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AMD'den yeni FX işlemci modelleri, fiyat indirimi ve uygun maliyetli çipset geliyor

4 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'den yeni FX işlemci modelleri, fiyat indirimi ve uygun maliyetli çipset geliyor
AMD üç yeni FX işlemci modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Yeni nesil mikroişlemci mimarisini en iyimser ihtimalle 2015 sonunda duyurması beklenen AMD, aradaki süreyi mevcut mimariyi optimize ederek geçirecek gibi görünüyor.
Hazırlıkları yapılan yeni işlemciler, özellikle TDP olarak bildiğimiz ısıl tasarım gücü değerinin aşağı çekilmesi etrafında şekilleniyorlar. 32nm üretim teknolojisiyle geliştirilen işlemci modellerinden FX-8370 modeli, AMD FX ailesinin tepe modeli olacak.
Standart olarak 4.1GHz hızında çalışan, Turbo Core özelliği devreye girdiğinde ise 4.3GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen işlemci, 4 modül ve 8 çekirdekten oluşuyor. 8MB L2 ve 8MB L3 bellekle donatılan işlemciye, çift kanal bellek kontrolcüsü eşlik ediyor.
Isıl tasarım gücü 125 Watt olan işlemcinin, aynı özelliklere ve aynı fiyat etiketine sahip olan E versiyonu da bulunuyor. FX-8370E olarak adlandırılan bu versiyon, 95 Watt'lık TDP değeri ile, işlemcinin watt başına düşen performans başarımını geliştiriyor.
Yeni işlemciler için ilginç olan nokta ise, aynı fiyat ile (189 dolar) çıkacak olmaları. Bu koşullar çerçevesinde eğer tedarik sıkıntısı olmaz ise pek çok kullanıcı tercihini 95 Watt'lık modelden yana yapacaktır. AMD'nin üçüncü işlemci modeli ise FX-8320E.
 Intel'in Core i3 serisi işlemcilerine karşı konumlandırılması beklenen bu model, 3.5GHz'de çalışırken, Turbo ile 4GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. 139 dolara sunulacak yeni işlemci, Çin'de anons edilen FX-8300 modeline göre daha yüksek baz, daha düşük Turbo hızları sunuyor. Hatırlamak gerekirse FX-8300'ün hızları 3.3GHz  ve 4.2GHz olarak açıklanmıştı. 
Yeni işlemci modellerine ek olarak AMD, mevcut ürün gamındaki bazı FX işlemci modellerinde fiyat indirimine de gidecek. Şirkete yakın kaynaklara göre, bazı modellerde %15-20 seviyesinde indirim oranına tanık olabilir. 1 Eylül'de lanse edilmesi beklenen yeni işlemcilere ek olarak AMD, düşük maliyetli sistemler için yeni bir çipset te duyurabilir.
Ortalama satış fiyatının düşük olduğu ülkelerin hedefleneceği yeni çipsetin, düşük maliyetli sistemlere uygun fiyatlı USB 3.0 desteği getireceği ifade ediliyor. Özellikle Kaveri mimarisine sahip giriş seviyesi işlemciler ve düşük maliyetli anakartlar ile AMD, fiyatına göre katma değeri yüksek bilgisayarlar sunma konusunda yeniliklere imza atabilir. 

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cikopelo 4 yıl
pakette with liquid cooling system diyor.
Sanirim islemcileri satabilmek icin stcok fan yerine sıvı sogutma ile gelecek.
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Tsuda 4 yıl
Ben normalde AMD fanıyım ama AMD gerçekten aptallık yapıyor sinirleniyorum bir türlü şu nanometreyi düşüremediler gitti ya. 32 nm de takılıp kaldılar anlamadım gitti
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Tugrul_512bit 4 yıl Tsuda
DominikKascha

Ben normalde AMD fanıyım ama AMD gerçekten aptallık yapıyor sinirleniyorum bir türlü şu nanometreyi düşüremediler gitti ya. 32 nm de takılıp kaldılar anlamadım gitti


Ama adamlar dijital yapıya ya da mantıksal örgü mü nedir artık her neyse ona abanıyorlar. 5 yıl sonra nanometre düşürerek beleş performans alacaklar işte.

Not: en çok çekirdek kimdeyse onun fanıyım.
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ounomaus 4 yıl
adamalar ucuz cipset işlemci diyor zaten ucuz kardeşime sistem topladık msı g970 anakart 160 tl işlemci fx 6300 250 tl daha ne yapacaklar al sonra ödersin yapacak ahi yok ya birde bunlar usd kuru 2.10 2.00 civarı eski kurlar olsa 1.6 1.7 tl olsa daha uygun fiyata alıcaz not: konsol alamak isityom ama şu firmaların lanet euro olayı yüzünden almıyom 1 euro 3 tl civarı yuhhh ya 400 usd amerika fiyatı avrupa 400 euro yanisi bize 3x durumu 2x razıydık
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Gece772 4 yıl
İndirim mesajları cep ve e-mail geliyor
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kamar33 4 yıl
AMD eski AM3 FM2 falan soket desteğini bıraksın hiç uyumlu olmasın razıyım. Ama artık adam gibi bir işlemciyapsın da bu pazar kısmında biraz rekabet olsun. Üst seviyede artık İntele mecbur kalmayalım.
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IBreak4LoveI 4 yıl
Haber için teşekkürler yeğenime bilgisayar toplama arifesinde bu haberler iyi oldu 760 SLI ile güzel sonuç çıkarırsa(fx 8370-E) alabilirim tabi son kullanıcı incelemesi görmek lazım!
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exclbr 4 yıl
Yine 10-20 lira indirim yaparlar çakallar
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MT-07 4 yıl
2015 Sonu 2016 başlangıcı desene

Biz şuanki FX'lerle gayet memnunuz tabi yetersiz kalırsa o zaman düşünülebilir
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Ans Destroyer 4 yıl
bazı modellerde %15-20 seviyesinde indirim oranına tanık olabilir
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bds06 4 yıl
Keşke PCI Express 3.0 desteği de gelse :(
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waltran 4 yıl
FX-8370 ve FX-8370E nin tdp den başka ne farkı var ?
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