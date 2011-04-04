AMD dört çekirdekli Phenom II X4 850 işlemcisini hazırlıyor

Yaklaşık beş yıldır merakla beklenen Bulldozer işlemcilerini Haziran ayında lanse etmesi beklenen AMD, mevcut ürün gamına yönelik güncelleme çalışmalarına devam ediyor. Ortaya çıkan bazı yeni bilgilere göre AMD, önümüzdeki haftalarda dört çekirdekli Phenom II X4 850 işlemcisini kullanıma sunmayı planlıyor. Satışta olan Phenom II X4 840 ile kıyaslandığında saat hızı 100MHz daha yüksek olan yani 3.3GHz'de çalışan işlemci, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Propud tasarımını kullanıyor.

Isıl güç tasarımı 95 Watt olan yeni işlemci, her çekirdek için 512Kb olmak üzere toplamda 2MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olacak. Entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1333MHz'e kadar çift kanal bellek desteği sunacak Phnenom II X4 850'nin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak 840 modeli şu anda 88 Avro seviyesinden satılıyor.