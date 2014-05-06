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AMD özüne dönüyor: ARM-x86 pin uyumu, K12 özel ARM çekirdeği, yeni X86 mimarisi ve Android'e adım...

5 yıl
1b
1
72
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD ileriye dönük işlemci yol haritasını, Çekirdek Inovasyon Konferansı'nda açıkladı. Çok yönlü bir strateji üzerine kurgulanan yeni yol haritası, hem ARM  hem de x86 dünyasına yönelik ürünlerden oluşuyor. Gelin şimdi hep birlikte AMD'nin mikroişlemci tasarımında neler planladığına, hangi özelliklerle ön plana çıkmayı amaçladığına yakından bakalım.
AMD özüne dönüyor: ARM-x86 pin uyumu, K12 özel ARM çekirdeği, yeni X86 mimarisi ve Android'e adım...
Yarıiletken endüstrisinde faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdüren iki x86 işlemci üreticisinden biri olan AMD, büyüme eğilimi gösteren pazarlarda daha hızlı aksiyon alabilmek adına, ürün gamına ARM tasarımlı çözümler eklemeye hazırlanıyor. Bir süre önce ARM lisansı alarak, 1990'lardan bu yana 50 milyar farklı cihaz sunan devasa ekosisteminin bir parçası haline gelen AMD, hem kurumsal hem de son kullanıcı pazarına ilişkin tasarımlar geliştiriyor.
Son dönemde işlemci tasarım çalışmalarını performans/watt başarımı üzerine kurgulayan AMD, enerji verimliliği yüksek yani sunduğu performansa kıyasla güç tüketimi daha az olan işlemciler sunabilmek adına, yepyeni bir tasarım yerine ARM'ın oturmuş tasarım anlayışını kendi "know-how" birikimi ve teknolojileri harmanlayarak pazara sunacak. Daha önce, düşük güç tüketimli sunucular için geliştirmekte olduğu ARM tabanlı Opteron A işlemci ailesinin detaylarını açıklayan AMD, şimdi de Project Skybridge tasarımı geliştiriyor.
Adım-1: 28nm ARM Cortex-A57 Tabanlı Opteron A Ailesi
AMD bugün yeni yol haritasını açıklamış olsa bile, önceki planlamasında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Detayları Ocak ayında açıklanan Opteron A1100 işlemcisi yıl içerisinde piyasaya sürülmüş olacak. Opteron A1100 adını taşıyan kurumsal sınıf yeni işlemci, AMD tarafından özelleştirilen 64-bit ARM Cortex-A57 çekirdeğinin 4 veya 8 tanesi ile konfigüre edilebilecek. Bu noktada özellikle 8 çekirdekli zarın nasıl olacağı merak edilirken, AMD'nin ciddi şekilde hasatlanmış bir zar tasarımını tercih edebileceği üzerinde duruluyor. 
GlobalFoundries'in fabrikalarında 28nm üretim geometrisi ile hayat verilecek işlemcide, her çekirdek 1MB büyüklüğünde L2 belleği paylaşacak. Çipin geneli için 4MB büyüklüğünde L2 bellek tayin edilirken, tüm çekirdeklerin kullanımına açık olan birleştirilmiş L3 bellek büyüklüğü ise 8MB'a kadar ölçeklendirilebilecek. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, ARM tabanlı diğer işlemci modellerinden farklı olarak Opteron A1100, AMD teknolojilerinden ziyadesiyle istifade edek. Bu işlemci için geliştirilen yeni bellek kontrolcüsü hem DDR3 hem de DDR4 bellek desteği sunacak. Son kullanıcılar için DDR4 şu an için erken bir hedef olsa da, DRAM üreticileri DDR4 üretimine başlamış durumdalar. Bellek arayüz genişliği 128-bit olan Opteron A1100, toplamda 4 adet SODIMM, UDIMM ve RDIMM bellek kullandırabiliyor. 
AMD özüne dönüyor: ARM-x86 pin uyumu, K12 özel ARM çekirdeği, yeni X86 mimarisi ve Android'e adım...
AMD'nin kendi geliştirdiği Opteron A1100 tabanlı referans platform, Opteron A1100 işlemcisi ile 128GB Registered DDR3 DIMM kullanımını tek SoC ile yapabiliyor. Tüm bunlara ek olarak 8 yollu PCIe 3.0 kontrolcüsü ( bu kontrolcü 1 x8 veya 2 x4 hızında olabilir ) ve 8-port 6Gbps SATA kontrolcüsü de zara entegre edilmiş bir şekilde geliyor olacak. 2 x 10GbE port ve ARM TrustZone teknolojileri de Opteron A1100 tarafından destekleniyor. Çekirdek çalışma frekansının 2GHz+ dolaylarında olması beklenen işlemciye yönelik öngörülen performans değerleri ise; SPECint_rate için 80, SPECint per Core için 10 olarak hesaplanırken, işlemcinin yine öngörülen TDP yani ısıl tasarım gücünün ise 25 Watt dolaylarında seyretmesi olası. 
