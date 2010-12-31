AMD özüne dönüyor: FX serisi, Bulldozer tabanlı işlemcilerle yeniden doğuyor

AMD bir döneme damgasını vuran FX serisi işlemci ailesini, yeni nesil modellerle 2011'de canlandırmaya hazırlanıyor. Athlon64 FX-5x serisi ile önemli başarılara imza atan firma, Intel'in dört çekirdekli işlemcilerine yanıt olarak hazırladığı FX-70 serisi işlemcilerle ise hedeflediği başarılara ulaşmakta sıkıntılar yaşamış ve bir daha bu markayı kullanmamıştı.
Kendi dönemlerinde, Intel'in Pentium 4 işlemcilerine karşı performans liderliğini ele geçiren Athlon64 FX-5x serisinin prestijini korumak isteyen firma, Phenom işlemci ailesinde de bu markayı kullanmamış, çarpan kilidi açık çözümleri Black Edition serisi altında piyasaya sunmuştu. Elimize ulaşan bilgilere göre AMD, Bulldozer mimarisi ile FX serisine geri dönüyor.
Nisan ayında lanse edilmesi beklenen Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri için hazırlıklarına aralıksız devam eden firma, 8 çekirdekli işlemcilerini "Vision Black FX" serisi altında lanse edecek. 4 ve 6 çekirdekli Bulldozer işlemcilerin ise "Vision Ultimate FX" serisi altında sunulması beklenirken, firmanın performans konusunda oldukça iddialı olduğu belirtiliyor.
AMD, Bulldozer kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisinde, modül tabanlı esnek bir tasarıma anlayışını benimsiyor ve çok izlek odaklı bir yapı sergiliyor. Tek izlekli uygulamalar için de yüksek performans hedefleyen firmanın, bu hedef doğrultusunda yüksek frekanslı modeller hazırladığı ve işlemci bellek kapasitesini ciddi oranda arttırdığı bildiriliyor.
Bulldozer mimarisinde her çekirdek için 1MB L2 bellek atayan AMD, 8MB L3 bellek ile birlikte örneğin 8 çekirdekli işlemcisinde 16MB bellek kapasitesi sunacak. Firmananın 6 çekirdekli güncel işlemcileri ile kıyaslandığında Bulldozer mimarisini temel alan 8 çekirdekli yeni nesil işlemciler %77 daha fazla bellek, %33 daha fazla çekirdek getirecek.
32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemciler, Soket AM3+ formunda olacak ve 9 serisi yeni çipset ailesiyle kullanılacak. Bulldozer işlemci ailesi, AMD'nin 7 veya 8 serisi mevcut anakart modelleriyle kullanılamayacak ancak, geriye dönük destek hedefiyoel mevcut işlemciler 9 serisi çipsetli anakartlarla da çalışabilecek.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ne demek yahu ortak fpu kullanmak?
iki islemci de noktali sayi kullanacagi zaman birbirini bekliyor. Boyle bir mallik olabilir mi?
canavar gibi islemci durup otobüs bekliyor demektir bu.
hani intelin 60 fps alip bunun 40 aldigi oyunda resmen işlemci 70 almasinin önü kesilmistir. Heralde amd kendi kendine kimsenin yapmayacagi kumpasi kurdu.
zamaninda ilk 3 gün fx 8150 almayi dusundum fakat sonra marjinal rem hizlari , iki cekirdeginin tek fpuyu bölüp kullanmasi ve 150 watt elektirigi yakip yikmasi benim intel almama sebep oldu.
Özetle:
İki dağcı düşünelim ve bunlar engelli yollarda tepeye varacaklar. Biri (Intel) hızlı ancak dengesiz (verimsiz) koşuyor ve doğal olarak tıkanıyor. Diğeri ise (AMD) belli süratte ancak dengeli-dikkatli (çok verimli) koşuyor sizce hangisi tepeye erken ulaşır. Kararı siz verin.
konuyu niye hortlatiyon yaw
-O- GIGABYTE X58A UD7,-O- INTEL I7 950
Sistemim olarak kaydettiğinden ufak bir alıntı yaparak şunu belirtmek isterim; herkesin senin sistemindeki bu iki parçayı alacak parası olmayabilir. Madem ki cebini yakıyor, neden boykot etmiyorsun? Bak biz ediyoruz.
Saygılar
Burada ne anlatılmak isteniyor ?
şuanki amd işlemcileri 9 serisi chipsetli anakartlarda kulanabileceksin
buldozer kullanmak için am3+ anakart almak gerekecek fakat am3+ geriye dönük uyumlu olacağı için Phenom II ve Athlon II işlemcilerde kullanılabilecek...(işlemci ismi belirtilmemiş ama sanırım iki seriyide kapsıyor)
Öte Yandan AMD FX70 serisi diyor ancak fusion serisi ne olacak. FX mimarisini henüz göremedim. Sırf kuru bir CPU dan ibaret ise bence gerçekçi konuşmak lazım işi baya zor gibi. Fusion FX bambaşka kavramlar. Eğer bu iki teknolojiyi birleştirirler ise iş ler bambaşka bir hal alır.
Saygılar.
Öte Yandan AMD FX70 serisi diyor ancak fusion serisi ne olacak. FX mimarisini henüz göremedim. Sırf kuru bir CPU dan ibaret ise bence gerçekçi konuşmak lazım işi baya zor gibi. Fusion FX bambaşka kavramlar. Eğer bu iki teknolojiyi birleştirirler ise iş ler bambaşka bir hal alır.
Saygılar.
Rekabet artarsa ki artıcak bunun sonucunda mutlu olucaz inşallah.