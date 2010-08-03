AMD'den dizüstü bilgisayarlar için üç çekirdekli yeni mobil işlemci: Phenom II N850

AMD dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı üç çekirdekli yeni mobil işlemcisi Phenom II N850'yi kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket S1 formundaki yeni işlemci, 2.2GHz'de çalışıyor ve her çekirdek için 512Kb olmak üzere toplamda 1.5MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor.

1800MHz'de çalışan 16-bit HyperTransport hattını destekleyen üç çekirdekli Phenom II N850 işlemcisinin ısıl güç tasarımı ise 35 Watt olarak belirlenmiş. Entegre bellek kontrolcüsü 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 desteği sunan yeni işlemcinin, önümüzdeki günlerde sistem üreticilerine sağlanması bekleniyor.