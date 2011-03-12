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AMD'den Radeon HD 6990 için kafa karıştıran garanti uygulaması

8 yıl
27,7b
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112
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi Radeon HD 6990, dünyanın en hızlı ekran kartı olarak geçtiğimiz günlerde lanse edildi. Cayman XT GPU'sunun çiftine sahip olan ve her GPU için 2GB GDDR5 bellek olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, sunduğu yüksek performansla AMD'nin Radeon HD 5970 ile devam eden performans liderliğini de pekiştirmiş oldu. Ancak Radeon HD 5970'ten farklı olarak yeni model çift BIOS ile geliyor ve ikinci BIOS daha yüksek performans değerlerinin önünü açabiliyor. Kullanıcıların ekran kartı üzerinde yer alan özel bir anahtar ile geçiş yapabildiği ikinci BIOS ile GPU'ların çalışma gerilimi 1.175 volt seviyesine, çalışma hızları ise 830MHz'den 880MHz'e yükseliyor. AMD tarafından sağlanan BIOS özelliği, firmanın resmi dökümanlarında da özellikle ele alınmış, ikinci BIOS modu sayesinde kartın performansının daha da yukarılara taşınabileceği "açık" ifadelerle belirtilmişti.

Performansıyla dikkat çeken Radeon HD 6990 için AMD, ilginç bir uygulamaya gitti. Çift BIOS özelliği, BIOS anahtarı ve ikinci BIOS ile daha yüksek saat hızları, AMD tarafından standart olarak sunulan özellikler olmasına rağmen firma, ikinci BIOS modunun kullanımında ekran kartının garanti dışında kalacağını açıkladı. AMD'nin masaüstü harici ekran kartlarından sorumlu ürün pazarlama mühendisi Devon Nekechuk konuyla ilgili soru üzerine, kart üzerindeki anahtar veya yazılım ile yapılacak tüm hız aşırtma uygulamalarının kartı garanti kapsamı dışında bırakacağını belirtti. AMD'nin "AMD ekran kartları, sadece belirlenen fabrika ayarları içerisinde çalışmak üzere tasarlanmıştır" açıklaması dikkate alındığında, standart olarak gelen BIOS özelliğinin aynı kapsamda tutulmamasının kafa karışıklığına yol açtığı söylenebilir. Bu noktada AMD'nin, çift BIOS özelliğini yapılan performans öngörüleri ekseninde, GeForce GTX 590'a karşı destek gücü olarak kullanabileceği üzerinde de durulmuyor değil zira zaten en hızlı ekran kartına 50MHz GPU hız artışı getiren ikinci bir BIOS özelliği ekleyip, bunun kullanımını garanti kapsamı dışında tutmanın gerekçesi henüz firma tarafından açıklanmış değil. Ancak tahmin edileceği üzere 880MHz'deki konfigürasyonun yani kartı garanti dışında bırakan ikinci BIOS konfigürasyonunun GeForce GTX 590'ın önünde yer alması halinde AMD, "dünyanın en hızlı ekran kartı" unvanını kullanmaya devam etmesi beklenebilir.


