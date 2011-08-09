AMD giriş seviyesi ekran kartı pazarından çıkmayı düşünüyor

Bu yılın sonuna kadar yaklaşık 8 milyon Fusion-A serisi işlemci satacağı düşünülen AMD, zaman içerisinde giriş seviyesi ekran kartı pazarından çıkabilir. Dizüstü bilgisayarlara yönelik mobil versiyonları Haziran ayında, masaüstü sistemler için hazırlanan versiyonları ise geçtiğimiz ay içerisinde pazara sunulan Fusion-A serisi işlemciler, modeline göre 160-400 paralel işlemcili entegre grafik birimleriyle, giriş seviyesindeki ekran kartlarına gerek kalmayacak performansı, toplamda daha düşük güç tüketimiyle sağlayabilmekte.





AMD'nin finanstan sorumlu üst yöneticisi olan ve yeni bir tepe yöneticisi bulunana kadar Dirk Meyer'den boşalan tepe yöneticisi koltuğuna oturan Thomas Seifert açıklamasında, giriş seviyesi grafik işlemcilerin gelecekte Fusion tipi ürünlerle değiştirileceğini söyledi. AMD'nin giriş seviyesi ekran kartlarında büyük kazançlar sağlamadığını da söyleyen Seifert, bu değişimin şirket lehine çalışacağından emin olduğunu ifade eden açıklamalarda bulundu. Seifert değişim için zaman vermiyor ancak şirketin uzun vadeli geleceğine baktığını söylüyor.

Editörün Notu: AMD önümüzdeki birkaç yıl içerisinde giriş seviyesi işlemcilerinden sunucular için hazırlanan Opteron'lara kadar tüm segmentlerde entegre grafik özellikli işlemcilere yer vermeyi planlıyor.