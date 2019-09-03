Ryzen 3000 işlemciler belirtilen turbo hızlara ulaşamıyor

AMD’nin 7nm sürecinde geliştirdiği Zen 2 mimarisini temel alan Ryzen 3000 işlemciler yavaş yavaş piyasaya çıkmaya başladı. Bununla birlikte AMD’nin kutu üzerinde belirttiği turbo hızlara çok da ulaşamadığı ortaya çıktı.
Gerçek hayatta farklı
Hız aşırtma uzmanı Der8auer Ryzen 3000 işlemciler üzerinde yaptığı araştırmada genel itibariyle işlemcilerin açıklanan turbo hızlara ulaşamadığını görmüş. Sadece bir iki model turbo hızlara çıkabiliyor.Ayrıca Bkz. "Galaxy A90 5G tanıtıldı. İşte özellikleri:"
Dünya çapında 3000’den fazla Ryzen 3000 kullanıcısından veriler toplayan Der8auer bir rapor hazırlamış. Örneğin 12 çekirdekli Ryzen 9 3900X işlemcisini kullananların sadece yüzde 5.6’sı turbo hızlara çıkabildiğini belirtmiş.
Alt seviyelerde durum biraz daha iyi. Ryzen 5 3600 kullanıcılarının neredeyse yarısı belirtilen turbo hızlara ulaşabildiklerini ifade ediyor. Der8auer özel soğutucu kullanan, PBO kullanan veya sonuçları etkilemeye çalışanların verilerini dahil etmediğini ifade ediyor. Yani biraz daha standart bir kullanıcı açısından olaya yaklaşılmış. Testler Cinebench R15 ile yapılmış ve HWinfo ile veriler elde edilmiş.
Geçtiğimiz haftalarda AMD uzun ömürlülük adına boost hızlarını sınırlayacağını duyurmuştu. Konunun bununla ilgisinin olup olmadığı bilinmiyor. Yine de Der8auer fiyatına göre Ryzen 3000 işlemcilerinin çok iyi performans gösterdiğini belirterek tavsiye ediyor.
https://www.techpowerup.com/258840/der8auer-only-small-percentage-of-3rd-gen-ryzen-cpus-hit-their-advertised-speeds Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Zaten işlemcilerin oc potansiyeli neredeyse yok 3900x veya belki 3950x seçme çipler ile serinin gerisine göre daha iyi değerler yakalayabilir yada yakalıyor ama pek oc olmuyor ryzenlar malesef en baştan beri böyle.
Pbo'nun daha oturmadığı ilk çıktığında da belliydi. Hatta x570lerdeki 1.0.0.2 agesa ile daha yüksek boost hızları alıyordum ben. Sonra 1.0.0.3ab bios u ile pbo ile çıkılan hızı düşürdüler. Şimdi de bu vaddedilen boostları vereceğiz diyorlar. Pbo tarafında işler biraz karışık.
Yeni platform ve işlemciler de problemler var tabi. Ama zamanla güncellemeler ile sorunlar düzelecektir.
Bunları geçer isek işlemcilerin performansı gayet iyi, fiyat / performans canavarı denilebilir.
Bir de AMD'de Intel gibi max boost ile alakalı açıklama koyacak anlaşılan. Intel'in işlemciler max boost ile alakalı böyle yazmakta:
Max turbo frequency is the maximum single core frequency at which the processor is capable of operating using Intel® Turbo Boost Technology and, if present, Intel® Thermal Velocity Boost. Frequency is measured in gigahertz (GHz), or billion cycles per second.
Maksimum turbo frekansı, işlemcinin Intel® Turbo Boost Teknolojisi'ni ve varsa Intel® Thermal Velocity Boost'u kullanarak çalışabileceği maksimum tek çekirdek frekansıdır. Frekans Gigahertz (GHz) türünde veya saniye başına milyar devir türünden hesaplanır.
AMD max boost ile alakalı bunu yazsaydı belki bu drama gerçekleşmeyebilirdi.
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