AMD'nin ARM tabanlı yeni işlemcisini kıyaslamak gerekirse, şirketin düşük güç tüketimli güncel çekirdek mimarisi Jaguar'ın, 1.9GHz hızında çalışan dört çekirdekli bir örneği, yukarıda bahsettiğimiz testlerde ARM tabanlı Opteron A1100'den yavaş kalıyor. Her ne kadar güç tüketiminde minik bir avantaja sahip olduğu görülse de x86 mimarisini kullanan Jaguar çekirdekli Opteron X2150 işlemcisi, 2.5+ kat yavaş kalıyor belli noktalarda. 64-bit mimari oluşturamadığı için çok uzun yıllar kurumsal pazara giremeyen ARM, yeni ARMv8 jenerasyonuyla birlikte bu sorunu da çözmüş oldu. Şu an çalışmalarını sürdürüyor olmasa da yakın zamanda mühendisleri Amazon tarafından istihdam edilmeye başlanan Calxeda gibi ARM odaklı sunucu tipi SoC geliştiricileri ve HP'nin ölçeklenebirlik zengini kartuş yapılı Moonshot sistemleri de ARM çözümlerini kurumsal pazara adapte eden ürünler oldu.
AMD özüne dönüyor: ARM-x86 pin uyumu, K12 özel ARM çekirdeği, yeni X86 mimarisi ve Android'e adım...
AMD, Seattle kod adıyla geliştirdiği yeni Opteron A1100 işlemcisiyle kazanacağını düşünüyor çünkü şirkete göre daha küçük, daha düşük maliyetli ve yüksek hacimli işlemciler her daim kazandı. AMD'nin projeksiyonuna göre, sadece OEM ve ODM'ler değil aynı zamanda büyük işletmeler de ARM tabanlı sunucu işlemcilerini ilgi duyuyor. Geçen yıl satılan 13 milyonx86 sunucu işlemcisine karşın 8 milyar adetlik ARM ekosisteminin volüm anlamında daha fazlasını sunduğuna inanan AMD, 2019 yılına kadar ARM sunucu pazarının %25'ine hakim olacağını düşünüyor. Çok büyük sunucu çiftlikleri için ileri seviyede özelleştirilmiş yani ARM'ın komutsetlerini merkeze alarak üzerine katmadeğer koyamayan SoC'ler yerine, farklı teknolojiler ile zenginleştirilmiş sistem platformlarının ana akım olacağını öngören AMD, x86 tarafında ise daha küçük ve daha verimli tasarımların kazanacağına inanıyor. 
İddialı açıklamalar yapan şirket, ARM pazarında lider olacağını ve x86 pazarında da hatırı sayılır bir pazar payı ile yoluna devam edeceğini ifade ediyor. ARM ekosistemi için şirketin hem pazar geneli hem de sunucu segmentini vurgulaması ilgin gelişmlerin işaretçisi aynı zamanda. Çekirdek Inovasyon Konferansı'na kadar, ARM odaklı çalışmalarını kurumsal pazar özelinde değerlendiren AMD, sürpriz ama aslında beklenen de bir hamle ile ARM çözümlerini son kullanıcılara da getirecek, Android dünyasına da adım atacak. Peki bunlar nasıl olacak, sürekli enerji verimliliğinden bahseden AMD, yüksek performans segmenti için yeni tasarımlar sunmayacak mı? Yazımı okumaya devam edelim, cevaplar aşağıda...
Adım-2: 20nm Project SkyBridge ve ARM-x86 Pin Uyumu
Adını, ATI'ın doğduğu topraklar olan Kanada'daki aynı isimli köprüden mi alıyor bilinmez ama Skybridge Projesi de aynı bir köprü misali, ARM ve x86 tasarımlarını kısmen birleştirecek yepyeni bir çerçeve  oluşturuyor. AMD'nin çok yönlü yeni işlem mimarisinin merkezinde yer alan proje sayesinde, ARM ve x86 tabanlı işlemciler de pin uyumu olacak ve aynı anakart tasarıfından desteklenebilecekler. Önümüzdeki birkaç yılın en önemli girişimlerinden biri olması beklenen yeni platform için AMD, düşük güçlü 20nm fabrikasyon sürecine uyarlanmış, ARM Cortex-A57 tabanlı yani ARMv8 mimarisi üzerinde şekillenen yongada sistem işlemciler hazırlayacak. Bu işlemcilerin en önemli yanı ise grafik tarafında da AMD'nin GCN mimarisine sahip düşük güçlü ama aynı zamanda bu sınıf için yüksek performans vaad eden AMD Radeon (Radeon olarak mı isimlendirilecek henüz net değil!) GPU barındıracak olması. Şu an için PowerVR serisi grafik işlemcilerle Imagination, Adreno ailesi ile Qualcomm ve Mali çözümleri ile ARM'ın  hakimiyeti altındaki düşük güç tüketimli mobil GPU pazarına AMD de adım atmış olacak. AMD aynı zamanda yeni ARM işlemcilerine ek olarak yeni APU yani Fusion işlemcilerini de anons edecek ve bu iki yeni işlemci ailesi pin uyumlu olacak. 
AMD özüne dönüyor: ARM-x86 pin uyumu, K12 özel ARM çekirdeği, yeni X86 mimarisi ve Android'e adım...
