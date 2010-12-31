AMD özüne dönüyor: FX serisi, Bulldozer tabanlı işlemcilerle yeniden doğuyor

AMD bir döneme damgasını vuran FX serisi işlemci ailesini, yeni nesil modellerle 2011'de canlandırmaya hazırlanıyor. Athlon64 FX-5x serisi ile önemli başarılara imza atan firma, Intel'in dört çekirdekli işlemcilerine yanıt olarak hazırladığı FX-70 serisi işlemcilerle ise hedeflediği başarılara ulaşmakta sıkıntılar yaşamış ve bir daha bu markayı kullanmamıştı.

Kendi dönemlerinde, Intel'in Pentium 4 işlemcilerine karşı performans liderliğini ele geçiren Athlon64 FX-5x serisinin prestijini korumak isteyen firma, Phenom işlemci ailesinde de bu markayı kullanmamış, çarpan kilidi açık çözümleri Black Edition serisi altında piyasaya sunmuştu. Elimize ulaşan bilgilere göre AMD, Bulldozer mimarisi ile FX serisine geri dönüyor.

Nisan ayında lanse edilmesi beklenen Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri için hazırlıklarına aralıksız devam eden firma, 8 çekirdekli işlemcilerini "Vision Black FX" serisi altında lanse edecek. 4 ve 6 çekirdekli Bulldozer işlemcilerin ise "Vision Ultimate FX" serisi altında sunulması beklenirken, firmanın performans konusunda oldukça iddialı olduğu belirtiliyor.

AMD, Bulldozer kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisinde, modül tabanlı esnek bir tasarıma anlayışını benimsiyor ve çok izlek odaklı bir yapı sergiliyor. Tek izlekli uygulamalar için de yüksek performans hedefleyen firmanın, bu hedef doğrultusunda yüksek frekanslı modeller hazırladığı ve işlemci bellek kapasitesini ciddi oranda arttırdığı bildiriliyor.

Bulldozer mimarisinde her çekirdek için 1MB L2 bellek atayan AMD, 8MB L3 bellek ile birlikte örneğin 8 çekirdekli işlemcisinde 16MB bellek kapasitesi sunacak. Firmananın 6 çekirdekli güncel işlemcileri ile kıyaslandığında Bulldozer mimarisini temel alan 8 çekirdekli yeni nesil işlemciler %77 daha fazla bellek, %33 daha fazla çekirdek getirecek.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemciler, Soket AM3+ formunda olacak ve 9 serisi yeni çipset ailesiyle kullanılacak. Bulldozer işlemci ailesi, AMD'nin 7 veya 8 serisi mevcut anakart modelleriyle kullanılamayacak ancak, geriye dönük destek hedefiyoel mevcut işlemciler 9 serisi çipsetli anakartlarla da çalışabilecek.