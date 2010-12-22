AMD işlemci pazarındaki payını Fusion ile birlikte hızlı bir şekilde arttırmayı hedefliyor

Uzun süredir merakla beklenen Fusion işlemci ailesini Ocak ayında lanse etmeye hazırlanan AMD, yeni yılda pazar payını önemli ölçüde arttırmayı planlıyor. DirectX 11 destekli entegre grafik birimi ve yüksek fiyat/performans dengesi ile Fusion teknolojili yeni nesil mobil platformlarının yüksek satış başarısı elde edeceğine inanan AMD, bu yıl %11 civarında olan mobil pazar payını 2011'de %15 seviyesine, dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar ve sunucu platformları da dahil olmak üzere toplam pazar payını ise %20'den %25'e, 2012'de ise %30 seviyesine çıkartmayı planlıyor. Tayvanlı dizüstü bilgisayar ve anakart üreticilerinden alınan bilgilere göre AMD, düşük güç tüketimli ve yüksek fiyat/performans dengeli işlemcileri sayesinde özellikle netbook pazarında, işlemci pazar payını önemli ölçüde arttıracak gibi görünüyor zira bugün başta Acer olmak üzere bazı üreticiler AMD'nin V serisi bazı işlemci modellerini netbook'larda kullanmakla birlikte firma aslında henüz bu pazara resmi anlamda giriş yapmış değil ve bu noktada asıl girişim Fusion ile birlikte olacak.

Radeon HD 6200/6300 serisi entegre grafik özellikleri sayesinde hem 3D hem de HD video hızlandırma yeteneği sunacak olan Fusion işlemcileriyle, netbook'ların ihtiyaç duyduğu platformu pazara sunacağını belirten AMD'ye karşı Intel ise uzun süredir arasının bozuk olduğu Nvidia ile ilişkileri yeniden güçlendirebilir. Sandy Bridge işlemci ailesi ile entegre grafik konusunda iddialı gelen Intel, Atom işlemci ailesi için en azından 2012'ye kadar ciddi bir grafik güncellemesi planlamadığından AMD'ye karşı pazar payı kaybetmemek adına Nvidia'nın ION platformundan faydalanacak gibi görünüyor. Bilindiği üzere Atom işlemcileri için hazırlanan ION platformu, sahip olduğu gelişmiş Nvidia GPU'su ile daha yüksek grafik performansı vaad ediyordu ancak Intel'in "bundle" stratejisi ve ikinci jenerasyonda değişen işlemci mimarisi nedeniyle Nvidia, ION operasyonunu bir süre önce askıya almıştı.