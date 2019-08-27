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AMD boost hızlarını uzun ömürlülük adına limitledi

ASUS çalışanının AMD’nin AGESA güncellemelerinde izlediği strateji değişikliğine dair yorumu bir hayli dikkat çekici
1 sa.
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4
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Tayvanlı bilgisayar bileşenleri üreticisi ASUS’un çalışanları bu kez AMD’nin AGESA yazılımlarında gittiği değikliği değerlendirdi. Görünüşe göre AMD Ryzen modellerinin ilk zamanlarındaki agresif saat hızı politikasını terketmiş.

Uzun ömürlülük ön planda 

ASUS çalışanına göre AMD ilk AGESA sürümlerinde tepe frekansı konusunda daha agresif bir tutum izlerken yeni sürümlerde yongaların uzun vadede stabilitesini koruma adına daha uyumlu bir strateji benimsemeye başlamış.
Diğer taraftan ileride kullanıcılara daha özelleştirilebilir yapıda bir AGESA dağıtılacağının da müjdesini veren Reddit kullanıcısının aktardıkları işlemcisini daha zirvede kullanmak isteyenler adına güzel bir haber. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

https://www.guru3d.com/news-story/ryzen-3000-amd-deliberately-limited-boost-behavior-in-favor-of-longevitysays-asus-staff.html Yorum Yaz
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MeGaDave06 12 dk.
Pbo ve cpb kapalı. 3.6 ghz baz frekans voltaj 1.2v nin altında kafa rahat. Bana gayette yetiyor ekran kartımda güçlü. Oyunda ultra yerine yüksek grafiği seçiyorum 120-130 fps ve üstüyüm güncel oyunlarda. Ne ısınma ne bişey işlemcimi kendim uzun ömürlü yaptım bile
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S.T.A.L.K.E.R. 38 dk.
Amd yine kullanıcısını düşünerek adım atmış (!)
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The souls migration 44 dk.
cpu'nun garanti süresini koruma altına almak denir buna. teeyy teeeyyy ver sesi kolonlaraa
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Mete Can Karahasan 1 sa.
Stilt haberciliği. Bir şeyi de atlayın.
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