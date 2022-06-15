Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD, Ryzen işlemcilerin fTPM performans sorunlarını düzeltiyor

    Dev yonga üreticisi AMD, belirli modellerde yaşanan fTPM kaynaklı donma ve takılma sorunlarını çözecek. Şirket bugün, yeni düzeltmenin anakart üreticilerine paylaşıldığını duyurdu. 
    Oy Ver

    AMD, Ryzen işlemcilerin fTPM performans sorunlarını düzeltiyor
    Tam Boyutta Gör

    Bilindiği üzere Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 11'de TPM 2.0 kullanılmasını zorunlu kılarak birçok kulanıcıdan sert eleştiriler aldı. Bu yılın başlarında ise Ryzen işlemciler ile çalışan belirli Windows 10 ve Windows 11 PC’lerde fTPM kaynaklı yeni bir sorununu tespit eden AMD, bugün yaşanan sorunları çözecek yeni bir BIOS güncellemesinin hazır olduğunu duyurdu.

    Yakında üreticiler tarafından paylaşılacak

    AMD’nin ayrı bir TPM ihtiyacını oradan kaldıran Firmware Trusted Platform Module (fTOM) uygulamasında yaşanan söz konusu sorun, bilindiği üzere belirli sistemlerde takılma ve donma sorunlarına sebebiyet veriyordu. Yeni bir düzeltme için kullanıcılara söz veren kırmızı ekip, aradan geçen zaman içerisinde harici TPM kullanımı ile soruna geçici bir çözüm getirmişti ancak 14 pinli bu modül için kullanıcıların ekstra ödeme yapması gerekiyordu.  

    Yeni duyuru ile birlikte sözünü tutan AMD, kullanıcıların yeni BIOS güncellemesi için anakart üreticilerinin destek sayfalarını kontrol etmelerini öneriyor. Bununla birlikte yeni güncelleme, anakartların güncelleme notlarında AGESA sürüm 1207 veya üst bir sürüm olarak dağıtılacak. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mavi Vatanı koruyacak: Sancar SİDA

    Profil resmi
    WIPERRANTAN 2 gün önce

    oha

    Profil resmi
    hamza5806 5 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

    Profil resmi
    hamza5806 5 gün önce

    aga kalk mavi vatan

    Profil resmi
    HA-DH 1 hafta önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y21
    Vivo Y21
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    MSI GF63 THIN 11SC-035XTR
    MSI GF63 THIN 11SC-035XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız