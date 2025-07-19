Arrow Lake S Refresh için kötü haber: Yenilikler sınırlı

Arrow Lake S Refresh için beklentiler düştü
Güney Kore merkezli ZDNet ve Jaykihn tarafından paylaşılan son detaylara göre ARL-S Refresh serisinin yalnızca K ve KF serilerine yönelik olduğu ve NPU değişikliği olmayacağı belirtiliyor. Bu durum, geçtiğimiz yıl ortaya atılan "NPU4 güncellemesiyle gelecek" iddialarını da çürütmüş oldu. Ayrıca, NPU4'e geçiş yapmayan Arrow Lake Refresh modelleri, Windows Copilot+ PC sertifikasyonu için gerekli yapay zekâ donanımını da sağlayamayacak.
Sadece saat hızı artışına odaklanan güncellemenin, seriyi Core Ultra 200 adı altında tutmaya devam edeceği de doğrulandı. Yani, Raptor Lake Refresh döneminde olduğu gibi, tam anlamıyla yeni bir seriye geçiş yapılmayacak. Bu durum, LGA-1851 soketini kullanan kullanıcılar için anlamlı bir ara güncelleme olarak değerlendirilebilir.
Bu arada daha önce ortaya atılan "çekirdek sayısı 8P+32E’ye çıkacak" söylentilerinin de son sızıntıyla rafa kalktığını söyleyelim. Saat frekansındaki artış dışında Arrow Lake Refresh, Intel'in Nova Lake mimarisine geçmeden önceki son masaüstü işlemci güncellemesi olarak öne çıkacak. Yeni Nova Lake platformunun ise 2026 başında LGA-1954 soketiyle birlikte tanıtılması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: