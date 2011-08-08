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AMD bellek pazarına da girdi; İşte Radeon markalı ilk modeller

7 yıl
37,2b
1
103
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD bellek pazarına da girdi; İşte Radeon markalı ilk modeller
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İşlemci, ekran kartı ve çipsetten sonra AMD şimdi de Radeon markalı sistem bellekleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Firmanın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Radeon bellek serisi altında üçadet 2GB DDR3 bellek modülü sunuluyor.
AMD'nin hazırladığı yeni belleklerden "Entertainment" olarka isimlendirilen model 1333MHz'de çalışıyor ve 9-9-9 zamanlamalarıyla geliyor. Oyuncular için hazırlanan Ultra Pro Gaming modeli ise 1600MHz'de çalışıyor ve 11-11-11 zamanlamalarıyla geliyor.
Üçüncü bellek modeli olan ve kurumsal sistemler için hazırlanan "Enterprise" modelinin teknik detayları ise henüz açıklamış değil. AMD'nin yeni belleklerinden 1333MHz hızındaki model, Japonya pazarında 20$ seviyesindeki etiket fiyatıyla giriş yapmış durumda.  
AMD'nin yeni bellek modülleriyle nasıl bir strateji hedeflediği henüz netleşmiş değil. Sadece belli pazarlara özgü bir iş modeli olabileceği de düşünülen yeni bellekler ile şirket, "AMD sistemlerde en iyi performans için Radeon bellek kullanılmalı" stratejisi ile hareket edebilir.
AMD bellek pazarına da girdi; İşte Radeon markalı ilk modeller
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AMD bellek pazarına da girdi; İşte Radeon markalı ilk modeller
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met@lrock 7 yıl en beğenilen
AMD CPU
AMD GPU
AMD RAM
AMD CHIPSET
AMD PSU VE KASA CIKARSINDA KASAM AMD MARKA DIYE BİLELİM :)
2 Yanıt Yanıtla +35
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Öncelikle hayırlı olsun.

Daha fazla modeli Türkiye pazarında da görmek isteriz.

Ayrıca, "Ultra Pro Gaming modeli ise 1600MHz'de çalışıyor ve 11-11-11 zamanlamalarıyla geliyor." denilmiş.

O zamanlamalar ( 11-11-11 ) Ultra Pro Gaming sıfatına pek uymuyor ama
Öncelikle hayırlı olsun.Daha fazla modeli Türkiye pazarında da görmek isteriz.Ayrıca, "Ultra Pro Gaming modeli ise 1600MHz'de çalışıyor ve...
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the enemy 7 yıl
ssd isterik emme ucuz ssd isterik çok pahalı cep yakıyor daha =)
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DH Misafiri 7 yıl
kesinlikle yerinde bir eylem, hatta çok geç gelmiş bir eylem çünkü piyasaya çıkan 50 ram`in 50`side bizzat İntel işlemciler için özel tasarlanıyor, tıpkı Apple`ın İntel işlemciye özel işletim sistemi tasarlamsı gibi!
yani Amd ram sayesinde Amd sistemler daha iyi çalışacaktır
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Bl00dyHell 7 yıl
AMD'yi GNU/Linux'a verdiği müthiş destek(!) için sevmesem de hayırlı olsun diyelim.
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alito 7 yıl
zamanlar berbat ama ilerde daha iyi modeller çıkaracaktır. bunlar biraz Allah'a emanet gibi olmuş.
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Maestro 7 yıl
Zamanla geliştirip başarılı olacağını düşünüyorum.
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yugams 7 yıl
bence ekran kartı bellegide üretsin hazır eli deymişken amd nin .....
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jehan 7 yıl
XIII
SSD de İsterük :)

ssd çıkarsalar da yazma okuma hızları 40\50 falan olur herhalde.
canlandıralım:
Amd Ultra Jet SSD
45 MB/s Write, 43.5 MB/s Read
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HAAltuntas 7 yıl
AMD büyük atılımlar la geliyor:) İntel nerde göremiyorum:)
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Şahi_13 7 yıl
Its all about AMD or not. :D
şaka bi yana pro gaming ram lansmanı ile 11-11-11 zamanlama yakışmamış.
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Tolgá 7 yıl
yakında intelde girer bellek işine.
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Recharged 7 yıl
AMD donanım sektörünü komple ele geçiriyor yavaş yavaş.Ram bellek üretimini bende bekliyordum ancak bu çabuk oldu gibi.Başarılı olacaklarını düşünüyorum ve Türkiye pazarına geldiğinde alacağım.
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automatik2200 7 yıl
amd 2009 veya 2008'de tübitak'la ortak işlemci tasarlama yarışması yapıyordu galiba onun gibi bir şey ne oldu acaba bilen varmı? arkadaşlar
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MeGaDave06 7 yıl
YOrumlara şöyle bir baktımda gerçektende bu firmaların böyle işlere bulaşması Bilgisayar donanım piyasasını alt üst edip bir güzel çorba olacaktır diyebiliriz.

Önce amd işlemci yaparken sadece ekran kartı'da üretiyor. E Intel ile Nvidia arasındada güzel işler oluyor onlarda birbirlerini uyumluyorlar.

Benim tahmin edeceklerim şunlar;

*Intel Nvidia'yı Satın alır. Tam terside olabilir
*Nvidia 3.5 yıldır üzerinde çalıştığı İşlemcisini çıkarır bu sefer Intel dışlanıp Amd ve Nvidia arasında sadece ekran kartı değil işlemci yarışıda olur. Buda ya intel'in pazardan çıkması (Düşük ihtimal) Yada Intel'in Nvidia'yı satın alması.

Amd nasıl işlemci üreticisiyken ATI'yi satın alıp hem işlemci hemde ekran kartı pazarında yarışıyorsa, Intel'inde Nvidia'yı satın alıp veya tam tersini gerçekleştirip Nvidia'nın Kendi işlemcilerini çıkarması ve ekran kartlarıyla birlikte amd ile savaşması veya tam tersi olup Intel'in Kendi adı altında Nvidia ekran kartlarını çıkarması

Şuan bence yapılabilecek en akıllı iş Intel'in Nvidia'yı satın alması.
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Emre Demirel 7 yıl
Intel de ağzını açsın konsollardaki sistemleri bile amd yapıyor
Halen neden buldozereri çıkaramadılar belli oldu
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