Yeni APU'larda, Puma+ adı verilen x86 çekirdek tasarımı kullanılacak ki bu tasarım aynı zamanda şirketin Mullins ve Beema adını verdiği enerji verimli APU'ların da bir parçası konumunda. AMD'nin yukarıda bahsettiğimiz yeni ARM işlemcileri, şirketin Android işletim sistemine tam destek veren ilk işlem platformu olacak. Hali hazırda AMD'nin bazı Android çalışmaları bulunuyor ancak x86 ekseninde ilerleyen bu çalışmalar malesef istenen düzeyde değil. Yani bu demek oluyor ki yeni işlemcilerle birlikte AMD'yi yavaş yavaş akıllı telefon ve tablet pazarında da görebiliriz. Nvidia'nın performans ve enerji verimliliği anlamında isteneni veremeyen aynı zamanda sürücü tarafındanki yetersizliklerden ötürü üreticilere kaynak kodlarının dağıtılamaması gibi nedenlerle başarısız olan Tegra işlemcilerinden farklı olarak AMD'nin liderliğe aday olabileceği düşünülüyor çünkü şirketin hali hazırdaki CPU tasarım deneyimine ek olarak bugün Qualcomm Adreno GPU'larına miras kalan, grafik yoğun bilgi birikimi bulunuyor. Mobil CPU pazarının karlılığı ve AMD'nin güncel finansal durumu da dikkate alındığında, şirketin bu alanda aksiyon alması yerine almaması sürpriz olurdu. AMD'nin attığı bu adım kimilerine göre geç olarak düşünülse de akıllı telefon ve tablet pazarının dinamizmi ayrıca Chrome OS gibi alternatif bilgisayar sistemlerine olan yoğun ilgi yepyeni fırsatları da beraberinde getiriyor dolayısıyla bu pazara "hiç bir zaman geç değildir" tanımı yapılıyor. Teknoloji dünyasının oluşturmaya çalıştığı bazı yeni form faktörler, Mini-ITX sistemler ve diğer bazı unsurlar da AMD'nin potansiyel gördüğü alanlar arasında.
AMD özüne dönüyor: ARM-x86 pin uyumu, K12 özel ARM çekirdeği, yeni X86 mimarisi ve Android'e adım...
Skybridge Projesi kapsamında tasarlanan Fusion APU ve ARM SoC'lerin tamamı, HSA (Heterogeneous System Architecture) mimarisine tam destek sunuyor. Bu sayede ideal yazılım ortamında tüm sistem bileşenleri çok daha verimli bir şekilde kullanılabilecek. Peki yazılım desteği ne olacak diye soruyorsanız eğer,  Dense Server, Embedded, Semi-Custom ve Ultra-Low Power Client platformlar, Lamp Stack, Hypervisors ve çeşitli geliştirici araçları hazırlanmış durumda. Bu arada en çok merak edilen sorulardan bir diğerine de açıklık getirelim; genel kanıya göre AMD'nin pin uyumuna sahip olacak iki farklı işlemci tasarımı, geleneksel soketli anakartlardan ziyade daha çok gömülü ya da BGA formatında platformlar olarak sunulacak yani en azından ilk etapta "markete gidip ARM ve APU pin uyumuna sahip son kullanıcı sınıfı bir anakart satın almak" pek mümkün olmayacak gibi görünüyor. Yine sunucu pazarı için de ilk etapta pin uyumlu bir platform beklemek doğru olmayacaktır. Şirketin ana stratejisi TAM yani Tam Adreslenebilir Pazar şeklinde açıklanabilir ki bunun alt yapısını da düşen x86 pazarına karşın, artıştaki ARM ekosisteminde yükseliş oluşturuyor dolayısıyla yeni ARM Cortex-A57 ve Puma+ çekirdekli AMD işlemcileri akıllı telefon ve tablet  pazarında da varlık gösterecekler ki bu durum şimdiden heyecan yaratmaya başladı bile.
Adım-3: 2016 İçin K12 Kodlu Özelleştirilmiş ARM Çekirdeği
AMD'nin ileriye dönük en ciddi hamlesini, eğer planlanan yol haritasında bir değişiklik  olmaz ise (AMD'nin bu konuda sicili biraz kabarık), 2016 ile birlikte göreceğiz. Gerçek anlamda her detayında AMD mühendisliğinden izler taşıyan yani tam anlamıyla özelleştirilmiş ilk ARM işlemcisini 2016'da göreceğiz. Bilindiği üzere ARM tarafında iki farklı ana geliştirme stratejisi bulunuyor; ya kolay olanı seçer ve CPU tarafında ARM'ın standart tasarımına sadık kalarak yanına lisansladığınız bir GPU'yu ilave edersiniz (bkz. Nvidia Tegra ailesi) ya da daha zor+maliyetli olan yolu tercih ederek CPU ve/veya GPU özelleştirirsiniz (sadece CPU için bkz. Apple, hem CPU hem de GPU için bkz. Qualcomm). AMD'nin 2016 model K12 işlemci çekirdeği de, Qualcomm mantalitesi ile geliştiriliyor, üstelik geliştiren ekibin başında da işlemci tasarımında sektörün efsanevi isimlerinden Jim Keller bulunuyor. 
AMD özüne dönüyor: ARM-x86 pin uyumu, K12 özel ARM çekirdeği, yeni X86 mimarisi ve Android'e adım...
