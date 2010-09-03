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AMD işlemciler SuperPi 1M testinde bir kez daha 10 saniyenin altına indi

8 yıl
15,2b
1
7
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD işlemcilerde bir kez daha 10 saniyenin altında SuperPi 1M skoru alındı. Mad222 rumuzlu kullanıcı tarafından gerçekleştirilen ekstrem hız aşırtma çalışması sonucunda, C3 revizyonlu Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisi 6.83GHz'e çıkartıldı ve ulaşılan bu yüksek hız seviyesinde yapılan 1M testi sonucunda 9.9 saniyelik skora imza atıldı.

Sıvı Azot kullanılarak -165 derece dolaylarında tutulan işlemciye Gigabyte'ın 890FXA-UD7 anakartı eşlik etti. OCZ Vertex 2 bellek kitinin kullanıldığı çalışmada, çalışma gerilimi 1.872v seviyesine çıkartılan işlemci, 27x ve 253x veri yolu hızı ile 6831MHz'e çıkartıldı ve bu sayede AMD işlemcilerle birkez daha 10 saniyenin altına inilen önemli bir başarıya imza atılmış oldu.

Çalışmanın detayları hakkında bilgi almak için tıklayınız.

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Ozzy 8 yıl
amd nin derecelendirmesi malesef intele göre daha geride kalıyor bu testte.aslında superpi testini marka bazında değil markanın kendi modelleri arasında kıyaslamak veya elinizdeki işlemcinin default ve oc lu halleri arasındaki performans farkı kıyaslaması açısından faydalı olur.
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Batuist 8 yıl
üzülmek mi lazım sevinmek mi lazım anlayamadım!!
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resler 8 yıl
Daha önce DH da yapılan bir haber. Son baktığımda resimler çıkmıyordu. Sayfa tasarımı değiştiği için olabilir.
donanimhaber.com/...
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Tolgá 8 yıl
dh de gpuz cpuz gibi yada test programları geliştirse güzel olur
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VenomS 8 yıl
sadece super pi kodlanırken intel ön planda tutulmuş eğer ki işlenci üretici ismini değiştirebilseydik via cpuları gibi o zaman gerçek sonuçları görebilirdik program kodlanırken intel kütüpanelerinden yararlanıldığı için işlemci üretici isminde intel yazmadığı sürece SIMD (mmx - sse vb gibi) kodlarından yararlanamıyorsunuz buda arada ucurumların olmasına neden oluyor.
altaki linkten bahsettiğim konudaki testlere bakabilirsiniz ixbtlabs.com/...
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halepce 8 yıl
Amd işlemciler Super Pi testlerinde aslında intele göre oldukça gerideler. Bu kadar overlock ile bile 10 sn altına yeni düşebilmiş Amd İşlemciler. Super pi oldukça ilginç bir test platformu. Bu dengesizlik neden kaynaklanıyor acaba.
Yani güçlü bir AMD işlemci kendisinden daha güçsüz bir intele göre super pi testinden daha düşük puanlar alıyor. (Default ayarlarda)
Ben de eskiden takılıyordum bu super pi puanlarına felan ama sonra baktım ki bu testler kullanımla ilgili çok fazla şey ifade etmiyor, işlemci gücünden çok prestiji ile ilgili gibi geliyor bana artık. şimdi i7 işlemciler bile defaultta 10-15 sna arası skorlar elde edebiliyor diye biliyorum. (Overlock ile 5 sn civarı skorları ve bu alanda rekorları mevcut)
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