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    Anlık Bildirim

    MSI, yeni RAM standardı CAMM2 destekli ilk anakartını duyurdu

    Yeni RAM standardı CAMM2, geçtiğimiz aylarda öncelikle dizüstü bilgisayarlar için tanıtılmıştı. Şimdi ise MSI CAMM2 destekli sektörün ilk masaüstü anakartını duyurdu.
    MSI, yeni RAM standardı CAMM2 destekli ilk anakartını duyurdu Tam Boyutta Gör
    JEDEC, geçtiğimiz aylarda yeni RAM standardı CAMM2’yi onaylamıştı. Öncelikli olarak CAMM2 bellekler dizüstü bilgisayarlar için tasarlanmış olsa da aslında bu belleklerin masaüstü desteği de bulunuyor. Bu bağlamda MSI, CAMM2 bellekli dünyanın ilk Z790 masaüstü anakartını üretmek için Kingston ile ortaklık kurdu.

    MSI Z790 Project Zero Plus, CAMM2 ile geliyor

    MSI Z790 Project Zero Plus, adından ve çipsetinden de anlaşılacağı üzere firmanın üst seviye bir ürünü. Bu anakart, konektörleri daha iyi kablo yönetimi için arka tarafında barındırırken CPU soketinin sağında yer alan dört DDR5 DIMM yuvasının yerine yatay olarak yerleştirilen ve dört vidayla takılan tek bir CAMM2 modülüne yer veriliyor.

    MSI'ın yeni anakartında kullanılan CAMM2 bellek ise Kingston Fury Impact DDR5 CAMM2 modülü olacak. Bununla birlikte, Kingston'ın modüle bir XMP profili uygulaması bekleniyor, bu da bellek performansını üstün gecikme süresiyle LPDDR5X hızlarına çıkarılmasını sağlayabilir.

    MSI, yeni Z790 Project Zero Plus kartını 4 Haziran’da başlayacak olan Computex 2024 fuarında sergileyecek. Şimdilik kartın fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bir bilgi de bulunmuyor. Bununla birlikte CAMM2 bellek standardının masaüstünde nasıl karşılanacağını görmek ilginç olacak. Zira dizüstülerde olduğu gibi masaüstünde belleklerin boyutu büyük bir endişe kaynağı değil. Ancak boyutun rol oynadığı küçük form faktörlü makinelerde güçlü bir tercih olabilir.

    CAMM2 bellekler neler sunuyor?

    CAMM2, çift kanallı SO-DIMM yapılandırmalarının yeteneklerini tek bir modülde birleştirerek geleneksel DDR5 SO-DIMM dizüstü bilgisayar yapılandırmalarından yüzde 64 daha küçük olmasını sağlarken aynı zamanda günümüz CPU'larının 128 bit bellek veri yolunun tamamını kullanabilmekte. Ayrıca CAMM2 yalnızca DDR5 bellek modüllerini değil LPDDR5X bellek modüllerini de destekliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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