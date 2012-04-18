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AMD, mikroişlemci tasarımcısı MIPS'i satın alabilir

7 yıl
5,2b
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25
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ARM lisansı ile akıllı telefon ve tabletlere yönelik ultra-düşük güç tüketimli mobil işlemciler geliştireceği iddia edilen ancak her seferinde bu iddiaları reddeden (ama kapıyı da açık tutan) AMD, değişen vizyonu çerçevesinde bu alanda sürpriz girişimlere imza atabilir. Yeni yönetim anlayışı ile orta-uzun vadede yeni bir strateji benimseyeceği düşünülen AMD, ARM'ın rakiplerinden biri olan ve elinde çok sayıda patent bulunan mikroişlemci tasarımcısı MIPS'i satın alınabilir. Ürün gamı x86 tabanlı çözümlerden oluşan AMD, artan mobil baskısı ve rakiplerin girişimlerine karşı MIPS mimarisini kendi geliştirdiği teknolojiler ve mobil GPU tasarımları ile harmanlayarak telefon ve tabletlere yönelik platformlar sunabilir.
Ünlü ekonomi yayıncısı Bloomberg'in haberine göre MIPS, olası satın almalara karşı yatırım bankası Goldman Sachs'a yetki vermiş durumda. Hem 32-bit hem de 64-bit mikroişlemci mimarilerine sahip olan MIPS, uzun süren sessizlik dönemi ve ar-ge departmanında yaşadığı küçülme sonrası bir süredir yeniden gündeme geliyor. Android 4.0 desteği kazanan işlemcileri ile maliyet odaklı tabletlere (örneğin 100$ seviyesinde Android 4.0 tablet gibi) zemin hazırlayan firmanın elinde işlemci tasarımlarına yönelik 500'den fazla patent bulunuyor ve yaşanan küçülmeye rağmen işlemci tasarımında sektörün en parlak mühendislerinden bazılarının kariyerlerine MIPS çatısı altında devam ettiğine de özellikle vurgu yapılıyor. 
Benzer seviyedeki ARM işlemcilerine kıyasla daha düşük güç tüketimine sahip mobil işlemciler sunan MIPS, üstelik bu başarısını 65nm fabrikasyon süreci ile gerçekleştiriyor. ARM tabanlı işlemciler gibi 40nm ve 28nm üretim teknolojilerine adapte olunmasıyla birlikte bu alandaki kazanımın artarak güç tüketiminin daha da düşürülecek. 2008'de 500 kişi iken 2010 itibariyle 150 kişiye düşen MIPS, AMD için kritik öneme sahip olabilir. Ekonomik anlamda en azından borç yapılandırması anlamında bir süredir olumlu sinyaller veren AMD, buna rağmen bugünlere gelmesinde önemli rol oynayan üst seviye mühendislerin büyük bir kısmını kaybetti. MIPS'i ilginç kılan nokta ise tam bu noktada başlıyor zira AMD adına dönüm noktası sayılabilecek bazı tasarımlarda görevli önemli isimler şu anda MIPS adına çalışıyor.
AMD'nin en parlak dönemlerini yaşamasına başlangıç olan K7 kodlu Athlon işlemciler için çipset geliştiren Ravi Krishna ve K8 işlemci ayesinin yani ilk 64-bit x86 işlemcilerin geliştirilmesine önemli rol oyanayn Fred Webber, MIPS'te üst seviye pozisyondalar. AMD olası bir MIPS satın alması ile hem şirketin elinde bulunan ultra-düşük güç tüketimli mikroişlemci tasarımlarına hem de diğer patentler ile birlikte kadrosundaki yetenekli mühendislik açığını kapatacak yetenekleri bünyesine katmayı amaçlıyor olabilir. 
ARM mimarisinde 64-bit tasarım sunmanın hali hazırda çok kolay olmadığı buna karşın MIPS'in 1991'de n bu yana 64-bit tasarım sunduğu, geliştirdiği çözümler Silicon Graphics, Fujitsu ve Intergraph gibi firmalar tarafından kullanıldı. AMD adına MIPS satın almasının önündeki en büyük engel Google olabilir. Zira Android işletim sisteminin geliştiricisi olan Google'ın da MIPS'i satın almak istediği konuşuluyor.  Yazılım ve servis firması olan Google'ın bu satın alma ile şirketin elindeki patentlere sahip olmak ve Android işletim sisteminin geleceği için olası patent ihlal davalarının önüne geçmek istiyor olabilir zira şirketin kendi işlemcilerini geliştirme ihtimali çok güçlü bir seçenek değil. Hatırlanacağı üzere Google, Motorola Mobilite Grubu'nu 12 milyar dolara satın almış ancak buradaki asıl hedefinin şirketin elindeki patentlere sahip olma arzusu gösterilmişti. Kaldı ki firmanın telefon üretim bölümünü Çinli Huawei'e satacağı da gündeme gelen dedikodular arasında.
 
