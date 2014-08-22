AMD'den yeni FX işlemci modelleri, fiyat indirimi ve uygun maliyetli çipset geliyor

AMD üç yeni FX işlemci modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Yeni nesil mikroişlemci mimarisini en iyimser ihtimalle 2015 sonunda duyurması beklenen AMD, aradaki süreyi mevcut mimariyi optimize ederek geçirecek gibi görünüyor.

Hazırlıkları yapılan yeni işlemciler, özellikle TDP olarak bildiğimiz ısıl tasarım gücü değerinin aşağı çekilmesi etrafında şekilleniyorlar. 32nm üretim teknolojisiyle geliştirilen işlemci modellerinden FX-8370 modeli, AMD FX ailesinin tepe modeli olacak.

Standart olarak 4.1GHz hızında çalışan, Turbo Core özelliği devreye girdiğinde ise 4.3GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen işlemci, 4 modül ve 8 çekirdekten oluşuyor. 8MB L2 ve 8MB L3 bellekle donatılan işlemciye, çift kanal bellek kontrolcüsü eşlik ediyor.

Isıl tasarım gücü 125 Watt olan işlemcinin, aynı özelliklere ve aynı fiyat etiketine sahip olan E versiyonu da bulunuyor. FX-8370E olarak adlandırılan bu versiyon, 95 Watt'lık TDP değeri ile, işlemcinin watt başına düşen performans başarımını geliştiriyor.

Yeni işlemciler için ilginç olan nokta ise, aynı fiyat ile (189 dolar) çıkacak olmaları. Bu koşullar çerçevesinde eğer tedarik sıkıntısı olmaz ise pek çok kullanıcı tercihini 95 Watt'lık modelden yana yapacaktır. AMD'nin üçüncü işlemci modeli ise FX-8320E.

Intel'in Core i3 serisi işlemcilerine karşı konumlandırılması beklenen bu model, 3.5GHz'de çalışırken, Turbo ile 4GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. 139 dolara sunulacak yeni işlemci, Çin'de anons edilen FX-8300 modeline göre daha yüksek baz, daha düşük Turbo hızları sunuyor. Hatırlamak gerekirse FX-8300'ün hızları 3.3GHz ve 4.2GHz olarak açıklanmıştı.

Yeni işlemci modellerine ek olarak AMD, mevcut ürün gamındaki bazı FX işlemci modellerinde fiyat indirimine de gidecek. Şirkete yakın kaynaklara göre, bazı modellerde %15-20 seviyesinde indirim oranına tanık olabilir. 1 Eylül'de lanse edilmesi beklenen yeni işlemcilere ek olarak AMD, düşük maliyetli sistemler için yeni bir çipset te duyurabilir.

Ortalama satış fiyatının düşük olduğu ülkelerin hedefleneceği yeni çipsetin, düşük maliyetli sistemlere uygun fiyatlı USB 3.0 desteği getireceği ifade ediliyor. Özellikle Kaveri mimarisine sahip giriş seviyesi işlemciler ve düşük maliyetli anakartlar ile AMD, fiyatına göre katma değeri yüksek bilgisayarlar sunma konusunda yeniliklere imza atabilir.