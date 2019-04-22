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AMD kartlar, Vulkan API’siyle çalışan World War Z’de NVIDIA muadillerine fark attı

Saber Interactive tarafından piyasaya sürülen World War Z'nin test sonuçları ortaya çıktı. Vulkan API'si ile birlikte çalıştırılan oyun, AMD kart sahiplerinin yüzünü güldüren sonuçlar elde etmiş.
1 ay
8,9b
1
64
Ekran Kartı
Gökhan G.
Editör
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Adını en çok 2016 yılında yayınlanan Doom oyunu ile duyduğumuz, Khronos Group tarafından geliştirilen ve programcıya grafik işlemci üzerinde çok daha fazla ve detaylı kontrol sağlamayı hedefleyen Vulkan API’si yeni bir oyunla yine gündemdeki yerini almış gözüküyor.

Saber Interactive stüdyosunun Epic Store platformunda piyasaya sürdüğü World War Z adlı oyun, özellikle AMD Radeon ekran kartı sahiplerini sevindirecek performans değerleriyle geliyor.

AMD kartlar için optimize edilmiş ve Vulkan API’sini kullanan oyunun, kırmızı takımın kartlarında yüksek performans göstereceğini az çok tahmin edebiliyorduk. Ancak ortaya konan performans değerleri, en azından bu oyun için NVIDIA’yı üzecek cinsten gibi gözüküyor. Gelin sözü fazla uzatmadan test sonuçlarına hep birlikte bakalım.

GameGPU tarafından yayınlanan test sonuçlarında, olası bir işlemci darboğazının önüne geçmek maksadıyla 5.2GHz’e hız aşırtılmış bir Core i9 9900K kullanılmış.

Halen en çok tercih edilen 1080p çözünürlükte, AMD’nin 3 kartı birincilik ipini göğüslemiş. Ayrıca testin bu bölümünde, RX 580’in RTX 2070’i geçtiği ve RX 570’in de GTX 1660Ti solladığını görebiliyoruz. Ek bir bilgi olarak, NVIDIA kartların daha yüksek fiyat etiketlerine sahip olduğunu bilmeyenimizin olmadığını düşünüyoruz.

Sıra 1440p çözünürlüğe geldiğinde RTX 2080Ti’ın baskısını hissetmeye başlayan AMD kartlar, yine de ilk 3 sırayı yeşil takıma kaptırmıyorlar. Burada dikkat çeken husus ise RTX 2070’in bu sefer yarışı RX 580’in önünde tamamlamış olması. RX 570 ise hâlâ GTX 1660 Ti’ın önünde. 

4K çözünürlükte ise beklenen oluyor ve listedeki en pahalı kart az bir farkla da olsa birincilik sırasına oturuyor. İki, üç ve dördüncü sırayı alan AMD’nin kartları, RTX 2080’in önünde testi tamamlıyorlar. Bu kadar yüksek çözünürlükte, Vulkan API’sinin düşük işlemci iş yükü avantajının pek bir şey ifade edemediği de sonuçlarda açık bir şekilde görülebiliyor.

Düşük iş yükü API’lerinin uygun bir şekilde oyunlara adapte edilmesi neticesinde neler ortaya konabileceğini göstermesi açısından önemli olan bu test, Vulkan API’sini tekrar popüler hale getirebilir mi? Lütfen yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.