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Foxbat 7 yıl en beğenilen
Eğer haber doğru ise AMD ciddi bir atılım gösterecektir. Mobil alandaki geri kalmışlığını bir kalemde değiştirebilir. Öte yandan işin içinde para babası Google varsa bu AMD adına ciddi bir sorun teşkil edecektir.
Burada top MIPS'in elinde. Ya google ile anlaşıp para karşılığında yokedilecekler ya da AMD ile yola devam edip yükselecekler. Ben olsam Google tarafında sindirilmek yerine AMD ile birleşip CPU piyasasında fırtına gibi eserdim.
Ama MIPS'in AMD ile anlaşmasına da daha mantıklı buluyorum. Firmanın yönetici kademesinde AMD'nin efsanevi isimleri mevcut ve eski günlerin hatrına yokolmak yerine savaşa dahil olmayı tercih edebilirler. Fakat ne demiş eskiler "Paranın yüzü sıcaktır".
Eğer haber doğru ise AMD ciddi bir atılım gösterecektir. Mobil alandaki geri kalmışlığını bir kalemde değiştirebilir. Öte yandan işin içinde para babası Google ...
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KANUNI61 7 yıl
cagataykoroglu
Başka firmalarda almak istiyordur. AMD ye yedirmezler. AMD nin satın alma gücü çoğu büyük firmadan düşük.

amd arkasındaki gücü kücümseme IBM gibi bir firma var
cagataykorogluBaşka firmalarda almak istiyordur. AMD ye yedirmezler. AMD nin satın alma gücü çoğu büyük firmadan düşük.amd arkasındak...
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.: mds :. 7 yıl
Yukardaki bu reklam neyin nesi? 10 yıl geriden geliyor ...
"İşlemci çeşidi: AMD Athlon 64, Çekirdek sayısı: Tek çekirdekli, İşlemci soketi: AMD Soket AM2, İşlemci saat hızı: 1800 Mhz, İşlemci teknolojisi: 90 nm, Bus hızı: 1000 mhz, L2 cache: 512 Kbyte, Enerji tüketimi: 62 ."
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OverClocK1ng 7 yıl
MiPS akaaar.....
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Turkforce 7 yıl
cagataykoroglu
Başka firmalarda almak istiyordur. AMD ye yedirmezler. AMD nin satın alma gücü çoğu büyük firmadan düşük.

AMD yi satın alan gücün kim olduğunu biliyormusun peki arkadaşım?
Yeterki almayı istesinler google ile beraber alacak güce sahipler..
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Rainbow6 7 yıl
Evet AMD git Mips i satin al, garibim mips piyasada ezildi gitti adamlarda o kadar teknoloji var uretim olanagi yuksek olan amd de mips gibi bi firma elindeki patentleri iyi degerlendirebilir piyasadaki arm baskinligini kaldirabilir herkezin problemi olan batarya problemine armin daha fazla ustune gitmesini saglayabilir kaldiki fiyatlarda da etkisi olur AMD de bu alanda basarili olursa ekonokim yonden baskilar uzerinden kalkar ve mips teki teknolojileri kendi islemcileri icinde yeni bi bakis acisi getirebilir
Mi ACABA ?
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mahoni55 7 yıl
Amd alırsa çok yerinde olur ancak amd ye bırakmazlar sanırım. intel ürettiği her 64 bitlik işlemci için amd ye bir ton patent ücreti ödüyor eğer mipsin patentleride amd ye geçerse amd yi kimse tutamaz.
Amd intelin HT teknolojisini alıp işlemcilerinde kullansa ortada intel işlemcisi felan kalmaz hepsini ezip geçer, amd nin işlemcileri çok kaliteli ancak yazılımsal yönden zayıf.
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DH Misafiri 7 yıl
cep telefonlarında ve tabletlerde mips arm işlemcilerin yanında zayıf kalıyordu uygulanma bakımından (arm işlemci tekelinden) mips satılırsa eğer kim alırsa alsın son kullanıcının yüzünü güldürecektir çünkü rekabetle birlikte fiyat performans çıtasını yükseltecektir.
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KANUNI61 7 yıl
cagataykoroglu
KANUNI61
cagataykorogluBaşka firmalarda almak istiyordur. AMD ye yedirmezler. AMD nin satın alma gücü çoğu büyük firmadan düşük.
amd arkasındaki gücü kücümseme IBM gibi bir firma var
amd ibm in yan kolu değil. sadece iş ortağı. ibm abi dur bu sefer bizden olsun diyecek değil.

IBM de sabun üretiyordu yaa lazım olmaz ona amd nin güclenmesi teknolojik acıdan
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alpa07 7 yıl
Davanın peşindeyiz amd.
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E_Aydin35 7 yıl
Muhtemelen AMD bu fırsatı Google'den önce değerlendirir buda oonu biraz daha ileriye çeker ancak her seferindede AMD'yi bu satın alımlar kurtaramaz..
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Rubisco 7 yıl
AMD'nin yeni bobcatleri chipsetle beraber 4.5w civarında güç tüketicek. 1 sene içerisinde çıkan çiplerin 20w lardan buralara inmesi oldukça iyi AMD nin yaptıkları açısından. 2w altı için şimdilik elinde bişey yok ama hızla oraya doğru ilerliyor. Yani şimdiki durumunu direk küçümsemek çok yannış, eğer yapan var. 30milyondan fazla Bobcat sattılar şimdiye kadar, satış miktarı olarak oldukça iyi rakam bu bence.
AMD alabilirse fazlaca şey katabilir elbette. Ama Nvidia,Google, Qualcom gibi talipliler varken de gücü yeter mi zor bence. Arkasına ATIC'i alabilirse olabilirde niye olmasın.
Diğer taraftan da bunun bi tür spekülasyon olabilceğini, fırlayan MIPS hisselerinden sonra, tamam kardeşim vazgeçtik satmıyoz diyip iki taraftanda dünyanın parasını vurabileceklerini de dikkate almak lazım. 1 haftada %50 den fazla değer kazanmış durumda hisseleri. Temmuz vadeli dünya kadar kağıt alınmış, demekki en erken o civarlarda ses çıkacak.
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