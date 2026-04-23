Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Anker kendi yapay zekâ yongasını geliştirdi

    Gürültü engelleme özelliğinin giderek ihtiyaç haline geldiği günümüzde Anker kulaklıklarında kendi yapay zekâ yongasını kullanarak dışa bağımlılığı en aza indirmek istiyor.

    Anker Tam Boyutta Gör
    Enerji odaklı ürünleri ile tanınmasına rağmen Anker ses teknolojileri sektöründe de önemli bir paya sahip. Firma özellikle yapay zekâ konusunda bağımlılığını azaltacak iddialı bir ürün duyurdu. Anker Thus firmanın kendi öz kaynakları ile geliştirdiği ilk yapay zekâ yongası oldu.

    Anker Thus geliyor

    Günlük hayatta önemli bir yer tutmayı başaran yapay zekâ haliyle ses sistemlerinde de artık bir ihtiyaç haline geliyor. Anker de cihaz üzerinde çalışabilecek yapay zekâ yongaları için dışa bağımlı olmak istemedi ve Thus isimli yongasını duyurdu. Beynin çalışma prensibinden esinlenen bu yonga nöral ağlara sahip ilk Bellek İçi Hesaplama (Compute-in-Memory - CIM) yapay zekâ ses çipi olma iddiasında. En önemli avantajı ise bilgilerin depolanmasını ve işlenmesini tek bir yerde gerçekleştirmesi.

    Thus yongası NOR flash bellek hücrelerine doğrudan hesaplama gücü entegre ediyor ve böylece NAND belleğe kıyasla daha yüksek okuma hızları sağlıyor. NOR tabanlı CIM sistemi, cihazların içinde çok küçük bir alan kaplıyor ve bu da onu kulaklık gibi küçük ürünler için ideal kılıyor.

    Firma Mayıs ayında bu yongayı taşıyan ilk kulaklığını tanıtacak. Kulaklık modelinde yer alan Clear Calls özelliği ise cihazdaki 8 adet mikrofon ve 2 adet kemik iletim sensörünü kullanarak ve Thus yongasından güç alarak en zor ortamlarda bile çok gelişmiş gürültü engelleme yapabilecek. Anker yeni yongasının bu sayede önemli bir müşteri kitlesi edineceğine inanıyor.

    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    numaranız bu tür aramalara kapalıdır ne demek valorant duo isimleri gümrüğe takılan ürünü almazsam ne olur çin topu zararları tecmo world cup 98

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Poco M7 Pro
    Xiaomi Poco M7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CYBORG 17
    MSI CYBORG 17
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum