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AMD dört çekirdekli FX-4130 işlemcisini pazara sundu

6 yıl
2,2b
1
44
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD dört çekirdekli FX-4130 işlemcisini pazara sundu
AMD dört çekirdekli yeni işlemci modeli FX-4130'u kullanıma sundu. Piledriver kod adlı ikinci nesil Bulldozer mimarisi üzerinde şekillenen işlemci, yerini aldığI FX-4100 işlemcisiyle kıyaslandığında aynı fiyat seviyesinde hem daha performanslı çalışıyor, hem de daha serin görev yapıyor. İki adet modüle sahip olan Soket AM3+ formundaki işlemci, standart olarak 3.8GHz'de görev yapıyor ve 3.9GHz'e otomatik olarak hız arttırımı yapabiliyor.
Her çekirdek için 1MB olmak üzere toplamda 4MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesi ile donatılan işlemci, aynı zamanda çekirdekler arası ortak kullanıma açık olan 4MB büyüklüğünde 3. seviye bellek bulunuyor. Çarpan kilidi açık olduğu için hız aşırtma konusunda da iddialı olan işlemci, AMD'nin açıklamalarına göre Intel'in Core i3-2100 işlemcisinden PassMark CPU testinde %22, yerini aldığı FX-4100 işlemcisinden ise %9 daha hızlı olmayı başarıyor. Isıl tasarım gücü yani TDP değeri 125 Watt olan işlemci 101$ etiket fiyatıyla geliyor.

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aglarm 6 yıl en beğenilen
komik olan buraydı

standart olarak 3.8GHz'de görev yapıyor ve 3.9GHz'e otomatik olarak hız arttırımı yapabiliyor.
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OverClocK1ng 6 yıl
aglarm
komik olan buraydı standart olarak 3.8GHzde görev yapıyor ve 3.9GHze otomatik olarak hız arttırımı yapabiliyor.

Turbo! ya. Ondan.


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Rubisco 6 yıl
Ucuz olduktan sonra turbosunun ne olduğunun öne mi ne ki? Bütün FX ler sorunsuzca 4.3'e oc edilmiyor mu? Bunun fiyatı TR'ye gelse ve 180TL olsa bi sürü insan sevinir.

Esasen bu Piledriver çekirdeği içermeyen, eski Bulldozer tabanlı fx4100 gibi bişey. O yüzden 125w tdp si olması lazım. 4100'ün oc hali gibi.
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MxFxOx 6 yıl
90 wattan sonrası haram
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Piyasada Toptancı sıkıntısı var, mevcutlar dijital ve Beyaz eşyaya kaydılar, elemanları parçaların isimlerini bile bilmiyor. Müdürlerde keza böyle, 3-5 sene öncesinin parçalarını o günün fiyatlarından ittirmeye çalışıyorlar. Şimdi hangi parçalarda ciddi sıkıntı gördüm.
Mini itx anakartlarda sıkıntı had safhaya geldi, FM2 soket itx anakart bile yok.
Blu-ray Yazıcı ve okuyucularda karaborsa oluştu, en ucuzu 149 lira Gold Bilgisayar sattı.
Bluray boş BD karaborsa oldu. En ucuz 25lik Verbatim paket 49 liradan sattılar.
SSD fiyatları yükseldi, 349 liradan 256GB Trancent satılırdı artık yok.
Düşenler listesinde ise başta HDD var, onu da bekliyorduk, 2 TB 180 lira, 3 TB 290 liraya bulunuyor.
AMD FM2 işlemcilerin fiyatları cazip, itx anakart yok, tezat, ATX anakart dayatması var. ATX alacaklar için FM2 ATX anakartlarda fiyatı düşenler listesinde.
Burada AMD açısından kilit itx anakartlarda, başka hiç bir firmanın itx boyutunda FM2 kadar güçlü bir seçeneği yok, Türkiye'de AMD adına bir ofis varsa bunu kullanmalıdır.
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demo22 6 yıl
AMD FX6100 6 çekirdek yeni aldım gerçekten mükkemmel bir işlemci daha önce bir filmi çevirirken 10 dakka geçiyordu şimdi 5 filmi birden 7 yada 8 dakkada çevirebiliyor.
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Ryzen Tevfik 6 yıl
Şaka maka işlemci çok ucuzmuş
Aslında alınır bu işlemci ama TDP değeri gözümü korkuttu .
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fukox 6 yıl
101$ çok iyi bir fiyat. 180-200 tl gibi bir degere denk geliyor. Ama fx4130+pcie alacağıma A lardan birsey alırım.
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darklight 6 yıl
İslemcilerin performansii ne zamandan beri TDP ile olculmeye baslandi da bizim haberimiz yok? i3'den daha performansli ve daha ucuz bir islemci yapmis adamlar nokta.
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V4LKyR 6 yıl
mo0rfin
Hiper-Nova
V4LKyR 125W TDP fazla be... Intel 3D transistor teknolojisine geçti, 22nm yaptı falan filan, bu adamlar hala 2008 işlemcilerinin TDP değerlerindeler. Intelin en kaslı 22nm işlemcisi 77W TDP diye hatırlıyorum, doğru mudur? Öyle yani. 77W nerde... 125W nerde. : Olmuyor AMD.
Oluyor oluyor hemde bal gibi oluyor.
TDP değeriymiş göründe profesyonel olarak bu sektördesiniz sanabilir. Sırf mualefet olabilmek için şuraya iki kelime bir şey yazmak için gereksiz yorumlara gerek yok.Sadece biraz mantıklı düşünelim. Sırf daha iyisine sahip olabilmek için gereksiz yere fazla para vermenin alemi yok. Bir karşılaştırma yaptığımızda teknolojik bakımdan evet İntel önde fakat F/P ürünü olarak tabi kide AMD biz son kullanıcıların baş tacıdır. Ve herkes biliyor ki i3 ile FX-4130 aynı işleri rahatlıkla yapabilir. Ki böyle bir durumda TDPye bakılmaz.

