Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD giriş seviyesi ekran kartı pazarından çıkmayı düşünüyor

7 yıl
12b
1
31
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu yılın sonuna kadar yaklaşık 8 milyon Fusion-A serisi işlemci satacağı düşünülen AMD, zaman içerisinde giriş seviyesi ekran kartı pazarından çıkabilir. Dizüstü bilgisayarlara yönelik mobil versiyonları Haziran ayında, masaüstü sistemler için hazırlanan versiyonları ise geçtiğimiz ay içerisinde pazara sunulan Fusion-A serisi işlemciler, modeline göre 160-400 paralel işlemcili entegre grafik birimleriyle, giriş seviyesindeki ekran kartlarına gerek kalmayacak performansı, toplamda daha düşük güç tüketimiyle sağlayabilmekte.

AMD'nin finanstan sorumlu üst yöneticisi olan ve yeni bir tepe yöneticisi bulunana kadar Dirk Meyer'den boşalan tepe yöneticisi koltuğuna oturan Thomas Seifert açıklamasında, giriş seviyesi grafik işlemcilerin gelecekte Fusion tipi ürünlerle değiştirileceğini söyledi. AMD'nin giriş seviyesi ekran kartlarında büyük kazançlar sağlamadığını da söyleyen Seifert, bu değişimin şirket lehine çalışacağından emin olduğunu ifade eden açıklamalarda bulundu. Seifert değişim için zaman vermiyor ancak şirketin uzun vadeli geleceğine baktığını söylüyor. 
Editörün Notu: AMD önümüzdeki birkaç yıl içerisinde giriş seviyesi işlemcilerinden sunucular için hazırlanan Opteron'lara kadar tüm segmentlerde entegre grafik özellikli işlemcilere yer vermeyi planlıyor.  

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
baysan240 7 yıl en beğenilen
zaten o/b ekran kartlartları giriş sevisi ekran kartlarını aratmıyordu üstüne birde cpu+gpu mimarisi gelince bu sonuç kaçınılmaz oldu...
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
HaypurTiryading 7 yıl
600 Mhz ama binlerce çekirdek iş yapıyor. 3Ghz olupta 8 çekirdek iş yapmıyor. Nasıl bir mantığınız var yahu? Biri seri işlem biri paralel işlem. Elmayla armutu karıştırmayın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okanner48 7 yıl
DH Misafiri
Orijinalden alıntı: okanner48Yıllardır hep ayını senaryo yazılıyor. İşlemci piyasasının lideri İNTEL 18nm teknolojisinde üreteceği daha hızlı işlemcilerden bahsederken, kart üreticileri hala işlemcilerinde 700 MHZ gibi komik rakamlar açıklıyorlar. Bu gün dünyanın en hızlı ekran karları için de durum farklı değil. Paralel işlemciler ve Ram olmasa vay hallerine. Şu an için 2011 yılının ikinci çeyreğinden beri üretilen İNTELİN 8 çekirdekli işlemcilerinin ekran karlarına adapte edilmiş varsayarsak 5 GHZ ram ve paralel işlemciler ile neler yapabileceğini düşünemiyorum. Böyle bir kart var olursa fps değerleri gözetmeksizin en az 4 yıl bütün oyunları rahatça oynayabileceğimizden hiç şüphem yok. GHZ kavramları ekran kartlarında standart olmadıkça 6 ayda bir kart değiştirip üreticileri zengin etmekten başka bir işe yaramayacağı ortada.
nolacak ghz lere çıkınca standartlaşınca felan bu kaç ghz muhabbetimi yapacan. hele şu cpu ile gpu adaptasyonu ne ya o nasıl bir fantazi 8 çekirdek işlemci yanında parallel işlemciler peyniz kavun ooo süper olur harbiden ramazandayız gerçi ama

Şu anda üretilen işlemci mimarileri ile ekran karlarında kullanılan işlemci mimarisini karşılaştırınca aradaki performans farkı uçurum oluyor. İntel bir ara ekran kartı pazarına girecekti nedendir bilinmez sessiz sedasız geri çekildi. Bu gün yine intel tabanlı ekran karları üretilirse 1 yıla kalmadan ne AMD kalır ne de nvidia. Benim asıl takıldığım nokta örneğin GTX590 çekirdek hızı 607MHZ bu ne böyle. İntel Pentium 3 bu saat hızlarında çalışıyordu kaç yıl önce.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
okanner48
Yıllardır hep ayını senaryo yazılıyor. İşlemci piyasasının lideri İNTEL 18nm teknolojisinde üreteceği daha hızlı işlemcilerden bahsederken, kart üreticileri hala işlemcilerinde 700 MHZ gibi komik rakamlar açıklıyorlar. Bu gün dünyanın en hızlı ekran karları için de durum farklı değil. Paralel işlemciler ve Ram olmasa vay hallerine. Şu an için 2011 yılının ikinci çeyreğinden beri üretilen İNTELİN 8 çekirdekli işlemcilerinin ekran karlarına adapte edilmiş varsayarsak 5 GHZ ram ve paralel işlemciler ile neler yapabileceğini düşünemiyorum. Böyle bir kart var olursa fps değerleri gözetmeksizin en az 4 yıl bütün oyunları rahatça oynayabileceğimizden hiç şüphem yok. GHZ kavramları ekran kartlarında standart olmadıkça 6 ayda bir kart değiştirip üreticileri zengin etmekten başka bir işe yaramayacağı ortada.