AMD tarihinin en başarılı mikroişlemci tasarımı olan K8 ya da ticari ürünler tarafındaki ismi ile Athlon64 jenerasyonunun geliştiren ekibin lider mühendisi olan Keller,  Alpha 21164 ve 21264 çalıştığı DEC firmasından ayrıldıktan sonra 1998 yılında dahil olmuştu.  Hyertransport arabirimi ve x86-64bit spesifikasyonunu oluştran mühendislerin başında gelen Keller, kısa bir süre sonra AMD'den ayrılarak daha sonra Broadcom tarafından satın alınan Sibyte şirketine geçiş yapmış daha sonra da 2004 yılında PA Semi şirketine mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı olarak dahil olmuştu. 2008 yılına PA Semi şirketinin Apple tarafından satın almasıyla birlikte Cupertino'ya doğru hareket eden Jim Keller, sonrasında Apple'ın A4 ve A5 işlemcilerini geliştiren ekibe liderlik etmiş aynı zamanda birinci nesil MacBook Air'ın spesifiasyonlarının belirlenmesinde ana rolü üstlenmişti. Steve Jobs'un en iyi CPU ve GPU mühendislerini bir araya getirme arzusunun bir sonucu olarak Apple'da çalışan Jim Keller'ın, o dönemde Apple içerisindeki çalışma arkadaşı olan GPU dehası Raja Koduri de grafik çalışmalarına önderlik ediyordu. İşte bu iki çok önemli isim şu anda AMD'deler, Raja Koduri'nin ekibinin imza attığı Hawaii GPU ailesinin nasıl bir başarıya imza attığı ortada, gözlerin çevrildiği Jim Keller ise AMD'ye geri dönüş yaptığı 2012 yılından beri yeni nesil mikroişlemci tasarımları üzerinde çalışıyor. Yeni bir mikroişlemci mimarisinin, eldeki finansal kaynak ve insan gücüne bağlı olarak ortalama 4 yıl sürdüğünü dikkate alacak olursak eğer, AMD'nin açıkladığı 2016 yılı da daha fazla anlam kazanıyor diye düşünüyorum. 
AMD özüne dönüyor: ARM-x86 pin uyumu, K12 özel ARM çekirdeği, yeni X86 mimarisi ve Android'e adım...
Jim Keller ve ekibi tarafından geliştirilen tamamiyle özel ARM çekirdeği K12'ye, Raja Koduri ve ekibinin geliştirdiği üst seviye mobil Radeon GPU'sunun eşlik etmesini bekliyoruz. AMD tarafı üstün mühendislik ile piyasaya girer girmez fark yaratacağını ve çok sayıda tasarım kazanacağını öngörüyor. Önümüzdeki aylarda daha fazla bilginin açıklanması bekleniyor.
Dahası da var; 2016 için yepyeni x86-64 Mimarisi Geliştiriliyor...
AMD düşük güç tüketiminin ön plana çıktığı, yüksek büyüme potansiyeline sahip pazarlar (akıllı telefon gibi) K12 çekirdeğini geliştiriyor ancak x86 dünyasını da unutmuş değil. Jim Keller'ın bir başka çalışması da yepyeni x86-64 mimarisi geliştirmek üzerine. Benzer şekilde bu mimariyi de 2016 ile birlikte görüyor olacağız. Yeni mimarinin, AMD Excavator jenerasyonunda mı karşımıza çıkacağı yoksa o tasarımın da Bulldozer türevi olup başka bir tasarıma mı güç verecek bu henüz netlik kazanmış değil ancak güzel haber şu ki, Bulldozer ile genel anlamda beklentilerin altında kalan AMD, bu durumu değiştirmeyi kafasını koymuş durumda. Peki yeni mimari ne gibi özelliklere sahip olabilir.
AMD tarafından henüz yeni mimariyi şekillendiren temel özellikler açıklanmadı ancak sektör içerisinde konuşulanlara bakacak olursak eğer, Bulldozer mimarisinin anahtar özelliklerinden olan CMT yani küme formu çoklu izlek mantalitesi yerini Intel'in Hyper-Threading teknolojisine de zemin oluşturan eş zamanlı çoklu izlek anlayışına bırakacak. Yani bir bakıma Bulldozer mimarisi ile yapılan çok kritik bir tasarım hatasından dönülmüş olacak. Bir başka düşünce de şu, AMD'nin ciddi şekilde EDA otomasyon araçları kullanarak zaman kazandığı ancak verimliliği kaybettiği mimari tasarım sürecinden ziyade, aynı K8 çekirdek çalışmalarında olduğu gibi yeni mimarinin her aşamasında mühendislerin özel çalışma yaptığı tasarım sürecine tekrar geri dönüyor olması. Aslında yeni işlemci mimarisi ile AMD'nin özüne dönüş yaptığını söylemek zor olmayacaktır. Dönemin gereksinimleri çerçevesinde DDR4 ile birlikte PCIe 4.0 gibi yeniliklere açık olması da beklenen mimari, hem eğer isimlendirmede bir değişiklik olmaz ise yeni nesil FX işlemci ailesinde hem de Opteron serisi yeni Opteron işlemcilerinde kullanılacak. AMD'nin GloFO ile olan işbirliği çerçevesinde yeni mimariye sahip işlemcilerin 16nm FinFET teknolojsiyle karşımıza çıkması da güçlü bir ihtimal.
Uzun sözün kısası; Çekirdek Inovasyon Konferansı ile birlikte AMD gelecek vizyonunu da çizmiş oldu; ARM ve x86 işlemciler arasında pin uyumu, K12 kodlu özel ARM çekirdeği, masaüstü ve sunucu işlemcileri için yepyeni x86-64  yüksek performans mimarisi, akılı telefon ve tablet pazarına yönelik kendi GPU'larını kullanan işlemciler ile birlikte yükselişte olan her segmente yeni ve güçlü ürün sunma hedefini benimseyen, mühendislik faaliyetlerinde özüne dönen bir şirket görüyor olacağız orta-uzun vadede.


