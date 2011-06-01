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AMD resmi olarak açıkladı; Bulldozer FX işlemcileri yaz sonuna ertelendi

7 yıl
22,9b
1
43
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD resmi olarak açıkladı; Bulldozer FX işlemcileri yaz sonuna ertelendi
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AMD son günlerde konuşulan iddiaları doğruladı ve yıllardır büyük bir merakla beklenen Bulldozer FX işlemcilerinin ertelendiğini açıkladı. Daha önceki yol haritasına göre bu ay içerisinde lanse edilmesi planlanan yüksek performans sınıfı işlemci ailesi, Computex 2011'de yapılan resmi açıklamaya göre üçüncü çeyreğin sonlarına doğru lanse edilecek.

Net bir tarih verilmese de Ağustos-Eylül döneminde lanse edilmesi beklenen Bulldozer FX işlemcilerindeki gecikmenin temel nedeni olarak şu anki mevcut revizyonlarda performans sıkıntısının olması ve AMD'nin hedeflediği performans değerlerine ulaşabilmek için saat hızı arttırımına (mevcut revizyon 2.5GHz'e kadar çıkabiliyor) ihtiyaç duyması gösteriliyor.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve ikisi sekiz çekirdekli diğer ikisi ise dört ve altı çekirdekli olmak üzere ilk etapta dört farklı model ile pazara girmesi beklenen Bulldozer FX işlemcileri, Soket AM3+ formunda olup 9 serisi anakartlarda kullanılacaklar ve Intel'in ikinci nesil Core işlemci ailesine (Sandy Bridge platformu) karşı konumlandırılacaklar.

Bulldozer FX ailesindeki ertelemenin aksine L1ano kod adlı üst seviye Fusion işlemcilerinde sıkıntı bulunmuyor ve bu ay içerisinde lanse edilerek pazara sunulmarı bekleniyor.

AMD resmi olarak açıkladı; Bulldozer FX işlemcileri yaz sonuna ertelendi
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MÜŞAVİR 7 yıl
Bu haberler beni, işlemcilerin oc potansiyeli hakkında da olumsuz düşünmeye itiyor. @devrimdoğa nın dediği gibi Şu an ve genelde İNTEL kullanıyor olsamda nedense AMD yi seviyorum. Keşke bu tür hayal kırıklıkları yaşatmasa, ekran kartında çıtayı yükseltti, piyasayı domine etti. Umarım işlemci tarafında da artık beklentileri karşılayacak duıruma gelir.
Bu haberler beni, işlemcilerin oc potansiyeli hakkında da olumsuz düşünmeye itiyor. @devrimdoğa nın dediği gibi Şu an ve genelde İNTEL kullanıyor olsamda neden...
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sahafiec 7 yıl
ben bu aşırı heyecanı ve verilen tepkileri anlamıyorum doğrusu.

şu an piyasada yeterince işlemci mi yok? birkaç ay gecikme ile dünya işlemcisiz mi kalacak?

nerdeymiş bu durumun rezaleti anlatın bakalım ele avuca sığacak neden ve kanıtlarla...
ben bu aşırı heyecanı ve verilen tepkileri anlamıyorum doğrusu.şu an piyasada yeterince işlemci mi yok? birkaç ay gecikme ile dünya işlemcisiz mi kal...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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MIKROP DOGAN 7 yıl
ee şimdi anakartları çıkacak ama işlemciler meydanda yok ya yine ertelenirse 9 serisi anakartlar elde patlamasın
dereyi görmeden paçaları sıvamayalım işlemcide çıksın kuracaksam AMD sistem öyle yaparım
ee şimdi anakartları çıkacak ama işlemciler meydanda yok ya yine ertelenirse 9 serisi anakartlar elde patlamasındereyi görmeden paçaları sıvamayalım işle...
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sadtneverdie 7 yıl
srkn
Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar... Bulldozer işlemcilerde yaşanan bu gecikmeler benim de canımın sıkılmasına sebep oldu... Ama tek söyleyebileceğim arkadaşlar, Bulldozer işlemcilerini bekleyin... Elimde hiç bir dayanak yok, elimde hiç bir bilimsel, piyasa verisi veya test yok... Yalnızca tek söyleyeceğim, bekleyin!...

sen öyle istiyorsan sistemi satıp beklemeye başlıyorum :D 3 ay sonra da 3 ay derlerse bekleriz amd yi :D
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diemcizone 7 yıl
iskambildestesi
en azından almak istediğim L1ano Fusion işlemcilerinde sıkıntı yok o yüzden Bulldozer FX ler hiç çıkmasada olur. alacak olanlar düşünsün :)

İnşALLAH işlemcin elinde patlar. al sana o zaman karşılık ;)
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buraoca2 7 yıl
Benim aklıma, AMD'nin bu işlemcileri 3.0-3.2 ghz civarında test ettiği(prototipleri); fakat iş üretim aşamasına gelince, işlemcilerin 2.5 ghz üzerinde problem çıkarması gibi birşey geliyor. Yani üretimdeki verimlilik çok düşük olabilir diye düşünüyorum(Wafer'daki verimli kısımların az olması vb.).
Bu yüzden de mecburen bir erteleme gelmiş olabilir...
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ilterv 7 yıl
buraoca2

Benim aklıma, AMD'nin bu işlemcileri 3.0-3.2 ghz civarında test ettiği(prototipleri); fakat iş üretim aşamasına gelince, işlemcilerin 2.5 ghz üzerinde problem çıkarması gibi birşey geliyor. Yani üretimdeki verimlilik çok düşük olabilir diye düşünüyorum(Wafer'daki verimli kısımların az olması vb.).