https://wccftech.com/amd-rx-vega-64-outperforms-nvidia-rtx-2080-by-14-in-vulkan-enabled-world-war-z/ Yorum Yaz
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TheNewAtilla 1 ay en beğenilen
Burada asıl önemli nokta atlanmış.
Vulkan teknolojisi sayesinde, üzerimize koşan yüzlerce zombiye 4 kişi deli gibi mermi ve patlayıcı silah kullanmamıza rağmen hissedilir bir frame rate düşüşü yaşamıyorum.
Ama unreal engine ile yapılmış nvidia gpu seven bazı oyunlarda ise wwz’deki zombi sayısının 10’da 1’i kadar düşman bana saldırınca frame rate yarı yarıya kadar düşüyor.
Amd’nin vulkan teknolojisi yüzlerce yaratığa bana mısın demiyor. Teknolojik ilerleme budur işte. Yoksa ha average 70 fps almışsın ha 90 fps almışsın bu önemsiz.
Burada asıl önemli nokta atlanmış.Vulkan teknolojisi sayesinde, üzerimize koşan yüzlerce zombiye 4 kişi deli gibi mermi ve patlayıcı silah kullanmamıza ra...
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2 Yanıt Yanıtla +62
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Spider_hip 1 ay
Heyt be 2 senelik bir Rx 580 sahibi olarak göğüslerim kabardı :D Adamlar ilk çıktığında gtx 1060'ın %5 altlarından 2070'lerin üstüne kadar çıkardılar :D Bunu da gördüm ya artık tamamım.
Heyt be 2 senelik bir Rx 580 sahibi olarak göğüslerim kabardı :D Adamlar ilk çıktığında gtx 1060'ın %5 altlarından 2070'lerin üstüne kadar çıkardılar :D Bunu da...
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2 Yanıt Yanıtla +35
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AL3ATROS 1 ay
Arkadaş böyle haber yapılırmı , Nvidia kulaklarınızı çeker, muslukları kapatır ayıptır günahtır yaa
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Spinata 3 hf.
Vulkan'ın kökenlerinin tamamı ve kısmi de olsa directx 12'nin kökenleri de Mantle'ye dayanır. Mantle de, Amd oyunlarda yıllardır, amd'nin kendi farklı gpu mimarisine uygun api olmadığı için hep nvidia gpu'larına ezilmesine bir dur diyebilmek ve aslında amd gpu'larında ki vaad edilen performansı çıkarabilmek için yine amd öncülüğünde geliştirilmiş bir apidir.
Böylece Mantle api si sayesinde Amd gpu'larının vaad edildiği potansiyel güç kullanılmış olacaktı. Olayın nvidia ile zerre ilgisi yok. Dx 11 zaten tamamen nvidia mimarisine yönelik şekillenen bir api.
Fakat ne oldu? yalan oldu. en son yine battlefield mı? ne destek verdi. Sonra unutulup gitmek üzereyken başta Microsoft ve başka bir geliştirici opengl'ın geliştiricileri sanırım artık opengl'ı bırakıp tamamen mantle mimarisini temel alan yeni bir api geliştirmeye başladılar.
Microsoft mantleden directx 12 apisini oluşturdu. Opengl ekibi ise Vulkan'ı.
Vulkan böyle doğdu. Yani özünde zaten amd gpu'su mimarisine has özellikler barındırıyor. Bu öyle nvidia'nın sonradan destekle köstekle, yazılımla sürücüyle kotarabileceği bir şey değil. Nvidia'nın mevcut gpu mimarisini kökten yenilemesi gerekiyor. Taban tabana zıtlar yani.
Alınan sonuçlarda neyin ne olduğunu gösteriyor zaten. Fakat bazıları maalesef vulkan'ın amd gpu mimarisi temel alınarak geliştirilmiş olduğunu ya anlamıyor, ya anlamak istemiyor yada onlarda pazarlama stratejilerine kapıldılar. Nvidia'nın directx 12'ye destek vermesi olayı tamamen pazarlama stratejisi. directx 12 yapısı nvidia'ya ters. Pascal ile kaba kuvvet bir çözüm geliştirdiler, cüda sayısını abarttılar filan, ama Turing mimarisi ile biraz daha directx 12 ile uyumlu bir mimari geliştirdiler. Hemde directx 12'ye rtx'i getirerek directx 12'yi biraz daha anlamlı hale getirdiler. Çünkü dx12 sadece amd gpu'larının potansiyelini ortaya çıkardığı için Microsoft bunu kendi konsolundaki amd gpu'sunun ömrünü uzatmak için geliştirdi. Mevcut koşullarda nvidia'ya ya zerre yarar sağlamıyor, sağlamıyor du. Ta ki nvidia ya da rtx i geliştirene kadar. Gerçekten de günümüz oyunları için amd gpu larını canlandırmak dışında directx 12'nin hiç bir faydasını pratik olarak göremezsiniz. Anca rtx gibi 1pixel/1ray durumları olabilmeli ki o zaman dx12 bi anlam kazansın. Bunu amd bile daha başaramadı.
Vulkan apisi sayesinde şekil a da görüldüğü gibi amd gpu'ya sahip olanlar kartlarının potansiyellerini daha iyi kullanabilecekler.
Fakat tüm bunlara dayanıp nvidia gpu'larını kötülemek veya aslında nvidia gpuları zayıf demek kara cahilliğin önde gidilmesi demektir.
gtx 1070ti dx11 ne alıyor, aynı ayarlarda Amd Vega64 Vulkan'da ne alıyor?
Vulkan da olup da dx11'de olmayan şey ne?
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***Leopard*** 3 hf. Spinata
Vulkan'da olupta d3d11 de olmayan başlıca şey proper multi threading.
Ikinci kisim ise ( ki bu aslında AMD'nin isine yariyor esas ) driver bloated degil. Olabildigince slim, zira esas yuk driverda degil de gelistiricinin omzunda. Memory allocation'u dahi developerin manuel yapmasi lazim. Amd'nin dx11 driveri cpu bound senaryolarda berbat , Nvidia nin aksine. Windows OpenGL driveri da ha keza berbat.
Keza bunlar dx12 tarafinda da ayni , o da Mantle'in cikisindan sonra low overhead api akimina uygun bir spec.
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mamad 3 hf.
Forum eskiden de bu kadar bilgisiz mi kaynıyordu acaba? Biz farketmiyorduk belki. Gerçi o zaman daha normaldi bilgisiz olmak. Şimdi elinin altındaki telefonla bile bir konuda şöyle 1 saat araştırma yapsan belli bir bilgi birikimine sahip olabilirsin. En azından neyin ne olduğu hakkında fikir sahibi olursun. Demek ki sorun insanların araştırma dürtüsünde.
Api olayları biteli yıllar oluyor. Bizimkiler hala api kavgası veriyor. Vulkan'ı pek ipleyen yok. Apple falan el atacak da anca bir hale yola girecek... DirectX artık o konuda egemenliğini ilan etmiş durumda. Hem de son 15 yıldır durum bu. Yılda 1 tane oyun çıkar Vulkan'la, onunla böyle gaza gelenler çıkar. Ama zamanında opengl gibi tek api ile sunulmasına bile cesaret edilmez. Çünkü herkes biliyor, windows tarafına oyun yapıyorsan, Vulkan falan hikaye. Vulkan anca Linux tarafında önemli olabilir diyeceğim ama Linux'un durumu ne ki?
Artık kimse bu işlerle uğraşmıyor bile. 20 yıl önce bir rekabet varmış, o sırada herkes standartlaşma peşindeymiş. Ama o işler bitti gitti. Yılda çıkacak 1-2 tane oyun üzerinden tartışacaksanız kolay gelsin. Tabi o oyunların dx sürümleri de olacağı için aslında onun bile anlamı yok.
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***Leopard*** 3 hf. mamad
Google Stadia.
Şimdi anlamışsındır Vulkan'ın önemini

