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Ryzen 3000 işlemciler belirtilen turbo hızlara ulaşamıyor

Der8auer yaptığı araştırmada kullanıcıların büyük çoğunlukla kutu üzerinde yazan turbo hızlara ulaşamadığını tespit etmiş. Sadece bazı orta seviye işlemciler turbo hızlara ulaşabiliyor.
2 gün
5,8b
5
58
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD’nin 7nm sürecinde geliştirdiği Zen 2 mimarisini temel alan Ryzen 3000 işlemciler yavaş yavaş piyasaya çıkmaya başladı. Bununla birlikte AMD’nin kutu üzerinde belirttiği turbo hızlara çok da ulaşamadığı ortaya çıktı.

Gerçek hayatta farklı

Hız aşırtma uzmanı Der8auer Ryzen 3000 işlemciler üzerinde yaptığı araştırmada genel itibariyle işlemcilerin açıklanan turbo hızlara ulaşamadığını görmüş. Sadece bir iki model turbo hızlara çıkabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Galaxy A90 5G tanıtıldı. İşte özellikleri:"

Dünya çapında 3000’den fazla Ryzen 3000 kullanıcısından veriler toplayan Der8auer bir rapor hazırlamış. Örneğin 12 çekirdekli Ryzen 9 3900X işlemcisini kullananların sadece yüzde 5.6’sı turbo hızlara çıkabildiğini belirtmiş.

Alt seviyelerde durum biraz daha iyi. Ryzen 5 3600 kullanıcılarının neredeyse yarısı belirtilen turbo hızlara ulaşabildiklerini ifade ediyor. Der8auer özel soğutucu kullanan, PBO kullanan veya sonuçları etkilemeye çalışanların verilerini dahil etmediğini ifade ediyor. Yani biraz daha standart bir kullanıcı açısından olaya yaklaşılmış. Testler Cinebench R15 ile yapılmış ve HWinfo ile veriler elde edilmiş.

Geçtiğimiz haftalarda AMD uzun ömürlülük adına boost hızlarını sınırlayacağını duyurmuştu. Konunun bununla ilgisinin olup olmadığı bilinmiyor. Yine de Der8auer fiyatına göre Ryzen 3000 işlemcilerinin çok iyi performans gösterdiğini belirterek tavsiye ediyor.

 


https://www.techpowerup.com/258840/der8auer-only-small-percentage-of-3rd-gen-ryzen-cpus-hit-their-advertised-speeds Yorum Yaz
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Issızbiradam 2 gün en beğenilen
klasik ekrem71 haberi
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Wilson Fisk 2 gün
3900x'in vadedilen boost frekansı yüksek ve 12 çekirdek.tutup da hepsi full vurmadı derseniz boost ne demek bilmiyorsunuz demektir.9900k'da sanki bütün çekirdekler mi 5 ghz vuruyor?adam 9900ks diye ayrıca işlemci çıkardı hepsi 5 ghz olan.3900x kaç kişide var ve nasıl bir ekran kartları var ki 12 çekirdek birden full vuracak?3700x var genelde forumda ve ben zannetmiyorum çıkmıyor diye şikayeti olanı.benim testlerimde 8 çekirdek de 4.3 üzerine çıkıyor zaten 4.4 turbo.biz tam tersi masaüstünde niye şahlanıp duruyor bu alet durup dururken diye şikayetçiyiz zıplamasın bu kadar.2 ghz'de oynatabileceği filmde 4.4 yapmasının anlamı yok.adamlar da demiş ki duruma göre boost ayarlayan biosu 10 eylül'de çıkaracaz.bir ekrem71 klasiği sanki aletler çalışmıyor 2080 ti taksan yamuluyor.sorarlar ne ayaksınız diye?yeni bios geldiğinde alay konusu olacaksınız o derbauer midir ne bebedir gelsin çayımı içsin anlayamamış daha ryzen2 mevzusunu.öyle 50 işlemci al sok teste budur de diye olmuyor bu iş kullanan bilir.
3900x'in vadedilen boost frekansı yüksek ve 12 çekirdek.tutup da hepsi full vurmadı derseniz boost ne demek bilmiyorsunuz demektir.9900k'da sanki bütün çekirde...
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3 Yanıt Yanıtla +16
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Virinom 2 gün Issızbiradam
Her ne kadar Ekrem71'i sevmesem de yerinde bir haber. Özellikle 2 3 haftadır Derbauer'ın bu konudaki araştırmaları takip ediyorum. İşin özeti, AMD Boost hızlarını yuvarlayarak söylemiş. Şimdi de sıvamak için BIOS update falan zırvalıyor. Çok büyük bir hata. Zaten AMD'nin elindeki işlemci oldukça yeterli ve rakibine göre iyi bir performansa sahip. Niye böyle bir amatörlük yaptılar anlamadım.
Her ne kadar Ekrem71'i sevmesem de yerinde bir haber. Özellikle 2 3 haftadır Derbauer'ın bu konudaki araştırmaları takip ediyorum. İşin özeti, AMD Boost hızları...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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1 Avatar
Sunstorms 10 sa.
Hiçbir haber değeri olmayan garabet bir yazı daha ekrem71 "haberleri" buram buram kokuyor!!!
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hasskabal 11 sa.
Yahu her yerde intel fanboylarının sesi çıkmaya başlamış bakıyorumda
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Alex5 14 sa.
Büyük rezalet

