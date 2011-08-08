AMD bellek pazarına da girdi; İşte Radeon markalı ilk modeller

İşlemci, ekran kartı ve çipsetten sonra AMD şimdi de Radeon markalı sistem bellekleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Firmanın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Radeon bellek serisi altında üçadet 2GB DDR3 bellek modülü sunuluyor.

AMD'nin hazırladığı yeni belleklerden "Entertainment" olarka isimlendirilen model 1333MHz'de çalışıyor ve 9-9-9 zamanlamalarıyla geliyor. Oyuncular için hazırlanan Ultra Pro Gaming modeli ise 1600MHz'de çalışıyor ve 11-11-11 zamanlamalarıyla geliyor.

Üçüncü bellek modeli olan ve kurumsal sistemler için hazırlanan "Enterprise" modelinin teknik detayları ise henüz açıklamış değil. AMD'nin yeni belleklerinden 1333MHz hızındaki model, Japonya pazarında 20$ seviyesindeki etiket fiyatıyla giriş yapmış durumda.

AMD'nin yeni bellek modülleriyle nasıl bir strateji hedeflediği henüz netleşmiş değil. Sadece belli pazarlara özgü bir iş modeli olabileceği de düşünülen yeni bellekler ile şirket, "AMD sistemlerde en iyi performans için Radeon bellek kullanılmalı" stratejisi ile hareket edebilir.