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fx57 5 yıl en beğenilen
Arkadaşlar merhaba,

Bazı yorumlarda, yorumcular ya haberi ya da haberin son kısmını okumamış gibi görünüyor.

Haberin son bölümü, AMD'nin masaüstü yüksek performanslı işlemciler için yepyeni bir mimari geliştirdiğini anlatıyor.

Yani AMD'nin masaüstünden çıktığı vs. yok, hatta yüksek performanslı yeni bir işlemci mimarisi ile liderlik iddiasında olmayı hedefliyorlar.

Teşekkürler.
Arkadaşlar merhaba,Bazı yorumlarda, yorumcular ya haberi ya da haberin son kısmını okumamış gibi görünüyor.Haberin son bölümü, AMD'nin ma...
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cmengn 5 yıl
Su yaziyi yazabilecek dunyada sayili teknoloji editoru var. Ama hala insanlar bu adamlari begenmiyo.. Anlamasi guc..
Ellerinize sağlık ;)
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Vinewood 5 yıl cenixmen
cenixmen

AM4 nerede? AMD'nin daha GPU'larini besleyecek islemcileri yok, korkunc TDP degerine sahip islemci satiyor 8350'yi overclocklayip. Masaustu tarafinda Intel ile yarisamayacagini anladi sanirim bundan dolayi basarili oldugu taraf olan apu larini kullanarak diger pazarlara giris yapiyor. Fakat rekabet icin AMD'nin pazarda kalmasi lazim ki ucuz islemci alalim.

