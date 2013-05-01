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AMD'den yeni FX işlemciler; FX-4350 ve FX-6350

6 yıl
3,5b
1
35
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'den yeni FX işlemciler; FX-4350 ve FX-6350

AMD iki yeni FX işlemci modelini daha kullanıma sunacağını duyurdu. Soket AM3+ soket yapısına sahip olan yeni işlemcilerden FX-6350 modeli 6 çekirdekli, FX-4350 modeli ise 4 çekirdekli tasarıma sahip. Geçtiğimiz yıl OEM pazarında kullanıma sunulan bu işlemciler, artık son kullanıcılar tarafından zincir mağazalardan da temin edilebilecek.
Piledriver mimarisini kullanan 32nm Vishera silikonu üzerinde şekillenen yeni işlemciler, AMD tarafından 150 dolar altında konumlandırılıyor. FX-6350 modeli standart olarak 3.9GHz'de çalışıp Turbo Core özelliği ile 4.2GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. 6MB büyüklüğünde Seviye 2 ve 8MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesi ile donatılan işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 125 Watt olarak belirlenmiş durumda.
Dört çekirdekli FX-4350 modeli ise standart olarak 4.2GHz gibi oldukça yüksek bir frekans değerinde çalışıp, Turbo Core özelliği ile otomatik olarak 4.3GHz'e kadar çıkabiliyor. 4MB Seviye 2 ve 8MB Seviye 3 bellekle gelen işlemci, FX-6350 ile benzer şekilde 125 Watt TDP değerine sahip. Her ikisi de AVX, AES-NI, SSE4.2, SSE4.1, FMA2, ve XOP gibi modern komut setlerini destekleyen işlemcilerden FX-4350 modelinin 122$, FX-6350 modelinin ise 132$ etikek fiyatı ile çıkacağı açıklanırken, her iki işlemci de yeni FX işlemcisine sahip ürün kutularıyla birlikte pazara sunulacaklar.  

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oKsyqeN 6 yıl en beğenilen
Fiyatı 134$ olan i3-3225 ile karşılaştırma videosunu bekliyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +11
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HatimİndirenSteveJOBS 6 yıl
Cok saçma 10 dolar için 2 çekirdekten mi vazgeçecekler bence fx 4350 nin fiyatı 110 dolar seviyesinde olmalı
2 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 1 ay
APU lu bir işlemcimi çünkü bir bütcem yok parça parça alacağım için sistemi ekran kartını sora almayı düşünüyorum APU lumu
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JoeyBane 6 yıl
Soket değiştirmemeleri iyi olmuş. 10 dolar daha fazla verip iyisini alırım. Tabi bizde bu fark 10 dolarla kalmaz..
1 Yanıt Yanıtla +1
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Christian Lorenz 6 yıl
Yeni işlemci alacak olanlar için pek de iyi bir alternatif olmamış lakin 95W TDP değerine sahip benzer performans gösteren FX6300 varken neden 125W TDP'li işlemci tercih edilsin ?
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HatimİndirenSteveJOBS 6 yıl JoeyBane
Mr.Joey
Soket değiştirmemeleri iyi olmuş. 10 dolar daha fazla verip iyisini alırım. Tabi bizde bu fark 10 dolarla kalmaz..

Hocam yeni işlemciden kasıt fx 6350 için 6300 ün oc edilmiş versiyonu 4350 de 4300 ün oc edilmiş versiyonu yani soket değiltirmeleri imkansız
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Guest-19232E7C9 6 yıl
32nm = 125W


İntel İ3 serisi daha mantıklı..
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Kalzagg 6 yıl
o bu değil artık amdler su sogutma bloklarıyla gelmeli fanları rezilmi rezil sıcaklıklar tavan yapıyor
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FaLCoN^ 6 yıl
Gözle görülür hissedilir bir fark olmayacaksa gereksiz .125w fazla değilmi?
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sgnr 6 yıl
RockConn
sgnrSonunda AMD, SSE 4.1 4.2 desteklemeye başlaması iyi bir gelişme. Sırf bu yüzden video montaj için AMD kullanmaktan kaçınıyordum. Fiyatları da gayet uygun.
Zaten vardı.

FX serisi ile geldi phenomlardan bahsetmiştim ben.
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gcb1903 6 yıl
MIKROP DOGAN
forza5454Fiyatı 134$ olan i3-3225 ile karşılaştırma videosunu bekliyoruz.
3225 ne alaka ?içindeki dahili grafik birimi hd4000 olduğu için pahalı, 3220den aynı işlemcifiyat bandına göre sınıflandırmayalım

Neyine göre sınıflandırıyorsunuz siz işlemcileri ağırlıklarına göre mi?
1 Yanıt Yanıtla +1
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oKsyqeN 6 yıl gcb1903
gcb1903
Fx 4100 geçenlerde incelendiğine göre istediğin video 2015 baharında inşallah.

hayırlısı be hocam
bizimkide umut işte

MIKROP DOGAN
3225 ne alaka ?
içindeki dahili grafik birimi hd4000 olduğu için pahalı, 3220'den aynı işlemci
fiyat bandına göre sınıflandırmayalım

132$ seviyesinde i5 işlemci olmadığı için fiyatı en yakın olan i3-3225'i seçtim. Grafik birimiyle ne alaka ? Sen neyin derdindesin dostum ?
gcb1903
Neyine göre sınıflandırıyorsunuz siz işlemcileri ağırlıklarına göre mi?

+1
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PLAYEREG 6 yıl
10 $ daha fazla ver 2 çekirdek daha çitle
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ContEmpor4ry 6 yıl
Fx 4100, phenom 965'in gerisindeydi Fx4350 muhtemelen daha iyidir.
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MIKROP DOGAN 6 yıl
forza5454
Fiyatı 134$ olan i3-3225 ile karşılaştırma videosunu bekliyoruz.

3225 ne alaka ?
içindeki dahili grafik birimi hd4000 olduğu için pahalı, 3220'den aynı işlemci
fiyat bandına göre sınıflandırmayalım
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Guest-28ED4F2B7 6 yıl
hadi bakalım hayırlı olsun
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bayraak 6 yıl
İnceleme sonuçlarını merak ediyorum fakat 125W TDP Yüksek geldi
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