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AMD dört çekirdekli Phenom II X4 850 işlemcisini hazırlıyor

8 yıl
16,1b
1
15
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yaklaşık beş yıldır merakla beklenen Bulldozer işlemcilerini Haziran ayında lanse etmesi beklenen AMD, mevcut ürün gamına yönelik güncelleme çalışmalarına devam ediyor. Ortaya çıkan bazı yeni bilgilere göre AMD, önümüzdeki haftalarda dört çekirdekli Phenom II X4 850 işlemcisini kullanıma sunmayı planlıyor. Satışta olan Phenom II X4 840 ile kıyaslandığında saat hızı 100MHz daha yüksek olan yani 3.3GHz'de çalışan işlemci, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Propud tasarımını kullanıyor.

Isıl güç tasarımı 95 Watt olan yeni işlemci, her çekirdek için 512Kb olmak üzere toplamda 2MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olacak. Entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1333MHz'e kadar çift kanal bellek desteği sunacak Phnenom II X4 850'nin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak 840 modeli şu anda 88 Avro seviyesinden satılıyor.


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peters 8 yıl
Gerçi düşük bütçeye göre f/p işlemcileri var amd nin buda onlardan biri.
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NinjaNejat 8 yıl
Beyler athlon x3-x4'ler zaten bildiğiniz phenom x4 merak ettiğim buda öylemi yani önbellek açılabiliyor mu? Bilen biri var mı?
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xense 8 yıl
hocam 5 yıldır masada yatan işlemciden büyük beceriler beklemek hayalden öte değil... son 5 yılda 3 yeni işletim sistemi görecez nerdeyse... bu işlemci xp ile mi kullanılacak?
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kadirkayik 8 yıl
amd 4 çeker yapmış diyorlar. :)
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lvlono 8 yıl
İnventus'ta var 210 Lira Phenom ll x4 840. 2Mb L2 ve 6Mb L3 cache. Aslında fiyatına göre fena durmuyor, 95Watt, 3,2Ghz ve ucuz. Black Edition olmasa da olur. 2.El alınacağına sıfır sistem kurulabilir gibi :)

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NinjaNejat 8 yıl

lvlono

İnventus'ta var 210 Lira Phenom ll x4 840. 2Mb L2 ve 6Mb L3 cache. Aslında fiyatına göre fena durmuyor, 95Watt, 3,2Ghz ve ucuz. Black Edition olmasa da olur. 2.El alınacağına sıfır sistem kurulabilir gibi :)

inventus.com.tr/...

6MB cache yok onda yanlış yazmışlar.
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Lordinarius 8 yıl
Phenom un asıl özelliği zaten l3 ön belleği değilmiydi. ilk defa duyuyorum l3 ün kapalı olarak geldiğini (sektör hakkında yeni yeni bilgilenen biriyim)
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MIKROP DOGAN 8 yıl
820 modeli vardı 3.2 ghz hızında
l3 önbelleksiz 220 liraydı

zaten oyunlarda ne kadar fark ediyor ki
l3 bellekli işlemciye 100lira fazla vereceğime o parayı ekran kartı parası üstüne koyar aradaki fps farkını fazlasıyla kapatırım
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Necessa®i 8 yıl
o önbellek ne öyle ya! çok cılız kalmış.
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Confusion 8 yıl
konu PII olunca biraz l3 cache mutlaka gerekiyor bu nedenle bana göre l3 cache açma ihtimali varsa mükemmel/değilse vasat bir model...
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NinjaNejat 8 yıl
Confusion

konu PII olunca biraz l3 cache mutlaka gerekiyor bu nedenle bana göre l3 cache açma ihtimali varsa mükemmel/değilse vasat bir model...

Benimde merak ettiğim o hocam insanlara önerirken bunu öneririz eğer açılıyorsa fiyatı güzel bu modellerin. AMD den ucuz athlon B.E. istiyoruz çok mu şey istiyoruz.
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NinjaNejat 8 yıl
Beyler bunlarında athlonlar gibi açılmamış önbelleği var mı?
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