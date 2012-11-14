AMD satılıyor mu?

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yaklaşık altı yıldır finansal zorluklarla savaşan ve bu bağlamda üretim tesislerini Arap sermayesinin teknoloji dünyasındaki yansımalarından biri olan ATIC firmasına devreden AMD, sektör uzmanlarının öngördüğü bir gelişme olarak başka bir şirkete satılabilir.
AMD yönetim kurulu, komple satış ta dahil olmak üzere yeni olanaklar bulması için yatırım bankası JP Morgan Chase & Co'yu görevlendirdi. Bu haberle birlikte şirketin hisseleri ufak bir artış gösterse de, mevcut ekonomik iklimde potansiyel bir alıcının çıkıp çıkmayacağı şu an için bilinmiyor. Her türlü olasılığı değerlendiren yönetim kurulu, şirketin tamamı olmasa bile sahip olunan bazı fikri mülkiyet haklarının başka bir firmaya satışını da masanın üzerindeki bir seçenek olarak değerlendirmekte. AMD sözcüsü, şu anki stratejinin uzun dönemde şirketin değerini arttıracak doğru bir yaklaşım olduğunu dile getirse de sektör uzmanları durumu farklı bir şekilde ele alıyorlar.
Ultra-mobil pazarda yani teknoloji dünyasının son birkaç yılına damgasını vuran akıllı telefon ve tabletler için çözüm sun(a)mayan AMD, bu açıdan potansiyel alıcıları çekmekte sıkıntı yaşayabilir. Kaldı ki şirket kısa bir süre önce, 2014'te sunucu odaklı Opteron ailesi başta olmak üzere ARM mimarisini kullanan yeni işlemciler üreteceğini açıklamıştı. Diğer yandan işten çıkarmalar ve yönetim değişikliğine bağlı olarak ayrılan yetenekli mühendislerden doğan boşluğun AMD'yi ne derece etkileyeceğini ise zaman gösterecek. Eski çalışanlar, yeni işlemcilerin ortaya koyduğu düşük performansı, daha önce mühendislerin bizzat üzerinde çalıştığı detayların artık otomasyon araçlarıyla yapılmasına bağlıyorlar.
AMD'nin şu an için elinde bulunan en güçlü argüman, sahip olduğu grafik teknolojileri. Zira şirket bu alandaki iddiasını korumayı sürdürüyor. Mobil cihazlardan iş istasyonlarına kadar kadar AMD'nin elinde farklı amaçlara hizmet eden çok sayıda GPU tasarımı bulunuyor ki hali hazırda Nvidia ile birlikte yüksek performanslı grafik mimarisi geliştirebilen iki firmadan biri konumunda. Peki olası bir satış durumda, hangi isimler potansiyel alıcı listesinde geçebilir? Daha önce AMD'nin ultra mobil GPU bölümünü satın alan Qualcomm önemli bir ihtimal. Piyasa değeri Intel'i de geçen şirket, ARM mimarisi üzerinde kendi geliştirdiği teknolojiler ile bugün mobil pazarda ayrıcalıklı bir konuma sahip. Mobil GPU performansı olarak bazı sıkıntıları olan ve özellikle DirectX 11'e adaptasyonda sıkıntılar yaşayan şirket, AMD'yi satın alabilecek finansal güce ve vizyona sahip.
Qualcomm dışında iki önemli seçenek daha bulunuyor. Samsung ve Apple. Güney Kore merkezli şirket, işlemci tasarımı yapmakla kalmıyor ayrıca sahip olduğu fabrikalar ile üretimi de kendisi gerçekleştiriyor. Yarıiletken yatırımlarına hız veren firmanın, ARM tabanlı sunucu işlemcileri geliştirdiğini biliyoruz. Hemen her alanda agresif büyüme hedefi bulunan Samsung, AMD'yi satın alarak elde edececeği teknoloji birikimini büyüme stratejisinde kullanabilir. Kendi işlemcilerini geliştirmeye başlayan Apple da AMD'yi almak isteyebilir. Mobil cihazlarında ARM tabanlı, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarında ise Intel tabanlı işlemciler kullanan ancak önümüzdeki yıllarda tüm ürünlerinde sadece kendi işlemcilerini kullanmayı hedefleyen Apple, ARM'ın performans tarafındaki zaafiyetini AMD'nin x86 tasarımları ile telafi edebilir. Kasasında 100 milyar dolardan fazla nakit bulunan Apple'ın, finansal satın alma gücü oldukça yüksek.
Son ve küçük bir ihtimal olarak Nvidia da göz ardı edilmiyor. AMD, ATi öncesinde Nvidia'yı satın almak istemiş ancak Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang'ın, satın alma sonrasında da tepe yöneticis olarak kalmak istemesinden ötürü bu gerçekleşmemişti. Mobil pazarda hızla yükselen ve ARMv8 mimarisi ile özelleştirilmiş işlemci tasarımları sunması beklenen Nvidia da AMD'yi alarak pazarda güçlenebilir ancak GPU tarafında ortaya çıkacak yeni yapı, pazarda tekel olasılığı doğurabileceği için bu seçenek, listenin en sonunda yer alıyor. Bakalım zaman neler gösterecek, ancak bir gerçek var ki hem para hem de insan gücü kaybeden AMD için bundan sonra eskiye dönmek birkaç yıl öncesinin eskiye dönme olasılığından daha da küçük. Mobil pazar yükselirken, AMD cephesi henüz bu pazar için kaydadeğer bir girişim gerçekleştirebilmiş değil.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bazıları G630'a 1000 tl vermeye pek hevesli:)
Aslında satılma diye bir durum yok şu an hepimiz havanda su dövüyoruz ama AMD para bulamazsa satış kesin olabilir.
Umarım Apple almaz çünkü yazılımda olduğu gibi donanımda da kapalı ekosisteme geçmek istediği için Intel ve Nvidia'nın şevkatli kollarında buluruz kendimizi ve yukarıdaski esprim maalesef gerçek olur.
Quallcomm X86 ile ilgilenmiyor ama AMD GPU'ları ile uzun zamandır ilgilendiği de bilinen bir gerçek. Belki X86 pazarına girmeyi düşünebilir ya da GPU bölümünü alıp X86'yı satar ama Nvidia hariç alan çıkmaz.
Samsung ise en büyük aday olabilir. Adamlar saldırgan bir büyüme stratejisi izliyorlar ve hem server, hem pc hem de mobil alandalar. Apple gibi kendi özel PC'lerini üretme yoluna girebilirler ya da Intel ve nvidia'yı ezebilmek için AMD'yi alabilirler.
Microsoft banko olur ama olmaz olmaz demeyin. Surface ile donanım dünyasına girmeyi planlıyorlar. PC pazarında neredeyse tekel oldukları için AMD donanımlarında jet hızıyla çalışan stabil bilgisayarlar üretme peşine gidebilirler ama bu durumda da kirli oynamaktan çekinmezler ve bu da haksız rekabet yaratabilir.
AMAA:
Intel AMD varken daha güçlü bir rakip ister mi?
Kim Intel ve nvidia gibi rakiplerle üstelik daralan bir pazarda mücadele etmek ister?
AMD alanın elinde kalır mı? Kalırsa tekel davalarından Intel ve Nvidia ne kadar zarar görür?
Bu kaçıncı "AMD Batacak" dedikodusudur? Bu lafı her duyduğumda kenara 1 lira koysaydım şu an bir iPhone alabilecek param olur muydu?
Ancak amd satın alınırsa geriye x86 üreten tek firma intel olacağı için bu tekele meydan bırakacak demek oluyor.
Aynı durum pc gpu pazarı içinde geçerli. Nvidia ve Amd dışında mevcut alternatif yok.
Bu durumda, amd yi her kim alırsa alsın, x86 ve x86-gpu üretmeye devam etmek zorunda.
Böyle bir iş modeliyle amd'yi satın almak, üretim'de söz konusuyken çok karlı bir alışveriş olmayacaktır.
Qualcomm x86 pazarı ile ilgiliymiş gibi görünmedi hiç. ARM gibi çok sayıda üreticinin olduğu bir pazarda kendileirne zaten çok iyi bir yer edinmiş durumdalar. Belki gpu konusunda amd'yi satın almak isteyebilirler ama oda ancak sadece grafik bölümü şeklinde olursa mantıklı olabilir. Ki böyle bir durumda bile yine x86-gpu pazarında tekele fırsat verebilir.
Yani amd'yi kim satın almak ister'de karşısına intel gibi bir rakiple kısır bir mücadeleye girer bilemiyorum. Artık bir üretim fabrikasıda olmadığından çok cazip bir satın alma olacakmış gibime gelmiyor.
Amd'yi her kim alırsa alsın x86 pazarına aynı ve belkide daha fazlası bir özen göstermek zorunda. Kar amacı güden hangi şirket bu şartları kabul ederde Amd'yi satın alır ? Apple bir ihtimal Amd'yi satın alabilir sahip olduğu nakit rezervi ile şirketin yaralarını anında sarabilir ar-ge ye para dökebilir ve nitelikli ürünler ortaya koyabilir; koyabilir koymasına da apple kendi ekosisteminin dışına ürün üretmediki hiç. Hem kendi sistemlerinde hemde jenerik sistemlere uygun x86 işlemci ve gpu işine girmeye yeltenirmi ? Daha da ötesi bu konuda gerekli birkimi ve vizyonu varmı bilemiyorum.
Bunun dışında apple yada bir başka şirket, amd'yi ucuza kapatıp elindenki fikri mülkiyet haklarını bir süreliğine ele geçirip sonrasında kasti şekilde iflas bayrağını çekebilirler, yada şirketin elindeki teknolojik birikimi kullanıp sonrasında tekrar satabilirler vs.
Ama her ne olursa olsun Amd'nin hissedarlarının artık ellerine para geçmeyecekse şirketi daha fazla finanse etmek istemedikleri belli oluyor.
Aksi taktirde iddiası tamamen innovasyon olan bir şirket elindeki en değerli varlık olan mühendislerini elinden kaçırmazdı.
Velhasılı bu saatden sonra amd'den ne köy olur nede kasaba.
Bu satırları yazan adamın amd müşterisi olduğunu bilmenizi ister, fanatizm rüzgarına kapılmış yorumlardan kaçınmanızı önemle istirham ederim genç arkadaşlarınm.