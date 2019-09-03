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AMD’den boost hızlarına dair açıklama geldi

Ryzen işlemcilerinin iddia edilen hızlara ulaşmamasına ilişkin araştırmaya firmadan resmi cevap gecikmedi.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
7,9b
6
38
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Son dönemde Zen 2 mimarili 3. nesil Ryzen işlemcileriyle piyasada yakaladığı ivmeyi başarıyla sürdürmeye devam eden AMD’nin yeni işlemcilerine dair yayınlanan araştırma oldukça geniş kapsamlı tartışmalara neden oldu.

Der8auer’in analizinin üzerine firmadan resmi açıklama geldi. 3. nesil işlemcilerinin pazarda gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirten kırmızı ekip söz edilen boost hızlarının ‘e kadar şeklinde sunulduğunu, dolayısıyla anakarta, BIOS’a ve sistemin soğutma koşullarına göre maksimum hıza ulaşılamayabileceğinin altını çizdi.

10 Eylül'de ek açıklama geliyor 

Diğer taraftan çeşitli toplulukların geri bildirimlerini yakından takip ettiklerini belirten AMD, BIOS yazılımında buldukları ve ortaya çıkan soruna kaynaklık eden soruna dair bir çözüm için anakart üreticileriyle birlikte bir BIOS hazırladıklarını açıkladı. Son olarak firma 10 Eylül tarihinde kullanıcıları katedilen gelişmeyle ilgili bilgilendirecek.