Hâla 9xxx serisini 8350'nin oc li hali sananlar var
sana ilber ortaylı caps'lerinden birini takdim ediyorum .
cenixmenAM4 nerede? AMD'nin daha GPU'larini besleyecek islemcileri yok, korkunc TDP degerine sahip islemci satiyor 8350'yi overclocklay...
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ayhanjan 5 yıl
Köprünün altından daha çoook sular akması lazım ben bunu anladım...
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DraGonS 5 yıl
Bu tür konularda haberler yapmaz olmuştu donanımhaber. Bu yeni mimari planlarınıda daha önceden ingilizce bir siteden okumuştum. Emeğinize sağlık ama bilgisayar donanımı konusundaki haberlere verdiğiniz önem çok azaldı.
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TheRad67 5 yıl
Okumadım telefon içinde mi kullanılacak??
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Gece772 5 yıl
AMD sevenleri için iyi olsun.
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müntekim 5 yıl
Burdaki yorumlar gayet bilgi verici , bu işin sonunun rahmetli transmeta cruose işlemcilerine benzer bir yapıya kadar gitmesi mümkün.

İnce ayrım şu salt matematiksel bir işlem için mesele avx gibi bir üniteyi işlemciye eklemek ile herhangi bir arm modülünü eklemek arasında fazla bir fark yok hatta bu yapı şuan amd apularında mevcut.Hatta daha da abartırsak avx aşağı yukarı yüksek performans nedeniyle gpu'ya yaptırılan matris çarpımı gibi işlemlerin cpu içerisinde yapılması aslında.

Ama sistemin organizasyonel yapısı içindeki bir işleme ait opcode hangi şartlar altında(performans , enerji tüketimi, ilk servis süresi) hangi mimaride çalışacak , yani patron kim olacak.Çünkü her iki mimarinin ISA yapısı farklı.Arm bile kendine ait iki işlemci tasarımı arasında bigLİTTLE tasarımında sıkıntı yaşamışken , tamamen farklı bir yapıda kullanmayı düşünmek büyük cesaret.Bu durum derleme anında mı , yoksa çalışma zamanında mı çözüleceği ayrı bir sorun zaten.Derleme anında çözülmesi çok büyük dosya boyutlarına , çalışma zamanında çözülmesi performans kaybına neden olabilir.Yukarıdaki verdiğim bağlantıdaki yorumlarda özel bir ISA oluşturulmasından bahsedilmiş ama bu durumdada assembly yazıp direk donanıma erişememe durumu ortaya çıkacak.Açıkça söylemek gerekirse AMD de ne yapacağı çok net bilmiyor.

Amd en şanslı tarafı hafızayı(tampon bellek) birleştirmiş olması yani havuz haline getirmesi bu sayede bir şeyler ekleyip çıkarmak tasarıma ek yük getirmeyecek , fazladan gecikmeye neden olmayacak , tutarlılığın kontrol maliyeti hep aynı kalacak.Tabi öncelikle amd tampon bellek tasarımını adam etmeli en zayıf olduğu yer orası , tampon bellek çok önemli çünkü i3,i5 ve i7 arasındaki dişi dokunur tasarımsal tek fark tampon bellek tasarımları
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Rubisco 5 yıl müntekim
Bişeyler yannış anlaşılmış veya haberde yeterince açık aktarılmamış galiba (yada yazdıklarınızdan onu anladım). AMD ARM tabanlı bi zımbırtı kullanıp x86 da çalışan bi tür emülasyon peşinde değil, Transmeta gibi değil.

Üretim kolaylığı açısından olması lazım, pin uyumlu olmasından bahsediliyor. Aynı çip içinde tam hibrid ARM-x86 dan değil. Seamicro server kartlarında pin uyumlu olduklarında üretim kolay olabilir, micro tasarımlı endüstriyel zımbırtılardan mini zımbırtılara, tabletlere vs. uzatılabilir. Ama komut bazında ortak bi ISA üstünde çalışmayacaklar. Önce normal , sonra custom ARM çipi peşinde olacaklar, Jaguar/Puma vs. gibi görece düşük güçlü çiplerle pin uyumlu olacak. x86 tarafında da Bulldozer sonrası mimari neyse onun peşinde koşacaklar P4 >> Core gibi.

HSA düşünülerek yazılmış programlar aynı board/kart üstünde olan yapılar arasında seçim yapıp onun üstünde çalışabilir(veya network altyapısı üstünden). Senin yazdığına en yakın durum bu. Ama bunda da HSA altyapısından geçtikten sonra çıktı hedef ISA'ya dönüştürülüyor zaten. x86 CPU'da çalıştırılacaksa ona göre, Armv8 vs. üstündeyse ona göre, GPU'da çalışacaksa ona göre, özel bi DSP'de çalışacaksa ona göre.Veya kodun farklı kısımları farklı türde yapılarda çalıştırılabiliyorsa onlara göre dağıtılacak (şimdiki HSA örneğinde CPU/GPU hedef kod çıktısının HSAiL üstünden uygun şekilde çalıştırılması gibi. örnek bi java faln var sanırm. CPU kodu HSAiL IR'sinden x86 olarka çalıştırılmak üzere işletim sistemine, ordan da x86'ya , GPU kısmı da alt seviye driver'a aktarılıyor, ordan da GPU native koduna).
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Schmerzhaft 5 yıl
Hayırlısı umarım buldozer gibi facia olmaz yoksa yine intelin her sene birbirinin kopyası işlemcilere kalırız.
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Wilson Fisk 5 yıl Schmerzhaft
ziel34

Hayırlısı umarım buldozer gibi facia olmaz yoksa yine intelin her sene birbirinin kopyası işlemcilere kalırız.

bu dedigin sandy bridge'den beri dogru fakat 2015 sonu deniyor skylake ile degisecek.farkli bir islemci olacak o simdikiler gibi cilala cilala piyasaya sur degil.broadwell diye bisi cikaracakmis mesela.ben sanmiyorum ki haswell tokatlayicisi bir islemci olsun.14nm'de cikacaksa skylake uretim denemesi ve son cilali islemci olacak resmen amd'yi bekliyor intel.amd'nin 2016'da cikaracagi islemci duzgun bir sey olacak ki karsisina skylake ile cikacak.intel yine alir muhtemelen ama amd'ninki de iyiyse bu sefer ekran kartlarinin 1000 dolara gitmesi gibi islemci fiyatlari da yukselebilir.amd intel el ele tuketiciyi soyalim gibi bir sey olmaz umarim o yuzden amd'nin yeni islemcisinin intel'e abarti kafa tutan bir sey olmasini degil de gunumuzdeki gibi 8320 4770k performans farki gibi bir sey olmasini umuyorum.farki fiyati arada 500 lira oynuyor.iste amd'nin islemcisi intel'e kafa atan bir sey olursa simdiki 4770k fiyati gibi 880 liraya islemci almak durumunda kalacagiz.asagi tukursen sakal yukari tukursen biyik amd'nin yeni islemcisinin durumu.
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sur_ 5 yıl
AMD'nin ARM tabanlı işlemcileri sunucular için konumlandırması bence başarısız olacak. Belki alt seviye sunucu sistemlerinde bir şansı olabilir ancak orta ve üst segmentte INTEL, SPARC gibi mimariler ile baş edemez.
Ama AMD ARM tabanlı işlemcilere harcadığı eforu mobil tarafa kaydırsa çok daha başarılı olur bence. SnapDragon'a rakip olabilir bence. Belkide x86 ve ARM mimarilerini bütünleşik kullanabildiği bir mobil işlemci ile çığır bile açabilir.
AMD grafik tarafındaki tecrübesini ARM tabanlı bir işlemci ile birleştirse ve biz akıllı telefonda ARM tabanlı AMD işlemci ve beraberinde AMD grafik yonagısını görebilirsek eğer, işte o zaman çoşarlar.
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ardarda45 5 yıl
Haber için editörün ellerine sağlık yorumlar da gayet bilgilendirici(tabi okunmaya değer olanları iyi seçmek lazım) amd sözlerini inş tutar sağlam geliyorlar

Not:Benim gibi pek anlamayanlar zamanları yoksa sadece ucun lafın kısasını okusunlar yeter

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EasyBell 5 yıl

İçinde AMD geçen her cümle beni heyecanlandırıyor. AMD den İntel'e gerçekten rakip olabilecek verimlilikte düşük tdp'li, single core performansı yüksek işlemciler bekliyoruz. Bu arada APU'lar gerçekten başarılı oldular bu teknolojiyi daha fazla geliştirmelerini bekliyorum. Yürü AMD ama fiyat politikanı bozma


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hgw7 5 yıl
Google android projesini sona erdiriyor, Amd android e adım atacağız diyor... Enteresan haberler okuyoruz
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Mete Can Karahasan 5 yıl
Qualcomm bile AMD kadar açık uçlu geleceğe sahip değil. HSA eklentileri için java desteğini 2017'de sağlayabilirlerse, AMD mimarisinin çalıştırmadığı mimari bir nevi kalmamış olacak. Bu çeşit bir yeni standart yaratmayı başarabilirlerse, kendilerinden beklentiyi yükseltecektirler diye tahmin ediyorum.
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Rubisco 5 yıl Mete Can Karahasan
Mete Can Karahasan

Qualcomm bile AMD kadar açık uçlu geleceğe sahip değil. HSA eklentileri için java desteğini 2017'de sağlayabilirlerse, AMD mimarisinin çalıştırmadığı mimari bir nevi kalmamış olacak. Bu çeşit bir yeni standart yaratmayı başarabilirlerse, kendilerinden beklentiyi yükseltecektirler diye tahmin ediyorum.

