Paramount, World War Z'nin devam filmi için çalışmalara hız verecek

World War Z 2'de de Brad Pitt'in Rol Alması Bekleniyor
Ünlü oyuncu Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği zombi filmi World War Z, 2013'te gösterime girdiğinde genel olarak olumlu yorumlar alırken, gişede de görece iyi performans sergilemişti. Bu yüzden kısa süre sonra bir devam filmi üzerinde çalışılmaya başlandı; hatta bir noktada bu devam filmi için David Fincher'la da anlaşıldı. Ne var ki aradan 12 yıl geçmesine rağmen devam filmi bir türlü çekilemedi. Öyle ki artık bu projeden umut kesilmişti. Ancak Paramount'un Skydance'e satılması, bu projeyi yeniden canlandırdı.
Önümüzdeki aylarda daha somut bir hâl alması beklenen World War Z 2 aradan geçen 12 yılda birkaç kez kabuk değiştirdiği için şimdi yeniden canlandırılacak versiyonun tam olarak hangisi olacağı bilinmiyor. Ancak hangi versiyon olursa olsun, başrolde yine Brad Pitt'in olacağı düşünülüyor.