AMD'den Radeon HD 6990 için kafa karıştıran garanti uygulaması

AMD'nin çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi Radeon HD 6990, dünyanın en hızlı ekran kartı olarak geçtiğimiz günlerde lanse edildi. Cayman XT GPU'sunun çiftine sahip olan ve her GPU için 2GB GDDR5 bellek olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, sunduğu yüksek performansla AMD'nin Radeon HD 5970 ile devam eden performans liderliğini de pekiştirmiş oldu. Ancak Radeon HD 5970'ten farklı olarak yeni model çift BIOS ile geliyor ve ikinci BIOS daha yüksek performans değerlerinin önünü açabiliyor. Kullanıcıların ekran kartı üzerinde yer alan özel bir anahtar ile geçiş yapabildiği ikinci BIOS ile GPU'ların çalışma gerilimi 1.175 volt seviyesine, çalışma hızları ise 830MHz'den 880MHz'e yükseliyor. AMD tarafından sağlanan BIOS özelliği, firmanın resmi dökümanlarında da özellikle ele alınmış, ikinci BIOS modu sayesinde kartın performansının daha da yukarılara taşınabileceği "açık" ifadelerle belirtilmişti.
Performansıyla dikkat çeken Radeon HD 6990 için AMD, ilginç bir uygulamaya gitti. Çift BIOS özelliği, BIOS anahtarı ve ikinci BIOS ile daha yüksek saat hızları, AMD tarafından standart olarak sunulan özellikler olmasına rağmen firma, ikinci BIOS modunun kullanımında ekran kartının garanti dışında kalacağını açıkladı. AMD'nin masaüstü harici ekran kartlarından sorumlu ürün pazarlama mühendisi Devon Nekechuk konuyla ilgili soru üzerine, kart üzerindeki anahtar veya yazılım ile yapılacak tüm hız aşırtma uygulamalarının kartı garanti kapsamı dışında bırakacağını belirtti. AMD'nin "AMD ekran kartları, sadece belirlenen fabrika ayarları içerisinde çalışmak üzere tasarlanmıştır" açıklaması dikkate alındığında, standart olarak gelen BIOS özelliğinin aynı kapsamda tutulmamasının kafa karışıklığına yol açtığı söylenebilir. Bu noktada AMD'nin, çift BIOS özelliğini yapılan performans öngörüleri ekseninde, GeForce GTX 590'a karşı destek gücü olarak kullanabileceği üzerinde de durulmuyor değil zira zaten en hızlı ekran kartına 50MHz GPU hız artışı getiren ikinci bir BIOS özelliği ekleyip, bunun kullanımını garanti kapsamı dışında tutmanın gerekçesi henüz firma tarafından açıklanmış değil. Ancak tahmin edileceği üzere 880MHz'deki konfigürasyonun yani kartı garanti dışında bırakan ikinci BIOS konfigürasyonunun GeForce GTX 590'ın önünde yer alması halinde AMD, "dünyanın en hızlı ekran kartı" unvanını kullanmaya devam etmesi beklenebilir.
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90derecede çalışan karta oc yapınca ona psu dayanmaz, hadi psu dayandı soğutma dayanmaz. Sıcak havanın yarısını kasa içine atıyor kart. HD6990-GTX 590 akıl karı alınacak kartlar değil. Hem çok sıcak hem pahallı hemde gürültülü kartlar. İncelemelerde de not olarak yazan genel bişeyi söyliyeyim: HD6990 hem gürültülü hemde yüksek ısılarda çalışan bir kart. Onun yerine HD6970-6950 CF veya GTX 570 SLI yapmak daha iyi bir seçim; hem daha az güç tüketimi ,hem daha serin kartlar, hemde daha sessiz bir sistem oluyor. HD6990 alanın garanti vs. i kafaya takacağını sanmıyorum. Çünkü kart 90derece ve çok gürültülü alan bunu bilerek alır ve parası da vardır. Bırakın alacak olanlar düşünsün. Almayacak olanların yaptığı bu yaygaraı anlamıyorum. Madem almayacaksın, madem karta benchmarkcıların kartı diyorsun, madem alınası bir kart değil, ee o zaman bu yaygara neden?
Not: Sözüm kimseye şahsi olarak direk söylemiyorum, genel olarak, tamamen kendi görüşüm.
Lakin benim anlamadığım aldığımız kartlara garanti hizmetini veren AMD değil ki Türkiye deki dağıtıcıları üzerinden hizmet veren Asus,MSI,Sapphire vs gibi üreticiler.
Şimdi Asus çıkıp ben bu etiketi koymuyorum kartların üzerine bir dese AMD ona "Hoopp birader napıyorsun,koymak zorundasın!" mı diyecek
Sonuçta değişim sonucunda meydana gelen zararları AMD değil kart üreticileri karşılıyordur.
Gigabyte 1000 mhz lik 560ti çıkarıp garantili olarak satarken nvidia'dan icazet mi alıyor?Kendisi alıyor bu işin riskini.
Tartışmalar saçma gibi geldi bana