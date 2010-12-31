Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD özüne dönüyor: FX serisi, Bulldozer tabanlı işlemcilerle yeniden doğuyor

8 yıl
62,3b
1
62
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD bir döneme damgasını vuran FX serisi işlemci ailesini, yeni nesil modellerle 2011'de canlandırmaya hazırlanıyor. Athlon64 FX-5x serisi ile önemli başarılara imza atan firma, Intel'in dört çekirdekli işlemcilerine yanıt olarak hazırladığı FX-70 serisi işlemcilerle ise hedeflediği başarılara ulaşmakta sıkıntılar yaşamış ve bir daha bu markayı kullanmamıştı.

Kendi dönemlerinde, Intel'in Pentium 4 işlemcilerine karşı performans liderliğini ele geçiren Athlon64 FX-5x serisinin prestijini korumak isteyen firma, Phenom işlemci ailesinde de bu markayı kullanmamış, çarpan kilidi açık çözümleri Black Edition serisi altında piyasaya sunmuştu. Elimize ulaşan bilgilere göre AMD, Bulldozer mimarisi ile FX serisine geri dönüyor.

Nisan ayında lanse edilmesi beklenen Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri için hazırlıklarına aralıksız devam eden firma, 8 çekirdekli işlemcilerini "Vision Black FX" serisi altında lanse edecek. 4 ve 6 çekirdekli Bulldozer işlemcilerin ise "Vision Ultimate FX" serisi altında sunulması beklenirken, firmanın performans konusunda oldukça iddialı olduğu belirtiliyor.

AMD, Bulldozer kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisinde, modül tabanlı esnek bir tasarıma anlayışını benimsiyor ve çok izlek odaklı bir yapı sergiliyor. Tek izlekli uygulamalar için de yüksek performans hedefleyen firmanın, bu hedef doğrultusunda yüksek frekanslı modeller hazırladığı ve işlemci bellek kapasitesini ciddi oranda arttırdığı bildiriliyor.

Bulldozer mimarisinde her çekirdek için 1MB L2 bellek atayan AMD, 8MB L3 bellek ile birlikte örneğin 8 çekirdekli işlemcisinde 16MB bellek kapasitesi sunacak. Firmananın 6 çekirdekli güncel işlemcileri ile kıyaslandığında Bulldozer mimarisini temel alan 8 çekirdekli yeni nesil işlemciler %77 daha fazla bellek, %33 daha fazla çekirdek getirecek.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemciler, Soket AM3+ formunda olacak ve 9 serisi yeni çipset ailesiyle kullanılacak. Bulldozer işlemci ailesi, AMD'nin 7 veya 8 serisi mevcut anakart modelleriyle kullanılamayacak ancak, geriye dönük destek hedefiyoel mevcut işlemciler 9 serisi çipsetli anakartlarla da çalışabilecek.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
yybayrak 4 yıl
Bende 2.el 8350 aldim. Daha kullanmadim ama kullandigim sistemde Athlon II X2 645 3.3 ghz b3nim isimi gayet iyi görüyordu. Taa ki pc ye watch dogs yukleyip oynayamayana kadar:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yossi Kohler 4 yıl
Amd resmen kendini rezil etti.
ne demek yahu ortak fpu kullanmak?

iki islemci de noktali sayi kullanacagi zaman birbirini bekliyor. Boyle bir mallik olabilir mi?
canavar gibi islemci durup otobüs bekliyor demektir bu.
hani intelin 60 fps alip bunun 40 aldigi oyunda resmen işlemci 70 almasinin önü kesilmistir. Heralde amd kendi kendine kimsenin yapmayacagi kumpasi kurdu.
zamaninda ilk 3 gün fx 8150 almayi dusundum fakat sonra marjinal rem hizlari , iki cekirdeginin tek fpuyu bölüp kullanmasi ve 150 watt elektirigi yakip yikmasi benim intel almama sebep oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karayulun 5 yıl
Bazı anlamayanlar halen AMD ısınıyor diyorlar ya çıldırtıyorlar insanı. Şu unutulmamalıdır dünyanın en çok ısınan ve yüksek frekansta çalışıp hiçbir verimlilik sağlamayan işlemciler intel'in pentium 4'leri idi. Pentium 4'ler hem çok ısınırdı hem yüksek frekansta çalışırlardı ancak verimliliğe gelince sıfır çekerlerdi. AMD Athlon XP işlemciler ise düşük frekansta yüksek verimlilikleri ile intel'in yüksek frekanslı pentium 4 işlemcilerine fark atardı. Hele Athlon 64'ler çıktığında pentium mentium kalmadı. Pentium'un adını anmak küfretmek demektir. Ancak Core serisinde böyle bir sorun pen görülmemiştir. AMD işlemcili bilgisayarlar tarihinde bir kere işlemciden ötürü bilgisayarda kitlenme olmazdı. Bunu nesilden nesile kullananlar iyi hatırlar.

