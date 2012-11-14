AMD satılıyor mu?

Yaklaşık altı yıldır finansal zorluklarla savaşan ve bu bağlamda üretim tesislerini Arap sermayesinin teknoloji dünyasındaki yansımalarından biri olan ATIC firmasına devreden AMD, sektör uzmanlarının öngördüğü bir gelişme olarak başka bir şirkete satılabilir.

AMD yönetim kurulu, komple satış ta dahil olmak üzere yeni olanaklar bulması için yatırım bankası JP Morgan Chase & Co'yu görevlendirdi. Bu haberle birlikte şirketin hisseleri ufak bir artış gösterse de, mevcut ekonomik iklimde potansiyel bir alıcının çıkıp çıkmayacağı şu an için bilinmiyor. Her türlü olasılığı değerlendiren yönetim kurulu, şirketin tamamı olmasa bile sahip olunan bazı fikri mülkiyet haklarının başka bir firmaya satışını da masanın üzerindeki bir seçenek olarak değerlendirmekte. AMD sözcüsü, şu anki stratejinin uzun dönemde şirketin değerini arttıracak doğru bir yaklaşım olduğunu dile getirse de sektör uzmanları durumu farklı bir şekilde ele alıyorlar.

Ultra-mobil pazarda yani teknoloji dünyasının son birkaç yılına damgasını vuran akıllı telefon ve tabletler için çözüm sun(a)mayan AMD, bu açıdan potansiyel alıcıları çekmekte sıkıntı yaşayabilir. Kaldı ki şirket kısa bir süre önce, 2014'te sunucu odaklı Opteron ailesi başta olmak üzere ARM mimarisini kullanan yeni işlemciler üreteceğini açıklamıştı. Diğer yandan işten çıkarmalar ve yönetim değişikliğine bağlı olarak ayrılan yetenekli mühendislerden doğan boşluğun AMD'yi ne derece etkileyeceğini ise zaman gösterecek. Eski çalışanlar, yeni işlemcilerin ortaya koyduğu düşük performansı, daha önce mühendislerin bizzat üzerinde çalıştığı detayların artık otomasyon araçlarıyla yapılmasına bağlıyorlar.

AMD'nin şu an için elinde bulunan en güçlü argüman, sahip olduğu grafik teknolojileri. Zira şirket bu alandaki iddiasını korumayı sürdürüyor. Mobil cihazlardan iş istasyonlarına kadar kadar AMD'nin elinde farklı amaçlara hizmet eden çok sayıda GPU tasarımı bulunuyor ki hali hazırda Nvidia ile birlikte yüksek performanslı grafik mimarisi geliştirebilen iki firmadan biri konumunda. Peki olası bir satış durumda, hangi isimler potansiyel alıcı listesinde geçebilir? Daha önce AMD'nin ultra mobil GPU bölümünü satın alan Qualcomm önemli bir ihtimal. Piyasa değeri Intel'i de geçen şirket, ARM mimarisi üzerinde kendi geliştirdiği teknolojiler ile bugün mobil pazarda ayrıcalıklı bir konuma sahip. Mobil GPU performansı olarak bazı sıkıntıları olan ve özellikle DirectX 11'e adaptasyonda sıkıntılar yaşayan şirket, AMD'yi satın alabilecek finansal güce ve vizyona sahip.

Qualcomm dışında iki önemli seçenek daha bulunuyor. Samsung ve Apple. Güney Kore merkezli şirket, işlemci tasarımı yapmakla kalmıyor ayrıca sahip olduğu fabrikalar ile üretimi de kendisi gerçekleştiriyor. Yarıiletken yatırımlarına hız veren firmanın, ARM tabanlı sunucu işlemcileri geliştirdiğini biliyoruz. Hemen her alanda agresif büyüme hedefi bulunan Samsung, AMD'yi satın alarak elde edececeği teknoloji birikimini büyüme stratejisinde kullanabilir. Kendi işlemcilerini geliştirmeye başlayan Apple da AMD'yi almak isteyebilir. Mobil cihazlarında ARM tabanlı, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarında ise Intel tabanlı işlemciler kullanan ancak önümüzdeki yıllarda tüm ürünlerinde sadece kendi işlemcilerini kullanmayı hedefleyen Apple, ARM'ın performans tarafındaki zaafiyetini AMD'nin x86 tasarımları ile telafi edebilir. Kasasında 100 milyar dolardan fazla nakit bulunan Apple'ın, finansal satın alma gücü oldukça yüksek.

Son ve küçük bir ihtimal olarak Nvidia da göz ardı edilmiyor. AMD, ATi öncesinde Nvidia'yı satın almak istemiş ancak Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang'ın, satın alma sonrasında da tepe yöneticis olarak kalmak istemesinden ötürü bu gerçekleşmemişti. Mobil pazarda hızla yükselen ve ARMv8 mimarisi ile özelleştirilmiş işlemci tasarımları sunması beklenen Nvidia da AMD'yi alarak pazarda güçlenebilir ancak GPU tarafında ortaya çıkacak yeni yapı, pazarda tekel olasılığı doğurabileceği için bu seçenek, listenin en sonunda yer alıyor. Bakalım zaman neler gösterecek, ancak bir gerçek var ki hem para hem de insan gücü kaybeden AMD için bundan sonra eskiye dönmek birkaç yıl öncesinin eskiye dönme olasılığından daha da küçük. Mobil pazar yükselirken, AMD cephesi henüz bu pazar için kaydadeğer bir girişim gerçekleştirebilmiş değil.