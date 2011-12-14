AMD başkan yardımcısı Nigel Dessau görevini bırakıyor

Lenovo'dan gelen yeni tepe yöneticisi Rory Reed kaptanlığında gelecek stratejisini yeniden şekillendirmekle meşgul olan AMD'nin yönetim kadrosunda bir koltuk daha boşalıyor. Geçtiğimiz günlerde toplam iş gücünün %10'undan fazlasıyla yollarını ayıran AMD'de pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Nigel Dessau da şirketten ayrılıyor.

AMD'ye 2008 yılında katılan ve şirketin global pazarlama, imaj ve kampanya stratejilerinden sorumlu olan Dessau, şirketten ayrılacağı yönündeki iddiaları kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla doğruladı ve Ocak ayında görevini bırakacağını söyledi. Şu anda şirketteki aktif çalışma yaşamına devam eden Dessau, CES 2012'de sürprizler olacağını söylüyor. Bilindiği üzere AMD, yeni ekran kartlarını CES'e paralel olarak 9 Ocak'ta lanse edecek.