AMD'de mutlu son; Rory P. Read yeni tepe yöneticisi olarak atandı

AMD'nin yaklaşık 6 aydır devam eden CEO arayışında mutlu son! Endüstrinin önde gelen çok sayıda yöneticisi ile görüşmeler yapan AMD yönetim kurulu, Lenovo'da başkan ve faaliyetlerden sorumlu tepe yöneticisi olarak görev yapan 49 yaşındaki Rory P. Read'i yeni başkan ve tepe yöneticisi olarak atadığını duyurdu.

Lenovo'dan önce 23 yıl IBM için çalışan Read açıklamasında; "Şirket tarihinin bu son derece önemli zaman diliminde AMD ailesine katıldığım için çok mutluyum. AMD gerçek anlamda yenilikçi bir firma ve endüstriyi ileri taşıyacak, PC ekosistemi için bir sonraki büyük adımı gerçekleşitirecek eşssiz bir pozisyonda. AMD güçlü bir momentuma ve ciddi oranda farklı ürünleri sayesinde karlılık ve pazar payını arttırmaya sürdürecek fırsatlara sahip. AMD çalışanlarının arasına katıldığım için çok heyecanlıyım, biz sadece şirket için değil tüm endüstri ve dünyadaki tüm müşteriler için bir sonraki bölümü yazıyoruz." dedi.

Rory P. Read'in gelmesiyle birlikte Dirk Meyer'in ayrıldığı günden bu yana geçici olarak bu görevi üstlenen Thomas Seifert da eski görevine yani başkan yardımcısı ve finanstan sorumlu üst yöneticiliğe geri dönüyor.