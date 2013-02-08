AMD çift çekirdekli Athlon X2 280 işlemcisini kullanıma sundu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Richland kod adını taşıyan üçüncü nesil Fusion işlemci ailesi için artık son hazırlıklarını yapan AMD, giriş seviyesindeki bilgisayarlar için hazırladığı Athlon II X2 280 işlemcisini kullanıma sundu. AMD'nin eski nesil K10.5 mimarisini temel alan ve 45nm fabrikasyon süreciyle hazırlanan çift çekirdekli işlemci, Soket AM3 formunda olup, Soket AM2'den bu yana günümüze gelen anakartların tamamıyla kullanılabiliyor.
Çalışma frekansı 3.6GHz olarak belirlenen ve her çekirdek için 1MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek ile donatılan işlemci, hem DDR2 hem de DDR3 kullanımına olanak tanıyan çift kanal bellek kontrolcüsü ile geliyor. Hyper Transport 3.0 arayüzünü ve SSE3/SSE4A komut setlerini destekleyen işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 65 Watt. Athlon II X2 280, Amerika'da 49.99 dolar olarak belirlenen resmi satış fiyatı ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.
Çalışma frekansı 3.6GHz olarak belirlenen ve her çekirdek için 1MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek ile donatılan işlemci, hem DDR2 hem de DDR3 kullanımına olanak tanıyan çift kanal bellek kontrolcüsü ile geliyor. Hyper Transport 3.0 arayüzünü ve SSE3/SSE4A komut setlerini destekleyen işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 65 Watt. Athlon II X2 280, Amerika'da 49.99 dolar olarak belirlenen resmi satış fiyatı ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.
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Güzel yanı eski AM2/AM2+ kartların biraz daha yaşaması. Giriş seviyiyesi sisteme sahip olup parası olmayanlar için güzel. Daha iyisi X3/X4 Sempron/Athlon olurdu AM2/AM2+ anakartlar için. AM2+ neyse DDR3 Phenom II işlemciler kullanılabiliyor ama AM2 için en son Phenom II X4 940 çıkmıştı. Buraya bir işlemci gelse bir çok kişi anakart değiştirmeyip alır bence.
Forumu incelerseniz tonla DDR2 bellekli anakarta işlemci arayan veya değiştirmeye çalışan olduğu görülür. Böyle AM2/AM2+ anakartlar için Phenom II X965 ve üstü bir işlemci yok satardı. Fiyatı da FX-4xxx civarı veya 150-250 TL arası olsa millet saldırır.
AMD'ye yazsam mı ne !!!
bak bunu senden duydum ilk olarak..
athlon x3 450de ona bin basar hemde 3 çekirdek ve daha ucuz üstelik 4. çekirdeği açınca phenom 945e denk oluyor
ayrıca bu satırları athlon 2 x4'ten yazarken belirteyim, amd'nin en sevmediğim yönü hackintosh'a uygun olmaması. intel'le çok daha rahat yapılıyor.
X4 FM1 soketten devam ettirmeseydi daha güzel olacaktı.
Fiyatlarını pek bilmem ama intelde celeron ve pentium ailesi var.
AM2 sistemin var güçlendirmek istiyorsan al ucuza sonra AM3+ anakart al, işlemcini onunla kullan düzenli olarakta yeni parça al.
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