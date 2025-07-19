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    Arrow Lake S Refresh için kötü haber: Yenilikler sınırlı

    Intel, LGA-1851 soketini temel alan Arrow Lake Refresh serisini yıl bitmeden piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak yenilenen seri, yalnızca küçüp çaplı bir güncelleme olabilir.

    Arrow Lake S Refresh için kötü haber: Yenilikler sınırlı Tam Boyutta Gör
    Intel, Arrow Lake Refresh serisinde plan değişikliğine gidiyor. Daha önce NPU4 yükseltmesiyle gelmesi beklenen yeni nesil işlemciler, yalnızca saat hızı artışı sunacak. İki farklı kaynak tarafından doğrulanan bilgilere göre, hem masaüstü (S) hem de üst düzey mobil (HX) Arrow Lake Refresh modelleri yapay zekâ biriminde herhangi bir değişiklik içermeyecek.

    Arrow Lake S Refresh için beklentiler düştü

    Güney Kore merkezli ZDNet ve Jaykihn tarafından paylaşılan son detaylara göre ARL-S Refresh serisinin yalnızca K ve KF serilerine yönelik olduğu ve NPU değişikliği olmayacağı belirtiliyor. Bu durum, geçtiğimiz yıl ortaya atılan "NPU4 güncellemesiyle gelecek" iddialarını da çürütmüş oldu. Ayrıca, NPU4'e geçiş yapmayan Arrow Lake Refresh modelleri, Windows Copilot+ PC sertifikasyonu için gerekli yapay zekâ donanımını da sağlayamayacak.

    Sadece saat hızı artışına odaklanan güncellemenin, seriyi Core Ultra 200 adı altında tutmaya devam edeceği de doğrulandı. Yani, Raptor Lake Refresh döneminde olduğu gibi, tam anlamıyla yeni bir seriye geçiş yapılmayacak. Bu durum, LGA-1851 soketini kullanan kullanıcılar için anlamlı bir ara güncelleme olarak değerlendirilebilir.

    Bu arada daha önce ortaya atılan "çekirdek sayısı 8P+32E’ye çıkacak" söylentilerinin de son sızıntıyla rafa kalktığını söyleyelim. Saat frekansındaki artış dışında Arrow Lake Refresh, Intel'in Nova Lake mimarisine geçmeden önceki son masaüstü işlemci güncellemesi olarak öne çıkacak. Yeni Nova Lake platformunun ise 2026 başında LGA-1954 soketiyle birlikte tanıtılması bekleniyor.

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