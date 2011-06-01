AMD resmi olarak açıkladı; Bulldozer FX işlemcileri yaz sonuna ertelendi

AMD son günlerde konuşulan iddiaları doğruladı ve yıllardır büyük bir merakla beklenen Bulldozer FX işlemcilerinin ertelendiğini açıkladı. Daha önceki yol haritasına göre bu ay içerisinde lanse edilmesi planlanan yüksek performans sınıfı işlemci ailesi, Computex 2011'de yapılan resmi açıklamaya göre üçüncü çeyreğin sonlarına doğru lanse edilecek.

Net bir tarih verilmese de Ağustos-Eylül döneminde lanse edilmesi beklenen Bulldozer FX işlemcilerindeki gecikmenin temel nedeni olarak şu anki mevcut revizyonlarda performans sıkıntısının olması ve AMD'nin hedeflediği performans değerlerine ulaşabilmek için saat hızı arttırımına (mevcut revizyon 2.5GHz'e kadar çıkabiliyor) ihtiyaç duyması gösteriliyor.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve ikisi sekiz çekirdekli diğer ikisi ise dört ve altı çekirdekli olmak üzere ilk etapta dört farklı model ile pazara girmesi beklenen Bulldozer FX işlemcileri, Soket AM3+ formunda olup 9 serisi anakartlarda kullanılacaklar ve Intel'in ikinci nesil Core işlemci ailesine (Sandy Bridge platformu) karşı konumlandırılacaklar.

Bulldozer FX ailesindeki ertelemenin aksine L1ano kod adlı üst seviye Fusion işlemcilerinde sıkıntı bulunmuyor ve bu ay içerisinde lanse edilerek pazara sunulmarı bekleniyor.