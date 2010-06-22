AMD-ATi, Nvidia Optimus benzeri bir teknoloji hazırlıyor

Dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği Optimus teknolojisi ile önemli bir başarı elde eden Nvidia'dan sonra AMD-ATi'nin de benzer bir çözüm üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bilindiği üzere Optimus teknolojisi, 32nm Intel işlemcilerdeki entegre grafik birimi ve aynı sistemde kullanılan Nvidia GPU'sunu dinamik olarak kontrol ediyor ve uygulama ihtiyacına göre entegre grafik biriminden harici ekran kartına otomatik olarak geçiş yaparak performans ve güç tüketimi arasında denge kurabiliyor. Örneğin ofis uygulamalarında Intel'in entegre grafik birimi kullanılırken, kullanıcı oyun çalıştırdığında Optimus teknolojisi ile Nvidia ekran kartı otomatik olarak devreye girerek ihtiyaç duyulan güç sağlanabiliyor.

Entegre grafik birimi ve harici ekran kartı arasındaki geçişleri, sistemi yeniden başlatmaya gerek duymadan gerçekleştiren Optimus teknolojisinin hem notebook hem de netbook'larda kullanılmasından sonra AMD'nin de benzer bir - otomatik- geçiş teknolojisi için çalışmalara başladığı bildiriliyor. Bu önemli bir gelişme zira şu an entegre grafik özellikli herhangi bir işlemcisi bulunmayan AMD, yeni yıl ile birlikte Fusion tabanlı L1ano (CPU+GPU) işlemcilerini kullanıma sunacak ve bu teknoloji gelecek yıl için planlanan yeni nesil dizüstü bilgisayalarda hatta Bobcat işlemcili AMD netbook'larda da kullanılabilecek. DirectX 11 destekli Mobility Radeon HD 5000 serisi ile yüksek satış başarısı elde den AMD'nin kendi Optimus teknolojisinin hem AMD hem de Intel tabanlı dizüstü bilgisayarlarda çalışması beklenirken çıkış tarihi hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak en iyi ihtimalle olarak yıl sonu işaret ediliyor.