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AMD işlemci fiyatlarında indirime gitti, işte detaylar

7 yıl
5,1b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in üçüncü nesil Core işlemci ailesini duyurmasının ardından gözlerin çevrildiği AMD cephesinden beklenen oldu ve mevcut işlemci modellerinde fiyat indirimine gidildi.
Hem FX hem de Fusion işlemci ailesini kapsayan indirim çerçevesinde AMD'nin en hızlı masaüstü işlemcisi olan 8 çekirdekli FX-8150'nin fiyatı 215 dolara çekildi. Alt model olan FX-8120'nin yeni fiyatı 165 dolar olarak belirlenirken 6 çekirdekli FX-6200'ün indirimli fiyatı ise 149 dolar oldu.
AMD'nin Fusion işlemci ailesi için de 20$ ile 40$ arasında değişen indirimlere gidildi. En hızlı Fusion işlemcisi olan A8-3870K'nın yeni fiyatı 115$ olurken, çarpan kilidi açık ikinci Fusion işlemcisi olan A8-3670K'nın indirimden sonraki fiyatı 100$ oldu. Diğer modellerin fiyatları ise şu şekilde;
- A8-3850: 105$
- A8-3820: 115$
- A8-3800: 105$
- A6-3650: 95$
- A6-3600: 95$
- A6-3500: 75$
- A4-3400: 59$
- A4-3300: 55$

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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Intel 8 dolar indirim yapıyor, amd 20-40 dolar
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1963bursa 7 yıl en beğenilen
O kadar abartılı demedim ben, sonuçta Fusion dediğimiz işlemciler kendinden ekran kartlı, misal 3 Ghz Fusion A8-3870K'de HD6550D ekran kartı var fiyatı da 115$, aynı sistemi intel alsan fiyatlardaki anakart farkı, işlemci farkı, üstüne bir de ekran kartı alınacak....fiyat uçar kıyasa bile girmez.
Sonuç AMD'nin her zaman müptelası vardır, bence intel alanlar düşünsünler bu gibi şeyleri. Nitekim çevremde intelden kaçanlar Via işlemcili bilgisayar tercih ediyorlar, inatmıdır nedir bilmem artık amd'ye geçtim dememek için Via'ya geçiyorlar.
O kadar abartılı demedim ben, sonuçta Fusion dediğimiz işlemciler kendinden ekran kartlı, misal 3 Ghz Fusion A8-3870K'de HD6550D ekran kartı var fiyatı da 115$,...
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hacı.basat 7 yıl
VIA QuadCore L4800E işlemcili kasa toplamak istiyorum yok, işlemcisi üstünde EPIA-M910-12PQ anakart alayım diyorum o da yok, bu sene yurt dışına da çıkmıyorum, dışarıya çıkan arkadaşlara da yük etmek istemiyorum, buradaki Via işlemcili modeller 1080p 64 bit destekli ama eski modeller. Çift çekirdekli model bile zor bulunuyor.
Lütfen artık birileri Via işlemcili modellerin dağıtımını güncel ve hakkıyla yapsın, bir anakart almak bu kadar zor olmamalı.
VIA QuadCore L4800E işlemcili kasa toplamak istiyorum yok, işlemcisi üstünde EPIA-M910-12PQ anakart alayım diyorum o da yok, bu sene yurt dışına da çıkmıyorum, ...
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