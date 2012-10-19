AMD bazı Fusion işlemcilerinde fiyat indirimine gitti

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD giriş seviyesi işlemci pazarında elini güçlendirebilmek adına Fusion A4 serisi bazı işlemci modellerinde fiyat indirimine gitti. Hem birinci nesil hem de ikinci nesil Fusion A4 işlemcilerini kapsayan indirim çerçevesinde üç model için 23 dolara varan indirimler olduğu görmekteyiz.
Trinity kod adını taşıyan ikinci nesil Fusion ailesinin bir üyesi olan Fusion A4-5300 işlemcisinin fiyatı 53 dolar seviyesinden 30 dolara çekildi. Çift çekirdekli olan işlemci standart olarak 3.4GHz'de görev yapıyor ve Turbo Core özelliği ile 3.6GHz'e kadar çıkabiliyor. Seviye 2 bellek kapasitesi 1MB olan ve Radeon HD 7480D entegre grafik birimi ile gelen işlemcinin TDP değeri ise 65 Watt.
İndirime gidilen diğer iki işlemci modeli ise birinci nesil Fusion ailesine mensup. Her ikisi de Radeon HD 6410D entegre grafik birimine sahip olan işlemcilerden 2.7GHz'de çalışan Fusion A4-3400'ün fiyatı 48 dolardan 35 dolara, 2.5GHz'de çalışan Fusion A4-3300 işlemcisinin fiyatı ise 46 dolardan 30 dolara çekildi. AMD'nin bu hamlesi Intel tarafında yeni ayarlamalara zemin hazırlayabilir.
30-50 dolar segmentinde Pentium işlemciye sahip olmayan Intel'de, Sandy Bridge tabanlı Celeron işlemcilere karşı AMD, Fusion ailesi ile daha rekabetçi olmak istiyor. Ivy Bridge tabanlı Celeron ailesini önümüzdeki yılın ilk çeyreği için planlayan Intel'de, çift çekirdekli Celeron işlemcilerinde bulunan HD Grafik entegre GPU, AMD'nin entegre grafik çözümleriyle rekabet edemiyor.
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Süpersin ya.
Burak bu arada 5800K alıp A55 mi ne kullanacaktı dimi o?
önce 5800K diyordu sonra uzunca bir süre A6 5400K da kaldı şimdi A8 5600K da demir attı ... A55 zaten çok komik bir durumdu Eksende giriş segment bile olsa Asrock A75 150 TL ike A55 almak hele ki bu tarz APU lara yazık olur ...
ama şu bir gerçek eğer AMD bu sefer programı tuturursa Nisan-Mayıs döneminde ve 28 nm 3.Nesil Kaveri APU ları çıkarsa ki en geç Temmuz gibi piyasada olacağını düşünüyorum A10 5800K almak bile çok mantıklı olmaz ... Anakartı A85 yapıp A8 5600K ile 6 - 8 ay geçirmek gerekli sonrasında ise 28 nm yeni mimari ve GCN gpu tasarımlı APU ya geçmek çok yerinde olacaktır ...
A8 5600K nın fiyatı 250 260 TL olursa eminim F/P lideri olur ...
AMD FM2 A8-5600K iyidir :)
AMD'nin asıl amacı playstyle'ı sevindirmek. Kâr etmek de ne ola ki.
adam saf değiştirdi şimdi A8 5600K diyor :)