Hem işlemciler olması gerekenden pahallı 500 dolarlar 750 dolarlar havada uçuşuyor hem de böyle sorunlar ortaya çıkıyor
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Edward Teach 13 sa. Alex5
neymiş o sorunlar ben okudum anlamadım özet geçer misin?
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trakyAli-1986 1 dk. Alex5
İntel al intel boşuna laf etme al intel geç. Yeni anakart istediler mi ver parasını devam.
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burakdc 22 sa.
isin teknik detaylarını acıkcası arastırmadım. test hangı kosullar altından nasıl yapılmıs ıyı bılmek ve aynı işlemcinin hem performans karsılıgı olan ıntel ıslemcı hemde fıyat karsılıgı olan ıntel ıslemcı ıle tekrarlanıp ona gore bır yorum yapılması daha dogru olur fakat bu boost hız sınırlama ve arkasından bu haber bana her cıkan yenı amd ıslemcıden sonra yok sukadar i7 gucunde bukadar i9 u katlar ıkye boler hemde yarı fıyatına gıbı tabırlerden sonra bakarsınız gercek kullanımda amd nın amıral gemısı ıntelın orta sınıfı sevıyesınde performans saglıyor bu en azından benımde deneyımledıgım eskı ıslemcıler ıcın boyleydı
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Pandemic 23 sa.
Platform çok yeni ve cpu değil de bios kaynaklı bu. Servis edilen biosların elden geçmesi gerekiyor bence. Ayrıca 3200 Mhz ramlerle çok sorun yaşıyorum ki tek ben değilim bu sorun da olan.
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Wilson Fisk 15 sa. Pandemic
benim 2700x'i çıkarıp versem hiç sorun yaşamazsınız 3200 ramlerle çünkü zaten destekleyemiyor 2933 desteği var 4000 ram bile taksan olacağı 3466.470 anakartlar zaten 3466 destekliyor fakat ryzen2'lerde işlemci desteği 3200 anakart desteği 4400 4600 diye gidiyor.bu durumda 3200'den hızlı ramler daha iyi olur.bazı 3200 ramlerin çipleri iyidir ve 3600 bile olur bazıları bir mhz çıkmaz.3466 denediniz mi mesela bakarsınız çıkar biraz voltajla?ryzen2'lerde ram ayarları yanında bir de fclk diye bir şey geldi infiniti fabric demekmiş.şöyle ki önceden ram kontrolcü işlemci çekirdek içindeydi ama ryzen2'lerde çıkarttılar çekirdek içinden IO ayrıldı yine işlemci içinde ama ayrı bir parçada.işlemci ile ram kontrolcünün haberleşmesini sağlıyormuş bu fclk ve ram hızının yarısı ayarlanması gerekiyor diyelim 3600 ise ram 1800 yapıyorsunuz.bunları yapmazsanız tam performans alamazsınız ama sorun derken misal cold boot açılışta sorun varsa anakart ram uyuşmazlığı vardır ya da benim başıma gelen iki tane m2 disk takmam ve ikincinin gen2 mi x2 mi düşük özellikli olmasından kaynaklanıyormuş.başka makineye ilk disk olarak taktık hiç sorun vermedi.470 anakartın salaklığı yani.570'lerde denemedim bi gen4 almayı düşünüyorum iki m2 sorun vermez umarım.ram sorunu ram sorunu diye yıktım ben geçen sene ortalığı asusa yazarım aldığım yerlere yazarım bir ram kiti daha alırım falan m2 çıktı sorun.geçen sene temmuzdan bu yana 2700x sonrasında 3700x'te ben bir ram sorunu gözlemlemedim şöyle diyeyim ram çakışması yoktur kötü ram vardır.corsair ram var 3000 ama 3001 olmuyor ya da kendi voltajında çalışmıyor daha yüksek istiyor.adata 3600 ram aldım 470'te adam olmadı 3466 ama 570+3700x'te 4200 mhz cl16 yaptım geçenlerde şahlandı resmen.iyi çipli ramlere vereceğiniz paranın hakkını veren işlemcilerdir ryzen2 ve 570 kombinasyonu.
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Timeguard 1 gün
Sadece tek izlek olarak anlık çıkılabilecek olan hız değil mi bu ? Çok mu önemli 4400 olmamışta 4350 olmuş veya 4600 olmamışta 4550 olmuş belki anlık tek izlek olarak çıkabilir veya tek çekirdek olarak 50mhz fazla gibi yazmış amd ama bu da soğutma ve anakarta göre ulaşılabilen bir 50mhz aslında aşırı bir sorun olarak görmüyorum.