https://www.techpowerup.com/258891/amd-issues-statement-on-low-ryzen-3000-boost-clocks-bios-update-soon Yorum Yaz
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WmGMD 2 gün en beğenilen
Stok soğutucu ile denenmişti sanırım bir araştırma da. Yanlış hatırlamıyor isem. Haliyle stok soğutucu ile o hızlara cikilmayacagini alan kullanıcı da bilerek alıyordur diye düşünüyorum.
Stok soğutucu ile denenmişti sanırım bir araştırma da. Yanlış hatırlamıyor isem. Haliyle stok soğutucu ile o hızlara cikilmayacagini alan kullanıcı da bilerek a...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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nothingtodeclare 2 gün
Der8auer Baba yargı dağıtmış yine , adamın incelemeleri konuları her zaman liste başı, adamdan intel ve amd bıktı artık
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NimbleSoul 1 gün WmGMD
Eğer şu hızda çalışıyor diye o işlemci satılıyorsa o hızın stok sunucuyla sunulması lazım. Sonuçta o işlemciyi ve soğutucuyu paket halinde satıyorlar.
Sizin mantığınızla bakarsak bu iş, sıvı nitrojenle ulaşılan hızın kutu üstüne yazılıp pazarlanması ile sonuçlanır. Pazardan 8.7 Ghz diye aldığın işlemci eve gelince 4 ghz ile çalışınca hiçbir şeye itiraz hakkın olmaz.
Eğer şu hızda çalışıyor diye o işlemci satılıyorsa o hızın stok sunucuyla sunulması lazım. Sonuçta o işlemciyi ve soğutucuyu paket halinde satıyorlar. Sizin...
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ßæ 1 sa.
AMD tüm çekirdekleri zaten boost hızına çıkarıyor olsaydı, base frequency olarak boost frequency 'i yazardı zaten. Tüm lansmanlarda dedikleri gibi, koşullar uygun ise işlemci boost hızına çıkıyor. İlk iki işlemci serisinde çekirdek başarımı anlamında Ryzen'in Intel'in gerisinde kaldığını söyleyenler şimdi söylem değiştirip bu işlemcilerin boost hızlarına çıkamadığını söylüyorlar. Bence AMD o kadar başarılı olduki, şu an insanlarda bu işlemcilerin her koşulda boost hızlarına çıkabileceği algısı var. Firmanın bu algıyı yok etmeden, yönetebilmesi gerekiyor. Süreci beraber göreceğiz. AMD'nin yukarıdaki açıklaması bile Intel'e göre daha başarılı süreç yöneteceğini gösteriyor.
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Wilson Fisk 10 sa.
TPU'daki insanlar çok kibar ve zerre fanatiklik ırkçılık falan yok ama günde 3 4 mesaj geliyor çok yavaş bir yer.buraya ise insanlar bilgi almak için değil girip iki sallayayım da stres atayım diye girdiği sürece bir arpa boyu yol alamayacaksınız.okumak yok kim uğraşacak başlığı oku dal ya da okumadan dal ezberinden her mesajında küçük emrah edebiyatı yap iki de kafa atan smileyi koy di mi bizim işimiz yok zaten böyle şeyleri okumak için giriyoruz!olmazsınız.eksi butonuna da dahilide geri getirin.şu trolleri bi eksi manyağı yapalım görünmesin 10 eksi alan.millet destur çekerek yazsın.
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gun 9 sa. Wilson Fisk
Eksi buton geldiğinde belli taraflar güçlü ise mesela Amd’ciler Intel’i savunanları eksi manyağı yapıyorlar bu farklı görüşlerin sindirilmesine neden oluyor.
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Wilson Fisk 10 sa.
TPU'daki insanlar çok kibar ve zerre fanatiklik ırkçılık falan yok ama günde 3 4 mesaj geliyor çok yavaş bir yer.buraya ise insanlar bilgi almak için değil girip iki sallayayım da stres atayım diye girdiği sürece bir arpa boyu yol alamayacaksınız.okumak yok kim uğraşacak başlığı oku dal ya da okumadan dal ezberinden her mesajında küçük emrah edebiyatı yap iki de kafa atan smileyi koy di mi bizim işimiz yok zaten böyle şeyleri okumak için giriyoruz!olmazsınız.eksi butonuna da dahilide geri getirin.şu trolleri bi eksi manyağı yapalım görünmesin 10 eksi alan.millet destur çekerek yazsın.
1 Yanıt Yanıtla
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Wilson Fisk 10 sa.
TPU'daki insanlar çok kibar ve zerre fanatiklik ırkçılık falan yok ama günde 3 4 mesaj geliyor çok yavaş bir yer.buraya ise insanlar bilgi almak için değil girip iki sallayayım da stres atayım diye girdiği sürece bir arpa boyu yol alamayacaksınız.okumak yok kim uğraşacak başlığı oku dal ya da okumadan dal ezberinden her mesajında küçük emrah edebiyatı yap iki de kafa atan smileyi koy di mi bizim işimiz yok zaten böyle şeyleri okumak için giriyoruz!olmazsınız.eksi butonuna da dahilide geri getirin.şu trolleri bi eksi manyağı yapalım görünmesin 10 eksi alan.millet destur çekerek yazsın.
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Six Feet Under. 12 sa.
Çöp AMD 5 GHz çıksa intel'in ancak 3.5 GHz'sine kafa tutabilir. Şaşırtmıyor AMD.
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Executor Arhentir 1 gün
Kafa karıştırmak için yapılmış bu haber başka birşey değil.
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MogoLKhan 1 gün
Amd yi genel olarak savunup ve eleştiren birisiyimdir tarafsız biri olarak şunu diyeceğim şimdi Amd bu konuda haksızdır işlemcini satarken 4.7ghz dersen ve kullanan koca gün boyunca bu hızı birkaç saniyeliğine görüyorsa bu insanları yanıltmaktır. Ha diyelim şöyle bir olay olabilirmi gerekli çekirdekler bu hıza çıkıyordur mesala God Of war oynuyorsun oyunda 1. Ve 3. Çekirdege yoğun ihtiyaç duyuluyor ve sürekli bu çekirdekler kendini 4.7Ghz ye bostluyorsa burada eleştiremeyiz bunuea kullanan arkadaşlar takip edio belirtirse daha net olacaktır.
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Wilson Fisk 23 sa. MogoLKhan
ne bir kaç saniyesi kardeşim kim demiş bunu?ben oyunlarda afterburner ile görmüyor muyum işlemci hızlarını?min 4275 daha aşağısını hiçbir oyunda görmedim.normalde 4300 küsüratını göstermiyor yani hiçbir sorun yok.din elden gidiyor diye tantana çıkarmışlar ya kurtuluş savaşında bu da aynen öyle sorun varmış gibi.yok aslında sorun morun.3700x 3800x'de kesin yok 3900x 4.7 boost hedefi vererek yanlış yapmıştır çip aynı çip bunlar 4.4 olurken o 4.7 biraz zor olur hedef yüksek.olur ama bir iki çekirdeği olur o da ne kadar sürer bilmem.kaliteli çip bunlar diye çıktılar bakıyorum 1767 fclk yaptım diyor adam bu tamamen çip kalitesi ile ilgili bir ayar.diyorum ben 1866 yaptım yamuluyor adam nassı ya diye.bunlar kaliteli bunlar kalitesiz onu bi geçecekler çok kaliteli 3700x 3800x'ler var ve kalitesiz 3900x'ler var.derbeder de 3900x test etmiş para çok gelsin intel'den.bunun tersini de ben yaparım nerede kaliteli 3700x'ler varsa bakın daş gibi derim nasılsa inanıyorsunuz ama ben kullandığımı söylüyorum üç kağıda gelmeyin.
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The souls migration 1 gün
bizim telekomun "Doya Doya İnternet Kampanyası, XX Mbps'ye kadar Limitsiz" kampanyasından kopya çakmiş AMD.
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interwap 1 gün
Eleman videolarını Almanca ve İngilizce olarak ayrı ayrı çift dil yayınlıyor. Vay be.
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interwap 1 gün
Eğer kutunun üzerinde bu veriler yazıyorsa kutudan çıkan fanla bu değerler sağlanmalı.
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Wilson Fisk 1 gün interwap
bak bakim ne yazıyor kutuda?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

all core mi yazıyor MAX BOOST mu yazıyor?ben yetkili biriyim diyen herkesin peşinden gidiyorsunuz.
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kraix 1 gün
10 Eylul'den sonra bu sorun elbet çözüme kavuşur. AMD bunun üstesinden gelir ki zaten kullanıcısını dinleyen bir firmadır AMD. Geri bildirimlere önem verir.
Bu hızlarda bile rekabetçiyken birde bu problem aşılırsa ne olacağını düşünemiyorum...
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FIRAT_G_ 1 gün
Ryzen 3600 için de geçerli değildir umarım bu muhabbet toplu 3600 almayı düşünüyorum çünkü
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SenSei5454 1 gün FIRAT_G_
R5 3600 kullanıyorum. All core 4200 ile 4250 arasında dolaşıyor. O.C yapmadan. Soğutma H100x Anakart Strix x570 gaming-f. Bunlarda etken bence. güncellemeden sonra ne olacak merak ediyorum açıkçası.
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