Ryzen 3000 işlemciler belirtilen turbo hızlara ulaşamıyor

AMD’nin 7nm sürecinde geliştirdiği Zen 2 mimarisini temel alan Ryzen 3000 işlemciler yavaş yavaş piyasaya çıkmaya başladı. Bununla birlikte AMD’nin kutu üzerinde belirttiği turbo hızlara çok da ulaşamadığı ortaya çıktı.

Gerçek hayatta farklı

Hız aşırtma uzmanı Der8auer Ryzen 3000 işlemciler üzerinde yaptığı araştırmada genel itibariyle işlemcilerin açıklanan turbo hızlara ulaşamadığını görmüş. Sadece bir iki model turbo hızlara çıkabiliyor.

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Dünya çapında 3000’den fazla Ryzen 3000 kullanıcısından veriler toplayan Der8auer bir rapor hazırlamış. Örneğin 12 çekirdekli Ryzen 9 3900X işlemcisini kullananların sadece yüzde 5.6’sı turbo hızlara çıkabildiğini belirtmiş.

Alt seviyelerde durum biraz daha iyi. Ryzen 5 3600 kullanıcılarının neredeyse yarısı belirtilen turbo hızlara ulaşabildiklerini ifade ediyor. Der8auer özel soğutucu kullanan, PBO kullanan veya sonuçları etkilemeye çalışanların verilerini dahil etmediğini ifade ediyor. Yani biraz daha standart bir kullanıcı açısından olaya yaklaşılmış. Testler Cinebench R15 ile yapılmış ve HWinfo ile veriler elde edilmiş.

Geçtiğimiz haftalarda AMD uzun ömürlülük adına boost hızlarını sınırlayacağını duyurmuştu. Konunun bununla ilgisinin olup olmadığı bilinmiyor. Yine de Der8auer fiyatına göre Ryzen 3000 işlemcilerinin çok iyi performans gösterdiğini belirterek tavsiye ediyor.