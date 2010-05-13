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AMD Vision 2010 Prömiyeri: 2013 yılına kadar HDMI donanımlı yarım milyar PC satılmış olacak

9 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD Vision 2010 Prömiyeri: 2013 yılına kadar HDMI donanımlı yarım milyar PC satılmış olacak
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Türkiye'den davet edilen tek internet sitesi olarak AMD'nin Nis, Fransa'da düzenlediği Vision 2010 Prömiyeri'ndeki toplantı ve sunumları sizler için yerinde takip ettik. AMD'den Nigel Dessau'nun damgasını vurduğu toplantılarda, bilgisayar dünyasının geleceğine ilişkin beklentiler de paylaşıldı.

Teknoloji dünyasında HD devriminin yaşandığını belirten AMD'ye göre, 2013 yılına kadar HDMI çıkışlı yarım milyar bilgisayar satılmış olacak. Bu noktada spor tutkunlarını örnek gösteren AMD, her dört spor severden bir tanesinin bilgisayarını televizyona bağlama niyetinde olduğunu belirtirken, bu noktada HDMI standardının önem taşıdığını, netbook'larda da bunu yaygınlaştıracaklarını söyledi.

3D teknolojilerindeki gelişmelere de kayıtsız kalmayan AMD, her üç spor severden bir tanesinin, 3 boyutlu yayınlanan karşılaşmaları ve diğer programları evinde izlemek istediğini, kendi çalışmalarının da değişmekte olan bu tarz kullanıcı eğilimleri ekseninde devam ettiğini belirtt. Açık 3D Yaklaşımı ile üretici ve model bağımlısı olmaksızın, artan 3D talebini farklı kombinasyonlarla sunabileceklerini söyleyen AMD, gelişmiş görsel deneyimin sadece bireysel kullanıcılarla sınırlı kalmadığını, kurumsal uygulamalara da ciddi katkı sağladığına değindi.

SkyPe gibi uygulamalar sayesinde video konferans görüşmelerinin şirketlerde yaygınlaştığını örnek veren AMD, Vision 2010 ile bu ihtiyaçlar için de gelişmiş çözümler sunduklarına dikkat çekit. PC kullanımındaki alışkanlıkların değiştiğine ve iş yükünün, zengin görsel deneyim ekseninde farklı kaynaklardan gelen farklı tip formatların ve yeni uygulama tiplerinin eksenin değiştiğine vurgu yapan AMD, yeni nesil platform yaklaşımlarında tüm bu değişikliklerin etkili olduğunu ifade etti.

AMD Vision 2010 Prömiyeri: 2013 yılına kadar HDMI donanımlı yarım milyar PC satılmış olacak
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AMD Vision 2010 Prömiyeri: 2013 yılına kadar HDMI donanımlı yarım milyar PC satılmış olacak
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dellino 9 yıl
Mevcut masa üstü işlemcilerinde bir sıkıntı olmamasına karşın,
yeni nesil (BobCat, Fusion) taşınabilir işlemcilerin bir an önce piyasaya girmesi lazım.
AMD piyasaya girmek için Intel'in daha iyi bir grafik yongası geliştirmesini mi bekliyor?
Üç yıl önce satışa sunulan Atom tabanlı netbook larn karşısına daha bir yıl sonra ürün çıkartacak olması AMD ve kullanıcılar için büyük bir kayıp.
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