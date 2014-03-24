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AMD'den çarpan kilidi açık yeni işlemci: FX-670K

5 yıl
795
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47
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'den çarpan kilidi açık yeni işlemci: FX-670K
AMD'den hız aşırtma tutkunlarının ilgisini çekeceğini düşündüğümüz yeni bir işlemci modeli daha geliyor. HP'nin Pavilion 500-266ea isimli masaüstü bilgisayar modelinde ortaya çıkan FX-670K isimli yeni işlemci modeli, Richland APU mimarisini baz alıyor ancak dahili grafik birimi kapalı olarak geliyor. Adındaki -K ifadesinden de anlaşılabildiği üzere çarpan kilidi açık olan dolayısıyla yüksek hız aşırtma potansiyeli sunan işlemci, işte bu özelliği itibariyle benzer tasarım çizgilerine sahip Athlon X4 serisi işlemcilerden ayrılmayı da başarıyor. 
FX serisi bir işlemci olmasına karşın, Richland APU tasarımını baz aldığı için Soket AM3 değil Soket FM2 formunda olan işlemci, Piledriver mikroişlemci mimarisini kullanıyor. Çift modül, dört çekirdek konfigürasyonuyla gelen işlemcinin saat hızı ise 3.7GHz'e kadar çıkabiliyor. Eğer sistem üreticileriyle sınırlı kalmaz ise, hız aşırtmaya elverişli ve aynı zamanda düşük maliyetli sistem arayışındaki kullanıcıların hedefleneceği işlemcinin kullanıldığı HP Pavilion 500-266ea bilgisayar, FX-670K işlemcisine ek olarak AMD A75 çipsetli anakart ve Radeon R7 240 ekran kartını kullanıyor. Yeni işlemcinin fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor. 

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blackcat67 5 yıl en beğenilen
Lan öyle bir konuşuyorsunuz ki işlemci geliştirmek kolay bir işmi sizemi sorcak ne yapacağını gayet guzel islemciler üretiyor yok intel 22 nm gecmis gectide ne oldu yav adama bak
Lan öyle bir konuşuyorsunuz ki işlemci geliştirmek kolay bir işmi sizemi sorcak ne yapacağını gayet guzel islemciler üretiyor yok intel 22 nm gecmis gectide ne...
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oracle8 5 yıl Dahaka88
Dahaka88

Thailano

Dahaka88

MultiCore

AMD sen kendini hic gelistirme tamam mi? Intel 22nm iken sen 32nm ile eski islemcileri isitip önumuze surmeye devam et

Hoşuna gitmiyorsa intel al olsun bitsin, amd şu an fena iş çıkarmıyor elindeki iş gücü ve düşük bütçesiyle ne bekliyordun intelden daha hızlısınımı yok artık.


Düşük bütçe derken? AMD sadece işlemciden mi para kazanıyor sanki? Konsollar onda, GPU piyasasından eşek yükü ile para akıyor, oyun firmalarıyla yaptığı anlaşmalar falan? Düşük bütçeymiş :)

AMD'nin elindeki bütçe intelin bütçesine oranlarsan en az 1/10 bana kalırsa çok daha fazla, istersen hazreti@google'a sorabilirsin biraz araştır istersen, ayrıca bu konsol olayı falan amd'yi daha yeni rahatlattı ve şu an bile AMD karda değil zararda her sene anca seneye kara geçebilir, intel her sene tonla kar ediyor, fanboyluğu bırak araştır bana adam akıllı kanıtlarla gel.[>:]

Bu tartismalari okuyunca universitedeki finans hocasi aklima geldi.
Arada bir sinifa soru sorardi, "az/cok", "yuksek/alcak" gibi cevaplar gelince. Siz ilkokul cocugu musunuz ? Yuksek neye gore yuksek, alcak neye gore alcak diye kizardi.

Bugun itibariyle bahsi gecen sirketlerin pazar degerleri.

intel 125 milyar dolar
amd 2,93 milyar dolar

Rekabet yasalari olmasa, intel amd'yi yarin satin alip, kapatir.
Dahaka88ThailanoDahaka88MultiCoreAMD sen kendini...
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OnTEC 5 yıl
22 nm olmasının bilgisayar açısından çok bir önemi yok kabaca işlemcile büyük yuvarlak şekilli silikon tablalarda üretilir.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


İntel işlemciyi küçülttük sıra birim alandaki ürettiği işlemci sayısını arttırarak üretim maliyetinden kısıyor. 2. olarak işlemcinin küçülmesi ile ufak miktarlarda erişim hızlarında artış sağlıyor ki buda öyle aman aman birşey değil, direnç düştüğü için daha az ısınma sağlanıyor. ancak İntel hasswell de voltaj kontrolünü çipsetten alıp işlemciye gömünce tpd değeri düşse de işlemcinin yaydığı ısı çoğaldı bu neye yaradı anlayana rastlamadım :)

intel pazarlama stratejisini ve enerjisini nm üzerinde kurmuş durumda yani daha düşük nm daha düşük güç tüketimi daha fazla üretim, teknoloji gelişince nm düşer algısı üzerinden pazarlama yönetimi v.s.

amd ise apu sistemlere yatırım yapıyor yani intelin olmadığı bir kanatta kendini geliştiriyor uğraşsada inteli yakalamda zorluk çekeceği nm yarışında intelle uğraşmak yerine intelin uğraşsa da gelemeceği (nvidia yı satın almazlarsa, ki yemez) bir alanda, yüksek güçlü gpu ya sahip apu pazarı oluşturmanın derdinde ve arge ve yatırımını tamamen bu alana aktarmış durumda...

