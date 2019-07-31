XFX’in özelleştirilmiş tasarımlı RX 5700 modeli görüntülendi

AMD’nin iş ortaklarından XFX donanım dünyasında farklı tasarım hatlarına sahip kartlarıyla tanınıyor. Radeon Vega 56 ve 64’te de bizleri şaşırtmayıp ilgi çekici bir karta imza atan firmanın RX 5700 modeli de dikkat çekmeyi başarıyor.

XFX radikal tasarım değişikliklerinden vazgeçmiyor

Çifta fanla serinletilen soğutucu bloğa sahip soğutma çözümünün dış kısmı bir hayli tuhaf duruyor. Açıkçası yandan bakıldığında da balkonumsu bir görünüme sahne olacağı söylenebilir. Öyle ya da böyle etkili bir soğutma sağladıktan sonra görüntüye çok da önem vermeyenler ya da farklı tasarımlı kart arayışında olanlar için XFX’in çözümü güzel bir seçenek olabilir.

https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/xfx_s_custom_radeon_navi_rx_5700_series_prototype_has_been_pictured/1

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Sadece AMD tabanlı ekran kartı üreten birkaç üreticiden birisi olangarati koşulları nedeniyle de bir dönem kullanıcıların sevgisini kazanmıştı. Son olarak AMD’ninmimarisiyle hem performans kısmında hem de verimlilik alanında iddialıserisi kartlarının önümüzdeki ağustos ayının ortalarından itibaren raflardaki yerlerini alacağını belirtelim. Daha kaslı modeller için eylül ayını beklemek gerebilir bunu da not düşelim.