Bu yüzden de mecburen bir erteleme gelmiş olabilir...



Söylediğiniz bana gayet mantıklı geldi: eğer mevcut üretim teknolojisinin kitlesel üretim prosedürleri ile bütünüyle uyumlu olmayan bir mimari dizayn söz konusu ise bunun ortaya çıkması için uygun zaman olacağını varsayıyorum çünkü; mimari lansmanının hemen öncesinde kitlesel üretim testlerinin yapıldığı tarihler şu an içinde bulunduğumuz zamanlardır.

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srkn 7 yıl
Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar...

Bulldozer işlemcilerde yaşanan bu gecikmeler benim de canımın sıkılmasına sebep oldu...

Ama tek söyleyebileceğim arkadaşlar, Bulldozer işlemcilerini bekleyin...

Elimde hiç bir dayanak yok, elimde hiç bir bilimsel, piyasa verisi veya test yok...

Yalnızca tek söyleyeceğim, "bekleyin!"...
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Tolgá 7 yıl
Seviyeli bir yarış için standart 3.2-3.4 arası gelip oc ile 4-4.2 görmesi lazım.
inşallah tek sorun mhzdir yoksa kötü olur
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Adoniss 7 yıl
aklımdan iki türlü neden geçiyor işlemcilerin geç çıkması ile ilgili.İlki; gerçekten şilemcilerde problem olması,ikincisi ise bunu bahane gösterip intel'in yeniş işlemcileri çıktığı zaman karçılaştırma yaparken zaman formülü olarak basına malzeme vermemesi ama her iki türlü de (özellikle de ben dahil intel'dan amd'ye geçecek olanların) kafalarında soru işareti bıraktı.Umarım kesin çıktığında bir uyumsuzluk veya diğer problemler yaşanmaz.
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Batuist 7 yıl
Resimde "Buldozer raises the performans bar in 2011" diyor ama peformans sıkıntısından dolayı erteleniyor.. nedir bu çelişki anlamak zor. daha işlemciyi görmeden don biçmişler anlaşılan. ama sahafiec'ın dediği gibi piyasada insanlara yetecek işlemci mi yok neden sıkıntı olsun ki bu durum. hele hele sıradan normal bir ev kullanıcısı için bile bekleyecek bir durum yok. tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği her iki firma tarafında da (intel, AMD) ihtiyacı olan performansı elde edebileceği işlemcileri bulması mümkün. AMD battı gitti öldü nidaları ile anca diğer firmaların fanboyları egolarını tatmin ederler böyle haber başlıkları altında..!!
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iskambildestesi 7 yıl
en azından almak istediğim L1ano Fusion işlemcilerinde sıkıntı yok o yüzden Bulldozer FX ler hiç çıkmasada olur. alacak olanlar düşünsün :)
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Recharged 7 yıl
Bekleyenler için kötü bir haber.Phenom X6 aldığıma pişmandım,sabredememiştim Bulldozer için.İyi ki almışım.
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Menow 7 yıl
Ya kimi demiş Buldozer çıkarmana gerek yok PII leri revişze et fiyatı indir daha iyi, kimi demiş bravo AMD.
Delimisiniz arkadaşlar, INTEL rakipsiz kaldıkça yeni işlemcilerini piyasaya sürmeyecektir. Fİyatlar inmeyecektir. Rekabet olmayacaktır.
Bu durum çok hoşuna giden varsa IMF de akrabası olmalı!!!
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RiPPeR91 7 yıl
Ve AMD'nin mictigi an.
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avatar751 7 yıl
ben şahsen b3 revizyonlar çıktığında 2500k ya geçmiştim amd 1055 ten, bunu bir süre kullanıp daha sonra çıkacak olan buldozerlere göre eğer fiyat performansları iyi olursa 8 çekirdekli ye geçmeyi düşünüyordum, ama bu saatten sonra geçmem baya kullanırım 2500k yı
bu olay amd nin ilk çıkardığı phenom serisine döndü onuda hemen piyasaya sürdüler ve hiç kimse memnun değildi muhtemelen bu seride aynen onun gibi oldu ve prestij kaybedeceğine işlemcileri sürmediler ve yeni revizyona gidiliyor ha bununda çok iyi olacak mı buda belli değil kanımca eğere bir daha amd ye geçecek olursam buldojerlerin 2. serisini bekliycem ilkinden uzak durucam.
intel fanatiği değilim çok sistem değiştirdim bunlardan 3'ü amd 3'ü inteldi.
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