlığında parlak bir sonuç elde edilse de yeni işlemcilerin ses getiren bir diğer önemli özelliğioldu. Her ne kadar X570 yongasetli anakartlar önceki anakartlara göre biraz daha tuzlu olsa dafaydalanmak isteyen kullanıcıların tercihi oldu.Hatırlayacağınız üzere yeni yongaların tanıtımı zamanında X570’de bir detaya değinmiştik. X570 yongasetinin sağladığı 34 kanalın AMD tarafından 4’ünün çıkarıldığı bilgisi o dönem için akıllara bu 4 kanalın da sunulduğu ve TDP’nin 11 watt’tan 15 watt’a yükseldiği bir yongasetini gelebilir mi sorusunu getirmişti.HWINFO’nun sürüm notlarında açığa çıkan X590 ifadesi görünüşe göre bu sorunun cevabı olabilir. Dahasıçalışanlarıolmak üzere 2 model üzerinde çalıştıklarını doğruladı bile. Bu durumda 4 kanalın işlemci ile yongaseti arasındaki iletişim için saklı tutulduğunu düşünürsekdemektir.