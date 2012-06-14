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AMD gelecekteki Fusion işlemcilerine ARM çekirdeği entegre edecek

6 yıl
3,3b
1
26
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD tepe yöneticisi Rory Read bir süre önce verdiği röportajında, işlemcilerin yeterli performans seviyesine geldiğini, yeni platformların kullanıcılara katmadeğer sağlayacak ek özelliklerle donatılması yani ARM tabanlı yongada sistem çözümleri gibi olması gerektiğini söylemişti. Bu açıklamayı takiben Fusion Geliştiriciler Zirvesi'nde önemli bir duyuru gerçekleştiren AMD, Fusion işlemcilerine ARM çekirdeği ekleyeceğini duyurdu.
AMD'nin 2013 yılında piyasaya sunacağı Fusion işlemci ailesinin bazı modellerinde, ARM'ın Cortex-A5 işlemci çekirdeği de olacak. Ancak burada önemli bir nokta var, bu çekirdek kullanıcı odaklı uygulamaları çalıştırmak yerine AMD'nin genel platform güvenliğini arttırmaya yönelik yaklaşımında rol oynayacak. AMD platform bazında güvenliği arttırmak ve kurumlara yeni alternatifler sunmak için Cortex-A5 çekirdeği ile ARM'ın TrustZone özelliğinden faydalanacak. Intel tarafında Trusted Execution teknolojisi, şirkete özel bir çözüm olup x86 lisansı içerisinde yer almadığından AMD'nin bu alanda bir teknolojiye ihtiyacı vardı. Yeni bir teknolojinin geliştirme maliyetlerini dikkate alan AMD, ARM TrustZone teknolojisine adapte olarak hem donanımsal hem de ARM ekosisteminin yaygınlığı ile yazılımsal anlamda önemli bir destek elde etmiş olacak.
AMD henüz Cortex-A5 işlemcisine yer vereceği Fusion işlemci detaylarını paylaşmış olmasa bile ilk etapta Brazos platformunun yerini alacak yeni nesil platformda yer alması bekleniyor. AMD ayrıca bu teknolojiyi tabletler için geliştirdiği ultra-düşük güç tüketimli işlemcilerinde de kullanacak. Fusion platformu için farklı planlara sahip olduğunu ve endüstri bazında açık bir platform haline getirmeyi hedefleyen AMD, ilk etapta güvenlik için başlattığı ARM entegrasyonunu zaman içerisinde farklı bir boyutta kazandırabilir.  

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aceleciburak 6 yıl en beğenilen
AMD APU nun geleceğe yönelik bir platform olduğu zaten belli idi ve her zaman söyledim birkaç sene içinde artık grafik birimi olmayan işlemci satılmayacak.
AMD söylemişti gelecek Fusionda diye ve ne kadar doğru bir söylem olduğu anlaşılacak zaman içerisinde.
AMD nin yeniden doğuşu Fusion APU ile resmen başlamış oldu...
AMD APU nun geleceğe yönelik bir platform olduğu zaten belli idi ve her zaman söyledim birkaç sene içinde artık grafik birimi olmayan işlemci satılmayacak....
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sertacarslan 6 yıl
AMD'den, tecrübesini direk ARM cpu'larının üretiminde de kullanmasını ve yarışa katılmasını bekliyoruz.
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imortho0308 6 yıl
Yani illaki bir boot durumu olur, farklı bir sisteme geçiliyor sonuçta.
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OverClocK1ng 6 yıl
Güzel haber. Yalnız yorumları okudum da.
Bundan birkaç ay önce Rory Read geldiği zaman AMD den belirli aralıklarla bir sürü ayrılan oldu. Bazıları temizlik yapıyor AMD dese de bir çok kişi AMD dökülüyor, AMD yavaş yavaş parçalanıyor, AMD dağılıyor falan gibi yorumlarda bulundu.
Şimdi yine Rory Read başta ama bu sefer AMD akıllıca bir hamle yapmış.
Bu sefer herkes
"Aaaaa, lütfen, Rory Read bi tanedir"
"AMD şöyle , AMD böyle" moduna girmiş.
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Rubisco 6 yıl
Pardus Linux
İleriye doğru şöyle bir şeyde olabilir mesela bir tarafta x86 çekirdek Windows çalıştırırken diğer tarafta ARM çekirdeği Android çalıştırabilir. Böylece enerji verimliliği gerektiğinde ARM çekirdeği ile Android, yüksek performans gerektiğinde ise x86 ile Windows kullanılabilir, dual boot gibi ama daha farklı...

