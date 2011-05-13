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AMD'den 3.2GHz'de çalışan yeni mobil işlemci; Phenom II X640

8 yıl
11,7b
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8
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Fusion tabanlı yeni nesil mobil platformunu 17 Haziran'da Avrupa merkezli basın kuruluşlarına tanıtmaya hazırlanan AMD, Danube kod adını taşıyan mevcut mobil platformunun en hızlı Soket S1 işlemcisi olarak çift çekirdekli Phenom II X640 işlemcisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Champlain çekirdek tasarımını temel alan işlemci, masaüstü sistemler için hazırlanan Regor tasarımlı işlemciler ile benzerlikler taşıyor. K10.5 mimarisi üzerine şekillenen işlemci 1MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesi ile geliyor ve üzerinde Seviye 3 bellek birimi bulunmuyor. Geliştirilmiş CoolCore teknolojisi ve C5 güç durumu gibi mobil sistemlere yönelik özellikerlel donatılan işlemci 3.2GHz'de çalışıyor ve 45 Watt ısıl tasarım gücü ile geliyor. Entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan işlemci yine entegre olarak HyperTransport 3.0 (1800MHz) arabirimine destek sunuyor ve S1g4 revizyonlu Soket S1 formunda geliyor.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve C3 çekirdek revizyonunu temel alan işlemci aynı zamanda Black Edition serisinin bir ferdi olarak çarpan kilidi açık olarak geliyor. Ancak pil ömrü ve termal gerekçeler nedeniyle Phenom II X640 tabanlı dizüstü bilgisayarların önemli bir kısmında açık olan çarpan kilidinden istifade edilmesi mümkün olmayacak.

Tek ve çift izlekli uygulamalarda AMD'nin en hızlı mobil işlemcisi olacak Phenom II X640'ın daha fazla izlek sunan uygulamalarda ise düşük çalışma frekansına sahip üç çekirdekli mobil Phenom işlemcilerine yakın performans sunması beklenirken, AMD'nin bu alandaki en güçlü çözümü olaraksa Phenom II X940 BE yerini korumaya devam edecek.


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KANUNI61 8 yıl
theyapici
piyasada amd li notebook görmedim son zamanlarda

herkes fusion bekliyordu yakında cıkar
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ilhdmr 8 yıl
umarım fusionla dizüstü platformunda iyi bir başarı ve ivme yakalar. intelin tekeline karşı son zamanlarda çok zayıf kaldı
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Lacano 8 yıl

KANUNI61

theyapici

piyasada amd li notebook görmedim son zamanlarda


herkes fusion bekliyordu yakında cıkar



İntel tarafından engellendiği açık seçik ortada. Gemi değil kağnı arabası ile gelse şimdiye çoktan gelmişti Türkiye'ye, piyasaya çıkalı kaç ay oldu ama hala tık yok! Yeni nesil atomlar en geç 1 ay içerisinde ülkemize nasıl geliyor seyredin.
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ScreamAiMFire 8 yıl
AMD umarım fx ve fusion ile notebook pazarında ilerleme kaydeder. Bu işlemci
Corei3'lerden(non sandy) daha iyi tep kötü yanı güç tüketimi.
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theyapici 8 yıl
piyasada amd li notebook görmedim son zamanlarda
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