AMD bir üst düzey yöneticisini daha kaybetti

AMD'de üst düzey yöneticilerden biri daha şirket ile yollarını ayırdı. 25 yıldır AMD çatısı altında görev yapan ve son olarak Ürün Tasarım Mühendisliği'nden sorumlu başkan yardımcısı olarak çalışan Michael Goddard, Samsung'a geçiyor. 90'lı yıllarda Dirk Meyer'in efsanevi işlemci geliştirme takımında yer alan ve AMD'nin en güçlü olduğu dönemlerde ciddi katkıları bulunan Goddard, Samsung'un Austin-Teksas'taki işlemci üretim tesislerinde başkan yardımcısı ve sistem mimarı sıfatlarıyla görev yapacak.

Kısa bir süre önce çalışanlarının %15'iyle yollarını ayıran AMD, süreç içerisinde kıdemli yöneticilerinin bir kısmını kaybetmiş, bir kısmı da Lenovo'dan gelen mevcut tepe yöneticisi Rory R. Read tarafından kovulmuştu. Kısa bir süre önce GPU tarafındaki lider isimlerden Eric Demers'in de Qualcomm'a geçiş yaptığı AMD'yi, bazı eski çalışanlar daha önce mühendisler tarafında üzerinde uzun uzun çalışılan kritik tasarım detaylarının artık otomasyon araçları ile hazır olarak tamamlandığı iddiasıyla suçlamışlardı.