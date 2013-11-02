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AMD yeni işlemci modeli Fusion A10-6790K'yı duyurdu

5 yıl
998
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23
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD yeni işlemci modeli Fusion A10-6790K'yı duyurdu
AMD dört çekirdekli yeni işlemci modeli Fusion A10-6790K'yı duyurdu. Soket FM2+ formunda olan işlemci, standart olarak 4.1GHz'de çalışıyor ve Turbo Core özelliği ile çalışma frekansını 4.3GHz'e kadar otomatik olarak yükseltebiliyor. AMD'nin şu anki en hızlı masaüstü Fusion işlemci modeli olan A10-6800K ile kıyaslandığında saat hızı 100MHz daha düşük olan yeni model, aynı zamanda üst modele göre bir başka farklılık olarak DDR3-2133MHz yerine DDR3-1866MHz resmi bellek desteği sunuyor. 
Piledriver mimarisi üzerinde şekillenen işlemciye, 4MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek eşlik ediyor. Beraberinde gelen Radeon HD 8670D entegre grafik birimi 844MHz'de çalışan ve 384 adet Radeon çekirdeği ile görev yapan işlemcide, hız aşırtma tutkunlarının hoşuna gidecek bir özellik olarak çarpan kilidi de açık tutulmuş. Harici ekran kartına yatırım yapılmak istenmeyen sistemlerin hedeflendiği Fusion A10-6790K işlemcisinin yurt dışındaki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı 130 dolar olarak açıklandı. 

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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
AMD neden aynı işlemcileri ısıtıp ısıtıp piyasaya sürüyor. Yakında işlemci piyasası durma noktasına gelecek.
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selcuksert38 5 yıl
arkadaş şu amd nin yaptığı da o.c yapıp aynı işlemciyi farklı fiyattan satmaktan başka bişey değil.
çıkar artık yeni jenerasyon işlemci de herkes intel in tekeline bağımlı kalmasın
arkadaş şu amd nin yaptığı da o.c yapıp aynı işlemciyi farklı fiyattan satmaktan başka bişey değil.çıkar artık yeni jenerasyon işlemci de herkes intel in te...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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lord87 5 yıl
amd çok radikal değişiklik ve performans artışı sunmadıktan sonra işlemci piyasası ilerleyemez, intel için zaten sıkıntı yok %3-5 performans artışları işlemci sattırıyor zaten.

aceba amd radikal bir karar alıp 128 bit işlemci çıkarsa ortalık nasıl olur merak ediyorum.
tabi 128 bit işlemci, hem işletim sistemi hemde yazılımcılar olmak üzeri bütün bilgisayar piyasasını etkileyeceği için ortalık fena karışır herhalde
amd çok radikal değişiklik ve performans artışı sunmadıktan sonra işlemci piyasası ilerleyemez, intel için zaten sıkıntı yok %3-5 performans artışları işlemci ...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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emrekivam 5 yıl
9000 serisini getircekler az sabredin
stabil 5.0 ghz inteli baya bir sıkıntıya sokucak
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KANUNI61 5 yıl
130 iyimiş
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zymrdvn 5 yıl
aceleciburak
Steamroller mimarisine sahip yeni APU lar Aralıkta lanse edilecek piyasada olması Şubat ı bulacak muhtemelen Soket FM2+ APU lar rekabetçi olacak ... içerisinde GCN mimarili GPU olduğu düşünüldüğünde çekirdek performansıda %10 yada %15 artabilse en azından rekabetçi olduğunu kanıtlar bide HSA olayı var ... kısacası haberde geçen işlemci şuanlık oyalama taktiği ... anca MSI A75 Mini itx anakart ve A6 6400K aldım bomba HTPC oluyor... düşünenlere tavsiye ederim ... AMD Kaveri haberi için news.softpedia.com/... news.softpedia.com/...

Burak sistemin hayırlı olsun :))
Darısı Kaveri APU larla bizim başımıza...
Yeni APU ların yılsonu ilan edileceğini yazmışsın. Bizim ülkemize ne zaman geleceği hakkında bir fikrin var mı?
Geçmiş tecrübelerime göre biz en az bi 6 ay sonra (2014 yaz ayları)kendileriyle merhabalaşırız gibi. AMD Türkiye ofisinin sıkı çalışmasını göz önüne alırsak :))
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aceleciburak 5 yıl zymrdvn
zymrdvn

aceleciburak

Steamroller mimarisine sahip yeni APU lar Aralıkta lanse edilecek piyasada olması Şubat ı bulacak muhtemelen Soket FM2+ APU lar rekabetçi olacak ... içerisinde GCN mimarili GPU olduğu düşünüldüğünde çekirdek performansıda %10 yada %15 artabilse en azından rekabetçi olduğunu kanıtlar bide HSA olayı var ... kısacası haberde geçen işlemci şuanlık oyalama taktiği ... anca MSI A75 Mini itx anakart ve A6 6400K aldım bomba HTPC oluyor... düşünenlere tavsiye ederim ... AMD Kaveri haberi için news.softpedia.com/... news.softpedia.com/...