Olmuyor, güzel kardeşim olmaz böyle. Kendini geliştirmeyip yerinde sayarsan sıkıntı yaşarsın, teknoloji dünyası acımasızdır, acımaz.
Gel gelelim TDP konusuna. Günümüzde HER ALANDA en önemli kalemlerin başında "enerji verimliliği" gelir. Doğru değil mi? Şimdi, habere konu olan FX-4130 işlemcisinin karşılaştırıldığı işlemci olan Intel Core i3-2100'ün TDP değeri 65W. (Sandy Bridge, dikkatinizi çekerim. 3D transistor teknolojisi falan yok.) Yani neredeyse yarı yarıya. Bu da demektir ki, FX-4130 neredeyse 2 KAT daha fazla enerji harcamasına rağmen %22 daha hızlı çalışabilmiş. Biraz donanım bilginiz varsa eğer, ne kadar enerji-verimsiz çalıştığını görebilirsiniz. Core i3-2100'ün fiyatı BOX : 120$, bu ise 101$. Aradaki 19$'lık fark eğer yarı yarıya güç harcayan bir işlemci söz konusuysa rahatlıkla göz ardı edilebilir. Evet, ilk bakışta "19$'ı kurtardım yeah, bugün de kazanan ben oldum." diyebilirsiniz fakat uzun vadede elektrik faturaları cebinizi aşındırabilir. Dikkat etmek gerek. TDP değerini göz önünde bulundurarak analiz yapmak bu alanda profesyonel olmayı gerektirmez, basit bilgilere sahip olan bir kişi bile bu analizi yapabilir. Bu alanda profesyonel olan kişileri daha görmemişsiniz anlaşılan. :) Yanlış anlaşılmasın, AMD'den nefret falan etmiyorum, aksine iGPU konusunda çok başarılı buluyorum ve takdir ediyorum. Fakat gerçekler böyle.
3. nesil Intel Core i3 ailesi arasında en yüksek güç harcayan masaüstü işlemci 55W güç harcıyor.(azami TDP) Kimbilir ne kadar da hızlıdır FX-4130'dan. İncelemek gerek.
Şu zamanda hala 125W TDP'ye sahip olan bir işlemci ziyandır, yazıktır.
Bu arada, bu işlemcinin tanıtım tarihi olarak 27 Ağustos diyor... Tanıtıldığı fiyat ise 112$ imiş. --- cpu-world.com/...
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netstat 6 yıl
intel boylar yine ortalığı velveleye vermişler. amd olmasa ekmek alcak paranız kalmazdı.

not: intel ve amd arasında ayrım yapmam
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mustiki212 6 yıl
işlemci orta -giriş seviyesi için idare ederde.. fiyatı garip numunelik gibi 101$ .:D
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mo0rfin 6 yıl
Hiper-Nova
V4LKyR 125W TDP fazla be... Intel 3D transistor teknolojisine geçti, 22nm yaptı falan filan, bu adamlar hala 2008 işlemcilerinin TDP değerlerindeler. Intelin en kaslı 22nm işlemcisi 77W TDP diye hatırlıyorum, doğru mudur? Öyle yani. 77W nerde... 125W nerde. : Olmuyor AMD.
Oluyor oluyor hemde bal gibi oluyor.

TDP değeriymiş göründe profesyonel olarak bu sektördesiniz sanabilir. Sırf mualefet olabilmek için şuraya iki kelime bir şey yazmak için gereksiz yorumlara gerek yok.
Sadece biraz mantıklı düşünelim. Sırf daha iyisine sahip olabilmek için gereksiz yere fazla para vermenin alemi yok.
Bir karşılaştırma yaptığımızda teknolojik bakımdan evet İntel önde fakat F/P ürünü olarak tabi kide AMD biz son kullanıcıların baş tacıdır. Ve herkes biliyor ki i3 ile FX-4130 aynı işleri rahatlıkla yapabilir. Ki böyle bir durumda TDP'ye bakılmaz.
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yenerbalcı 6 yıl
125 watt çöp

i3 55 watt yine peynir ekmek gibi satılır
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Guest-2C5748FE4 6 yıl mo0rfin
mo0rfin
Hiper-Nova
Orijinalden alıntı: V4LKyR 125W TDP fazla be... Intel 3D transistor teknolojisine geçti, 22nm yaptı falan filan, bu adamlar hala 2008 işlemcilerinin TDP değerlerindeler. Intelin en kaslı 22nm işlemcisi 77W TDP diye hatırlıyorum, doğru mudur? Öyle yani. 77W nerde... 125W nerde. : Olmuyor AMD.
Oluyor oluyor hemde bal gibi oluyor.

TDP değeriymiş göründe profesyonel olarak bu sektördesiniz sanabilir. Sırf mualefet olabilmek için şuraya iki kelime bir şey yazmak için gereksiz yorumlara gerek yok.
Sadece biraz mantıklı düşünelim. Sırf daha iyisine sahip olabilmek için gereksiz yere fazla para vermenin alemi yok.
Bir karşılaştırma yaptığımızda teknolojik bakımdan evet İntel önde fakat F/P ürünü olarak tabi kide AMD biz son kullanıcıların baş tacıdır. Ve herkes biliyor ki i3 ile FX-4130 aynı işleri rahatlıkla yapabilir. Ki böyle bir durumda TDP'ye bakılmaz.

Haklisin kardes İntel in iyi olacagini illa kanitlicaklar.Paran varsa İntel alirsin gerisi bos.Ben 8120 le mutluyum.
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V4LKyR 6 yıl
125W TDP fazla be... Intel 3D transistor teknolojisine geçti, 22nm yaptı falan filan, bu adamlar hala 2008 işlemcilerinin TDP değerlerindeler. Intel'in en kaslı 22nm işlemcisi 77W TDP diye hatırlıyorum, doğru mudur? Öyle yani. 77W nerde... 125W nerde. :\
Olmuyor AMD.
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Hiper-Nova 6 yıl V4LKyR
V4LKyR

125W TDP fazla be... Intel 3D transistor teknolojisine geçti, 22nm yaptı falan filan, bu adamlar hala 2008 işlemcilerinin TDP değerlerindeler. Intel'in en kaslı 22nm işlemcisi 77W TDP diye hatırlıyorum, doğru mudur? Öyle yani. 77W nerde... 125W nerde. :\

Olmuyor AMD.

Oluyor oluyor hemde bal gibi oluyor.
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