Vulkan Api'ın an itibariyle kullanılabilir olduğu platformlar : Windows 7, 8, 10, Linux , MacOS ve IOS ( MoltenVK ) , Google Stadia , Nintendo Switch , Android 7.0 ve üzerini kullanan güncel tüm Android telefonlar.
DirectX 12 ( gerçi d3d desek daha doğru zira burada sound api , input api'dan da bahsetmiyoruz ) : Windows 10, Xbox One ve Google Stadia duyurusundan bir hafta önce Windows 7'ye de bazı d3d12 oyunlarının özel olarak portlanması.
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Suppordle 4 hf.
Vulkan ın olduğu yerde nVidia Dx11 e göre bayağı kayıp yaşıyor. AMD tarafında ise tam tersi performans kazanımları var ancak nispeten daha az.
Vulkan nVidia tarafına yaramıyor anlaşılan DX12 de olduğu gibi.
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-Rusher- 4 hf.
3 tabloya göre şahlanmış herkes amd şöyle böyle
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vamp 4 hf.

Arkadaşlar bu oyunda nvidia kartlar vulkan api de kötü. DX api de yine yüksek fpsler veriyorlar. Bu konuyu bilelim ona göre başlığı yorumlayalım
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guzmann06 4 hf. vamp
Aldatıldık desenize, AMD fanboylarının AMDye verdiği zararı kisme vermiyor.
Total War Warhammer da yapıyorlar testi dx12 de açtığında nvidia kart çakılıyor, dx11 de amd. Nvida dx11 vs amd dx12 yapmıyor test yaptığını söylenler. Ben e biran ümitlenmiştim Strange Brigade vakası 2 olmuş . Amd iyi gösterilmek için youtube testlerinde vulkanda en baş yerde alır,20-30 oyunlık testlerde amd ortlamsı yükse çıksındiye vulkan,apiyle testlere girer. 3-5 bilgisiz adamı kandırırlar.
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Adoring 4 hf.
Sıkinti şu piyasadaki cogu oyunda bu tur yazilim kullandirtsalar nvidia tekeli biter ancak engellecekler sadece bir oyunda bu performansı vermesi bizi sevindirmez amd bu tekellere karsi nasil birsey yapabilir bilemiyorum
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asusokan 4 hf.
oyun çıktıktan sonra nvidia bi sürüm güncellemesi yapacak fark kapanacak :D amd fanboyları da gelip buraya yorum atacak :d
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guzmann06 4 hf. asusokan
O fark sürücüyle kapanmaz
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wolferto 4 hf.
kaç kere dedik yazılım tamamsa lider amd olur diye nvidia fanlari dedilerki üst seviye kartı yok amd nin amd kart çıkarmıyor al kardeşim karşınızda somut örnek adamlar global adimlar atiyor sadece pazara oynamiyor tüketici için üretiyor.dedik dedik ama kim dinledi vulkan apisinde fx işlemciler de eskiye nazaran iyi performans verecek kac senelik islemciler kac senelik ekran kartlari bakın neler yapiyor.noldu gysnc nvidia ve intelin yazilim uyumlulugu ne biliyormusunuz tek rakibi amdnin oyun ve uygulamalara uyumlu olmamasi cekirdek ve gpu teknolojisi uyumlulugu intel ve nvidia da cok iyi performans verilsin diye yapilmiyor amd islemci ve gpularinda verimsiz çalişsin diye yapiliyor sizde nvidia daha uyumlu intelin tek cekirdek performansi iyi diyorsunuz oyunlar tek cekirdekte daha iyi calisacak diye bi kural yok bu kurali intel koyuyor.vulkani oyunlar kullanmadimi nvidiacilara göre vulkan ölü doğdu oluyor hani vulkan oyun mu var diyorlar .size giren yuzde 30 a kadar ekran karti fiyat farkı( amd ye göre) vulkan yapmayin bana uyumlu yapin diye gidiyor sizde guclu kart aldiginizi saniyorsunuz hic düşünmüyorsunuz oyunlar zaten uyumlu olmak zorunda kalacak siz kartin gucunu baz alirsaniz kart guclu olur oyunlar optimize yapilir.ama siz yazilim için her sene model cikaran nvidiayi alirsaniz nvidia amd hic kart satamasın tekel olayim diye mantıken böyle bir yola başvuracak nvidianin griskenliğinle hiç bir alakası yok bunun insanlarimiz tekelciliğe yatkın .ne alam bro ekran karti nvidia al kanka niye çünkü reklami çok kanka her oyunda başlarkenek nvidia yazıo görmüon mu ?- heee hakket kanka ya... gahsgags beyin özürlüleri.
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Ultratopkek 4 hf. yeni yorumcu
Vulkan'ın olayı ne ki RTX 2080Ti nal toplamış burada? Bilmediğimden soruyorum.
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Reanimate 4 hf.
DX12 de aynı vulkan gibi çalışacaktı ama bir numarasını görmedik.
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Mete Can Karahasan 4 hf. Reanimate
Directx 12 de directx sınırlarından ayrık değil. Sıkıntı burada, çerçeve küçük tutulmuş.
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