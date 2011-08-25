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AMD'de mutlu son; Rory P. Read yeni tepe yöneticisi olarak atandı

7 yıl
12,4b
1
30
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yaklaşık 6 aydır devam eden CEO arayışında mutlu son! Endüstrinin önde gelen çok sayıda yöneticisi ile görüşmeler yapan AMD yönetim kurulu, Lenovo'da başkan ve faaliyetlerden sorumlu tepe yöneticisi olarak görev yapan 49 yaşındaki Rory P. Read'i yeni başkan ve tepe yöneticisi olarak atadığını duyurdu.
Lenovo'dan önce 23 yıl IBM için çalışan Read açıklamasında; "Şirket tarihinin bu son derece önemli zaman diliminde AMD ailesine katıldığım için çok mutluyum. AMD gerçek anlamda yenilikçi bir firma ve endüstriyi ileri taşıyacak, PC ekosistemi için bir sonraki büyük adımı gerçekleşitirecek eşssiz bir pozisyonda. AMD güçlü bir momentuma ve ciddi oranda farklı ürünleri sayesinde karlılık ve pazar payını arttırmaya sürdürecek fırsatlara sahip. AMD çalışanlarının arasına katıldığım için çok heyecanlıyım, biz sadece şirket için değil tüm endüstri ve dünyadaki tüm müşteriler için bir sonraki bölümü yazıyoruz." dedi.
Rory P. Read'in gelmesiyle birlikte Dirk Meyer'in ayrıldığı günden bu yana geçici olarak bu görevi üstlenen Thomas Seifert da eski görevine yani başkan yardımcısı ve finanstan sorumlu üst yöneticiliğe geri dönüyor.

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Foxbat 7 yıl en beğenilen
Eğer Lenovo ile bağlarını koparmadıysa AMD diz üstü pazarında yeni bir müttefik edinebilir. Şimdiden hayırlı olsun.
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alprkrkmz 7 yıl
IBM gibi bir şirketten getireceği tecrübesi ve Lenovo dan mobil sistemler ile edindiği kazanımları Amd ye aktarır inşaallah..
hayırlı olsun...
2 Yanıt Yanıtla +4
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Ethnicity 7 yıl
commodore34
x_tol ibm için 23 yıl çalışmışta hangi görevde çalışmış o belirtilirse iyi olur.
çaycı falan değildir heralde, 23 yıl ibm de çaycılık yaptım çok tecrübe edindim, şimdi de amd için en güzel çayları ben yapıp servis edeceğim diye bişey bekliyorsunuz galiba? :D

Tipe bak çay demle diyesim gelmişti zaten,bencede çayçı olarak çalışmıştır ibm de!!Bununla birlikte B.Bayraktar'ın yorumunada katılmıyor değilim,yol değiştirtecek birine benziyor,amd yi yoldan çıkarmasın da....
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GuNTiS 7 yıl
IBM'de hangi pozisyonda çalıştığından çok aldığı maaşı merak ettim
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Krauser DMC 7 yıl
x_tol
ibm için 23 yıl çalışmışta hangi görevde çalışmış o belirtilirse iyi olur.

çaycı falan değildir heralde, ''23 yıl ibm de çaycılık yaptım çok tecrübe edindim, şimdi de amd için en güzel çayları ben yapıp servis edeceğim'' diye bişey bekliyorsunuz galiba? :D
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x_tol 7 yıl Krauser DMC
commodore34
x_tol
ibm için 23 yıl çalışmışta hangi görevde çalışmış o belirtilirse iyi olur.

çaycı falan değildir heralde, ''23 yıl ibm de çaycılık yaptım çok tecrübe edindim, şimdi de amd için en güzel çayları ben yapıp servis edeceğim'' diye bişey bekliyorsunuz galiba? :D

valla benim aklıma direk bu geldi. İbm büyük bir şirket ceo olarak çalışmamıştır zannettmiyorum.
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alito 7 yıl
hadi bakalım umarım AMD için hayırlı olur.
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OvernightSensation 7 yıl
Amd gücüne güç katıyor hadi bakalım amd için doğru olan budur yenilikler açısından.
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Arranger. 7 yıl
Bize, hayırlı olsun demek düşer.
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x_tol 7 yıl
ibm için 23 yıl çalışmışta hangi görevde çalışmış o belirtilirse iyi olur.
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veto1214 7 yıl x_tol
x_tol

ibm için 23 yıl çalışmışta hangi görevde çalışmış o belirtilirse iyi olur.


HCocam ne olark çalışcak Çaycımı Ceo olark çalışmıstır tabikide
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gerbay 7 yıl
adamı gördüm direk aklıma clark kent geldi.. dedim acaba amd için supermen olur mu?
yorumları okudum başka arkadaşlar da clark kent e benzetmiş.. :)
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Momo-Oz 7 yıl
applenin yeni ceosu Tim cook gibi gay değilse tipi pek problem değil açıkcası :D
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Batuist 7 yıl
AMDnin elindeki imkanı değerlendirebilsinde zaten o olmadan da idare ediyordu AMD .. yeterki bir getirisi olsun.. işlemci, gpu, bellek ve yonga üretebilen bir firmanın pazara yön verebilmesi gerekir. Umarım bundan sonra tüm bu imkanları daha iyi değerlendirebilir.
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sadtneverdie 7 yıl
veto1214
Insallah lenova ile bağını kesmemeiştir ayrıca Amd Sahlanır inşallah amd %20de kalmışken %50ye taşır inşallah Ati için soylemiyom bile

sesli güldüm.
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veto1214 7 yıl sadtneverdie
sadtneverdie

veto1214

Insallah lenova ile bağını kesmemeiştir ayrıca Amd Sahlanır inşallah amd %20de kalmışken %50ye taşır inşallah Ati için soylemiyom bile


sesli güldüm.


nednhocam yetişemicek biliom hocam intele Dua edioz
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