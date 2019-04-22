AMD kartlar, Vulkan API’siyle çalışan World War Z’de NVIDIA muadillerine fark attı

Adını en çok 2016 yılında yayınlanan Doom oyunu ile duyduğumuz, Khronos Group tarafından geliştirilen ve programcıya grafik işlemci üzerinde çok daha fazla ve detaylı kontrol sağlamayı hedefleyen Vulkan API’si yeni bir oyunla yine gündemdeki yerini almış gözüküyor.

Saber Interactive stüdyosunun Epic Store platformunda piyasaya sürdüğü World War Z adlı oyun, özellikle AMD Radeon ekran kartı sahiplerini sevindirecek performans değerleriyle geliyor.

AMD kartlar için optimize edilmiş ve Vulkan API’sini kullanan oyunun, kırmızı takımın kartlarında yüksek performans göstereceğini az çok tahmin edebiliyorduk. Ancak ortaya konan performans değerleri, en azından bu oyun için NVIDIA’yı üzecek cinsten gibi gözüküyor. Gelin sözü fazla uzatmadan test sonuçlarına hep birlikte bakalım.

GameGPU tarafından yayınlanan test sonuçlarında, olası bir işlemci darboğazının önüne geçmek maksadıyla 5.2GHz’e hız aşırtılmış bir Core i9 9900K kullanılmış.

Halen en çok tercih edilen 1080p çözünürlükte, AMD’nin 3 kartı birincilik ipini göğüslemiş. Ayrıca testin bu bölümünde, RX 580’in RTX 2070’i geçtiği ve RX 570’in de GTX 1660Ti solladığını görebiliyoruz. Ek bir bilgi olarak, NVIDIA kartların daha yüksek fiyat etiketlerine sahip olduğunu bilmeyenimizin olmadığını düşünüyoruz.

Sıra 1440p çözünürlüğe geldiğinde RTX 2080Ti’ın baskısını hissetmeye başlayan AMD kartlar, yine de ilk 3 sırayı yeşil takıma kaptırmıyorlar. Burada dikkat çeken husus ise RTX 2070’in bu sefer yarışı RX 580’in önünde tamamlamış olması. RX 570 ise hâlâ GTX 1660 Ti’ın önünde.

4K çözünürlükte ise beklenen oluyor ve listedeki en pahalı kart az bir farkla da olsa birincilik sırasına oturuyor. İki, üç ve dördüncü sırayı alan AMD’nin kartları, RTX 2080’in önünde testi tamamlıyorlar. Bu kadar yüksek çözünürlükte, Vulkan API’sinin düşük işlemci iş yükü avantajının pek bir şey ifade edemediği de sonuçlarda açık bir şekilde görülebiliyor.

Düşük iş yükü API’lerinin uygun bir şekilde oyunlara adapte edilmesi neticesinde neler ortaya konabileceğini göstermesi açısından önemli olan bu test, Vulkan API’sini tekrar popüler hale getirebilir mi? Lütfen yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.

https://wccftech.com/amd-rx-vega-64-outperforms-nvidia-rtx-2080-by-14-in-vulkan-enabled-world-war-z/