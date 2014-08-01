AMD'den iki yeni işlemci: Athlon II X4-860K ve FX-8300

AMD yaptığı yeni bir açıklamayla ürün gamına Athlon II X4-860K ve FX-8300 işlemcilerini eklediğini duyurdu. Ekonomi segmentinde yer alacak Athlon 860K modeli, 28nm Kaveri tasarımı üzerinde yükseliyor. Aynı tasarımı baz alan Fusion işlemcileriyle kıyasladığımızda, dahili grafik birimi kapalı gelen işlemci, dört adet Steamroller işlemci çekirdeğine sahip olup 3.7GHz'de görev yapıyor.

Model adının sonunda yer alan K uzantısından anlaşılabileceği üzere çarpan kilidi açık olan işlemci, bu sayede hız aşırtma meraklıları için daha fazla seçenek sunuyor. L2 bellek kapasitesi 2MB olan işlemci, Soket FM2+ formunda olup, A88X, A85, A75 ve A55 çipsetli anakartlar ile çalışabiliyor. AMD'nin diğer yeni işlemci modeli ise, üst segmentin uygun fiyatlı alternatiflerinden olacak FX-8300. Özellikle 95 Watt'lık ısıl tasarım gücü ile ön plana çıkan işlemci, 32nm Vishera tasarımını baz alıyor ve Piledriver mimarisini kullanan 8 adet çekirdekten besleniyor. Standart çalışma frekansı 3.2GHz olan ve Turbo Core özelliği ile 3.5GHz'e kadar çıkabilen işlemci, Soket AM3+ formunda olup, 8MB L3 belleğe sahip.

900 serisi AMD çipset kullanan anakartlar ile uyumlu olan işlemci, FX-9000 serisindeki TDP değerleri ile eleştri alan AMD'nin, performanstan taviz vermeden enerji verimliliğini yükseltme gayretlerinin bir sonucu. Duyurusu yapılan her iki yeni işlemcinin de yakın zamanda raflardaki yerini alması beklenirken, fiyatlar hakkında şu anda net bir bilgi bulunmuyor.