nolacak ghz lere çıkınca standartlaşınca felan bu kaç ghz muhabbetimi yapacan. hele şu cpu ile gpu adaptasyonu ne ya o nasıl bir fantazi 8 çekirdek işlemci yanında parallel işlemciler peyniz kavun ooo süper olur harbiden ramazandayız gerçi ama
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 7 yıl
casper ne yapacak exper ne yapacak
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okanner48 7 yıl
Yıllardır hep ayını senaryo yazılıyor. İşlemci piyasasının lideri İNTEL 18nm teknolojisinde üreteceği daha hızlı işlemcilerden bahsederken, kart üreticileri hala işlemcilerinde 700 MHZ gibi komik rakamlar açıklıyorlar. Bu gün dünyanın en hızlı ekran karları için de durum farklı değil. Paralel işlemciler ve Ram olmasa vay hallerine. Şu an için 2011 yılının ikinci çeyreğinden beri üretilen İNTEL'İN 8 çekirdekli işlemcilerinin ekran karlarına adapte edilmiş varsayarsak 5 GHZ ram ve paralel işlemciler ile neler yapabileceğini düşünemiyorum. Böyle bir kart var olursa fps değerleri gözetmeksizin en az 4 yıl bütün oyunları rahatça oynayabileceğimizden hiç şüphem yok. GHZ kavramları ekran kartlarında standart olmadıkça 6 ayda bir kart değiştirip üreticileri zengin etmekten başka bir işe yaramayacağı ortada.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artcraft35 7 yıl
bir ev kullanıcısı 150 - 200 liralık orta seviye bir ekran kartıyla istediği her şeyi şuanlık yapabiliyor; 3-4 yıl sonra yeni oyunları oynayamayınca yeni bir ekran kartı almak isterse eğer, bakcak amd tarafında ona uygun ekran kartı kalmamış. 500 tl ye ekran kartı mı alsın, işlemciyi mi yenilesin, hadi diyelim işlemci de eski ikisi bir seferde aradan çıksın dicek bakalım anakart amd destekliyormu yeni anakart da mı alcak gider nvidia alır geçer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 7 yıl
zaten ayni kartlari ismini degistirip degistirip pazara sunuyolar bide az kar etmekten bahsediyolar .. yaptigi islemcilerde intele rakip olamiyo birde kalkmislar giris seviyesini kaldirmaktan bahsediyolar bence tepe yoneticisini bi daha degistirsin cunku bu tarz az kar ediyoruz falan gibi aciklamalar sirketin gercek amacini ortaya koydugu icin ( piyasada kalip her cesit tuketiciyi tatmin etmek yerine cok kar elde etmek ) musteri kayiplarina sebep verebilir .. yani kimse demezki amd giris seviyesi karti kaldirdi gidip islemci anakart alayim gider nvidianin kartini satin alir mantiga bak yaw
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M@U 7 yıl
APU konseptinin standart olması demektir. Değişen pek bir şey olmayacak ancak istenilen işlemciye istenilen ekran kartını alamayacak olmak biraz üzücü olabilir belki ama dengeli sistemler kurmak açısından da olumlu bir gelişme. Sonuç itibari ile orta ve üst segmentte daha uzunca bir süre ayrı ekran kartı konsepti devam edecektir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ghost recon advanced 7 yıl
zaten şua piyasafa en ucuz 0 kart kdv dahil 70 ile 80 tl yi buluyor ama işi bilen kişiler bunu alacağına 80 tl ye 2 nci el biraz eski ama daha iyi kartlar alabiliyorlar 3850 -3870 veya 8800gt gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lTriviuml 7 yıl
guzel haber piyasada artık 2GB 64bit kart göremeyecegiz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dovahkiin 7 yıl
Doğru bir karar ama ülkemizde en çok satan kartların 100 lira civarı olduğunu düşünürsek, piyasa eski nesil 9500GT gibi kartlara kalacak...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MÇKR_06 7 yıl
doğru karar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acmtncy 7 yıl
nvidia giriş seviye ekran kartı pazarının bitmesinden en çok zarar eden firma olacak gibi. amd zaten işlemciye entegre satıyor, intel de öyle. en fazla gelirin 0-100$ pazarından sağlandığını düşünürsek nvidia için işler pek iyi gözükmüyor. (bu arada bu fanboy kavgasına dönüşmesin hem nvidia hem amd gpu kullanıyorum.)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12049 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, amd ve gpu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Video Rehber: Adım adım oyuncu bilgisayarı kuruyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim