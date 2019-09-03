AMD’den boost hızlarına dair açıklama geldi

Son dönemde Zen 2 mimarili 3. nesil Ryzen işlemcileriyle piyasada yakaladığı ivmeyi başarıyla sürdürmeye devam eden AMD’nin yeni işlemcilerine dair yayınlanan araştırma oldukça geniş kapsamlı tartışmalara neden oldu.

10 Eylül'de ek açıklama geliyor

https://www.techpowerup.com/258891/amd-issues-statement-on-low-ryzen-3000-boost-clocks-bios-update-soon

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analizinin üzerine firmadan resmi açıklama geldi.işlemcilerinin pazarda gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirten kırmızı ekip söz edilen boost hızlarınınşeklinde sunulduğunu, dolayısıylagöre maksimum hıza ulaşılamayabileceğinin altını çizdi.Diğer taraftan çeşitli toplulukların geri bildirimlerini yakından takip ettiklerini belirten AMD,yazılımında buldukları ve ortaya çıkan soruna kaynaklık eden soruna dair bir çözüm için anakart üreticileriyle birlikte bir BIOS hazırladıklarını açıkladı. Son olarak firmatarihinde kullanıcıları katedilen gelişmeyle ilgili bilgilendirecek.