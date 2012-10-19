AMD bazı Fusion işlemcilerinde fiyat indirimine gitti

AMD giriş seviyesi işlemci pazarında elini güçlendirebilmek adına Fusion A4 serisi bazı işlemci modellerinde fiyat indirimine gitti. Hem birinci nesil hem de ikinci nesil Fusion A4 işlemcilerini kapsayan indirim çerçevesinde üç model için 23 dolara varan indirimler olduğu görmekteyiz.

Trinity kod adını taşıyan ikinci nesil Fusion ailesinin bir üyesi olan Fusion A4-5300 işlemcisinin fiyatı 53 dolar seviyesinden 30 dolara çekildi. Çift çekirdekli olan işlemci standart olarak 3.4GHz'de görev yapıyor ve Turbo Core özelliği ile 3.6GHz'e kadar çıkabiliyor. Seviye 2 bellek kapasitesi 1MB olan ve Radeon HD 7480D entegre grafik birimi ile gelen işlemcinin TDP değeri ise 65 Watt.

İndirime gidilen diğer iki işlemci modeli ise birinci nesil Fusion ailesine mensup. Her ikisi de Radeon HD 6410D entegre grafik birimine sahip olan işlemcilerden 2.7GHz'de çalışan Fusion A4-3400'ün fiyatı 48 dolardan 35 dolara, 2.5GHz'de çalışan Fusion A4-3300 işlemcisinin fiyatı ise 46 dolardan 30 dolara çekildi. AMD'nin bu hamlesi Intel tarafında yeni ayarlamalara zemin hazırlayabilir.

30-50 dolar segmentinde Pentium işlemciye sahip olmayan Intel'de, Sandy Bridge tabanlı Celeron işlemcilere karşı AMD, Fusion ailesi ile daha rekabetçi olmak istiyor. Ivy Bridge tabanlı Celeron ailesini önümüzdeki yılın ilk çeyreği için planlayan Intel'de, çift çekirdekli Celeron işlemcilerinde bulunan HD Grafik entegre GPU, AMD'nin entegre grafik çözümleriyle rekabet edemiyor.