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metallurgy 8 yıl
Bu kadar acizlik olamaz. Gtx 590 i gecebilmek icin karta sonuna kadar aban hatta tedbiri elden birakmamak icin 2. Biosuda koy pcb ye ama karta guvenme ve garanti disi birak. Besiktas adama etek giydirir tezahurati geldi aklima :) Besiktas yerine nvdia ;)
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DH Misafiri 8 yıl
10 gün sonra tahtını gtx590'a devredecek zaten :)
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recoakk 8 yıl
Şaka yapmışlar arkadaslar.Yakında kamerayı gösterip şaka oldugu söyleyecekler:):)
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DH Misafiri 8 yıl
Bu be perhiz bu ne lahana turşusu ;)
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Firaristt 8 yıl
OC yapmak ne zamandan beri parçayı garanti dışı bırakmıyor? O anahtar koyuyor ben size uğraşmayın diye koydum bu anahtarı ama oc oc'tur yaparsan kart garanti dışı kalır diyor işte.. Basit birşeyde bile kullanıcı hatası deyip garanti dışına çıkan kartlar varken 90derecede çalışan ve en hızlı karta(GTX 590 tutup %20fark atamayacağına göre yakın hızlarda olacaklar yani) gidip oc yapmaya ne gerek var?? isteyen alır garantiyi dert etmez oc'u basar kullanır, isteyende garantide sorun çıkmasın diye kartı oc'suz kullanır olur biter.. Kartı oc yapmak zorunlu mu? Değil, isteyen riski göze alır yapar,isteyen yapmaz. Yazılımla veya anahtarla sonuçta oc mu? Evet. Eee oc garanti dışı bırakıyorsa daha neyi tartışıyorsunuz? Karta anahtar koymuşlar madem kullanamıyıcaz o zaman neden koyuyorlar? Adam koymuş isteyen alsın kullansın ama ben karışmam o zaman diyor işte.
90derecede çalışan karta oc yapınca ona psu dayanmaz, hadi psu dayandı soğutma dayanmaz. Sıcak havanın yarısını kasa içine atıyor kart. HD6990-GTX 590 akıl karı alınacak kartlar değil. Hem çok sıcak hem pahallı hemde gürültülü kartlar. İncelemelerde de not olarak yazan genel bişeyi söyliyeyim: HD6990 hem gürültülü hemde yüksek ısılarda çalışan bir kart. Onun yerine HD6970-6950 CF veya GTX 570 SLI yapmak daha iyi bir seçim; hem daha az güç tüketimi ,hem daha serin kartlar, hemde daha sessiz bir sistem oluyor. HD6990 alanın garanti vs. i kafaya takacağını sanmıyorum. Çünkü kart 90derece ve çok gürültülü alan bunu bilerek alır ve parası da vardır. Bırakın alacak olanlar düşünsün. Almayacak olanların yaptığı bu yaygaraı anlamıyorum. Madem almayacaksın, madem karta benchmarkcıların kartı diyorsun, madem alınası bir kart değil, ee o zaman bu yaygara neden?
Not: Sözüm kimseye şahsi olarak direk söylemiyorum, genel olarak, tamamen kendi görüşüm.
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DH Misafiri 8 yıl
kutuların üzerinde turbolu ocli diye yaygara yapmasınlar o zaman. süper 3 fanlı sogutucu taktık demesinler.
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Red 8 yıl
2 sayfa boyunca yazılanları çok dikkatlice olmasada göz ucuyla okudum herkes AMD ye giydirmiş durmuş bu ne saçma falan şey diye.

Lakin benim anlamadığım aldığımız kartlara garanti hizmetini veren AMD değil ki Türkiye deki dağıtıcıları üzerinden hizmet veren Asus,MSI,Sapphire vs gibi üreticiler.

Şimdi Asus çıkıp ben bu etiketi koymuyorum kartların üzerine bir dese AMD ona "Hoopp birader napıyorsun,koymak zorundasın!" mı diyecek

Sonuçta değişim sonucunda meydana gelen zararları AMD değil kart üreticileri karşılıyordur.

Gigabyte 1000 mhz lik 560ti çıkarıp garantili olarak satarken nvidia'dan icazet mi alıyor?Kendisi alıyor bu işin riskini.

Tartışmalar saçma gibi geldi bana

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uniqron 8 yıl
adamlar king beyler tr de garanti nedirki sadece gösteriş amaçlı bir kağıt mersaya 5850 gönderdim garanti kapsamına çıkmış sebebi kartın üstünde zorlama varmış halbuki titizlik ile takmama ve zorlama olmamasına ragmen
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Nevfel 8 yıl
Gereksiz bir switch o zaten. Bu kartı kullanıpta bana performansı yetmiyor diyen olacak mıdır ki? Extreme rekorcular ayrı ama bu kartın tek hali olan 6970 bile her oyun için fazlasıyla yeterli.
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ozkan_tpc 8 yıl
Bikere o düğmeyi yada switch'i oraya koymak demek, kullanıcıya o imkanı altın tepside sunmak demektir. Böyle bir durumda dava açıldığında daha ilk celseden kaybeder. Bu kadar mı gerizekalı amd çalışanları? istedikleri kadar kendilerini garantiye almaya çalışsınlar, hukuki anlamda geçersizdir. tıpkı bedava mp3 dağıtıp da biz sorumlu değiliz diye uyarı koyan mp3 siteleri gibi.
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atiktuk 8 yıl
ve evet aslında böyle bır karta min 4 yıl garanti vermeleri gerek..o kadar parayı verip de bu kartı 6 ay kullanan olmayacaktır herhalde..bu garanti zırvalıgında bir yanlıslık vardır diye düşünüyorum
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atiktuk 8 yıl
çok saçma böyle birşey nasıl olabilir?o zaman niye koydunuz ikinci bios?ayrıca bu devirde o/c yapılmayan kart olur mu?çok iyi o/c olarak adından söz ettireceği yerde 50mhz lik bir artışla garanti kapsamı dışında kalması 700$ lık bir kart için hiç iyi değil..umarım bir yanlıslık vardır..
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