VM olmadan gerçek zamanlı çalışan buna benzer şeylerin olması için :
Özel bi tür bios benzeri yapı
Farklı mimarilere özel bağımsız ram alanı
Farklı mimarilerin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayacak özel bir katman
İşlemcilerin konumlarından ve durumlarından haberdar işletim sistemi
Sistem kaynaklarına erişim / standby vs. gibi şeyleri düzenleyecek ve performans kaybına uğratmayacak apayrı ne olduğunu düşünemedim bi ton başka şey gerekir.
Bunun düzgün bi şekilde oluru yok. Intelin veya başka bişeyin çomak sokacağından değil, başlı başına varolan herşeye aykırı olduğundan yok. Buna benzer yazılan şeylerin hepsi uzun süre fantazi olarak kalacak bana göre.
Win+x86 kullanılırken arm tarafının çalışmaması, arm tarafı çalışırken de x86 tarafı çalışmaması ve değişik bi tür hibrid cold boot gibi bişey ile olabilir (yukarıda yazılandan farklı, aynı anda yada aynı çipden sistemin açılması çalışması durumu yok). Onun dışında da şimdiki hibrid noteobok tarzı gibi şeyler var zaten, birbiri ile alakası olmayan şeyler.
LLVM frontend ile dolaylı olarak olabilir, bunun için de LLVM nin işletim sistemi üstünde bi şekilde işlemesi lazım. Olmayan Farazi İşletim sistemimizin farklı binaryleri destekleyecek şekilde çalışması lazım (Mesela Win8 x86 + Win8 ARM'ın hem LLVM'nin varlığından hemde donanımdan haberdar olması lazım).
Bunların hiçbirinin zaten konuyla alakası yok. Esasen AMD TrustZone lisansladı. TrustZone taşıyan en küçük ARM çipi de Cortex A5. Haberde yazıldığı gibi ultra düşük güç modu gibi şeylerde olamaz, AMD bunu bi tür Co-processor olarak kullanacak. Sistemi boot eden bişey olarak değil. Zaten aynı çip üstünde birden fazla alakasız CPU'nun aynı anda bişeyleri boot etmeye kalkmasının azıcık bi bilginiz varsa ne kadar saçma gözüktüğünü farkedebilirsiniz. Birbiri ile iletişim kurmadan, tamamen kendisine ayrılmış bellek alanı / sistem kaynaklarını belki paylaşabilirler. Bunun için de bunların altında kaynakları yöneten başka bi yapının olması gerekir ki bu da bizi kısır döngüye sokar(sistemi CPU/CPU'lar mı yoksa bu en altta olması gerekir dediğim şey mi yönetiyor). Kısaca demek istediğim hepsi aynı anda olmaz, eğer direk Cortex A5 entegre ise bu co-processor olarak iş görücek (SA'ya göre çoktan Brazos 2.0 ve Trinitylere entegre edildi, yakında kokusu çıkar). Yine sağa sola göre OpenCL ile iletişim kurulacak. Yani hem o hem o olayı yok.
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bocekgrafik 6 yıl
cagataykoroglu
AMD değil ama intel e en dişli rakip ARM olacak o kesin. ARm de AMD de sadece teknoloji üreten şirketler AMD arge yerine rakibine yöneliyorsa o şirkette yolunda gitmeyen şeyler var demektir. peki arm ler amd lerin hızına yetiştiğinde ne oalcak? amd ben işlemciyi olduğu gibi ARM kullanayım mı diyecek?

AMD'de bu arada yerinde sayacak değil ya.
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Pardus Linux 6 yıl
İleriye doğru şöyle bir şeyde olabilir mesela bir tarafta x86 çekirdek Windows çalıştırırken diğer tarafta ARM çekirdeği Android çalıştırabilir. Böylece enerji verimliliği gerektiğinde ARM çekirdeği ile Android, yüksek performans gerektiğinde ise x86 ile Windows kullanılabilir, dual boot gibi ama daha farklı...
1 Yanıt Yanıtla
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M@U 6 yıl Pardus Linux
Pardus Linux

İleriye doğru şöyle bir şeyde olabilir mesela bir tarafta x86 çekirdek Windows çalıştırırken diğer tarafta ARM çekirdeği Android çalıştırabilir. Böylece enerji verimliliği gerektiğinde ARM çekirdeği ile Android, yüksek performans gerektiğinde ise x86 ile Windows kullanılabilir, dual boot gibi ama daha farklı...

O zor. Intel, o işe çomak sokar.


Ayrıca iki işletim sistemi de sıkıntı. Belki iki farklı donanım tek işletim sistemi altında çalışabilir ancak hem donanım hem de işletim sistemi arasında geçiş olması sıkıntı. Yani illaki bir boot durumu olur, farklı bir sisteme geçiliyor sonuçta.
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cagataykoroglu 6 yıl
AMD değil ama intel e en dişli rakip ARM olacak o kesin. ARm de AMD de sadece teknoloji üreten şirketler AMD arge yerine rakibine yöneliyorsa o şirkette yolunda gitmeyen şeyler var demektir. peki arm ler amd lerin hızına yetiştiğinde ne oalcak? amd ben işlemciyi olduğu gibi ARM kullanayım mı diyecek?
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ErdemZen 6 yıl
Bu sadece güvenlik amaçlı mı olacak yoksa örneğin fusion bulunduran x86'lı tablette ARM tabanlı uygulamaları da çalıştırabilecek miyiz?
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M@U 6 yıl
Güzel bir şeydir elbette ama buradaki "güvenlik" kavramı hangi anlamda kullanılmış tam olarak, onu anlamadım.
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BurayaNeYazıyoruz 6 yıl
hatırlamakta fayda var bu APUlar sadece intele karşı değil aynı zamanda da ndivia karşı da bir hamle :) yeni ceodan sonra amd ciddi anlamda toparladı :)
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diemcizone 6 yıl
Daha güçlü arm cpular ile ileride X86 emulatorleri yardımıyla ve kodlar sayesinde hem güvenirliği sağlarken hemde sistemin hızlandırmasında faydası dokunabilir diye düşünüyorum.
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