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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD-ATi, Nvidia Optimus benzeri bir teknoloji hazırlıyor

8 yıl
10,6b
1
13
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği Optimus teknolojisi ile önemli bir başarı elde eden Nvidia'dan sonra AMD-ATi'nin de benzer bir çözüm üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bilindiği üzere Optimus teknolojisi, 32nm Intel işlemcilerdeki entegre grafik birimi ve aynı sistemde kullanılan Nvidia GPU'sunu dinamik olarak kontrol ediyor ve uygulama ihtiyacına göre entegre grafik biriminden harici ekran kartına otomatik olarak geçiş yaparak performans ve güç tüketimi arasında denge kurabiliyor. Örneğin ofis uygulamalarında Intel'in entegre grafik birimi kullanılırken, kullanıcı oyun çalıştırdığında Optimus teknolojisi ile Nvidia ekran kartı otomatik olarak devreye girerek ihtiyaç duyulan güç sağlanabiliyor.

Entegre grafik birimi ve harici ekran kartı arasındaki geçişleri, sistemi yeniden başlatmaya gerek duymadan gerçekleştiren Optimus teknolojisinin hem notebook hem de netbook'larda kullanılmasından sonra AMD'nin de benzer bir - otomatik- geçiş teknolojisi için çalışmalara başladığı bildiriliyor. Bu önemli bir gelişme zira şu an entegre grafik özellikli herhangi bir işlemcisi bulunmayan AMD, yeni yıl ile birlikte Fusion tabanlı L1ano (CPU+GPU) işlemcilerini kullanıma sunacak ve bu teknoloji gelecek yıl için planlanan yeni nesil dizüstü bilgisayalarda hatta Bobcat işlemcili AMD netbook'larda da kullanılabilecek. DirectX 11 destekli Mobility Radeon HD 5000 serisi ile yüksek satış başarısı elde den AMD'nin kendi Optimus teknolojisinin hem AMD hem de Intel tabanlı dizüstü bilgisayarlarda çalışması beklenirken çıkış tarihi hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak en iyi ihtimalle olarak yıl sonu işaret ediliyor.


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Redalert2 8 yıl
amd deyince aklıma ısınma gelir. uzun bir zaman laptoplardan uzak durması bu yüzden olabilir.vitesli ekran kartıyla gelince belki soğutur kendini. arayı fazla açıp kendinden soğutmasa iyi olur tabi bu arada.3 sene önce sadece ekran kartı işlemcisinden bilgisayar yapsınlar dedik kimse anlamadı.şimdi flash ve video hızlandırmaya ekran kartı bakmaya başladı bile.yonca bir sonraki bahara bitecek anlaşılan.
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Vapor.Experience 8 yıl
Optimus teknolojisi anakart üzerindeki bir kontrolcü ile mi işliyor yoksa yazılımsal bir olay mı? Kısaca şunu merak ediyorum, mevcut entegre grafik kartlı işlemcilere ve ATI ekran kartına sahip laptoplar, bu teknolojiden faydalanabilecek mi? Yazılımsal olursa mümkün olabilir diye düşünüyorum.[/]
Yazılımsal değil malesef. Optimus destekli ürünler ayrıyetten üretiliyor. donanımla alakalı bi teknoloji. Mesela asus n61jv.
Ama AMD-ATI'nin bu çabalarını alkışlamak lazım. intel tekelini yıkmak için ellerinden geleni yapıyolar. VE gayette başarılılar. hala fanboylar intel açık ara önde desede AMD yolunu buldu. Mobil grafik kartlarında 1 numara. AMD versiyon OPTIMUS'ta en geç 6ay'a hazır.
inteli tercih etmek için şuan bi sebeb göremiyorum ben. ya siz?
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The Force 8 yıl
Optimus teknolojisi anakart üzerindeki bir kontrolcü ile mi işliyor yoksa yazılımsal bir olay mı? Kısaca şunu merak ediyorum, mevcut entegre grafik kartlı işlemcilere ve ATI ekran kartına sahip laptoplar, bu teknolojiden faydalanabilecek mi? Yazılımsal olursa mümkün olabilir diye düşünüyorum.
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lvlono 8 yıl
Fusion işlemciler, ekseriyet dizütü bilgisayarlarda daha verimli olacaklar gibi. Optimus teknolojisi ise hem Amd, hem de İntel işlemcilerde enerji verimliliğini yada tasarrufu arttıran bir özellik olarak öne sürülmektedir. O anlamda, Optimus teknolojisinin, Fusion işlemcilerde gereksiz olma durumu bence olumsuz.
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tahir40 8 yıl
Amd bu gidişle Grafik kartlara X86/X64 işlem yaptırmayı becerecek... Ondan sonra Yok extrem ediyşın bilmem kaç çekirdekli işlemcilere binlerce dolar akıtma devri kapanacak :)
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ahmetkep 8 yıl

