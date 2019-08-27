AMD boost hızlarını uzun ömürlülük adına limitledi

Tayvanlı bilgisayar bileşenleri üreticisi ASUS’un çalışanları bu kez AMD’nin AGESA yazılımlarında gittiği değikliği değerlendirdi. Görünüşe göre AMD Ryzen modellerinin ilk zamanlarındaki agresif saat hızı politikasını terketmiş.

Uzun ömürlülük ön planda

https://www.guru3d.com/news-story/ryzen-3000-amd-deliberately-limited-boost-behavior-in-favor-of-longevitysays-asus-staff.html

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çalışanına göre AMD ilksürümlerinde tepe frekansı konusundaizlerken yeni sürümlerde yongaların uzun vadede stabilitesini koruma adına daha uyumlu bir strateji benimsemeye başlamış.Diğer taraftan ileride kullanıcılara daha özelleştirilebilir yapıda birdağıtılacağının da müjdesini veren Reddit kullanıcısının aktardıklarıkullanmak isteyenler adına güzel bir haber. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.