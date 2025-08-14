Giriş
    Paramount, World War Z'nin devam filmi için çalışmalara hız verecek

    Geçtiğimiz günlerde Paramount'un başına geçen David Ellison, yeni stüdyosundaki öncelikli projelerini açıkladı. Bunların arasında World War Z'nin devam filmi de yer alıyor. 

    World War Z 2 Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Hollywood'da önemli bir değişiklik yaşandı ve Hollywood'un en köklü stüdyolarından Paramount, film şirketi Skydance'e satıldı. Bu anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte Paramount yönetimi de değişti. Sahibi olduğu Skydance stüdyosuyla 2006'dan beri Hollywood'da varlık gösteren David Ellison, Paramount'un da başına geçti. Bu değişimin ardından basına konuşan Ellison, yeni dönemde öncelikli projelerinin Top Gun 3, yeni Star Trek filmi ve World War Z 2 olacağını açıkladı.

    World War Z 2'de de Brad Pitt'in Rol Alması Bekleniyor

    Ünlü oyuncu Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği zombi filmi World War Z, 2013'te gösterime girdiğinde genel olarak olumlu yorumlar alırken, gişede de görece iyi performans sergilemişti. Bu yüzden kısa süre sonra bir devam filmi üzerinde çalışılmaya başlandı; hatta bir noktada bu devam filmi için David Fincher'la da anlaşıldı. Ne var ki aradan 12 yıl geçmesine rağmen devam filmi bir türlü çekilemedi. Öyle ki artık bu projeden umut kesilmişti. Ancak Paramount'un Skydance'e satılması, bu projeyi yeniden canlandırdı.

    Önümüzdeki aylarda daha somut bir hâl alması beklenen World War Z 2 aradan geçen 12 yılda birkaç kez kabuk değiştirdiği için şimdi yeniden canlandırılacak versiyonun tam olarak hangisi olacağı bilinmiyor. Ancak hangi versiyon olursa olsun, başrolde yine Brad Pitt'in olacağı düşünülüyor.

