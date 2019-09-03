AMD’den boost hızlarına dair açıklama geldi

Son dönemde Zen 2 mimarili 3. nesil Ryzen işlemcileriyle piyasada yakaladığı ivmeyi başarıyla sürdürmeye devam eden AMD’nin yeni işlemcilerine dair yayınlanan araştırma oldukça geniş kapsamlı tartışmalara neden oldu.
Der8auer’in analizinin üzerine firmadan resmi açıklama geldi. 3. nesil işlemcilerinin pazarda gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirten kırmızı ekip söz edilen boost hızlarının ‘e kadar şeklinde sunulduğunu, dolayısıyla anakarta, BIOS’a ve sistemin soğutma koşullarına göre maksimum hıza ulaşılamayabileceğinin altını çizdi.
10 Eylül'de ek açıklama geliyorDiğer taraftan çeşitli toplulukların geri bildirimlerini yakından takip ettiklerini belirten AMD, BIOS yazılımında buldukları ve ortaya çıkan soruna kaynaklık eden soruna dair bir çözüm için anakart üreticileriyle birlikte bir BIOS hazırladıklarını açıkladı. Son olarak firma 10 Eylül tarihinde kullanıcıları katedilen gelişmeyle ilgili bilgilendirecek.
https://www.techpowerup.com/258891/amd-issues-statement-on-low-ryzen-3000-boost-clocks-bios-update-soon Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sizin mantığınızla bakarsak bu iş, sıvı nitrojenle ulaşılan hızın kutu üstüne yazılıp pazarlanması ile sonuçlanır. Pazardan 8.7 Ghz diye aldığın işlemci eve gelince 4 ghz ile çalışınca hiçbir şeye itiraz hakkın olmaz.