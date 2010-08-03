AMD'den dizüstü bilgisayarlar için üç çekirdekli yeni mobil işlemci: Phenom II N850

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı üç çekirdekli yeni mobil işlemcisi Phenom II N850'yi kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket S1 formundaki yeni işlemci, 2.2GHz'de çalışıyor ve her çekirdek için 512Kb olmak üzere toplamda 1.5MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor.
1800MHz'de çalışan 16-bit HyperTransport hattını destekleyen üç çekirdekli Phenom II N850 işlemcisinin ısıl güç tasarımı ise 35 Watt olarak belirlenmiş. Entegre bellek kontrolcüsü 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 desteği sunan yeni işlemcinin, önümüzdeki günlerde sistem üreticilerine sağlanması bekleniyor.
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X6 işlemcilerinde yaptığını yapabilir belkide minibooka Fusionla 4 çekirdekli işlemci getirebilir..
Mesela Phenom II x6 1055t gibi bir işlemcinin Frekansını düşürüp önbelleklerini vs herşeyini gerekmediği zaman iptal edipğ gerektiği zaman açması güzel bir gelişme olur..
Entegra Gpuyuda daha güçlü yapıp gerekmediğinde düşürebilir...
Minibooklara bile üstün masaüstü performansı getirtilebilir diye düşünüyorum.
İntel bu konuda çok akıllı davranıyor. 3Mb cache yapıyor ama 2.1Ghz de bile iyi sonuç alıyor.
AMD de mesela 2.2 Ghz ama 4Mb cache yapsa daha iyi olur bence.
3ghz ve üzeri mobil işlemci yapsın alıp kullananda 15dk'da bir biten bataryasına kahredip sövsün yani?
bu çelişki sonucunda yaptıkları iş bana mantıklı gelmiyor