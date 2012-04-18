AMD, mikroişlemci tasarımcısı MIPS'i satın alabilir

ARM lisansı ile akıllı telefon ve tabletlere yönelik ultra-düşük güç tüketimli mobil işlemciler geliştireceği iddia edilen ancak her seferinde bu iddiaları reddeden (ama kapıyı da açık tutan) AMD, değişen vizyonu çerçevesinde bu alanda sürpriz girişimlere imza atabilir. Yeni yönetim anlayışı ile orta-uzun vadede yeni bir strateji benimseyeceği düşünülen AMD, ARM'ın rakiplerinden biri olan ve elinde çok sayıda patent bulunan mikroişlemci tasarımcısı MIPS'i satın alınabilir. Ürün gamı x86 tabanlı çözümlerden oluşan AMD, artan mobil baskısı ve rakiplerin girişimlerine karşı MIPS mimarisini kendi geliştirdiği teknolojiler ve mobil GPU tasarımları ile harmanlayarak telefon ve tabletlere yönelik platformlar sunabilir.

Ünlü ekonomi yayıncısı Bloomberg'in haberine göre MIPS, olası satın almalara karşı yatırım bankası Goldman Sachs'a yetki vermiş durumda. Hem 32-bit hem de 64-bit mikroişlemci mimarilerine sahip olan MIPS, uzun süren sessizlik dönemi ve ar-ge departmanında yaşadığı küçülme sonrası bir süredir yeniden gündeme geliyor. Android 4.0 desteği kazanan işlemcileri ile maliyet odaklı tabletlere (örneğin 100$ seviyesinde Android 4.0 tablet gibi) zemin hazırlayan firmanın elinde işlemci tasarımlarına yönelik 500'den fazla patent bulunuyor ve yaşanan küçülmeye rağmen işlemci tasarımında sektörün en parlak mühendislerinden bazılarının kariyerlerine MIPS çatısı altında devam ettiğine de özellikle vurgu yapılıyor.

Benzer seviyedeki ARM işlemcilerine kıyasla daha düşük güç tüketimine sahip mobil işlemciler sunan MIPS, üstelik bu başarısını 65nm fabrikasyon süreci ile gerçekleştiriyor. ARM tabanlı işlemciler gibi 40nm ve 28nm üretim teknolojilerine adapte olunmasıyla birlikte bu alandaki kazanımın artarak güç tüketiminin daha da düşürülecek. 2008'de 500 kişi iken 2010 itibariyle 150 kişiye düşen MIPS, AMD için kritik öneme sahip olabilir. Ekonomik anlamda en azından borç yapılandırması anlamında bir süredir olumlu sinyaller veren AMD, buna rağmen bugünlere gelmesinde önemli rol oynayan üst seviye mühendislerin büyük bir kısmını kaybetti. MIPS'i ilginç kılan nokta ise tam bu noktada başlıyor zira AMD adına dönüm noktası sayılabilecek bazı tasarımlarda görevli önemli isimler şu anda MIPS adına çalışıyor.

AMD'nin en parlak dönemlerini yaşamasına başlangıç olan K7 kodlu Athlon işlemciler için çipset geliştiren Ravi Krishna ve K8 işlemci ayesinin yani ilk 64-bit x86 işlemcilerin geliştirilmesine önemli rol oyanayn Fred Webber, MIPS'te üst seviye pozisyondalar. AMD olası bir MIPS satın alması ile hem şirketin elinde bulunan ultra-düşük güç tüketimli mikroişlemci tasarımlarına hem de diğer patentler ile birlikte kadrosundaki yetenekli mühendislik açığını kapatacak yetenekleri bünyesine katmayı amaçlıyor olabilir.

ARM mimarisinde 64-bit tasarım sunmanın hali hazırda çok kolay olmadığı buna karşın MIPS'in 1991'de n bu yana 64-bit tasarım sunduğu, geliştirdiği çözümler Silicon Graphics, Fujitsu ve Intergraph gibi firmalar tarafından kullanıldı. AMD adına MIPS satın almasının önündeki en büyük engel Google olabilir. Zira Android işletim sisteminin geliştiricisi olan Google'ın da MIPS'i satın almak istediği konuşuluyor. Yazılım ve servis firması olan Google'ın bu satın alma ile şirketin elindeki patentlere sahip olmak ve Android işletim sisteminin geleceği için olası patent ihlal davalarının önüne geçmek istiyor olabilir zira şirketin kendi işlemcilerini geliştirme ihtimali çok güçlü bir seçenek değil. Hatırlanacağı üzere Google, Motorola Mobilite Grubu'nu 12 milyar dolara satın almış ancak buradaki asıl hedefinin şirketin elindeki patentlere sahip olma arzusu gösterilmişti. Kaldı ki firmanın telefon üretim bölümünü Çinli Huawei'e satacağı da gündeme gelen dedikodular arasında.