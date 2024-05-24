MSI, yeni RAM standardı CAMM2 destekli ilk anakartını duyurdu

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Tam Boyutta Gör JEDEC, geçtiğimiz aylarda yeni RAM standardı CAMM2’yi onaylamıştı. Öncelikli olarak CAMM2 bellekler dizüstü bilgisayarlar için tasarlanmış olsa da aslında bu belleklerin masaüstü desteği de bulunuyor. Bu bağlamda MSI, CAMM2 bellekli dünyanın ilk Z790 masaüstü anakartını üretmek için Kingston ile ortaklık kurdu.

MSI Z790 Project Zero Plus, CAMM2 ile geliyor

MSI Z790 Project Zero Plus, adından ve çipsetinden de anlaşılacağı üzere firmanın üst seviye bir ürünü. Bu anakart, konektörleri daha iyi kablo yönetimi için arka tarafında barındırırken CPU soketinin sağında yer alan dört DDR5 DIMM yuvasının yerine yatay olarak yerleştirilen ve dört vidayla takılan tek bir CAMM2 modülüne yer veriliyor.

MSI'ın yeni anakartında kullanılan CAMM2 bellek ise Kingston Fury Impact DDR5 CAMM2 modülü olacak. Bununla birlikte, Kingston'ın modüle bir XMP profili uygulaması bekleniyor, bu da bellek performansını üstün gecikme süresiyle LPDDR5X hızlarına çıkarılmasını sağlayabilir.

MSI, yeni Z790 Project Zero Plus kartını 4 Haziran’da başlayacak olan Computex 2024 fuarında sergileyecek. Şimdilik kartın fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bir bilgi de bulunmuyor. Bununla birlikte CAMM2 bellek standardının masaüstünde nasıl karşılanacağını görmek ilginç olacak. Zira dizüstülerde olduğu gibi masaüstünde belleklerin boyutu büyük bir endişe kaynağı değil. Ancak boyutun rol oynadığı küçük form faktörlü makinelerde güçlü bir tercih olabilir.

CAMM2 bellekler neler sunuyor?

CAMM2, çift kanallı SO-DIMM yapılandırmalarının yeteneklerini tek bir modülde birleştirerek geleneksel DDR5 SO-DIMM dizüstü bilgisayar yapılandırmalarından yüzde 64 daha küçük olmasını sağlarken aynı zamanda günümüz CPU'larının 128 bit bellek veri yolunun tamamını kullanabilmekte. Ayrıca CAMM2 yalnızca DDR5 bellek modüllerini değil LPDDR5X bellek modüllerini de destekliyor.

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