Intel mühendisi bile çıkıp gelecek için önemli olan şeyin "CPU-GPU coherent yapıdan" bahsetmeye başladığına göre dikkat etmek lazım.

HSA ile ilgili şeylere Java ile kısıtlamamak lazım. Çok fazla kurtarıcı olacağı yer var. Futuristik sallama yapmak istersek Microsoft'un da bu tarz bişeye dahil olduğunda işletim sistemine entegre bi HSA altyapısı ile programları kendi Windows platformları arasında daha kolay geçişine imkan da verir. Bunu C# / .net'i HSA altyapısı üstünde çalışacak şekle sokulabilir belki(gerçi C# için yeni zımbırtılar çıkartıyorlar ama bu PC'ye özel, kod içinden SIMD desteği faln. Yada ben öyle biliyorum şimdilik). Neyse fazla dağıtmadan belli tarz şeyler için işletim sistemi yapısına entegre çalışabilecek hale getirilebilir.

Şimdi nasıl GPU'da CL için kod yazmak başka bi dert, CPU'da düzgün çalıştırmak başka bi dert (ayrı ayrı optimizasyon istediğinden) tam tersi HSA ile ikisi için de esneklik imkanı veriyor. Hem hedef birim seçimi açısından hemde optimize edilebilme açısından. Kaç zamandır C# + GPGPU dedik, .net içinden GPGPU dedik, aslında belli bi hızlanma potansiyeline göre çok kolay yazması faln dedik hiç hareket olmadı(.net vs. içinden Microsoft'un GPGPU altyapısı olan C++ AMP'yi kullanarak). Demekki insanların yeterince ilgisini çekmiyor, veya ilave perf gerekmiyor, yada nasıl yapılacağı konusunda öğrenme vs. konusunda büyük istek yok (adam oturur CudafY kasarım, gider Cuda C öğrenirim vs. diyordur belki).

Diğer taraftan işte C#/.net programını HSA altyapısından çalışacağı birimlere göre hedef belirleme imkanı olabilir. Tamam .net vs. içinden GPGPU çok beklenti yoksa geliştirmesi yazması zor iş değil. Ama belli işler var, Cuda .net ile GPU'da yapmaya kalktığın zaman çok dert oluyor. OpenCL .net ile ilgilenenlerin sayısı daha az. HSA ile bu .net'i de zahmetsizce CPU dışı birimlerde çalıştırabilme imkanı olabilir.

Amaç programlama altyapısı ile ilgili olduğundan seçenekler çok fazla konu HSA olduğu zaman.


Konu ile aslında alakası var eklemek istediğim 1şey daha var. Seamicro server kartları üstünde AMD ilerleyen zamanlarda birden farklı türde yapı barındırabilir. 1 tane Opteron/Xeon + 4 tane ARM bazlı hızlandırıcı çip gibi. Bunlar HSA altyapısı üstünden programlanıp iletişim kurdurulabilir. Sonuçta HSA'nın amacı yazdığın üst seviyeli kodu alt seviyeli ara-katman çıktısına çevirmek, sonra da bu ara-katman çıktısını uygun birimlere dağıtmak. CPU-GPU örneğinde kodun hangi kısmının CPU'da hangi kısmının GPU'da çalıştırılacağına karar veriliyor. Benim farazi örneğimde custom-ARM çiplere istediğin türde hızlandırıcı birim ekleyebilirsin (Texas Instruments'ın Keystone serisi 4x A15+ 8x DSP içeren 150 GFlopluk çipleri gibi mesela). Seamicro kart üstündeki Xeon/Opteron'u, A15'i , DSP'leri farklı amaçlar için kullandırtabilirsin. Bunu da yukarda tek bi programlama altyapısı ile HSA üstünden yapabilirsin (çok iş ama gayet yapılabilecek bişey, amaç da bu tarz bi yol zaten).

Sırf HSA'dan bahsedildi diye uzattım biraz ://

Konuyla yine yandan alakalı, AMD Adaptif Clocking diye bi teknoloji üretmiş. Frekansdan bazı durumlarda çok az kayıp ile (%0,2 civarı) güç tüketiminde %18-20 civarlarına kadar azaltma imkanı ortaya çıkmış. Bu haberdeki yeni zımbırtılarda da bu yeni teknolojiyi kullanabilirler.
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