3. nesil Ryzen Threadripper işlemcisi açığa çıktı

Benchmark testleri bilgisayarımızdaki çeşitli donanımları test etmenin yanı sıra yeni modellerin gelişini ve teknik detaylarını da öğrendiğimiz bir araç aynı zamanda. Bunun son örneği 3. Nesil Ryzen Threadripper modelinin ortaya çıkığı test oldu.

Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı sonuçta yer alan yonganın adı henüz belli değil ancak üzerinde şekillendiği mimari ve SP3v2 soket itibariyle 3. Nesil Ryzen Threadripepr modeli olduğu belli. Ayrıca modelin sahip olduğu geniş L3 önbelleği de bunu doğrular nitelikte. Zira AMD 3. Nesil Ryzen işlemcileriyle birlikte kayda değer önbellek artışına gitmişti.

Buna mukabil bazı çevrelerce bu önbelleğin fazla olduğu ve performans artışının ancak bu şekilde sağlandığı yönünde eleştiriler yapılmıştı. Tabi çok geçmeden Zen 2’nin başlı başına IPC geliştirmesi sunduğu anlaşılmıştı.

Comet Lake ile hem çekirdek hem de önbellek artacak

Önbellekten Intel’e geçtikten sonra tekrardan Threadripper yongasına dönecek olursak teste göre model 3.6 GHz’lik taban ve 4.05 GHz’lik tepe frekansta çalıştığını görüyoruz. Frekanslar düşük gelebilir ancak söz konusu yonganın erken mühendislik örneği olduğunu unutmamak gerek. Çekirdek konfigürasyonu olaraksa 16/32’nin tercih edildiği yongada Ryzen 9 3950X işlemcisiyle aynı konfigürasyon tercih edilmiş.

İki modelin birbirlerinin satışını baltalamasının önüne nasıl geçileceği merak konusu olsa da önbellek değerlerinden tutun 4 kanal bellek kontrolcüsüne, PCIe kanalı sayısı ve diğer iş ortamlarına yönelik çeşitli donanımsal özelleştirmeler ile ayrıştırılacaklarını söyleyebiliriz.

64 çekirdekli modeller gelebilir

Yeni Threadripper modellerinde 64 çekirdeğe kadar ölçeklenen modeller bekleniyor. Ayrıca çoklu zar yapısıyla gelecek çözümler tek zar altındaki seleflerine göre herhangi bir dezavantaj yaşamayacağı da bilinen önemli detaylardan. Diğer taraftan AMD 3. nesil Threadripper işlemcileriyle birlikte hatalarından ders çıkarmışa benziyor.

https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/amd_ryzen_3rd_generation_threadripper_cpu_appears_online/1

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Dahasıkod adlıişlemcileri de sızan detaylara göre önbellek artışıyla birlikte gelecek. Ek olarak Comet Lake ile Intel’in AMD’ye cevap vermek için çekirdek sayısını 10’a çıkaracağını da ekleyelim. Tabi tüm bunlar olur da soket değişmez mi? Yeni soket görünüşe göreolacak.Firma yeni işlemcilerinde tek/tümleşik yapıda tercih ettiğisayesinde tüm çekirdeklere benzer sürede erişim sağlayacak ki bu da gerçek birkullanımının önünü açıyor. Son olarak heyecan verici yeni yongaların bu yılın sonlarına doğru duyurulacağını aktararak sözlerimizi noktalayalım.