AMD'den çarpan kilidi açık yeni işlemci: FX-670K

AMD'den hız aşırtma tutkunlarının ilgisini çekeceğini düşündüğümüz yeni bir işlemci modeli daha geliyor. HP'nin Pavilion 500-266ea isimli masaüstü bilgisayar modelinde ortaya çıkan FX-670K isimli yeni işlemci modeli, Richland APU mimarisini baz alıyor ancak dahili grafik birimi kapalı olarak geliyor. Adındaki -K ifadesinden de anlaşılabildiği üzere çarpan kilidi açık olan dolayısıyla yüksek hız aşırtma potansiyeli sunan işlemci, işte bu özelliği itibariyle benzer tasarım çizgilerine sahip Athlon X4 serisi işlemcilerden ayrılmayı da başarıyor.

FX serisi bir işlemci olmasına karşın, Richland APU tasarımını baz aldığı için Soket AM3 değil Soket FM2 formunda olan işlemci, Piledriver mikroişlemci mimarisini kullanıyor. Çift modül, dört çekirdek konfigürasyonuyla gelen işlemcinin saat hızı ise 3.7GHz'e kadar çıkabiliyor. Eğer sistem üreticileriyle sınırlı kalmaz ise, hız aşırtmaya elverişli ve aynı zamanda düşük maliyetli sistem arayışındaki kullanıcıların hedefleneceği işlemcinin kullanıldığı HP Pavilion 500-266ea bilgisayar, FX-670K işlemcisine ek olarak AMD A75 çipsetli anakart ve Radeon R7 240 ekran kartını kullanıyor. Yeni işlemcinin fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.