tahir40

Amd bu gidişle Grafik kartlara X86/X64 işlem yaptırmayı becerecek... Ondan sonra Yok extrem ediyşın bilmem kaç çekirdekli işlemcilere binlerce dolar akıtma devri kapanacak :)

yakın tarihte böyle birşey olacağını sanmıyorum.
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fx57 8 yıl
@Father Torque, bu gelişmeyi Fusion gecikiyor diye yorumlayamayız. Fusion işlemcilerinde entegre grafik birimi olacak ama o işlemcilerin kullanıldığı sistemlere dilenirse daha güçlü harici grafik kartları da takılabilecek ve durum böyle olunca Optimus benzeri bir teknolojiye ihtiyaç duyulacak. Kısacası Fusion gecikiyor yerine Fusion için gerekli zemin hazırlanıyor yorumu daha doğru olur
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leech 8 yıl
Bu konuda da rekabet kaçınılmazdı zaten önemli olan bir an önce gelmesi.
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Father Torque 8 yıl
Yorumumu Fusion'un bugüne kadar denenen CPU-GPU birlikteliklerine oranla daha güçlü bir GPU gücü sunması beklentisine bağlayarak yapmıştım. Eğer AMD'nin iddia ettiği gibi yüksek GPU gücü getirecekse neden ayrı bir ekran kartına ihtiyaç duyulsun ki Fusion işlemcilerde? Hatırlanacağı üzere AMD'nin son Fusion tanıtımında tüm ayarları açık DirectX11 modunda Alien vs Predator oyun içi performansı gösterilmişti ve bu tür bir oyunu bu özelliklerde oynatmaya yetecek kadar güçlü bir işlemcinin bulunduğu bir dizüstü bilgisayarda daha güçlü bir ekran kartına ihtiyaç duyulmasını şahsen gereksiz buluyorum. Belki çok üst düzey performans isteyecek kullanıcılar için düşünülebilir ama genel kullanıcı için bence ikinci ve daha güçlü bir GPU gereksiz kalacaktır.

Edit: Kısaca açıklamak gerekirse AMD bir taraftan ekran kartlarına olan gereksinimi sadece CPU ile çözmek için çok önemli adımlar atmaya başlamışken bir yandan da ikinci ekran kartlarının daha verimli enerji kullanımına yönelik çalışmalara girmesi birbiriyle çelişen gelişmeler bana göre.
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huseyincarnege 8 yıl
atigeliyo ati yarele yarele atigeliyo
ati yarelleli :)
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ahmetkep 8 yıl
amd için sevindirici bi haber.intelin ambargosunu kaldırmak için birşeyler yapmalılar tabiki.
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Father Torque 8 yıl
Fusion piyasaya çıkınca bu tür uygulamalara zaten pek ihtiyaç kalmayacak diye düşünüyordum. Ati buna rağmen bu teknoloji üzerinde çalışıyorsa Fusion'ın gecikme sinyali olarak görülebilir.
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