Burak sistemin hayırlı olsun :))
Darısı Kaveri APU larla bizim başımıza...
Yeni APU ların yılsonu ilan edileceğini yazmışsın. Bizim ülkemize ne zaman geleceği hakkında bir fikrin var mı?
Geçmiş tecrübelerime göre biz en az bi 6 ay sonra (2014 yaz ayları)kendileriyle merhabalaşırız gibi. AMD Türkiye ofisinin sıkı çalışmasını göz önüne alırsak :))

eyvallah sağolasın.


bizim ülkedeki AMD ofisi Rusya Ofisine bağlı Rusya bütçe verirse etkinlik yapıyorlar rusya hiçbişi vermezse bişi yok.

Ülkemize Kaveriler muhtemelen Mart Nisan aylarında boy gösterir şuan bi gelişme yok ama şunu söyleyebilirm Richland APU lar geldiği için A10 ve A8 5000 serisi APU lar seri sonuna düştü özellikle Vatan Bilgisayarda A10 5800K seri sonu yani elden çıkarmaya çalışıyorlar 2014 te de A10 A8 6000 serileri öyle olur

Mart Nisan gibi alırız Kaveri sistemimizi :)

Anakartlar zaten hazır A88X FM2+ soket olacağı için ve Fm2 ye uyumlu olacağından yıl bitmeden stoklara girer.

1.5 sene MSI A75IA-E53 mini itx kartı bekledim anca Vatan Stoklarına geldi geldiği gibi mağazama istedim direk gönderdiler.

konu AMD olunca zaman epey uzuyor ...
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cengiz4565 5 yıl
DH Misafiri
AMD neden aynı işlemcileri ısıtıp ısıtıp piyasaya sürüyor. Yakında işlemci piyasası durma noktasına gelecek.

AMD nin bu soruya cevabı "yeni işlemci yaptında biz mi sürmedik"
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DH Misafiri 5 yıl
anlaşılan amd kaveriyi yapamadı bunu yaptı 10 dolar daha verir kaveri alırım bu ne alaka a dan zye herkes kaveriyi bekliyo aynı şeyi degiştirip degiştirip millete kaktırmaya çalışıyolar
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JoeyBane 5 yıl
10$ daha koyup 6800k alınır.
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crossmatch 5 yıl
Kaveriyi bekliyorum. ps4 alıp almama ikilemine sokuyor dedikodular.
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aceleciburak 5 yıl
bu arada haberde Soket FM2+ denmiş Kaveri APU lar Soket FM2+ ile gelmeyecekmiydi piyasada tam anlamıyla lanse edilen A88X FM2+ anakartta yok CPU World ten baktım Soket FM2 geçiyor yanlış bilgi olmasında
cpu-world.com/...
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Nokia Specialist 5 yıl
Amd atak yapmadığı için CPU lar yerinde sayıyor
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aceleciburak 5 yıl
Steamroller mimarisine sahip yeni APU lar Aralıkta lanse edilecek piyasada olması Şubat ı bulacak muhtemelen Soket FM2+ APU lar rekabetçi olacak ...

içerisinde GCN mimarili GPU olduğu düşünüldüğünde çekirdek performansıda %10 yada %15 artabilse en azından rekabetçi olduğunu kanıtlar bide HSA olayı var ...

kısacası haberde geçen işlemci şuanlık oyalama taktiği ...

anca MSI A75 Mini itx anakart ve A6 6400K aldım bomba HTPC oluyor... düşünenlere tavsiye ederim ...


AMD Kaveri haberi için

news.softpedia.com/...

news.softpedia.com/...
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lord87 5 yıl
amd çok radikal değişiklik ve performans artışı sunmadıktan sonra işlemci piyasası ilerleyemez, intel için zaten sıkıntı yok %3-5 performans artışları işlemci sattırıyor zaten.

aceba amd radikal bir karar alıp 128 bit işlemci çıkarsa ortalık nasıl olur merak ediyorum.
tabi 128 bit işlemci, hem işletim sistemi hemde yazılımcılar olmak üzeri bütün bilgisayar piyasasını etkileyeceği için ortalık fena karışır herhalde
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