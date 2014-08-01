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AMD'den iki yeni işlemci: Athlon II X4-860K ve FX-8300

4 yıl
3,1b
1
83
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'den iki yeni işlemci: Athlon II X4-860K ve FX-8300
AMD yaptığı yeni bir açıklamayla ürün gamına Athlon II X4-860K ve FX-8300 işlemcilerini eklediğini duyurdu.  Ekonomi segmentinde yer alacak Athlon 860K modeli, 28nm Kaveri tasarımı üzerinde yükseliyor. Aynı tasarımı baz alan Fusion işlemcileriyle kıyasladığımızda, dahili grafik birimi kapalı gelen işlemci, dört adet Steamroller işlemci çekirdeğine sahip olup 3.7GHz'de görev yapıyor.
Model adının sonunda yer alan K uzantısından anlaşılabileceği üzere çarpan kilidi açık olan işlemci, bu sayede hız aşırtma meraklıları için daha fazla seçenek sunuyor. L2 bellek kapasitesi 2MB olan işlemci, Soket FM2+ formunda olup, A88X, A85, A75 ve A55 çipsetli anakartlar ile çalışabiliyor.  AMD'nin diğer yeni işlemci modeli ise, üst segmentin uygun fiyatlı alternatiflerinden olacak FX-8300. Özellikle 95 Watt'lık ısıl tasarım gücü ile ön plana çıkan işlemci, 32nm Vishera tasarımını baz alıyor ve Piledriver mimarisini kullanan 8 adet çekirdekten besleniyor. Standart çalışma frekansı 3.2GHz olan ve Turbo Core özelliği ile 3.5GHz'e kadar çıkabilen işlemci, Soket AM3+ formunda olup, 8MB L3 belleğe sahip.
900 serisi AMD çipset kullanan anakartlar ile uyumlu olan işlemci, FX-9000 serisindeki TDP değerleri ile eleştri alan AMD'nin, performanstan taviz vermeden enerji verimliliğini yükseltme gayretlerinin bir sonucu. Duyurusu yapılan her iki yeni işlemcinin de yakın zamanda raflardaki yerini alması beklenirken, fiyatlar hakkında şu anda net bir bilgi bulunmuyor. 


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MT-07 4 yıl en beğenilen
Forever AMD <3

YOLUN AÇIK OLSUN <3

intelciler seri eksile :)
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canguler917 4 yıl
ben x4 640 la çok rahat iken bu athlon sizi baya götürür.tabikide yüksek bütçesi olan gitsin daha güçlü seçeneklere yönelsin.ama düşük bütçeliler için böylesine 4 çekirdekli bir işlemciyi ucuza almak muazzam.işte bu yüzden amd diyoruz.geçen sene 147 tl ye aldım benimkini.147 tl ye 4 gb ram alırken 4 çekirdekli işlemcide almıştım
ben x4 640 la çok rahat iken bu athlon sizi baya götürür.tabikide yüksek bütçesi olan gitsin daha güçlü seçeneklere yönelsin.ama düşük bütçeliler için böylesine...
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28.07.2005 4 yıl
Güzel bir gelişme :) akmasada damlıyor.
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ScottCraig 4 yıl
Athlon 860k amazonda listelenmis 84$. Vatana ne zaman gelir acaba? Fiyati 240 i bulmaz herhalde
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AMD HASTASI 044 4 yıl fx57
8300 alan olurmu acaba 9xxx serisini bitirecez nerdeyse bunlar daha cok geriye gidiyorlar bu isde bisey var
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Panmordeczka 4 yıl
Karismis buralar yine..
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testerenecmi 4 yıl Panmordeczka
KediQ

Karismis buralar yine..

hem de ne.okudun mu mesajları?
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Joya20 4 yıl
FX-8300 için; aynı bokun laciverti


AMD neden hala üst segment yerine alt-orta segment ile oynayıp duruyor, onu anlayamıyorum.
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E_Aydin35 4 yıl
AMD'nin Fx-8300 çözümü sistem toplayanlar için yeni bir kan olmuş ve her zamanki gibi f/p duruşuyla satışları etkileyeceğini düşünüyorum.. Artık dahili grafik birimlerinin arada kalmaması ve tam performans çalışmaları gerektiği kanaatindeyim..
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TiRaNTx 4 yıl
yıllardır amd kullanırım önceleri daha performanslıydı tabi elimdeki bütçeye göre zira çok uzun bir zaman boyunca en çok hoşuma giden ve kullandığım phenom2 955 işlemciydi. daha sonra fx serisi hüsranıyla amd elindeki diğer koza yüklendi yani ekran kartlarına daha çok önem vermeye başladı işlemci pazarından çekilmese de neredeyse intele bırakıp bizleri üzdü. tabi alt ve orta seviyelerde fiyat performans olarak hala amd taraftarıyım bunun dışında intelin üstünlüğü yadsınamaz bir gerçek. Burada fan boyluk yapmaya gerek yok. illa ki yapılacaksada elimizdeki bütçeye göre fiyat performans oranı en yüksek olan tarafa bakmalıyız.
keşke daha uygun fiyatlara alabilsek güzel işlemcileri elimizdeki alternatifler çok olsa arasındaki farklar çok olmasa 3 dolar daha fazla verip şunumu alsam diye kararsız kalabilsek. nerde o eski güzel günler :)
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Ans Destroyer 4 yıl
Athlon serisini çok seviyorum ya
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Elsa 4 yıl
8300 ssd h75 alınır 4670k tokat manyağı yapılır
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Greggs 4 yıl Elsa
Elsa