Zaten işlemcilerin oc potansiyeli neredeyse yok 3900x veya belki 3950x seçme çipler ile serinin gerisine göre daha iyi değerler yakalayabilir yada yakalıyor ama pek oc olmuyor ryzenlar malesef en baştan beri böyle.
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Wilson Fisk 1 gün
şimdi gta5'ten çıktım max değerlere baktım 4375 bu anakart bu kadar veriyor önceki asus x470 4400 yapıyordu bu iş anakarta göre de değişiyor yani bios çünkü kimse bana prime x470'in vrm'si orası burası rog 570'ten iyi diyemez.1.0.0.2 idi onun biosu ben 570'te hiç görmedim o biosu daha yenisi vardı.daha oturmadı 570'lerin biosları.derbebe o kadar biliyorsa bir de 470'lerin ilk 3000 destekli bioslarıyla denesin.ben bu 570'te hala 470'teki sonuçları almaya çalışıyorum 4000 yaptım ramleri fclk oc yaptım ama 470'te 3466 idi ramler fclk'ye de dokunmamıştım.neyse 4 tanesi 4375 olmuş en kötüsü 4.2 küsürdü yani neyin kavgasını yapıyoruz anlamıyorum 4.4 all core diye satın almadım ben bu işlemciyi.9900k alanların neden her çekirdek 5 ghz olmuyor demesi gibi bir şey olurdu.
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guzmann06 22 sa. Wilson Fisk
Ne çektin be ! b350/450 amerikan presidenti x470 ordan fanlı x570 , ankarası biosu yazıklar olsun Lisa Suya ,ona emdrdiğimiz sütler haram olsun. what a hell! fok off.
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-erna- 1 gün
3700x ile maksimum boost'u single core olarak 4300-4400 arasında gördüğümü hatırlıyorum. Yanlış şekilde reklamı yapılarak cpu çıkarılmış orası doğru tabii ama bence asıl çözmeleri gereken şey pbo açıkken oluşan sıcaklık oynamaları. Az çekirdek kullanımında dahi ısı belli bir alana toplandığından sıcaklıklar devamlı oynaklık gösteriyor. Bu da fanların da oynamasına sebebiyet veriyor. Bunun çözümü de manual oc yapmaktan geçiyor. Bu şekilde hem daha iyi performans alıyorsunuz hem de sıcaklıklarınız pbo'ya göre bariz şekilde düşüyor.
Pbo'nun daha oturmadığı ilk çıktığında da belliydi. Hatta x570lerdeki 1.0.0.2 agesa ile daha yüksek boost hızları alıyordum ben. Sonra 1.0.0.3ab bios u ile pbo ile çıkılan hızı düşürdüler. Şimdi de bu vaddedilen boostları vereceğiz diyorlar. Pbo tarafında işler biraz karışık.
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CoreXXX 1 gün
intel fanları ne sevinmiştir ama bu habere.)
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sniper23 1 gün
Ben 3700x'da bütün çekirdekler max 4.25 Ghz gördüm. O da zaten 1.46v ile oluyor (anakart otomatik ayarlı). İşlemci 0.8 ve 1.5v arası gidip geliyor.
Yeni platform ve işlemciler de problemler var tabi. Ama zamanla güncellemeler ile sorunlar düzelecektir.
Bunları geçer isek işlemcilerin performansı gayet iyi, fiyat / performans canavarı denilebilir.
Bir de AMD'de Intel gibi max boost ile alakalı açıklama koyacak anlaşılan. Intel'in işlemciler max boost ile alakalı böyle yazmakta:
Max turbo frequency is the maximum single core frequency at which the processor is capable of operating using Intel® Turbo Boost Technology and, if present, Intel® Thermal Velocity Boost. Frequency is measured in gigahertz (GHz), or billion cycles per second.
Maksimum turbo frekansı, işlemcinin Intel® Turbo Boost Teknolojisi'ni ve varsa Intel® Thermal Velocity Boost'u kullanarak çalışabileceği maksimum tek çekirdek frekansıdır. Frekans Gigahertz (GHz) türünde veya saniye başına milyar devir türünden hesaplanır.
AMD max boost ile alakalı bunu yazsaydı belki bu drama gerçekleşmeyebilirdi.
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