AMD işlemciler SuperPi 1M testinde bir kez daha 10 saniyenin altına indi

AMD işlemcilerde bir kez daha 10 saniyenin altında SuperPi 1M skoru alındı. Mad222 rumuzlu kullanıcı tarafından gerçekleştirilen ekstrem hız aşırtma çalışması sonucunda, C3 revizyonlu Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisi 6.83GHz'e çıkartıldı ve ulaşılan bu yüksek hız seviyesinde yapılan 1M testi sonucunda 9.9 saniyelik skora imza atıldı.

Sıvı Azot kullanılarak -165 derece dolaylarında tutulan işlemciye Gigabyte'ın 890FXA-UD7 anakartı eşlik etti. OCZ Vertex 2 bellek kitinin kullanıldığı çalışmada, çalışma gerilimi 1.872v seviyesine çıkartılan işlemci, 27x ve 253x veri yolu hızı ile 6831MHz'e çıkartıldı ve bu sayede AMD işlemcilerle birkez daha 10 saniyenin altına inilen önemli bir başarıya imza atılmış oldu.

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