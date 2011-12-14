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AMD başkan yardımcısı Nigel Dessau görevini bırakıyor

7 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo'dan gelen yeni tepe yöneticisi Rory Reed kaptanlığında gelecek stratejisini yeniden şekillendirmekle meşgul olan AMD'nin yönetim kadrosunda bir koltuk daha boşalıyor. Geçtiğimiz günlerde toplam iş gücünün %10'undan fazlasıyla yollarını ayıran AMD'de pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Nigel Dessau da şirketten ayrılıyor.
AMD'ye 2008 yılında katılan ve şirketin global pazarlama, imaj ve kampanya stratejilerinden sorumlu olan Dessau, şirketten ayrılacağı yönündeki iddiaları kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla doğruladı ve Ocak ayında görevini bırakacağını söyledi. Şu anda şirketteki aktif çalışma yaşamına devam eden Dessau, CES 2012'de sürprizler olacağını söylüyor. Bilindiği üzere AMD, yeni ekran kartlarını CES'e paralel olarak 9 Ocak'ta lanse edecek. 

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#Gakko_ 7 yıl en beğenilen
Yönetim kadrosundaki revizyonlar işe yarasa da, bizi daha fazla Intel'in insafına bırakmasalar...
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7Mhz 7 yıl
Pazarlamadan sorumlu arkadaş buymuş demek, isabet olmuş. Darısı Amd Türkiye'nin başına. Zaten onlarda otur otur sıkılmış olmalılar, değişiklik olur biraz.
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highgen 7 yıl
Amdnin vizyonu mobil ve daha alt segmentlere kayıyor üst segment X86 işlemcisi için gerçek bir mühendis yöneticisine yine sahip değil piyasa mobil ürünlere de kayıyor belki ama firmanın salt ürün grubunu oluşturan üst seviye x86 işelmcilerinide boşlamaması gerekiyor.
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arseniCem 7 yıl
amd büyük hazırlıklar yapıyor gibi...
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#Gakko_ 7 yıl
Yönetim kadrosundaki revizyonlar işe yarasa da, bizi daha fazla Intel'in insafına bırakmasalar...
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