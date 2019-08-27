TSMC hakkında kritik patent davası

Döküm sektörünün bugün gelir anlamında en büyük oyuncusu konumundaki Tayvanlı TSMC sayısız müşteriye tesislerinde hizmet sunuyor. Üretim sürecinde de önemli ilerlemeler kaydeden firmanın başı patent ihlali ile dertte.

Büyük darbe olabilir

Son dönemde mali sıkıntılarla boğuşan ve bazı varlıklarını satarak küçülmeye giden GlobalFoundries rakibi TSMC’ye önemli bir patent ihlali davası açtı. GF rakibinin 16 patentini izinsiz olarak döküm süreçlerinde kullandığını iddia ediyor.

GF patent ihlali şikayetini geniş bir alana yaymış durumda. ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, Delaware Bölge Mahkemesi, Texas Bölge Mahkemesi, Mannheim ve Dusseldorf Bölge Mahkemeleri şikayetleri değerlendirecek.

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Dosyada TSMC’nin 7nm, 10nm, 2nm, 16nm ve 28nm üretim teknolojilerinde GF patentlerini izinsiz olarak kullandığı iddiası var. 13 patent ABD sınırları içerisinde 3 patent ise Almanya sınırları içerisinde ihlal edilmiş.

Bu süreçlerde üretim yaptıran ise başta Qualcomm olmak üzere Apple, Broadcom, Mediatek, Arista, Asus, BLU, Cisco, Google, HiSense, Lenovo, Motorola, TCL gibi 20 firma mevcut. GF patent ihlali konusu olan üretimdeki firmaların ürünlerinin ABD’ye girişinin yasaklanmasını ve zararının da karşılanmasını istiyor. Firma ABD ve Avrupa’da son 10 yılda 15 milyar dolar yatırım yaptığını, bu sebeple zararının büyük olduğunu ifade ediyor.

ABD’de komisyonlar genelde 1 ay içerisinde konuyu görüşerek soruşturma açılıp açılmayacağına karar veriyor. Sonrasında ise mahkeme süreci başlıyor. Eğer GF haklı bulunursa ihlalin konusu Snapdragon yongaları başta olmak üzere MediaTek yongaları ve bunları kullanan Apple ile Android cihazlarının ABD’ye girişinin yasaklanması söz konusu olabilir. Bu da hem TSMC hem de ilgili firmalar için önemli bir darbe anlamına geliyor.