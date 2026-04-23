Anker kendi yapay zekâ yongasını geliştirdi

Tam Boyutta Gör Enerji odaklı ürünleri ile tanınmasına rağmen Anker ses teknolojileri sektöründe de önemli bir paya sahip. Firma özellikle yapay zekâ konusunda bağımlılığını azaltacak iddialı bir ürün duyurdu. Anker Thus firmanın kendi öz kaynakları ile geliştirdiği ilk yapay zekâ yongası oldu.

Anker Thus geliyor

Günlük hayatta önemli bir yer tutmayı başaran yapay zekâ haliyle ses sistemlerinde de artık bir ihtiyaç haline geliyor. Anker de cihaz üzerinde çalışabilecek yapay zekâ yongaları için dışa bağımlı olmak istemedi ve Thus isimli yongasını duyurdu. Beynin çalışma prensibinden esinlenen bu yonga nöral ağlara sahip ilk Bellek İçi Hesaplama (Compute-in-Memory - CIM) yapay zekâ ses çipi olma iddiasında. En önemli avantajı ise bilgilerin depolanmasını ve işlenmesini tek bir yerde gerçekleştirmesi.

Thus yongası NOR flash bellek hücrelerine doğrudan hesaplama gücü entegre ediyor ve böylece NAND belleğe kıyasla daha yüksek okuma hızları sağlıyor. NOR tabanlı CIM sistemi, cihazların içinde çok küçük bir alan kaplıyor ve bu da onu kulaklık gibi küçük ürünler için ideal kılıyor.

Firma Mayıs ayında bu yongayı taşıyan ilk kulaklığını tanıtacak. Kulaklık modelinde yer alan Clear Calls özelliği ise cihazdaki 8 adet mikrofon ve 2 adet kemik iletim sensörünü kullanarak ve Thus yongasından güç alarak en zor ortamlarda bile çok gelişmiş gürültü engelleme yapabilecek. Anker yeni yongasının bu sayede önemli bir müşteri kitlesi edineceğine inanıyor.