şimdi burada kıyaslama yaparken

at ile fil kıyaslaması gibi oluyor
ikisi de hayvan ikisi de memeli ikisi de 4 ayaklı ama biri at diğeri fil :)

bunlarında ikiside işlemci ama yaptıklara işlere göre maliyet ve performans farkları mevcut kavga etmeye gerek yok ....

22 nm olmasının bilgisayar açısından çok bir önemi yok kabaca işlemcile büyük yuvarlak şekilli silikon tablalarda üretilir.
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3 Yanıt Yanıtla +17
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ruzgarnufel 4 yıl
Mobil sektör androidle 3 senede cep telefonunda San andreas oynatmaya basladı sene oldu 2014 siz hala intel amd kavgası yapıyorsunuz.yok o kar etmiş bu zarar etmiş kime ne arkadaş..
Paranız neye yetiyorsa onu alın ve Kullanın.Siz bugünkü ürünün kavgasını yaparken bir yerlerde yenileri çıkacak..Yaptığınız tartışma tamamen zaman kaybı...
İntelin yıllık kar oranını bilmek size ne kazandırabilir ki ?
Siz fiyatına göre iyi performans veren ürünü bilgileriniz dahilinde seçtikten sonra memnun kaldıktan sonra tartışmanın fanboyluk yapmanın ne anlamı var?
Teknik olarak bir arıza varsa konusulur yardımlasılır ama bu kadarı saçmanın da saçması..
Tabi boş vaktiniz bu kadar çoksa bu firmaların öğle yemeğinde ne çıkardıklarına da bakabilirsiniz...Kolay gelsin.
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nepasvior 5 yıl
amd çok geride kaldın artık, yıllarca ısrarla seni kullanan ben bile vazgeçtim, zira aynı paraya satılan daha az çekirdekli ve saat hızlı inteller daha iyi iş çıkarıyor artık, soket uyumundan da vazgeçtin, hiçbir çekiciliğin kalmadı maalesef
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ardarda45 5 yıl
Erdi abi sen olmasan böyle haberler okuyamayacağız. Haberi okurken imzan anlaşılıyor ve seçtiğin elit haberlerle konularla farkını koyuyorsun sayende günde 1-2 haber okuyabiliyoruz teşekkürler
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huhuq 5 yıl
yine bir amd konusunu trolleyen amaçsız intel fanlarını gördük.

grafik birimi kapalı mı . yok mu. kapalı ise çekirdek açma gibi . grafik birimi açılıyor mu.
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bkaakco 5 yıl
3.7 Ghz çok değil. Ben de konuya girerken 8 Ghz falan bekliyordum.
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tizar 5 yıl
athlon x4 760k richland ne peki sayın editör? neyinden ayrılmayı başarıyor aydınlat beni? a8 6600k ezer bu işlemciyi. igp olmadan ne gerek vardı bu tür bir işlemciye? igp yu çıkar mhz düşür bu mu yenilik sanki ahım şahım bir tdp farkı var peh.
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fujhen 5 yıl
Arkadaslar en basarili is modellerine bakarsaniz "paradigm shift" denen temele dayanir ve bu anlayisin hep firmalara buyuk gelir donusu olmustur. Nintendo'nun Wii'si ya da Apple'in yukselisi bir ornek.

Rekabetin olmadigi, kesfedilmemis alanlara kayarsaniz, tekel olursunuz ve bol para kazanirsiniz.

Bence AMD de biraz ona ugrasiyor. Performans yarisina girmek yerine kendilerince belirledikleri farkli kullanici gruplarina hitap etmeye calisiyorlar. Evet ekonomik islemci arayanlar bu kitlelerden biri ama performans serisi islemcilerde de ayni anlayis icerisindeler.

Mesela Intel'i tek cekirdek performansinda gecmeye calismak yerine FX serisinde cok cekirdek yolunu secmeleri. FX serisi islemciler, cok cekirdek isteyen uygulamalarda oldukca iyi sonuc veriyorlar ki kac senedir guncellenmediler.

APU'lar, Mantle, konsol dunyasina sicrayislari... AMD su an sirket anlayisi olarak rekabet etmeyip kendine yeni alanlar yaratmaya calisiyor ve bence zarar eden bir firma icin cok mantikli hareketler. Kisa surede toparladilar ve kesinlikle gelecekleri kesinlikle cok daha iyi gozukuyor.

Bence teknolojiye katki yapmayan Intel bu arada. AMD'nin HSA teknolojisi gelecegin teknolojisi ve kullanan uygulamalarda inanilmaz katki sagliyor. Intel tum piyasayi ne kadar iyi islemci o kadar performans anlayisina suruklemeye calisiyor. Oysa programlama anlayisinda degismesi gereken cok fazla sey var. Cok cekirege dayanan uygulamalar, hesaplamalarda GPU kullanimi vs. Aslinda AMD bu teknolojilere gecisin gereginden once olacagini dusundugu icin zararda. Kumar oynadilar ve kaybettiler bir nevi. Intel ise sadece islemci hizini arttirmaya devam etsin. (Not: Intel islemci kullaniyorum fanboy falan demeyin)
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drunksystem 5 yıl
richland mimarisi 32 nm iken şekildeki işlemci 32nm görünü be fotofoş ararım burda
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DH Misafiri 5 yıl
Geçen gün laptop araştırması yaptım Intel in nekadar başarılı olduğunu göteler anladım 1500 tl lik laptop da bile core i5 4200m işlemcisi benim emektar masaüstü Intel q9400 den üstün performans veriyor hemde 37watt ike benim işlemcim 95 wat vay anasına tebrikler Intel
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unbeatable77 5 yıl
Adamsın amd,sen olmassan intel anamızı ağlatırdı?...
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crossmatch 5 yıl
Amd olmasa pc toplayamam vallahi
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