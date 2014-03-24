AMD'den çarpan kilidi açık yeni işlemci: FX-670K

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'den hız aşırtma tutkunlarının ilgisini çekeceğini düşündüğümüz yeni bir işlemci modeli daha geliyor. HP'nin Pavilion 500-266ea isimli masaüstü bilgisayar modelinde ortaya çıkan FX-670K isimli yeni işlemci modeli, Richland APU mimarisini baz alıyor ancak dahili grafik birimi kapalı olarak geliyor. Adındaki -K ifadesinden de anlaşılabildiği üzere çarpan kilidi açık olan dolayısıyla yüksek hız aşırtma potansiyeli sunan işlemci, işte bu özelliği itibariyle benzer tasarım çizgilerine sahip Athlon X4 serisi işlemcilerden ayrılmayı da başarıyor.
FX serisi bir işlemci olmasına karşın, Richland APU tasarımını baz aldığı için Soket AM3 değil Soket FM2 formunda olan işlemci, Piledriver mikroişlemci mimarisini kullanıyor. Çift modül, dört çekirdek konfigürasyonuyla gelen işlemcinin saat hızı ise 3.7GHz'e kadar çıkabiliyor. Eğer sistem üreticileriyle sınırlı kalmaz ise, hız aşırtmaya elverişli ve aynı zamanda düşük maliyetli sistem arayışındaki kullanıcıların hedefleneceği işlemcinin kullanıldığı HP Pavilion 500-266ea bilgisayar, FX-670K işlemcisine ek olarak AMD A75 çipsetli anakart ve Radeon R7 240 ekran kartını kullanıyor. Yeni işlemcinin fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.
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Bu tartismalari okuyunca universitedeki finans hocasi aklima geldi.
Arada bir sinifa soru sorardi, "az/cok", "yuksek/alcak" gibi cevaplar gelince. Siz ilkokul cocugu musunuz ? Yuksek neye gore yuksek, alcak neye gore alcak diye kizardi.
Bugun itibariyle bahsi gecen sirketlerin pazar degerleri.
intel 125 milyar dolar
amd 2,93 milyar dolar
Rekabet yasalari olmasa, intel amd'yi yarin satin alip, kapatir.
İntel işlemciyi küçülttük sıra birim alandaki ürettiği işlemci sayısını arttırarak üretim maliyetinden kısıyor. 2. olarak işlemcinin küçülmesi ile ufak miktarlarda erişim hızlarında artış sağlıyor ki buda öyle aman aman birşey değil, direnç düştüğü için daha az ısınma sağlanıyor. ancak İntel hasswell de voltaj kontrolünü çipsetten alıp işlemciye gömünce tpd değeri düşse de işlemcinin yaydığı ısı çoğaldı bu neye yaradı anlayana rastlamadım :)
intel pazarlama stratejisini ve enerjisini nm üzerinde kurmuş durumda yani daha düşük nm daha düşük güç tüketimi daha fazla üretim, teknoloji gelişince nm düşer algısı üzerinden pazarlama yönetimi v.s.
amd ise apu sistemlere yatırım yapıyor yani intelin olmadığı bir kanatta kendini geliştiriyor uğraşsada inteli yakalamda zorluk çekeceği nm yarışında intelle uğraşmak yerine intelin uğraşsa da gelemeceği (nvidia yı satın almazlarsa, ki yemez) bir alanda, yüksek güçlü gpu ya sahip apu pazarı oluşturmanın derdinde ve arge ve yatırımını tamamen bu alana aktarmış durumda...
şimdi burada kıyaslama yaparken
at ile fil kıyaslaması gibi oluyor
ikisi de hayvan ikisi de memeli ikisi de 4 ayaklı ama biri at diğeri fil :)
bunlarında ikiside işlemci ama yaptıklara işlere göre maliyet ve performans farkları mevcut kavga etmeye gerek yok ....