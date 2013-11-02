AMD yeni işlemci modeli Fusion A10-6790K'yı duyurdu

AMD dört çekirdekli yeni işlemci modeli Fusion A10-6790K'yı duyurdu. Soket FM2+ formunda olan işlemci, standart olarak 4.1GHz'de çalışıyor ve Turbo Core özelliği ile çalışma frekansını 4.3GHz'e kadar otomatik olarak yükseltebiliyor. AMD'nin şu anki en hızlı masaüstü Fusion işlemci modeli olan A10-6800K ile kıyaslandığında saat hızı 100MHz daha düşük olan yeni model, aynı zamanda üst modele göre bir başka farklılık olarak DDR3-2133MHz yerine DDR3-1866MHz resmi bellek desteği sunuyor.

Piledriver mimarisi üzerinde şekillenen işlemciye, 4MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek eşlik ediyor. Beraberinde gelen Radeon HD 8670D entegre grafik birimi 844MHz'de çalışan ve 384 adet Radeon çekirdeği ile görev yapan işlemcide, hız aşırtma tutkunlarının hoşuna gidecek bir özellik olarak çarpan kilidi de açık tutulmuş. Harici ekran kartına yatırım yapılmak istenmeyen sistemlerin hedeflendiği Fusion A10-6790K işlemcisinin yurt dışındaki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı 130 dolar olarak açıklandı.