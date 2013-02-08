Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD çift çekirdekli Athlon X2 280 işlemcisini kullanıma sundu

6 yıl
1,2b
1
26
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AMD çift çekirdekli Athlon X2 280 işlemcisini kullanıma sundu
Richland kod adını taşıyan üçüncü nesil Fusion işlemci ailesi için artık son hazırlıklarını yapan AMD, giriş seviyesindeki bilgisayarlar için hazırladığı Athlon II X2 280 işlemcisini kullanıma sundu. AMD'nin eski nesil K10.5 mimarisini temel alan ve 45nm fabrikasyon süreciyle hazırlanan çift çekirdekli işlemci, Soket AM3 formunda olup, Soket AM2'den bu yana günümüze gelen anakartların tamamıyla kullanılabiliyor.

Çalışma frekansı 3.6GHz olarak belirlenen ve her çekirdek için 1MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek ile donatılan işlemci, hem DDR2 hem de DDR3 kullanımına olanak tanıyan çift kanal bellek kontrolcüsü ile geliyor. Hyper Transport 3.0 arayüzünü ve SSE3/SSE4A komut setlerini destekleyen işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 65 Watt. Athlon II X2 280, Amerika'da 49.99 dolar olarak belirlenen resmi satış fiyatı ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
eski kullanıcılarını hatırlaması bir firma için önemlidir, o anakarta sahip adam, Nerden Çıktı Bu Demez !!! Herkes her yeni çıkan ürünü alamaz,,
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
melikulupinar 6 yıl
İyi de FM soketli Athlon II X4 işlemciler (631,641,651) zaten AM3 anakartlarla kullanılabiliyor. Hatta A serisi de kullanılabiliyor ama dahili grafik devre dışı kalıyor. Bu nedenle AM3 için yeni Athlon çıkarmanın anlamı yok.

Güzel yanı eski AM2/AM2+ kartların biraz daha yaşaması. Giriş seviyiyesi sisteme sahip olup parası olmayanlar için güzel. Daha iyisi X3/X4 Sempron/Athlon olurdu AM2/AM2+ anakartlar için. AM2+ neyse DDR3 Phenom II işlemciler kullanılabiliyor ama AM2 için en son Phenom II X4 940 çıkmıştı. Buraya bir işlemci gelse bir çok kişi anakart değiştirmeyip alır bence.

Forumu incelerseniz tonla DDR2 bellekli anakarta işlemci arayan veya değiştirmeye çalışan olduğu görülür. Böyle AM2/AM2+ anakartlar için Phenom II X965 ve üstü bir işlemci yok satardı. Fiyatı da FX-4xxx civarı veya 150-250 TL arası olsa millet saldırır.

AMD'ye yazsam mı ne !!!

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
forvet09 6 yıl
İyi de FM soketli Athlon II X4 işlemciler (631,641,651) zaten AM3 anakartlarla kullanılabiliyor. Hatta A serisi de kullanılabiliyor ama dahili grafik devre dışı kalıyor.


bak bunu senden duydum ilk olarak..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardasevinc 6 yıl
Bence intel pentium g2020 buna bin basar hem 22 nm hem ucuz hem çift çekirdek hem az ısınıyor hem de lga 1155 soket
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ryzen Tevfik 6 yıl
Tişikkirlir AMD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Enes P. 6 yıl ardasevinc
ardasevinc

Bence intel pentium g2020 buna bin basar hem 22 nm hem ucuz hem çift çekirdek hem az ısınıyor hem de lga 1155 soket

athlon x3 450de ona bin basar hemde 3 çekirdek ve daha ucuz üstelik 4. çekirdeği açınca phenom 945e denk oluyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demo22 6 yıl
Benim anlamadiğim amd athlon x6 yada x8 neden çikmiyor ve eğer olursa kapis kapis gider!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugacomtr 6 yıl
ceğerdegleri aculusaaa eyi oluuu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
balcis 6 yıl
ofis bilgisayarı :) bu arada o frekans ve 45nm mimariye 65w ısıl tasarım iyi gibi geldi bana.
ayrıca bu satırları athlon 2 x4'ten yazarken belirteyim, amd'nin en sevmediğim yönü hackintosh'a uygun olmaması. intel'le çok daha rahat yapılıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMDR 6 yıl
X3-X4 modelleride çıkarsa kapış kapış gider

X4 FM1 soketten devam ettirmeseydi daha güzel olacaktı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bukalemun 6 yıl
Sempron 140 kullanıcısı için süper haber ! 49.9 dolar mükemmel fiyat
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nl_ztrk 6 yıl
Amd en iyisini yapmış, hep yeni soket için işlemci çıkacak değil ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 6 yıl
Ofis pc si için ideal.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gpuzmani 6 yıl
AMD FOREVER ! bide şu intel sistemimi satabilsem hemen AMD sistem kurcam ama bakalım :) umarım intelde böyle güzel atılımlarda bulunur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Crossguard 6 yıl gpuzmani
gpuzmani

AMD FOREVER ! bide şu intel sistemimi satabilsem hemen AMD sistem kurcam ama bakalım :) umarım intelde böyle güzel atılımlarda bulunur.

Fiyatlarını pek bilmem ama intelde celeron ve pentium ailesi var.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gahst 6 yıl
Sistem toplayanlar ve bütçesi kısıtlı olanlar için iyi seçenek.
AM2 sistemin var güçlendirmek istiyorsan al ucuza sonra AM3+ anakart al, işlemcini onunla kullan düzenli olarakta yeni parça al.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +262 Redeemertr +203 madmahmutd +163 Informed +154 KoşanBalık +137 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +98 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1173 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, cpu ve amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: "Yeni Nesil Teknoloji ve Oyun Programı" Apple, Cumhurbaşkanı'mız ile neden görüştü? Assassin's Creed 4 ve fazlası video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim