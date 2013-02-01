AMD dört çekirdekli FX-4130 işlemcisini pazara sundu

AMD dört çekirdekli yeni işlemci modeli FX-4130'u kullanıma sundu. Piledriver kod adlı ikinci nesil Bulldozer mimarisi üzerinde şekillenen işlemci, yerini aldığI FX-4100 işlemcisiyle kıyaslandığında aynı fiyat seviyesinde hem daha performanslı çalışıyor, hem de daha serin görev yapıyor. İki adet modüle sahip olan Soket AM3+ formundaki işlemci, standart olarak 3.8GHz'de görev yapıyor ve 3.9GHz'e otomatik olarak hız arttırımı yapabiliyor.

Her çekirdek için 1MB olmak üzere toplamda 4MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesi ile donatılan işlemci, aynı zamanda çekirdekler arası ortak kullanıma açık olan 4MB büyüklüğünde 3. seviye bellek bulunuyor. Çarpan kilidi açık olduğu için hız aşırtma konusunda da iddialı olan işlemci, AMD'nin açıklamalarına göre Intel'in Core i3-2100 işlemcisinden PassMark CPU testinde %22, yerini aldığı FX-4100 işlemcisinden ise %9 daha hızlı olmayı başarıyor. Isıl tasarım gücü yani TDP değeri 125 Watt olan işlemci 101$ etiket fiyatıyla geliyor.