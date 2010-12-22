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AMD işlemci pazarındaki payını Fusion ile birlikte hızlı bir şekilde arttırmayı hedefliyor

8 yıl
7,8b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uzun süredir merakla beklenen Fusion işlemci ailesini Ocak ayında lanse etmeye hazırlanan AMD, yeni yılda pazar payını önemli ölçüde arttırmayı planlıyor. DirectX 11 destekli entegre grafik birimi ve yüksek fiyat/performans dengesi ile Fusion teknolojili yeni nesil mobil platformlarının yüksek satış başarısı elde edeceğine inanan AMD, bu yıl %11 civarında olan mobil pazar payını 2011'de %15 seviyesine, dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar ve sunucu platformları da dahil olmak üzere toplam pazar payını ise %20'den %25'e, 2012'de ise %30 seviyesine çıkartmayı planlıyor. Tayvanlı dizüstü bilgisayar ve anakart üreticilerinden alınan bilgilere göre AMD, düşük güç tüketimli ve yüksek fiyat/performans dengeli işlemcileri sayesinde özellikle netbook pazarında, işlemci pazar payını önemli ölçüde arttıracak gibi görünüyor zira bugün başta Acer olmak üzere bazı üreticiler AMD'nin V serisi bazı işlemci modellerini netbook'larda kullanmakla birlikte firma aslında henüz bu pazara resmi anlamda giriş yapmış değil ve bu noktada asıl girişim Fusion ile birlikte olacak.

Radeon HD 6200/6300 serisi entegre grafik özellikleri sayesinde hem 3D hem de HD video hızlandırma yeteneği sunacak olan Fusion işlemcileriyle, netbook'ların ihtiyaç duyduğu platformu pazara sunacağını belirten AMD'ye karşı Intel ise uzun süredir arasının bozuk olduğu Nvidia ile ilişkileri yeniden güçlendirebilir. Sandy Bridge işlemci ailesi ile entegre grafik konusunda iddialı gelen Intel, Atom işlemci ailesi için en azından 2012'ye kadar ciddi bir grafik güncellemesi planlamadığından AMD'ye karşı pazar payı kaybetmemek adına Nvidia'nın ION platformundan faydalanacak gibi görünüyor. Bilindiği üzere Atom işlemcileri için hazırlanan ION platformu, sahip olduğu gelişmiş Nvidia GPU'su ile daha yüksek grafik performansı vaad ediyordu ancak Intel'in "bundle" stratejisi ve ikinci jenerasyonda değişen işlemci mimarisi nedeniyle Nvidia, ION operasyonunu bir süre önce askıya almıştı.


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sadtneverdie 8 yıl
ION un ömrü kısa oldu :( gerçi gelecek tegra-fusion-sandy bridge lerde ama bu akdar kısa sürede ion un askıya alınması kötü oldu. intel hızlı bir hamleyle tegra ve fusion içinde birşeyler yaparsa şaşırmam.
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theyapici 8 yıl
bu haberi daha önce okumuştum beklenen birşey ama tekel yine intel olcak
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dellino 8 yıl
Intel Ion platformu için Atom işlemcileri, "illaki bundle olarak alacaksınız ben de grafik yongamı bu şekilde stacağım"
dayatmsının ardından. Nvidia maliyetleri düşüremediği için piyasaya pek fazla Ion lu ürün sürememişti.
Kullanıcılar da GMA nın rezilliğine mecbur bırakılmıştı.
Bakalım Nvidia Ion II de Intel ile işbirliğine gidecek mi?
Jen-Hsun Huang'ın yorumunu beklemek lazım.
Intel'in Nvidia'ya tekrar muhtaç olması grafik konusunda Intel'in çok sular içmesinin gerektiğini gösteriyor.
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veleciraptor 8 yıl
Haberde ufak bir çeviri yanlışlığı var. Bu pazar paylarına ulaşacağını söyleyen firma AMD değil. Tayvanlı anakart ve dizüstü üreticilerinin 2011 ve 2012 öngörüleri bunlar.
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bayozi 8 yıl
AMD her zaman müsteri merkezli hareket etmiştir, İntel ise pazarlama merkezli hareket eder. İntelli Mac kullanan birisi olarak hep AMD istemişimdir ve Mac'e geliyor ! ilk önce fusion sonrada bulldozer serisini kullanacak. Ekran kartları, Ati ve Nvidayı kullandığı gibi işlemcileride kullancak. Mac'lar fiyat olarak, daha da ulaşılır olacak.
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DG Chester 8 yıl
fusion geldi amd hakettiği yere gelecek gibi yakın zamanda..
bunda bi amd fan lığı aramayın son 2 pcmde intel kullandım ama amd fiyat performans olarak gelmiş geçmiş en iyi marka olma sıfatını şuan için bana göre haketmekte..gelişmeleri hep beraber görücez hadi bakalım hayırlısı..
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Batuist 8 yıl
Apple bile fusion kullanacak gelde pazar payı artmasın!! diğerlerinin kullanmayacağı varsa bile sırf apple'ı taklit eder..!!!
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bayozi 8 yıl
AMD yükselişte.
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CESAJANS 8 yıl

bayozi

AMD yükselişte.


İnşallah, tek temennim
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WinteR 8 yıl
2-3 yıl içindeki en büyük gelişim olacak mobil sistemler ve entegre gpu'lar için,Amd'de önemli gelirler elde edecek ama intel'den de pazar payı almak çok zor, sanırım bütün stratejileri bu.
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carloska 8 yıl
"Sandy Bridge işlemci ailesi ile entegre grafik konusunda iddialı gelen Intel, Atom işlemci ailesi için en azından 2012'ye kadar ciddi bir grafik güncellemesi planlamadığından AMD'ye karşı pazar payı kaybetmemek adına Nvidia'nın ION platformundan faydalanacak gibi görünüyor. Bilindiği üzere Atom işlemcileri için hazırlanan ION platformu, sahip olduğu gelişmiş Nvidia GPU'su ile daha yüksek grafik performansı vaad ediyordu ancak Intel'in "bundle" stratejisi ve ikinci jenerasyonda değişen işlemci mimarisi nedeniyle Nvidia, ION operasyonunu bir süre önce askıya almıştı."


"denize düşen yılana sarılır" gibi bişey olmuş..2011 de netbook ve notebook pazarına rekabet gelecek gibi görünüyor
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CrySystem 8 yıl

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OverClocK1ng 8 yıl
CrySystem


Çok pis sırıtmışsın korktum.

Resmen Nıh hah hah hah hah haaa !!! gülüşü yapmışsın..
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