8300 ssd h75 alınır 4670k tokat manyağı yapılır

Nasıl bir çekememezliktir bu


İşin garibi 83xxlerden intele geçen o kadar adam varken tam tersi durum söz konusu değil.Yani 4670kdan bir tane 8350ye geçen yok.Halbuki bu arkadaşa göre 83xxler tokatlıyor...

Bunda amdnin çok iyi olan ssd performansı filan da etkili tabi.Ssd alınıp tokatlanabilir.
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donanımcı123 4 yıl Elsa
Elsa

8300 ssd h75 alınır 4670k tokat manyağı yapılır

Yok deve.
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AMDR 4 yıl
8 çekirdekli 95w tdp fx serisinin hiçbiri Türkiye de satılmadı.Buda satılmayacak.
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Mr.ED 4 yıl
forumum zihniyeti: amd kral işlemciler yapta inteli ucuza alalım.
Öyle bir.kafa oluşmuş ki adamlar intelden daha iyi işlemci yapsa bile inteli tercih.edecekler.
1 Yanıt Yanıtla +6
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kingarthasilker 4 yıl
fx 8300 95w tdp ucuz bir anakart alıp kullanılabilir cinsten olmuş zaten uzun zamandır anakart işlemci listelerinde gözüküyordu
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burakhan29 4 yıl
vatana gelir inş
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Elsa 4 yıl Mr.ED
Mr.ED
forumum zihniyeti: amd kral işlemciler yapta inteli ucuza alalım.
Öyle bir.kafa oluşmuş ki adamlar intelden daha iyi işlemci yapsa bile inteli tercih.edecekler.

Forumun yaş ortalaması düşünce amdnin inteli tokatladığı günler unutuldu
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DH Misafiri 4 yıl
arkadaşlar günlerdir forum sitelerinde sormaktan helak oldum kimse cevap vermiyor nedense amd işlemcili dizüstü bilgisayarları gösterdiğimde hakkında sorduğum soruların hiçbirine cevap vermeyip hemen direkt olarak; neden intel almıyorsun diye soru yöneltiyorlar yada hemen intel işlemcili dizüstü öneriyor
ben amd işlemcli dizüstü tercih ettiğimi belirttiğimde ise intel almam yönünde baskılar yapılıyor ben adamlara intel ile ilgilenmiyorum diyorum o anda biri hemen intel dizüstü öneriyor, ben amd işlemcilerden memnun olduğumu belirtince adamlar resmen intel`i tercih etmem için benimle inatlaşıyor
yani resmen intel işlemci tacizlerine uğruyorum
teknik bilgi ile ilgili olanlarına bile sorularımdan hiçbirine kasıtlı olarak cevap verilmiyor resmen vebalı muamelesi yapılıyor
bu yüzden sorumu buradan iletiyorum:
arkadaşlar biliyorsunuz amd a serisi apu işlemcilerde tümleşik grafik işlemcisi var, amd bazı modellerde işlemcide tümleşik grafik işlemci ile harici ekran kartını aynı crossfire gibi birlikte çalıştırıyormuş ama bazı modellerde bunu yapmıyormuş
dizüstü bilgisayarlarda bu özelliğin olup olmadığını nasıl anlarız?
ikinci sorum alt model olan dizüstünde a8 işlemci var ancak hem işlemcisi daha güncel a8 6410 serisi hemde işlemci hızı 2.4 ghz, üst model ise pektabiki a10 işlemciye sahip ama aynı zamanda eski seri a10 4655 serisi işlemcisi var hızı 2.0 ghz buna göre alt modelin işlemcisi daha hızlıdır diyebilir miyiz?
birde yine hp 3. model daha var oda üst model a10 5745 serisi işlemci mevcut işlemci hızı 2.1 ghz. acaba hangisini tercih etmeliyim?
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Glorfindel1907 4 yıl
Fiyatı abartı olmaz bence umarım performans anlamında kullanıcıları tatmin eder
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