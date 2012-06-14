AMD gelecekteki Fusion işlemcilerine ARM çekirdeği entegre edecek

AMD tepe yöneticisi Rory Read bir süre önce verdiği röportajında, işlemcilerin yeterli performans seviyesine geldiğini, yeni platformların kullanıcılara katmadeğer sağlayacak ek özelliklerle donatılması yani ARM tabanlı yongada sistem çözümleri gibi olması gerektiğini söylemişti. Bu açıklamayı takiben Fusion Geliştiriciler Zirvesi'nde önemli bir duyuru gerçekleştiren AMD, Fusion işlemcilerine ARM çekirdeği ekleyeceğini duyurdu.

AMD'nin 2013 yılında piyasaya sunacağı Fusion işlemci ailesinin bazı modellerinde, ARM'ın Cortex-A5 işlemci çekirdeği de olacak. Ancak burada önemli bir nokta var, bu çekirdek kullanıcı odaklı uygulamaları çalıştırmak yerine AMD'nin genel platform güvenliğini arttırmaya yönelik yaklaşımında rol oynayacak. AMD platform bazında güvenliği arttırmak ve kurumlara yeni alternatifler sunmak için Cortex-A5 çekirdeği ile ARM'ın TrustZone özelliğinden faydalanacak. Intel tarafında Trusted Execution teknolojisi, şirkete özel bir çözüm olup x86 lisansı içerisinde yer almadığından AMD'nin bu alanda bir teknolojiye ihtiyacı vardı. Yeni bir teknolojinin geliştirme maliyetlerini dikkate alan AMD, ARM TrustZone teknolojisine adapte olarak hem donanımsal hem de ARM ekosisteminin yaygınlığı ile yazılımsal anlamda önemli bir destek elde etmiş olacak.

AMD henüz Cortex-A5 işlemcisine yer vereceği Fusion işlemci detaylarını paylaşmış olmasa bile ilk etapta Brazos platformunun yerini alacak yeni nesil platformda yer alması bekleniyor. AMD ayrıca bu teknolojiyi tabletler için geliştirdiği ultra-düşük güç tüketimli işlemcilerinde de kullanacak. Fusion platformu için farklı planlara sahip olduğunu ve endüstri bazında açık bir platform haline getirmeyi hedefleyen AMD, ilk etapta güvenlik için başlattığı ARM entegrasyonunu zaman içerisinde farklı bir boyutta kazandırabilir.