AMD işlemci fiyatlarında indirime gitti, işte detaylar

Intel'in üçüncü nesil Core işlemci ailesini duyurmasının ardından gözlerin çevrildiği AMD cephesinden beklenen oldu ve mevcut işlemci modellerinde fiyat indirimine gidildi.

Hem FX hem de Fusion işlemci ailesini kapsayan indirim çerçevesinde AMD'nin en hızlı masaüstü işlemcisi olan 8 çekirdekli FX-8150'nin fiyatı 215 dolara çekildi. Alt model olan FX-8120'nin yeni fiyatı 165 dolar olarak belirlenirken 6 çekirdekli FX-6200'ün indirimli fiyatı ise 149 dolar oldu.

AMD'nin Fusion işlemci ailesi için de 20$ ile 40$ arasında değişen indirimlere gidildi. En hızlı Fusion işlemcisi olan A8-3870K'nın yeni fiyatı 115$ olurken, çarpan kilidi açık ikinci Fusion işlemcisi olan A8-3670K'nın indirimden sonraki fiyatı 100$ oldu. Diğer modellerin fiyatları ise şu şekilde;

- A8-3850: 105$

- A8-3820: 115$

- A8-3800: 105$

- A6-3650: 95$

- A6-3600: 95$

- A6-3500: 75$

- A4-3400: 59$

- A4-3300: 55$