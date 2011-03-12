AMD'den Radeon HD 6990 için kafa karıştıran garanti uygulaması

AMD'nin çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi Radeon HD 6990, dünyanın en hızlı ekran kartı olarak geçtiğimiz günlerde lanse edildi. Cayman XT GPU'sunun çiftine sahip olan ve her GPU için 2GB GDDR5 bellek olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, sunduğu yüksek performansla AMD'nin Radeon HD 5970 ile devam eden performans liderliğini de pekiştirmiş oldu. Ancak Radeon HD 5970'ten farklı olarak yeni model çift BIOS ile geliyor ve ikinci BIOS daha yüksek performans değerlerinin önünü açabiliyor. Kullanıcıların ekran kartı üzerinde yer alan özel bir anahtar ile geçiş yapabildiği ikinci BIOS ile GPU'ların çalışma gerilimi 1.175 volt seviyesine, çalışma hızları ise 830MHz'den 880MHz'e yükseliyor. AMD tarafından sağlanan BIOS özelliği, firmanın resmi dökümanlarında da özellikle ele alınmış, ikinci BIOS modu sayesinde kartın performansının daha da yukarılara taşınabileceği "açık" ifadelerle belirtilmişti.

Performansıyla dikkat çeken Radeon HD 6990 için AMD, ilginç bir uygulamaya gitti. Çift BIOS özelliği, BIOS anahtarı ve ikinci BIOS ile daha yüksek saat hızları, AMD tarafından standart olarak sunulan özellikler olmasına rağmen firma, ikinci BIOS modunun kullanımında ekran kartının garanti dışında kalacağını açıkladı. AMD'nin masaüstü harici ekran kartlarından sorumlu ürün pazarlama mühendisi Devon Nekechuk konuyla ilgili soru üzerine, kart üzerindeki anahtar veya yazılım ile yapılacak tüm hız aşırtma uygulamalarının kartı garanti kapsamı dışında bırakacağını belirtti. AMD'nin "AMD ekran kartları, sadece belirlenen fabrika ayarları içerisinde çalışmak üzere tasarlanmıştır" açıklaması dikkate alındığında, standart olarak gelen BIOS özelliğinin aynı kapsamda tutulmamasının kafa karışıklığına yol açtığı söylenebilir. Bu noktada AMD'nin, çift BIOS özelliğini yapılan performans öngörüleri ekseninde, GeForce GTX 590'a karşı destek gücü olarak kullanabileceği üzerinde de durulmuyor değil zira zaten en hızlı ekran kartına 50MHz GPU hız artışı getiren ikinci bir BIOS özelliği ekleyip, bunun kullanımını garanti kapsamı dışında tutmanın gerekçesi henüz firma tarafından açıklanmış değil. Ancak tahmin edileceği üzere 880MHz'deki konfigürasyonun yani kartı garanti dışında bırakan ikinci BIOS konfigürasyonunun GeForce GTX 590'ın önünde yer alması halinde AMD, "dünyanın en hızlı ekran kartı" unvanını kullanmaya devam etmesi beklenebilir.