Özetle:
İki dağcı düşünelim ve bunlar engelli yollarda tepeye varacaklar. Biri (Intel) hızlı ancak dengesiz (verimsiz) koşuyor ve doğal olarak tıkanıyor. Diğeri ise (AMD) belli süratte ancak dengeli-dikkatli (çok verimli) koşuyor sizce hangisi tepeye erken ulaşır. Kararı siz verin.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erderdii63 5 yıl karayulun
karayulun
Bazı anlamayanlar halen AMD ısınıyor diyorlar ya çıldırtıyorlar insanı. Şu unutulmamalıdır dünyanın en çok ısınan ve yüksek frekansta çalışıp hiçbir verimlilik sağlamayan işlemcileri intel'e aittir. Naamı değer pentium 4'ler. Pentium 4'ler hem çok ısınırdı hem yüksek frekansta çalışırlardı ancak verimliliğe gelince sıfır çekerlerdi. AMD Athlon XP işlemciler ise düşük frekansta yüksek verimlilikleri ile intel'in yüksek frekanslı işlemcilerine fark atardı. Hele Athlon 64'ler çıktığında pentium mentium kalmadı. Pentium'un adını anmak küfretmek demektir. AMD işlemcili birlgisayarlar tarihinde bir kere bilgisayarda kitlenme olmazdı. Bunu nesilden nesile kullananlar iyi hatırlar.

Özetle:
İki dağcı düşünelim ve bunlar engelli yollarda tepeye varacaklar. Biri (Intel) hızlı ancak dengesiz (verimsiz) koşuyor ve doğal olarak tıkanıyor. Diğeri ise (AMD) belli süratte ancak dengeli-dikkatli (çok verimli) koşuyor sizce hangisi tepeye erken ulaşır. Kararı siz verin.

konuyu niye hortlatiyon yaw
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
ben bi leptop alıcam şlemcisi amd vision ultimate bu işlemci kaç çekirdek bilen varsa yardımcı olabilirmi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zargana_11 7 yıl
@privatethedawn
-O- GIGABYTE X58A UD7,-O- INTEL I7 950

Sistemim olarak kaydettiğinden ufak bir alıntı yaparak şunu belirtmek isterim; herkesin senin sistemindeki bu iki parçayı alacak parası olmayabilir. Madem ki cebini yakıyor, neden boykot etmiyorsun? Bak biz ediyoruz.

Saygılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leech 8 yıl
Haber için teşekkürler

fx57

geriye dönük destek hedefiyoel mevcut işlemciler 9 serisi çipsetli anakartlarla da çalışabilecek.


Burada ne anlatılmak isteniyor ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atyay 8 yıl

leech

fx57

geriye dönük destek hedefiyoel mevcut işlemciler 9 serisi çipsetli anakartlarla da çalışabilecek.


Burada ne anlatılmak isteniyor ?


şuanki amd işlemcileri 9 serisi chipsetli anakartlarda kulanabileceksin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carloska 8 yıl

leech

Haber için teşekkürler

fx57

geriye dönük destek hedefiyoel mevcut işlemciler 9 serisi çipsetli anakartlarla da çalışabilecek.


Burada ne anlatılmak isteniyor ?


buldozer kullanmak için am3+ anakart almak gerekecek fakat am3+ geriye dönük uyumlu olacağı için Phenom II ve Athlon II işlemcilerde kullanılabilecek...(işlemci ismi belirtilmemiş ama sanırım iki seriyide kapsıyor)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Umutları kırmak istemem ama dağ fare doğurur derler ya işte öyle bir his var bende, yani amd boş beleş bir işlemci çıkarağını sanıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
sandy bridge nin mimarisini biraz inceledim. Gerçeğini görmedim. Ama teorik olarak CPU ya GPU eklemişler hızı 2 katından daha fazla artırıyor. Ancak hızı artımını sadece video dönüştürülmesi ile örneklediklerinden, başarı çıtasını tahmin etmek biraz zor gibi görünüyor.
Öte Yandan AMD FX70 serisi diyor ancak fusion serisi ne olacak. FX mimarisini henüz göremedim. Sırf kuru bir CPU dan ibaret ise bence gerçekçi konuşmak lazım işi baya zor gibi. Fusion FX bambaşka kavramlar. Eğer bu iki teknolojiyi birleştirirler ise iş ler bambaşka bir hal alır.
Saygılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
sandy bridge nin mimarisini biraz inceledim. Gerçeğini görmedim. Ama teorik olarak CPU ya GPU eklemişler hızı 2 katından daha fazla artırıyor. Ancak hızı artımını sadece video dönüştürülmesi ile örneklediklerinden, başarı çıtasını tahmin etmek biraz zor gibi görünüyor.
Öte Yandan AMD FX70 serisi diyor ancak fusion serisi ne olacak. FX mimarisini henüz göremedim. Sırf kuru bir CPU dan ibaret ise bence gerçekçi konuşmak lazım işi baya zor gibi. Fusion FX bambaşka kavramlar. Eğer bu iki teknolojiyi birleştirirler ise iş ler bambaşka bir hal alır.
Saygılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bilalMW 8 yıl
Almanların bi lafı vardır Legenden sterben nein :)
Rekabet artarsa ki artıcak bunun sonucunda mutlu olucaz inşallah.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osmank123 8 yıl
Amd nin 8 çekirdekli işlemcisi en fazla i7 980x kadar olur sonra intel lga 2011 i çıkarır 6,8 çekirdekli sandy bridge ile liderliği tekrar ele geçirir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
62254 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, amd ve
2 etiket daha yüksek performans fx
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl 2010 yılının en iyi iOS oyunları 8 yıl Transcend USB 3.0 genişleme kartları video inceleme 8 yıl HTC HD2'ye Android kuruyoruz video rehber! 8 yıl PowerColor HD6970 Crossfire video inceleme 8 yıl AMD'nin yeni nesil Fusion işlemcileri için ilk tanıtım filmi yayınlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim