AMD en güçlü işlemcisini 2012 için takvimledi: 20 çekirdekli Terramar

Bulldozer tabanlı masaüstü işlemci modellerini Nisan ayında pazara sunması beklenen AMD, devam eden süreçte aynı mimariyi baz alan sunucu işlemcilerini de duyuracak. Bulldozer mimarisi ile birlikte yeni bir dönemin kapısını aralamayı planlayan firma, Terramar kod adını taşıyan 20 çekirdekli en güçlü işlemcisini 2012 için planlıyor.

Terramar işlemcisi son kullanıcılardan ziyade profesyonel kullanım alanlarını hedef alan bir ürün olacak. Çift ve dört soketli sunucular için geliştirilen yeni işlemcinin doğal tasarımdan ziyade MCM yani çoklu yonga modülü formunda hazırlandığı ve Bulldozer mimarisini temel alan 10 çekirdekli Sepang zar tasarımının çiftine sahip olması bekleniyor.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Terramar işlemcisi, AMD'nin G2012 kodlu platformunu kullanacak ve dört kanal DDR3 bellek desteği sunacak. Aynı zamanda spesifikasyon çalışmaları bir süre önce tamamlanan PCIe 3.0 teknolojisi de bu platformdaki yerini alacak ve bu sayede FireGL/FireStream serisi profesyonel grafik kartları ve bilgi-işlem çözümlerine zemin hazırlanmış olacak.