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AMD bir üst düzey yöneticisini daha kaybetti

6 yıl
1,7b
1
87
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'de üst düzey yöneticilerden biri daha şirket ile yollarını ayırdı. 25 yıldır AMD çatısı altında görev yapan ve son olarak  Ürün Tasarım Mühendisliği'nden sorumlu başkan yardımcısı olarak çalışan Michael Goddard, Samsung'a geçiyor. 90'lı yıllarda Dirk Meyer'in efsanevi işlemci geliştirme  takımında yer alan ve AMD'nin en güçlü olduğu dönemlerde ciddi katkıları bulunan Goddard, Samsung'un Austin-Teksas'taki işlemci üretim tesislerinde başkan yardımcısı ve sistem mimarı sıfatlarıyla görev yapacak.
Kısa bir süre önce çalışanlarının %15'iyle yollarını ayıran AMD, süreç içerisinde kıdemli yöneticilerinin bir kısmını kaybetmiş, bir kısmı da Lenovo'dan gelen mevcut tepe yöneticisi Rory R. Read tarafından kovulmuştu. Kısa bir süre önce GPU tarafındaki lider isimlerden Eric Demers'in de Qualcomm'a geçiş yaptığı AMD'yi, bazı eski çalışanlar daha önce mühendisler tarafında üzerinde uzun uzun çalışılan kritik tasarım detaylarının artık otomasyon araçları ile hazır olarak tamamlandığı iddiasıyla suçlamışlardı.

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Rainbow_Six 6 yıl en beğenilen vitor reis
vitor reis

beter olsunlar.. amd kadar antipatik bir firma yok. kendi boylarına bakmadan koskoca intel ile it dalaşına giren bir firmaydı.

Sen Nasıl bir canlı türüsün merak ediyorum Fotograflarını ve biografini paylaşsana..!!
vitor reisbeter olsunlar.. amd kadar antipatik bir firma yok. kendi boylarına bakmadan koskoca intel ile it dalaşına giren bir firmaydı...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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Zuko 6 yıl
Öldü sandım.
4 Yanıt Yanıtla +10
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1 Avatar
TheLastNinja2 6 yıl
Firma içinde huzursuzluk vb. kötü yönetim var demek ki insanlar firma değiştirip duruyor. AMD nin iyi işlemci çıkaramamasının veya piyasaya intel ile rekabet edecek işlemci çıkaramamasının bir nedeni de bu olsa gerek.
Bizim Türk yöneticilerden alsınlar aslında, malum bizim hemen hiç bir firmamızda huzurlu bir çalışma ortamı yok, bağışıklık kazanmış çok iyi yöneticilerimiz vardır elbet :D
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DH Misafiri 6 yıl
intelfan arkadaşlar hemen "zaten herşey İsrail`in" diye çok tuhaf bir savunmaya geçiyorlar
hayır herşey İsrail`in değil bunu anlamanın çok kolay bir yolu var; hangisi bütün medya tarafından desteklenip hangisi yerden yere vurulup köstek olunuyor ona bakın çünkü dünya medyası İsrail`e ait!
hangisinin ceo`sunu ülke başbakanı kapıda karşılıyor ona bakın
internette İntel ceo`sunun Türkiye ziyaretini detayı ile araştırın
İsrail hesabına çalışan Dell sadece İntel kullanır ve Dell tarafından satın alınmadan önce sadece AMD kullanan Alienware (Alienware yönetimi AMD işlemciden öyle memnundur ki Alienware ceo`su AMD tanıtım reklamında; AMD kullanın çok iyi işlemcidir demiştir) Dell tarafından satın alındıktan sonra İntel kullanmaya başlamıştır
bir zamanlar İsrail`e ait olmayan Miramax Films zarar etmediği halde bir anda İsrail hesabına çalışan Walt Disney Pictures tarafından satın alınmıştır, işte İsrail böyle çalıyor
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multiTYRT 6 yıl
İsrail markasına para vereceğime 2. El AMD alırım
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Chris Brown 6 yıl
Bu forumun kalitesi her geçen gün daha da düşüyor. Su konuda saçmalama rekorunu almak isteyenler var sanırım. Şuanda zaten Fx cpuları sandy/ivy bridgede bir çok intel cpu ile yarışamıyor diye milyara yakın hatta milyar para vemriyormuyuz intel cpu lara ? intel kullanıcı dostu sanıyorsunuz herhalde ? Ne kadar zaman oldu cpular çıkalı fiyatlar hiç düşmedi hep arttı farkında değilsniz sanırım.

@ Knisath ' ın yorumunun 2.kısmı önemli bu bağlamda. İnsanlar 8m2 lik odasında amdyi batırıp inteli yükseltmek için yorumlar atıyorlar ya, çok vahim.

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BoRaXiN 6 yıl multiTYRT
multiTYRT

İsrail markasına para vereceğime 2. El AMD alırım


muhauhauhuahua dünyayı İsrail ve yahudiler yönetiyor, o zaman intihar et sen ...
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AhmetGüler 6 yıl
multiTYRT

İsrail markasına para vereceğime 2. El AMD alırım


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EmreBudak 6 yıl
Samsung'u severim ama tam bir pirana yaa :D
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bekecomer 6 yıl
allah rahmet eğlesin.
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Tantum.35 6 yıl
bekecomer

allah rahmet eğlesin.

bir sazan ağa takıldı
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DH Misafiri 6 yıl
intelfanların uzun süren savaşları sonuç vermeye başladı malum yerleri tavana değmiştir
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Bu videoları intelfanlara adıyorum!
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Rainbow_Six 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

intelfanların uzun süren savaşları sonuç vermeye başladı malum yerleri tavana değmiştir



youtube.com/...

youtube.com/...

youtube.com/...

youtube.com/...

youtube.com/...

youtube.com/...

youtube.com/...


Bu videoları intelfanlara adıyorum!



Harikasın başkan
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12 Angry Men 6 yıl
Vitor reis gene döktürmül eksi rekoru elinde.
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nl_ztrk 6 yıl
Sağımız başolsun.
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TartısmakmıIstıyon 6 yıl
vitor reis
beter olsunlar.. amd kadar antipatik bir firma yok. kendi boylarına bakmadan koskoca intel ile it dalaşına giren bir firmaydı.

git bi uçurum bul atla
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LoST_PaTRoL® 6 yıl
Kendi boyuna bakmadan koskoca AMD'yle it dalasina girmis deyip konuyu kapatmak lazim
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OverClocK1ng 6 yıl
senol2985

vitor reis beter olsunlar.. amd kadar antipatik bir firma yok. kendi boylarına bakmadan koskoca intel ile it dalaşına giren bir firmaydı.
Sen Nasıl bir canlı türüsün merak ediyorum Fotograflarını ve biografini paylaşsana..!!


Yemin ediyorum ben de çok merak ettim. Yumuşakçalardan mı, eklembacaklılardan mı yoksa memelilerden mi diye.




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