AMD boost hızlarını uzun ömürlülük adına limitledi

Tayvanlı bilgisayar bileşenleri üreticisi ASUS’un çalışanları bu kez AMD’nin AGESA yazılımlarında gittiği değikliği değerlendirdi. Görünüşe göre AMD Ryzen modellerinin ilk zamanlarındaki agresif saat hızı politikasını terketmiş.
Uzun ömürlülük ön plandaASUS çalışanına göre AMD ilk AGESA sürümlerinde tepe frekansı konusunda daha agresif bir tutum izlerken yeni sürümlerde yongaların uzun vadede stabilitesini koruma adına daha uyumlu bir strateji benimsemeye başlamış.
https://www.guru3d.com/news-story/ryzen-3000-amd-deliberately-limited-boost-behavior-in-favor-of-longevitysays-asus-staff.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle