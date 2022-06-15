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Bilindiği üzere Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 11'de TPM 2.0 kullanılmasını zorunlu kılarak birçok kulanıcıdan sert eleştiriler aldı. Bu yılın başlarında ise Ryzen işlemciler ile çalışan belirli Windows 10 ve Windows 11 PC’lerde fTPM kaynaklı yeni bir sorununu tespit eden AMD, bugün yaşanan sorunları çözecek yeni bir BIOS güncellemesinin hazır olduğunu duyurdu.

Yakında üreticiler tarafından paylaşılacak

AMD’nin ayrı bir TPM ihtiyacını oradan kaldıran Firmware Trusted Platform Module (fTOM) uygulamasında yaşanan söz konusu sorun, bilindiği üzere belirli sistemlerde takılma ve donma sorunlarına sebebiyet veriyordu. Yeni bir düzeltme için kullanıcılara söz veren kırmızı ekip, aradan geçen zaman içerisinde harici TPM kullanımı ile soruna geçici bir çözüm getirmişti ancak 14 pinli bu modül için kullanıcıların ekstra ödeme yapması gerekiyordu.

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Yeni duyuru ile birlikte sözünü tutan AMD, kullanıcıların yeni BIOS güncellemesi için anakart üreticilerinin destek sayfalarını kontrol etmelerini öneriyor. Bununla birlikte yeni güncelleme, anakartların güncelleme notlarında AGESA sürüm 1207 veya üst bir sürüm olarak dağıtılacak.

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AMD, Ryzen işlemcilerin fTPM performans sorunlarını düzeltiyor