AMD çift çekirdekli Athlon X2 280 işlemcisini kullanıma sundu

Richland kod adını taşıyan üçüncü nesil Fusion işlemci ailesi için artık son hazırlıklarını yapan AMD, giriş seviyesindeki bilgisayarlar için hazırladığı Athlon II X2 280 işlemcisini kullanıma sundu. AMD'nin eski nesil K10.5 mimarisini temel alan ve 45nm fabrikasyon süreciyle hazırlanan çift çekirdekli işlemci, Soket AM3 formunda olup, Soket AM2'den bu yana günümüze gelen anakartların tamamıyla kullanılabiliyor.



Çalışma frekansı 3.6GHz olarak belirlenen ve her çekirdek için 1MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek ile donatılan işlemci, hem DDR2 hem de DDR3 kullanımına olanak tanıyan çift kanal bellek kontrolcüsü ile geliyor. Hyper Transport 3.0 arayüzünü ve SSE3/SSE4A komut setlerini destekleyen işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 65 Watt. Athlon II X2 280, Amerika'da 49.99 dolar olarak belirlenen resmi satış fiyatı ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

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