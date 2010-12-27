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AMD en güçlü işlemcisini 2012 için takvimledi: 20 çekirdekli Terramar

8 yıl
26,2b
1
64
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bulldozer tabanlı masaüstü işlemci modellerini Nisan ayında pazara sunması beklenen AMD, devam eden süreçte aynı mimariyi baz alan sunucu işlemcilerini de duyuracak. Bulldozer mimarisi ile birlikte yeni bir dönemin kapısını aralamayı planlayan firma, Terramar kod adını taşıyan 20 çekirdekli en güçlü işlemcisini 2012 için planlıyor.

Terramar işlemcisi son kullanıcılardan ziyade profesyonel kullanım alanlarını hedef alan bir ürün olacak. Çift ve dört soketli sunucular için geliştirilen yeni işlemcinin doğal tasarımdan ziyade MCM yani çoklu yonga modülü formunda hazırlandığı ve Bulldozer mimarisini temel alan 10 çekirdekli Sepang zar tasarımının çiftine sahip olması bekleniyor.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Terramar işlemcisi, AMD'nin G2012 kodlu platformunu kullanacak ve dört kanal DDR3 bellek desteği sunacak. Aynı zamanda spesifikasyon çalışmaları bir süre önce tamamlanan PCIe 3.0 teknolojisi de bu platformdaki yerini alacak ve bu sayede FireGL/FireStream serisi profesyonel grafik kartları ve bilgi-işlem çözümlerine zemin hazırlanmış olacak.


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Pandemic 8 yıl
SSD leri ucuzlatsalar ya bu kadar çekirdek üretceklerine :))))
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genelog 8 yıl
AMD ile intel birleşsin hasılatı fifti fifti paylaşsınlar:))
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lj94 8 yıl
@cefurkan amd inteli hiçbir alanda parçalayamaz,ezemez. zaten süper bilgisayarların cogu intel-nvidia tabanlı.
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CeFurkan 8 yıl

lj94

@cefurkan amd inteli hiçbir alanda parçalayamaz,ezemez. zaten süper bilgisayarların cogu intel-nvidia tabanlı.



galiba neye göre yorum yaptığımı okumadın


amd 1100 dolar > intel 3000 dolar

olay bu kadar basit

sağlam multi threading de 32 core her şekilde 24 core u ezer (12 si gerçek çekirdek bile değil)
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MrPerFormance 8 yıl
Biliyoruzki sanallaştırma oldukça yaygınlaştı. Çekirdek sayısının fazla olması bu konuda önemli.
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n_geen 8 yıl
way be helal olsun adamlara AMD bu işi biliyor :D
intelciler kızacak şimdi ahahha :D:D
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bayozi 8 yıl
Amd İntelin kuyruğunu titretecek, Amd milim milim yükseliyor, hadi hayırlısın ...
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DH Misafiri 8 yıl
Bize gelmez opteron sunu pc için
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doyle 8 yıl
Wayyy bee sonu yok bunun bugün 6 yarın 20 ertesi günde 1000 çekirdek çıtla çıtla dur:D
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BoSS03 8 yıl
arakdaş 6 çekirdekten 20 çekirdeğe çekirge kimim zıplama yaptılar bence geri zekalılık bu kaizen yöntemini uygulamaları gerekirdi. Aynı durum E.K olsa büyük hayal yankı uyandırır 512 bitlik kartlar varken şuan bir anda 2000-3000 bitlik kartlara geçmek gibi oldu bu iş
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ebyr 8 yıl
Şefim birde AMD'den 16 çekirdekli işlemci gelicek dediler ama ayrıntı ; chip.com.tr/...
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CeFurkan 8 yıl
sunucu işiyle alakası olmayanlar anlamaz fakat inanılmaz bişi


zaten şu anda sunucu piyasasında amd resmen inteli eziyor parçalıyor
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gun 8 yıl

CeFurkan

sunucu işiyle alakası olmayanlar anlamaz fakat inanılmaz bişi


zaten şu anda sunucu piyasasında amd resmen inteli eziyor parçalıyor




Ne yazık ki öyle parçalama durumu yok aksine tam tersi mevcut. Ben ev-ofis hep amd kullanırım ancak sunucuda mecbur intel kullanmak durumundayız. Intel'in 4 Çekirdekli daha yavaş hızda çalışan işlemcileri Amd'nin 6 çekirdekli işlemcilerini dağıtıyor.

Bu yüzden de son iki yılda inanılmaz bir pazar payı kaybetmiş durumda.
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blank42 8 yıl

CeFurkan

sunucu işiyle alakası olmayanlar anlamaz fakat inanılmaz bişi


zaten şu anda sunucu piyasasında amd resmen inteli eziyor parçalıyor


Tam tersi, durum söz konusu amd makina piyasada yok denecek kadar az çok büyük datacenterlerdan satılanlarda bile tek tük makinalar mevcut her yer intel i7 serisi ve xeon doldu şuan xeon kullanıyorum memnunum.Amd x4'de kullandım sunucuda yükte iflas ediyordu sunucu :)
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
oh ne güzel arrtıt transistör sayısını böl 10a 20 ye olsun sana 10 20 çekirdek hani verimlilik nerde her biri için channal varmı sanki bantgenişliği varmı sanki tabiki yok
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MegaWolt38 8 yıl
Bir çinik işlemci çıkar yakında çok sürmez :))
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