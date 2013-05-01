AMD'den yeni FX işlemciler; FX-4350 ve FX-6350





AMD iki yeni FX işlemci modelini daha kullanıma sunacağını duyurdu. Soket AM3+ soket yapısına sahip olan yeni işlemcilerden FX-6350 modeli 6 çekirdekli, FX-4350 modeli ise 4 çekirdekli tasarıma sahip. Geçtiğimiz yıl OEM pazarında kullanıma sunulan bu işlemciler, artık son kullanıcılar tarafından zincir mağazalardan da temin edilebilecek.

Piledriver mimarisini kullanan 32nm Vishera silikonu üzerinde şekillenen yeni işlemciler, AMD tarafından 150 dolar altında konumlandırılıyor. FX-6350 modeli standart olarak 3.9GHz'de çalışıp Turbo Core özelliği ile 4.2GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. 6MB büyüklüğünde Seviye 2 ve 8MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesi ile donatılan işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 125 Watt olarak belirlenmiş durumda.

Dört çekirdekli FX-4350 modeli ise standart olarak 4.2GHz gibi oldukça yüksek bir frekans değerinde çalışıp, Turbo Core özelliği ile otomatik olarak 4.3GHz'e kadar çıkabiliyor. 4MB Seviye 2 ve 8MB Seviye 3 bellekle gelen işlemci, FX-6350 ile benzer şekilde 125 Watt TDP değerine sahip. Her ikisi de AVX, AES-NI, SSE4.2, SSE4.1, FMA2, ve XOP gibi modern komut setlerini destekleyen işlemcilerden FX-4350 modelinin 122$, FX-6350 modelinin ise 132$ etikek fiyatı ile çıkacağı açıklanırken, her iki işlemci de yeni FX işlemcisine sahip ürün kutularıyla birlikte pazara sunulacaklar.